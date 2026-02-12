Работающий пенсионер: что влияет на перерасчет пенсии каждый год

Когда человек выходил на пенсию и продолжал работать, его выплаты росли только за счет накопленных пенсионных баллов, и общий размер пенсии по сути «замораживался» на уровне, который он имел в момент начала трудовой деятельности после 2016 года.

Но с 2025 г. все начало разворачиваться в другую сторону: государство вернуло привычную ежегодную индексацию даже для тех, кто не собирается садиться на лыжи и отдыхать.

С 1 января 2025 года система пересчета пенсий работающих пенсионеров в России изменилась так, что они стали получать повышение выплат вместе со всеми остальными пенсионерами. И это не формальность: с 2025 года пенсия таких граждан индексируется на уровень инфляции и других экономических показателей, как это было до 2016 года.

Причем государство автоматически учитывает все индексированные прибавки, которые человек пропустил, если он работал и не получал их вовремя. Такие изменения были закреплены в федеральном законе, подписанном президентом России, и касаются миллионов людей, которые после официального выхода на пенсию продолжают работать.