Выплаты самозанятым мастерам в 2026–2027 году: как избежать штрафов от ФНС за подмену трудовых отношений

Самое важное:
В 2026 году обновили индикаторы риска для выявления подмены трудовых отношений договорами ГПХ с самозанятыми.
Если договор с самозанятым переквалифицируют в трудовой, на выплаченные мастеру суммы придется доначислить и уплатить страховые взносы, за свой счет перечислить в бюджет НДФЛ, заплатить пени и штрафы.
Чтобы снизить риски переквалификации, оформляйте с самозанятым мастером договор аренды рабочего места, договор на оказание конкретных сервисных услуг или агентский договор. Но еще надежнее — использовать специализированный сервис по приему и распределению платежей для индустрии красоты BeautySplit.ru.
Индикаторы риска и признаки нарушений при работе салона с самозанятыми мастерами
С 10 января 2026 года действуют обновленные индикаторы риска для выявления ИП и компаний, маскирующих трудовые отношения под гражданско-правовые. Минтруд и ФНС направили свое внимание не только на оформление договоров ГПХ, но и на фактическую организацию работы.
Проверка ГТИ
Поводом для внеплановой проверки салона Гострудинспекцией могут стать следующие признаки, присутствующие одновременно (п. 8 приказа Минтруда от 30.11.2021 № 838н в ред. приказа от 08.12.2025):
Критерий
Уровень
Численность самозанятых, с которыми сотрудничаете
Более 35 человек
Период сотрудничества с каждым из самозанятых
Более трех месяцев
Среднемесячный доход, выплаченный каждому из самозанятых
Более 35 000 руб.
Доля дохода от вашей компании / ИП в общей сумме доходов каждого самозанятого
Более 75%
Межведомственная комиссия
По закону нельзя работать с бывшим сотрудником как с самозанятым в течение двух лет после его увольнения. Чтобы обойти этот запрет и сэкономить на взносах, компании иногда увольняют человека, он регистрируется как плательщик НПД, а договор с ним заключают через другую фирму или ИП.
С 16 февраля 2026 года такие схемы выявляют с помощью нового индикатора риска. Критерий «сработает», если вы оформили договоры ГПХ с более чем десятью самозанятыми, каждый из которых получает от вас более 25 000 руб. в месяц, при этом все они в предыдущем квартале работали по трудовым договорам в одной и той же фирме (приказ Минтруда от 19.11.2025 № 657н).
О возможной подмене трудовых отношений налоговики сообщают в специальную межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости. Сама комиссия не проводит проверки. Она анализирует поступившие сведения, запрашивает у ФНС и других госорганов нужную информацию, вызывает работодателя на свои заседания. Затем комиссия передает сведения в налоговую службу или в трудинспекцию для проверки (пп. «б» п. 1 приказа Минтруда от 19.11.2025 № 657н).
Признаки подмены трудовых отношений договором ГПХ с самозанятым
Налоговая и суд признают отношения трудовыми, если в договоре ГПХ с самозанятым мастером (письмо ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674):
указано, что он лично выполняет работы, например «оказывает парикмахерские услуги клиентам салона», а не исполняет разовое задание заказчика (фактически — выполняет трудовую функцию);
не прописан конкретный объем работ;
установлена фиксированная сумма, не зависящая от количества клиентов, которую платят в одни и те же даты;
указано, что мастер работает по графику салона и должен выполнять распоряжения работодателя;
упоминаются фразы «оплата труда», «рабочее место», «дисциплинарная ответственность», «принят на должность», которые напрямую указывают на трудовые отношения.
Проверяющих также насторожит, если:
мастер работает в вашем салоне, использует ваши инструменты и материалы;
самозанятого мастера включили в графики смен, отпусков, оплачивают ему больничный, отпуск, премии;
ваш салон — единственный источник дохода мастера, других заказчиков у него нет;
отсутствуют акты выполненных работ или в них подробно не расписаны виды и объемы услуг;
договор с самозанятым мастером тут же продлевают, как только он заканчивается.
Заключая с самозанятым мастером договор ГПХ, помните о риске переквалификации его в трудовой. Учесть все нюансы и обезопасить себя сложно, но можно, если использовать BeautySplit.ru — сервис, который автоматизирует прием оплат от клиентов и их распределение на доходы салона и доходы самозанятых мастеров с учетом требований 115-ФЗ, 422-ФЗ и 289-ФЗ. Защитите бизнес от штрафов и приостановки деятельности из-за блокировок, избавьте салон от ручной «бухгалтерии» и повышенной налоговой нагрузки, особенно на фоне снижения лимитов по УСН и патенту.
Что будет, если договор с самозанятым мастером переквалифицируют в трудовой
Если договор ГПХ с самозанятым мастером признают трудовым, салону грозят последствия:
Оформление сотрудника. Необходимо заключить трудовой договор. Датой приема на работу будет считаться день фактического начала деятельности мастера по договору ГПХ.
Выплаты мастеру. Нужно доплатить все причитающиеся суммы за прошедший период — отпускные, больничные, премии и другие компенсации по ТК.
Налоги и взносы. С выплат по переквалифицированному договору нужно начислить и уплатить НДФЛ и страховые взносы из денег салона. Уплаченный мастером налог на профессиональный доход (НПД) не засчитывается в счет этих обязательств (п. 10 ст. 226 НК, определение ВС от 03.02.2025 № 309-ЭС24-20306).
Пени. За каждый день просрочки уплаты НДФЛ и страховых взносов начисляются пени (п. 4 ст. 75 НК).
Штрафы для салона:
За неисполнение обязанностей налогового агента по НДФЛ — 20% от неудержанной суммы (п. 1 ст. 123 НК).
За неуплату страховых взносов — 20% от суммы, а при доказанном умысле — 40% (п. 1, 3 ст. 122 НК).
За подмену трудовых отношений договором ГПХ — штраф по каждому такому договору: от 5 000 до 10 000 руб. для ИП, от 50 000 до 100 000 руб. для организаций, от 10 000 до 20 000 руб. для должностных лиц (п. 4 ст. 5.27 КоАП).
Если суд подтвердит, что салон маскировал трудовые отношения договором ГПХ по п. 4 ст. 5.27 КоАП, Роструд автоматически внесет его в реестр нелегальной занятости. Что это значит:
запись в реестре будет висеть один год;
репутационные риски — клиенты и партнеры увидят вас в «черном списке»;
проверки станут чаще из-за повышения категории риска.
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Как салону работать с самозанятыми мастерами, чтобы не нарушать закон
Работа с самозанятыми мастерами в бьюти-сфере экономит деньги: не нужно платить страховые взносы, НДФЛ, отпускные и больничные. Мастер сам перечисляет свой налог. Но есть важное правило: нельзя работать с плательщиком НПД как с обычным сотрудником по договору ГПХ. Если он работает в вашем салоне по графику, подчиняется директору и получает фиксированную зарплату — это подмена трудовых отношений. Налоговая легко находит такие схемы.
Чтобы у налоговой и трудовой инспекции не было вопросов, работайте с самозанятыми мастерами только как с независимыми исполнителями — без признаков трудовых отношений.
Для налоговой самозанятый мастер — это действительно независимый специалист. Он сам:
устанавливает цены на свои услуги;
определяет свой график работы;
использует собственные инструменты и материалы или официально арендует их у салона.
Оплата его труда должна зависеть от конкретного результата, а не выплачиваться в фиксированные даты как аванс или зарплата штатного сотрудника.
Чтобы договор с самозанятым мастером не признали трудовым, используйте правильные форматы сотрудничества. Например, такие традиционные варианты:
Аренда рабочего места — мастер платит вам за использование бьюти-коворкинга.
Договор на оказание конкретных услуг — вы оплачиваете мастеру четкий результат (например, выполненную стрижку или процедуру), а не его рабочее время.
Агентский договор — вы действуете как агент мастера, удерживая из полученных от клиентов денег свой процент вознаграждения.
Договор о взаимодействии — салон и самозанятый мастер оказывают свою часть услуг для клиента. Все расчеты, распределение доходов и документооборот полностью автоматизированы через специализированную платформу BeautySplit.ru, что гарантирует юридическую чистоту и прозрачность для обеих сторон.
Аренда рабочего места в салоне
Салон сдает мастеру оборудованное место по договору аренды. Это может быть парикмахерское кресло, маникюрный стол, массажный кабинет.
Для салона доходом считается только фиксированная арендная плата. С нее не нужно платить НДФЛ и страховые взносы, не требуется вести кадровый учет. Но в то же время данный вид доходов не подпадает под действие распространенного среди салонов красоты патента.
Мастер полностью независим — сам выстраивает график, ищет клиентов, принимает от них оплату и выдает чеки через приложение «Мой налог». Он не подчиняется правилам салона и не получает от него зарплату.
Главный риск для мастера — даже если у него нет клиентов, аренду он обязан оплатить в полном объеме.
Договор ГПХ на конкретные услуги мастера
Гражданско-правовой договор с мастером составляют на конкретную услугу с указанием четких сроков. Например, «стрижка и окрашивание волос 30 клиентов в период с 1 по 30 сентября 2026 года», а не просто «парикмахерские услуги».
Оказанные мастером услуги клиенты оплачивают салону, а затем выручка распределяется между салоном и мастером в пропорции, установленной договором (например, 40% мастеру, 60% — салону). Выплаты мастеру привязаны к датам актов выполненных работ.
При такой схеме доход салона напрямую зависит от объема услуг, выполненных мастером. Вы не платите за него страховые взносы и НДФЛ, но вся сумма, полученная от клиентов, полностью учитывается в вашей налогооблагаемой базе. Это приводит к быстрому исчерпанию лимитов по УСН или патенту, росту налоговой нагрузки и повышает риск вопросов со стороны банка в рамках 115-ФЗ из-за регулярных массовых переводов физическим лицам (самозанятым мастерам).
Также нужно учитывать, что если вы сотрудничаете сразу с несколькими самозанятыми мастерами, нагрузка на администратора и бухгалтера салона увеличивается в разы. Им приходится фиксировать перечень оказанных исполнителями услуг, стоимость аренды помещения и оборудования, учитывать расход материалов, принимать оплату и правильно распределять суммы доходов мастеров и салона.
В cлучай работы через BeautySplit.ru это перестает быть «головной болью» владельцев или управляющих бизнеса: сервис берет все лучшее от арендной и агентской модели, при этом исключает их недостатки — юридические риски и операционную нагрузку.
Клиент платит картой или по QR-коду, сервис принимает оплату и выдает общий фискальный чек, в котором указаны реквизиты всех сторон, оказывающих клиенту услуги. При этом салону становятся не нужны собственная онлайн-касса или банковский терминал для эквайринга — сервис обеспечивает ККТ, ОФД и принимает оплаты для салона и мастера.
Агентский договор
Мастер выступает в роли заказчика (принципала), а салон выполняет функцию его агента — за определенное вознаграждение привлекает и записывает его клиентов, принимает от них оплату за оказанные услуги.
Из полученных от клиента денег салон удерживает свой процент, а оставшуюся часть перечисляет мастеру, не начисляя на нее НДФЛ и взносы. С полученной от салона суммы мастер самостоятельно платит НПД 6%.
Контроль за поступающими от клиентов платежами сохраняется за салоном, но при этом для него увеличивается объем «бумажной» работы — он должен выдавать чеки клиентам с указанием принципала, составлять агентские отчеты, формировать реестры распределения средств по каждому платежу, выдавать мастеру акты на сумму своего вознаграждения.
Договор о взаимодействии при оказании услуг клиентам
Это решение, впервые представленное рынку экспертами BeautySplit.ru, опирается на их многолетнюю экспертизу: более 10 лет в разработке финтех-решений для банковской сферы и свыше 6 лет работы с самозанятыми — с момента появления закона о НПД.
Работа по этой схеме принципиально отличается от Агентского договора или Договора ГПХ, и тем более от аренды бьюти-коворкинга. Фактически, по договору самостоятельные услуги клиентам оказывают сразу два исполнителя:
мастер — лично оказывает клиентам парикмахерские или другие виды бьюти-услуг, предварительно согласовав с салоном время использования рабочего пространства;
салон — обеспечивает клиентский сервис (предоставляет помещение, ведет запись клиентов, напоминает им о записи, встречает их и создает дополнительный клиентский сервис (чай-кофе), организует прием платежей).
Салон не считается заказчиком услуг мастера и не оплачивает его работу, а мастер не становится сотрудником салона. В договоре отсутствуют условия о должности, графике, дисциплине и внутреннем распорядке. Размер и сроки выплаты вознаграждения стороны определяют совместно, а не устанавливает салон в одностороннем порядке.
Клиент одним платежом оплачивает услуги мастера (или нескольких мастеров) и салона, при этом в чеке стоимость каждой услуги отражается отдельной строкой с указанием наименования и ИНН ее поставщика.
Все платежи идут мастеру на карту через банк-партнер по настроенному в Личном кабинете графику.
Выручка мастера — это установленная самим мастером цена на его услуги.
Выручка салона — цена сервисного сопровождения, из дохода мастера она не удерживается и является частью оплаты клиента.
Салон и мастер через платежный сервис BeautySplit.ru получают оплату оказанных ими услуг раздельно. Учет всех операций ведется в сервисе, автоматически оформляются чеки на каждую услугу с указанием ее исполнителей в соответствии с фискальными требованиями. Салону или мастеру не требуется иметь свой платежный банковский терминал или контрольно-кассовую технику и формировать для клиентов чеки (в том числе от самозанятого в «Мой налог») — BeautySplit.ru берет эти задачи на себя.
Салону не нужно отчитываться перед мастером, как в случае работы по модели Агентского договора. Данные об оказанных услугах, их оплате, возвратах средств клиентам проходят через платформу и мастер может видеть и контролировать все начисления и оплаты в своем Личном кабинете на BeautySplit.ru.
Такой подход снижает налоговую нагрузку и замедляет расход лимитов по УСН или патенту. Кроме того, он полностью легализует расчеты с мастерами, минимизируя риски по 115-ФЗ и переквалификации отношений в трудовые.
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Чек-лист: как работать с самозанятым мастером без рисков
Чтобы снизить риск переквалификации договора в трудовой, следуйте нашим рекомендациям:
Убедитесь, что самозанятый никогда не работал у вас по трудовому договору или работал не менее двух лет назад. Если он был вашим сотрудником и с даты увольнения еще не прошло два года, сотрудничать с ним как с самозанятым напрямую нельзя.
Договор ГПХ не должен содержать терминов, характерных для трудовых отношений. Например, вместо «должности» пропишите конкретную задачу и сроки ее выполнения, а вместо «дисциплинарной ответственности» включите условие о штрафах за некачественно выполненное задание.
Не устанавливайте мастеру расписание или график работы, не включайте его в табель.
Размер выплат мастеру зависит не от отработанного времени, а от результата — количества и качества оказанных услуг.
Укажите в договоре, что мастер использует свои инструменты и материалы или арендует их у салона.
Выплаты мастеру привязывайте к датам актов выполненных работ, а не к дням выплаты зарплаты штатным работникам салона.
Перед каждой выплатой мастеру проверяйте его статус самозанятого в сервисе ФНС. Если статус не действует, с выплаты придется начислять НДФЛ и страховые взносы.
При выплате следите за формулировкой назначения платежа: не пишите, что это зарплата, оплата труда, премия по итогам работы. Достаточно указать, по какому договору эта оплата и за что (например, «оказание парикмахерских услуг»).
Не забывайте на каждую выплату получить от самозанятого чек из приложения «Мой налог» и акт с описанием конкретных оказанных услуг.
Наиболее безопасной и экономически эффективной альтернативой аренде бьюти-пространства или прямым договорам ГПХ с самозанятыми становится заключение договоров о совместном оказании услуг с приемом и распределением платежей через специализированный сервис для индустрии красоты — BeautySplit.ru. Это решение обеспечивает прозрачный управленческий учет и полный отказ от «Excel-бухгалтерии», исключает необходимость в банковских эквайринговых терминалах и собственной контрольно-кассовой технике, снижает налоговую нагрузку и замедляет расходование лимитов по УСН или патенту, а также полностью легализует расчеты с мастерами, исключая риски по 115-ФЗ. Это лишь часть функциональных и юридических возможностей, которые уже доступны для внедрения.
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