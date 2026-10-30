Время заявить о себе: как принять участие в премии «Малый бизнес — большие возможности»

Самое главное: Премия «Малый бизнес — большие возможности» Банка «Санкт-Петербург» позволяет предпринимателям заявить о достижениях и получить профессиональное признание.

В 2026 году предусмотрено 12 номинаций для компаний из разных сфер — от производства и торговли до технологий и туризма.

Главный критерий для участия — не масштаб бизнеса, а вклад в развитие региона и отрасли.

Победители получат бесплатное банковское обслуживание на предусмотренных условиях, медиаподдержку и экспертный бизнес-разбор.

Участие бесплатное. Подать заявку на сайте Премии нужно до 1 ноября 2026 года включительно.

В 2026 году малому бизнесу приходится решать непростые задачи: удерживать клиентов при снижении спроса, справляться с ростом расходов, перестраивать работу с поставщиками. Поэтому достижение сегодня — это не просто рекордная выручка или открытие новых точек. Создать востребованный продукт, наладить производство, повысить качество сервиса или собрать сильную команду — за такими результатами стоит очень серьезная работа.

Но как использовать эти достижения для развития компании? Один из способов — рассказать о них профессиональному сообществу. Для этого Банк «Санкт-Петербург» уже третий год проводит Премию «Малый бизнес — большие возможности», помогая предпринимателям заявить о себе и получить признание. В 2026 году география Премии расширилась — к Петербургу и Ленинградской области присоединилась Калининградская область.