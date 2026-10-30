Время заявить о себе: как принять участие в премии «Малый бизнес — большие возможности»

Самое главное:
Премия «Малый бизнес — большие возможности» Банка «Санкт-Петербург» позволяет предпринимателям заявить о достижениях и получить профессиональное признание.
В 2026 году предусмотрено 12 номинаций для компаний из разных сфер — от производства и торговли до технологий и туризма.
Главный критерий для участия — не масштаб бизнеса, а вклад в развитие региона и отрасли.
Победители получат бесплатное банковское обслуживание на предусмотренных условиях, медиаподдержку и экспертный бизнес-разбор.
Участие бесплатное. Подать заявку на сайте Премии нужно до 1 ноября 2026 года включительно.
В 2026 году малому бизнесу приходится решать непростые задачи: удерживать клиентов при снижении спроса, справляться с ростом расходов, перестраивать работу с поставщиками. Поэтому достижение сегодня — это не просто рекордная выручка или открытие новых точек. Создать востребованный продукт, наладить производство, повысить качество сервиса или собрать сильную команду — за такими результатами стоит очень серьезная работа.
Но как использовать эти достижения для развития компании? Один из способов — рассказать о них профессиональному сообществу. Для этого Банк «Санкт-Петербург» уже третий год проводит Премию «Малый бизнес — большие возможности», помогая предпринимателям заявить о себе и получить признание. В 2026 году география Премии расширилась — к Петербургу и Ленинградской области присоединилась Калининградская область.
Для предпринимателей участие в Премии — возможность получить профессиональное признание и побороться за призы, в том числе медиаподдержку и бесплатное банковское обслуживание.
За какие достижения предприниматели могут получить премию
Премия «Малый бизнес — большие возможности» охватывает разные сферы предпринимательства — от небольших производств и магазинов до технологических компаний и культурных проектов. При выборе победителей жюри учитывает:
социальную значимость бизнеса;
вклад в улучшение городской среды и повышение качества жизни жителей;
инновационные и творческие решения;
предпринимательскую инициативу.
В 2026 году Премия включает 12 номинаций, объединенных в четыре направления.
Региональное развитие и среда. Номинации «Лидер региональных перемен», «Городская среда: социальный вклад» и «Развитие туристического потенциала региона» посвящены компаниям, которые делают города удобнее и привлекательнее для жителей и гостей. Например, развивают авторские туристические маршруты, открывают новые пространства для отдыха или реализуют социальные проекты.
Производство, сервис и технологии. В номинациях «Двигатель производственной индустрии», «Цифровой интеллект» и «Экосистема сервиса и клиентского опыта» отмечают современные решения в производстве, цифровизации и обслуживании клиентов. Это может быть автоматизация отдельных операций, внедрение ИИ-инструментов или изменение процессов, благодаря которому покупатели быстрее получают заказ.
Традиции и идентичность. Номинации «Бизнес-династия: преемственность и традиции» и «Локальный бренд-ориентир» подходят семейным предприятиям и компаниям, которые развивают собственные марки. Отдельное направление посвящено культурным и творческим проектам: «Бизнес-код культурной столицы» для Петербурга и Ленинградской области, «Культурный бизнес-код региона» — для Калининградской области. Здесь могут представить свои достижения, например, семейные мастерские, местные производители и представители креативных индустрий.
Рост и лидерство. Номинация «Женское лидерство в бизнесе» предназначена для предпринимательниц, реализующих значимые инициативы. «Гастрономическая инновация и концепт» — для ресторанных проектов с оригинальными идеями, а «Динамично развивающийся торговый бизнес» — для компаний, которые совершенствуют логистику, развивают новые форматы продаж и улучшают покупательский опыт.
Победителей выбирает жюри, в которое входят представители банка, органов власти и делового сообщества.
При подготовке заявки сосредоточьтесь на конкретных результатах. Например, компания вышла с продукцией на новые рынки или внедрила технологию, которая ускорила производство. Покажите, какую пользу ваша работа принесла клиентам, сотрудникам или региону.
Отдельного внимания заслуживают и проекты креативных индустрий. Они не просто создают новые продукты и пространства, а меняют облик городов, делают культурную жизнь ярче и доступнее. Это может быть творческая мастерская, которая возрождает местные традиции, или культурный проект, благодаря которому о регионе узнают далеко за его пределами.
Ежегодная премия для предпринимателей «Малый бизнес — большие возможности»
2026| Санкт-Петербург| Калининград
Зачем участвовать в Премии и что получают победители
Участие в Премии — возможность представить свой бизнес экспертному сообществу, рассказать о продуктах, решениях и достижениях команды. Подготовка заявки помогает взглянуть на проделанную работу со стороны, в том числе выделить сильные стороны компании и сформулировать результаты, которые пригодятся в переговорах с партнерами и клиентами.
Победа станет дополнительным поводом рассказать о компании, поможет укрепить ее деловую репутацию и привлечь внимание потенциальных партнеров.
Победители Премии 2026 года получат призы, которые помогут:
Сэкономить на банковском обслуживании. Победители смогут бессрочно и бесплатно обслуживать расчетный счет для бизнеса в Банке «Санкт-Петербург», а также совершать межбанковские переводы без комиссии. Руководители компаний дополнительно получат доступ к премиальной программе банка.
Рассказать о своем бизнесе широкой аудитории. Победители из Петербурга и Ленинградской области получат эксклюзивный медиапакет на Радио РБК Петербург, а предприниматели Калининградской области — на сайте РБК Калининград.
Получить практические советы от опытных предпринимателей. Резиденты бизнес-клуба «Атланты Северо-Запад» проведут индивидуальный разбор бизнеса, помогут взглянуть на него со стороны, найти точки роста и новые идеи для развития.
В 2025 году Премия объединила около 500 предпринимателей Петербурга и Ленинградской области. В этом году вы тоже можете представить свой бизнес на конкурсе — участие бесплатное. Главное, чтобы у компании был расчетный счет в Банке «Санкт-Петербург». Если его пока нет, счет можно открыть до 1 ноября 2026 года.
Кто может принять участие в Премии и как подать заявку
Бизнес-премия предназначена не только для крупных компаний с многолетней историей. Если вы создаете востребованные продукты, находите интересные решения или делаете жизнь людей лучше, вам есть чем поделиться. И неважно, сколько лет работает ваша компания.
Премия открыта для ИП и компаний, чей бизнес связан с Петербургом, Ленинградской или Калининградской областью. Выберите номинацию, в которой сможете ярче всего представить свои достижения, и проверьте соответствие условиям участия.
Успейте рассказать о своем бизнесе и побороться за победу! Подать заявку на Премию «Малый бизнес — большие возможности» можно до 1 ноября 2026 года включительно.
Чтобы подать заявку:
Выберите номинацию. Определите, какая категория лучше всего отражает достижения вашего бизнеса.
Подготовьте информацию о компании. Кратко расскажите о ее деятельности, успешных проектах и реализованных решениях. Покажите, каких результатов удалось добиться.
Заполните заявку. Перейдите на официальный сайт Премии, внесите сведения и отправьте форму.
После окончания приема заявок организаторы составят список номинантов, а жюри выберет победителей. Если ваша компания окажется среди них, вам сообщат об этом по телефону или электронной почте.
Торжественная церемония награждения пройдет 11 ноября 2026 года в Калининграде и 10 декабря в Санкт-Петербурге.
Зарегистрируйтесь до 1 ноября 2026 года и расскажите о своей компании экспертному сообществу.
Ежегодная премия для предпринимателей «Малый бизнес — большие возможности»
2026| Санкт-Петербург| Калининград
Реклама: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, erid: 2W5zFGneFqt