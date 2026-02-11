Переход в НПФ: какие риски чаще всего недооценивают сотрудники

Что на самом деле происходит, когда вы выбираете НПФ

Если у вас есть накопительные пенсионные взносы, государство позволяет вам выбрать, кто будет управлять этими деньгами. По умолчанию они хранятся и инвестируются в рамках Пенсионного фонда России (ПФР), но вы можете перевести их в частный негосударственный пенсионный фонд.

Сегодня в России НПФ управляют огромными суммами — объем всех пенсионных накоплений под управлением этих фондов превышает триллионы. Это не маленькие «копилки», это серьезные игроки финансового рынка, которые участвуют в российских облигациях и других инструментах инвестирования.

Звучит хорошо, правда? Но вот в чем подвох: высокая доходность бывает, но она нестабильна и идет в комплекте с рисками, о которых обычно не говорят на первых страницах брошюр.