Переход в НПФ: какие риски чаще всего недооценивают сотрудники

Может показаться, что переходить в негосударственный пенсионный фонд — это умный способ заработать на старость. Но на деле все сложнее, чем рекламные ролики и рекламные баннеры на сайтах банков и крупных НПФ. Здесь нет «волшебной кнопки», которая автоматически даст вам пенсию вдвое больше.
Переход в НПФ — это вполне реальный финансовый шаг, но за ним скрывается ряд рисков, о которых люди чаще всего не говорят вслух, недооценивают или вообще не догадываются.
Что на самом деле происходит, когда вы выбираете НПФ
Если у вас есть накопительные пенсионные взносы, государство позволяет вам выбрать, кто будет управлять этими деньгами. По умолчанию они хранятся и инвестируются в рамках Пенсионного фонда России (ПФР), но вы можете перевести их в частный негосударственный пенсионный фонд.
Сегодня в России НПФ управляют огромными суммами — объем всех пенсионных накоплений под управлением этих фондов превышает триллионы. Это не маленькие «копилки», это серьезные игроки финансового рынка, которые участвуют в российских облигациях и других инструментах инвестирования.
Звучит хорошо, правда? Но вот в чем подвох: высокая доходность бывает, но она нестабильна и идет в комплекте с рисками, о которых обычно не говорят на первых страницах брошюр.
Основная ловушка, которую упускают из виду
Самый распространенный момент, который люди просто не ждут, связан с потерей заработанного дохода при переходе в другой фонд.
В России действуют правила, согласно которым все инвестиционные доходы, которые ваш текущий фонд получил на ваши накопления, фиксируются раз в пять лет. Если вы решите сменить фонд до того, как пройдет пятилетний срок после последнего фиксирования, вы попросту потеряете уже начисленный доход. Это реальная сумма, которая может составлять десятки или сотни тысяч рублей уже к моменту перехода.
Люди думают, что деньги перейдут в новый фонд со всем «ростом», а на деле часто происходит ровно наоборот: часть заработанного просто исчезает. Многие осознают это уже после перехода, когда начинают считать реальные перспективы сложившегося пенсионного капитала.
Нереалистичные ожидания доходности
Сейчас некоторые НПФ хвастаются впечатляющими цифрами доходности — 30% годовых и выше для некоторых программ в 2025 году.
Да, такие цифры могут выглядеть фантастически. Это работает примерно так: если фонд сумел хорошо вложиться в том году, когда рынок облигаций был благосклонен, он может показать высокие результаты. Но есть нюанс — эти цифры не гарантированы.
Средний показатель по рынку далеко не всегда устойчив и может падать. В разные годы фонды показывали гораздо более скромный результат. Это значит, что в реальности вы можете получить гораздо меньше, чем находитесь в информационных буклетах. И когда вы видите рекламу с невероятной доходностью, остановитесь и подумайте: это конкретный год или это усредненный результат за десятилетия?
Надо понимать, что доходность НПФ во многом зависит от состояния экономического цикла: если рынок падает — фонды услышат это на собственных результатах также резко, как и любой инвестор на бирже.
Комиссии и расходы, которые «съедают» вашу прибыль
Одна из самых неприятных вещей, о которой мало кто говорит открыто, — это комиссии. У НПФ они могут быть разными, и не всегда очевидно, сколько вы реально отдаете за управление.
Административные расходы, плата за управление активами, рекламные издержки — все это вычитает из вашего будущего дохода. Часто люди считают, что высокая доходность автоматически означает высокий итоговый баланс. Но это не так, если большие комиссии «съедают» рост.
Официальные отчеты по пенсионному рынку показывают, что совокупная сумма комиссий НПФ может доходить до десятков миллиардов рублей ежегодно, что ощутимо снижает результативность средств по сравнению с просто пассивным хранением в низкодоходных инструментах.
Очень важно не смотреть только на доходность, но и учитывать чистую прибыль после всех сборов.
Непредсказуемые последствия изменений законодательства
Инвестиционный климат и правила игры постоянно меняются. Регуляторы дают НПФ новые возможности, расширяют перечень допустимых активов, а иногда и смягчают ограничения на риски. Это может звучать как «больше свободы для роста дохода», но на деле означает, что фонды могут становиться все более агрессивными в своих вложениях.
Если раньше инвестирование происходило в относительно безопасные государственные и корпоративные облигации, то сейчас фонды имеют право играть с более рискованными активами. Теоретически это увеличивает шанс на рост, но одновременно усиливает риск потерь.
И еще одна вещь. Государство может менять правила довольно быстро. Истории финансового рынка знают примеры, когда правил игры меняли уже через несколько лет после начала программы. Это означает, что решение, которое казалось хорошим в момент его принятия, через несколько лет может оказаться невыгодным или даже опасным.
Есть ли гарантии
В России есть система гарантирования прав участников НПФ, но она работает далеко не так, как, скажем, страхование вкладов в банке. Если банк обанкротится, Агентство страхования вкладов вернет вам деньги до определенной суммы. В НПФ такой простой и понятной защиты нет.
Если ваш фонд потеряет лицензию или обанкротится, государство прямо не гарантирует полный возврат накоплений. Это большая разница. В идеале инвесторы ждут, что «раз это фонд, значит все безопасно». Но на практике отсутствие твердой гарантии означает риск потерь.
Недоговоренные истории: что еще бывает
Иногда человек даже не понимает, что согласился на перевод. История с НПФ «Наследие» — один из примеров того, как некогда переводили накопления граждан с нарушениями или без полного информирования.
В 2011 году сообщалось, что страховые агенты фонда организовали незаконный перевод пенсионных накоплений из ПФР в НПФ. По версии следствия, мошенники получили доступ к базе данных ПФР, незаконно завладев информацией о суммах пенсионных накоплений и личных установочных данных граждан.
Далее по утерянному паспорту была зарегистрирована фирма, от имени которой мошенники заключили с НПФ «Норильский никель» агентский договор по привлечению в фонд клиентов. Используя информацию из базы данных ПФР, мошенники подделывали заявления граждан и договоры о переводе средств.
Да, это не значит, что рынок НПФ — сплошное зло. Просто заранее стоит понимать: здесь работают живые люди, фонды могут ошибаться или вовсе вести непонятные практики. Поэтому всегда проверяйте договор, читайте условия, задавайте вопросы.
Почему все это выглядит так привлекательно
НПФ действительно набирают обороты: в 2024–2025 годах объемы пенсионных выплат частных фондов росли и достигали сотен миллиардов рублей, а количество людей, получающих выплаты из НПФ, увеличивается.
Многие фонды предлагают и дополнительные программы вроде долгосрочных сбережений с государственными льготами. Кажется, что здесь есть «все и сразу»: доход выше инфляции, налоговые вычеты, стабильный рост активов.
Но в этом и кроется самый главный недооцененный риск: люди забывают, что пенсионные накопления — это не банковский вклад с защитой сверху, а инвестиционный продукт с определенной долей неопределенности.
Что лучше выбирать в итоге
Помните: вы всегда можете оставаться в государственном ПФР. Да, там, возможно, доход ниже потенциального, но он и гораздо более предсказуемый.
НПФ — это не обязательно плохо. Но это финансовое решение, которое должно быть взвешенным, а не эмоциональным. Хорошо подумайте, прежде чем нажимать «оформить». Это не просто заявку на переход — это решение, которое отражается на вашей жизни через десятилетия.
