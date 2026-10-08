289-ФЗ заработал с 1 октября: что это значит для салона красоты с самозанятыми

Кого закон назвал цифровой платформой

Ключевое понятие закона — посредническая цифровая платформа (ПЦП). Это сервис, который сводит заказчиков с самостоятельными продавцами или исполнителями и сам обслуживает сделку: размещение заказа или карточки, заключение договора и проведение оплаты. Собственный интернет-магазин компании и сайт без сделок под определение не попадают.

Конкретные пороги установлены постановлением Правительства от 28.01.2026 № 54 и действуют с той же даты, что и сам закон.

Критерий Порог К кому применяется Среднесуточная аудитория в РФ за календарный год от 100 000 пользователей Ко всем платформам Число партнеров с хотя бы одной продажей через платформу за год от 10 000 лиц Только к российским Общая стоимость сделок партнеров через платформу за год от 50 млрд рублей Только к российским

Российская платформа считается посреднической, если она прошла по аудитории и хотя бы по одному из двух дополнительных критериев. Для иностранных площадок достаточно критерия по аудитории. Из-под действия закона отдельно выведены финансовые платформы, аудиовизуальные сервисы и государственные информационные системы.

Круг участников закрепляется реестром, который ведет Минэкономразвития. Попасть в него можно двумя путями: по заявлению самого оператора либо по сведениям, которые ведомства получили по межведомственному взаимодействию. Реестр открыт: проверить статус конкретного сервиса можно самостоятельно.