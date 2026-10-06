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Самозанятость (НПД)
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Выплаты самозанятым мастерам в 2026–2027 году: как избежать штрафов от ФНС за подмену трудовых отношений

Выплаты самозанятым мастерам в 2026–2027 году: как избежать штрафов от ФНС за подмену трудовых отношений

Привлечение самозанятых мастеров в салоне красоты само по себе не нарушает закон. Но если за этим скрывают обычные трудовые отношения, последуют штрафы и налоговые доначисления. Рассказываем, как налоговая находит такие схемы, и что делать, чтобы работать с мастерами на НПД без рисков.

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Самое важное:

  • В 2026 году обновили индикаторы риска для выявления подмены трудовых отношений договорами ГПХ с самозанятыми.

  • Если договор с самозанятым переквалифицируют в трудовой, на выплаченные мастеру суммы придется доначислить и уплатить страховые взносы, за свой счет перечислить в бюджет НДФЛ, заплатить пени и штрафы.

  • Чтобы снизить риски переквалификации, оформляйте с самозанятым мастером договор аренды рабочего места, договор на оказание конкретных сервисных услуг или агентский договор. Но еще надежнее — использовать специализированный сервис по приему и распределению платежей для индустрии красоты BeautySplit.ru.

Индикаторы риска и признаки нарушений при работе салона с самозанятыми мастерами

С 10 января 2026 года действуют обновленные индикаторы риска для выявления ИП и компаний, маскирующих трудовые отношения под гражданско-правовые. Минтруд и ФНС направили свое внимание не только на оформление договоров ГПХ, но и на фактическую организацию работы.

Проверка ГТИ

Поводом для внеплановой проверки салона Гострудинспекцией могут стать следующие признаки, присутствующие одновременно (п. 8 приказа Минтруда от 30.11.2021 № 838н в ред. приказа от 08.12.2025):

Критерий

Уровень

Численность самозанятых, с которыми сотрудничаете

Более 35 человек

Период сотрудничества с каждым из самозанятых

Более трех месяцев

Среднемесячный доход, выплаченный каждому из самозанятых

Более 35 000 руб.

Доля дохода от вашей компании / ИП в общей сумме доходов каждого самозанятого

Более 75%

Межведомственная комиссия

По закону нельзя работать с бывшим сотрудником как с самозанятым в течение двух лет после его увольнения. Чтобы обойти этот запрет и сэкономить на взносах, компании иногда увольняют человека, он регистрируется как плательщик НПД, а договор с ним заключают через другую фирму или ИП.

С 16 февраля 2026 года такие схемы выявляют с помощью нового индикатора риска. Критерий «сработает», если вы оформили договоры ГПХ с более чем десятью самозанятыми, каждый из которых получает от вас более 25 000 руб. в месяц, при этом все они в предыдущем квартале работали по трудовым договорам в одной и той же фирме (приказ Минтруда от 19.11.2025 № 657н).

О возможной подмене трудовых отношений налоговики сообщают в специальную межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости. Сама комиссия не проводит проверки. Она анализирует поступившие сведения, запрашивает у ФНС и других госорганов нужную информацию, вызывает работодателя на свои заседания. Затем комиссия передает сведения в налоговую службу или в трудинспекцию для проверки (пп. «б» п. 1 приказа Минтруда от 19.11.2025 № 657н).

Признаки подмены трудовых отношений договором ГПХ с самозанятым

Налоговая и суд признают отношения трудовыми, если в договоре ГПХ с самозанятым мастером (письмо ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674):

  • указано, что он лично выполняет работы, например «оказывает парикмахерские услуги клиентам салона», а не исполняет разовое задание заказчика (фактически — выполняет трудовую функцию);

  • не прописан конкретный объем работ;

  • установлена фиксированная сумма, не зависящая от количества клиентов, которую платят в одни и те же даты;

  • указано, что мастер работает по графику салона и должен выполнять распоряжения работодателя;

  • упоминаются фразы «оплата труда», «рабочее место», «дисциплинарная ответственность», «принят на должность», которые напрямую указывают на трудовые отношения.

Проверяющих также насторожит, если:

  • мастер работает в вашем салоне, использует ваши инструменты и материалы;

  • самозанятого мастера включили в графики смен, отпусков, оплачивают ему больничный, отпуск, премии;

  • ваш салон — единственный источник дохода мастера, других заказчиков у него нет;

  • отсутствуют акты выполненных работ или в них подробно не расписаны виды и объемы услуг;

  • договор с самозанятым мастером тут же продлевают, как только он заканчивается.

Заключая с самозанятым мастером договор ГПХ, помните о риске переквалификации его в трудовой. Учесть все нюансы и обезопасить себя сложно, но можно, если использовать BeautySplit.ru — сервис, который автоматизирует прием оплат от клиентов и их распределение на доходы салона и доходы самозанятых мастеров с учетом требований 115-ФЗ, 422-ФЗ и 289-ФЗ. Защитите бизнес от штрафов и приостановки деятельности из-за блокировок, избавьте салон от ручной «бухгалтерии» и повышенной налоговой нагрузки, особенно на фоне снижения лимитов по УСН и патенту.

Что будет, если договор с самозанятым мастером переквалифицируют в трудовой

Если договор ГПХ с самозанятым мастером признают трудовым, салону грозят последствия:

  1. Оформление сотрудника. Необходимо заключить трудовой договор. Датой приема на работу будет считаться день фактического начала деятельности мастера по договору ГПХ.

  2. Выплаты мастеру. Нужно доплатить все причитающиеся суммы за прошедший период — отпускные, больничные, премии и другие компенсации по ТК.

  3. Налоги и взносы. С выплат по переквалифицированному договору нужно начислить и уплатить НДФЛ и страховые взносы из денег салона. Уплаченный мастером налог на профессиональный доход (НПД) не засчитывается в счет этих обязательств (п. 10 ст. 226 НК, определение ВС от 03.02.2025 № 309-ЭС24-20306).

  4. Пени. За каждый день просрочки уплаты НДФЛ и страховых взносов начисляются пени (п. 4 ст. 75 НК).

Штрафы для салона:

  • За неисполнение обязанностей налогового агента по НДФЛ — 20% от неудержанной суммы (п. 1 ст. 123 НК).

  •  За неуплату страховых взносов — 20% от суммы, а при доказанном умысле — 40% (п. 1, 3 ст. 122 НК).

  • За подмену трудовых отношений договором ГПХ — штраф по каждому такому договору: от 5 000 до 10 000 руб. для ИП, от 50 000 до 100 000 руб. для организаций, от 10 000 до 20 000 руб. для должностных лиц (п. 4 ст. 5.27 КоАП).

Если суд подтвердит, что салон маскировал трудовые отношения договором ГПХ по п. 4 ст. 5.27 КоАП, Роструд автоматически внесет его в реестр нелегальной занятости. Что это значит:

  • запись в реестре будет висеть один год;

  • репутационные риски — клиенты и партнеры увидят вас в «черном списке»;

  • проверки станут чаще из-за повышения категории риска.

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Как салону работать с самозанятыми мастерами, чтобы не нарушать закон

Работа с самозанятыми мастерами в бьюти-сфере экономит деньги: не нужно платить страховые взносы, НДФЛ, отпускные и больничные. Мастер сам перечисляет свой налог. Но есть важное правило: нельзя работать с плательщиком НПД как с обычным сотрудником по договору ГПХ. Если он работает в вашем салоне по графику, подчиняется директору и получает фиксированную зарплату — это подмена трудовых отношений. Налоговая легко находит такие схемы.

Чтобы у налоговой и трудовой инспекции не было вопросов, работайте с самозанятыми мастерами только как с независимыми исполнителями — без признаков трудовых отношений.

Для налоговой самозанятый мастер — это действительно независимый специалист. Он сам:

  • устанавливает цены на свои услуги;

  • определяет свой график работы;

  • использует собственные инструменты и материалы или официально арендует их у салона.

Оплата его труда должна зависеть от конкретного результата, а не выплачиваться в фиксированные даты как аванс или зарплата штатного сотрудника.

Чтобы договор с самозанятым мастером не признали трудовым, используйте правильные форматы сотрудничества. Например, такие традиционные варианты:

  • Аренда рабочего места — мастер платит вам за использование бьюти-коворкинга.

  • Договор на оказание конкретных услуг — вы оплачиваете мастеру четкий результат (например, выполненную стрижку или процедуру), а не его рабочее время.

  • Агентский договор — вы действуете как агент мастера, удерживая из полученных от клиентов денег свой процент вознаграждения.

  • Договор о взаимодействии — салон и самозанятый мастер оказывают свою часть услуг для клиента. Все расчеты, распределение доходов и документооборот полностью автоматизированы через специализированную платформу BeautySplit.ru, что гарантирует юридическую чистоту и прозрачность для обеих сторон.  

Аренда рабочего места в салоне

Салон сдает мастеру оборудованное место по договору аренды. Это может быть парикмахерское кресло, маникюрный стол, массажный кабинет.

Для салона доходом считается только фиксированная арендная плата. С нее не нужно платить НДФЛ и страховые взносы, не требуется вести кадровый учет. Но в то же время данный вид доходов не подпадает под действие распространенного среди салонов красоты патента.

Мастер полностью независим — сам выстраивает график, ищет клиентов, принимает от них оплату и выдает чеки через приложение «Мой налог». Он не подчиняется правилам салона и не получает от него зарплату.

Главный риск для мастера — даже если у него нет клиентов, аренду он обязан оплатить в полном объеме.

Договор ГПХ на конкретные услуги мастера

Гражданско-правовой договор с мастером составляют на конкретную услугу с указанием четких сроков. Например, «стрижка и окрашивание волос 30 клиентов в период с 1 по 30 сентября 2026 года», а не просто «парикмахерские услуги».

Оказанные мастером услуги клиенты оплачивают салону, а затем выручка распределяется между салоном и мастером в пропорции, установленной договором (например, 40% мастеру, 60% — салону). Выплаты мастеру привязаны к датам актов выполненных работ.

При такой схеме доход салона напрямую зависит от объема услуг, выполненных мастером. Вы не платите за него страховые взносы и НДФЛ, но вся сумма, полученная от клиентов, полностью учитывается в вашей налогооблагаемой базе. Это приводит к быстрому исчерпанию лимитов по УСН или патенту, росту налоговой нагрузки и повышает риск вопросов со стороны банка в рамках 115-ФЗ из-за регулярных массовых переводов физическим лицам (самозанятым мастерам).

Также нужно учитывать, что если вы сотрудничаете сразу с несколькими самозанятыми мастерами, нагрузка на администратора и бухгалтера салона увеличивается в разы. Им приходится фиксировать перечень оказанных исполнителями услуг, стоимость аренды помещения и оборудования, учитывать расход материалов, принимать оплату и правильно распределять суммы доходов мастеров и салона.

В cлучай работы через BeautySplit.ru это перестает быть «головной болью» владельцев или управляющих бизнеса: сервис берет все лучшее от арендной и агентской модели, при этом исключает их недостатки — юридические риски и операционную нагрузку. 

Клиент платит картой или по QR-коду, сервис принимает оплату и выдает общий фискальный чек, в котором указаны реквизиты всех сторон, оказывающих клиенту услуги. При этом салону становятся не нужны собственная онлайн-касса или банковский терминал для эквайринга — сервис обеспечивает ККТ, ОФД и принимает оплаты для салона и мастера.

Агентский договор

Мастер выступает в роли заказчика (принципала), а салон выполняет функцию его агента — за определенное вознаграждение привлекает и записывает его клиентов, принимает от них оплату за оказанные услуги. 

Из полученных от клиента денег салон удерживает свой процент, а оставшуюся часть перечисляет мастеру, не начисляя на нее НДФЛ и взносы. С полученной от салона суммы мастер самостоятельно платит НПД 6%.

Контроль за поступающими от клиентов платежами сохраняется за салоном, но при этом для него увеличивается объем «бумажной» работы — он должен выдавать чеки клиентам с указанием принципала, составлять агентские отчеты, формировать реестры распределения средств по каждому платежу, выдавать мастеру акты на сумму своего вознаграждения. 

Договор о взаимодействии при оказании услуг клиентам 

Это решение, впервые представленное рынку экспертами BeautySplit.ru, опирается на их многолетнюю экспертизу: более 10 лет в разработке финтех-решений для банковской сферы и свыше 6 лет работы с самозанятыми — с момента появления закона о НПД.

Работа по этой схеме принципиально отличается от Агентского договора или Договора ГПХ, и тем более от аренды бьюти-коворкинга. Фактически, по договору самостоятельные услуги клиентам оказывают сразу два исполнителя:

  • мастер — лично оказывает клиентам парикмахерские или другие виды бьюти-услуг, предварительно согласовав с салоном время использования рабочего пространства;

  • салон — обеспечивает клиентский сервис (предоставляет помещение, ведет запись клиентов, напоминает им о записи, встречает их и создает дополнительный клиентский сервис (чай-кофе), организует прием платежей).

Салон не считается заказчиком услуг мастера и не оплачивает его работу, а мастер не становится сотрудником салона. В договоре отсутствуют условия о должности, графике, дисциплине и внутреннем распорядке. Размер и сроки выплаты вознаграждения стороны определяют совместно, а не устанавливает салон в одностороннем порядке.

Клиент одним платежом оплачивает услуги мастера (или нескольких мастеров) и салона, при этом в чеке стоимость каждой услуги отражается отдельной строкой с указанием наименования и ИНН ее поставщика. 

Все платежи идут мастеру на карту через банк-партнер по настроенному в Личном кабинете графику.

Выручка мастера — это установленная самим мастером цена на его услуги.

Выручка салона — цена сервисного сопровождения, из дохода мастера она не удерживается и является частью оплаты клиента.

Салон и мастер через платежный сервис BeautySplit.ru получают оплату оказанных ими услуг раздельно. Учет всех операций ведется в сервисе, автоматически оформляются чеки на каждую услугу с указанием ее исполнителей в соответствии с фискальными требованиями. Салону или мастеру не требуется иметь свой платежный банковский терминал или контрольно-кассовую технику и формировать для клиентов чеки (в том числе от самозанятого в «Мой налог») — BeautySplit.ru берет эти задачи на себя.   

Салону не нужно отчитываться перед мастером, как в случае работы по модели Агентского договора. Данные об оказанных услугах, их оплате, возвратах средств клиентам проходят через платформу и мастер может видеть и контролировать все начисления и оплаты в своем Личном кабинете на BeautySplit.ru.

Такой подход снижает налоговую нагрузку и замедляет расход лимитов по УСН или патенту. Кроме того, он полностью легализует расчеты с мастерами, минимизируя риски по 115-ФЗ и переквалификации отношений в трудовые.

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Чек-лист: как работать с самозанятым мастером без рисков

Чтобы снизить риск переквалификации договора в трудовой, следуйте нашим рекомендациям:

  • Убедитесь, что самозанятый никогда не работал у вас по трудовому договору или работал не менее двух лет назад. Если он был вашим сотрудником и с даты увольнения еще не прошло два года, сотрудничать с ним как с самозанятым напрямую нельзя.

  • Договор ГПХ не должен содержать терминов, характерных для трудовых отношений. Например, вместо «должности» пропишите конкретную задачу и сроки ее выполнения, а вместо «дисциплинарной ответственности» включите условие о штрафах за некачественно выполненное задание.

  • Не устанавливайте мастеру расписание или график работы, не включайте его в табель.

  • Размер выплат мастеру зависит не от отработанного времени, а от результата — количества и качества оказанных услуг.

  • Укажите в договоре, что мастер использует свои инструменты и материалы или арендует их у салона.

  • Выплаты мастеру привязывайте к датам актов выполненных работ, а не к дням выплаты зарплаты штатным работникам салона.

  • Перед каждой выплатой мастеру проверяйте его статус самозанятого в сервисе ФНС. Если статус не действует, с выплаты придется начислять НДФЛ и страховые взносы.

  • При выплате следите за формулировкой назначения платежа: не пишите, что это зарплата, оплата труда, премия по итогам работы. Достаточно указать, по какому договору эта оплата и за что (например, «оказание парикмахерских услуг»).

  • Не забывайте на каждую выплату получить от самозанятого чек из приложения «Мой налог» и акт с описанием конкретных оказанных услуг.

Наиболее безопасной и экономически эффективной альтернативой аренде бьюти-пространства или прямым договорам ГПХ с самозанятыми становится заключение договоров о совместном оказании услуг с приемом и распределением платежей через специализированный сервис для индустрии красоты — BeautySplit.ru. Это решение обеспечивает прозрачный управленческий учет и полный отказ от «Excel-бухгалтерии», исключает необходимость в банковских эквайринговых терминалах и собственной контрольно-кассовой технике, снижает налоговую нагрузку и замедляет расходование лимитов по УСН или патенту, а также полностью легализует расчеты с мастерами, исключая риски по 115-ФЗ. Это лишь часть функциональных и юридических возможностей, которые уже доступны для внедрения.

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