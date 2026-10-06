Выплаты самозанятым мастерам в 2026–2027 году: как избежать штрафов от ФНС за подмену трудовых отношений

Индикаторы риска и признаки нарушений при работе салона с самозанятыми мастерами

С 10 января 2026 года действуют обновленные индикаторы риска для выявления ИП и компаний, маскирующих трудовые отношения под гражданско-правовые. Минтруд и ФНС направили свое внимание не только на оформление договоров ГПХ, но и на фактическую организацию работы.

Проверка ГТИ

Межведомственная комиссия

По закону нельзя работать с бывшим сотрудником как с самозанятым в течение двух лет после его увольнения. Чтобы обойти этот запрет и сэкономить на взносах, компании иногда увольняют человека, он регистрируется как плательщик НПД, а договор с ним заключают через другую фирму или ИП.

С 16 февраля 2026 года такие схемы выявляют с помощью нового индикатора риска. Критерий «сработает», если вы оформили договоры ГПХ с более чем десятью самозанятыми, каждый из которых получает от вас более 25 000 руб. в месяц, при этом все они в предыдущем квартале работали по трудовым договорам в одной и той же фирме (приказ Минтруда от 19.11.2025 № 657н).

О возможной подмене трудовых отношений налоговики сообщают в специальную межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости. Сама комиссия не проводит проверки. Она анализирует поступившие сведения, запрашивает у ФНС и других госорганов нужную информацию, вызывает работодателя на свои заседания. Затем комиссия передает сведения в налоговую службу или в трудинспекцию для проверки (пп. «б» п. 1 приказа Минтруда от 19.11.2025 № 657н).