289-ФЗ заработал с 1 октября: что это значит для салона красоты с самозанятыми

Важно:
Закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики» вступил в силу 1 октября 2026 года.
Под закон подпадают посреднические цифровые платформы со среднесуточной аудиторией от 100 000 пользователей в России. Салон красоты и большинство отраслевых сервисов этим критериям не соответствуют.
Прямой договор салона с мастером-самозанятым закон не регулирует. Но он впервые описал в норме, как должны выглядеть гражданско-правовые отношения с исполнителем-физлицом.
Критерий 60 часов в месяц на одного заказчика формально действует только внутри платформ. За их пределами это ориентир, а не правило.
Собственных штрафов 289-ФЗ не устанавливает. Санкции прописаны в отдельном законопроекте, принятом пока только в первом чтении.
Кого закон назвал цифровой платформой
Ключевое понятие закона — посредническая цифровая платформа (ПЦП). Это сервис, который сводит заказчиков с самостоятельными продавцами или исполнителями и сам обслуживает сделку: размещение заказа или карточки, заключение договора и проведение оплаты. Собственный интернет-магазин компании и сайт без сделок под определение не попадают.
Конкретные пороги установлены постановлением Правительства от 28.01.2026 № 54 и действуют с той же даты, что и сам закон.
Критерий
Порог
К кому применяется
Среднесуточная аудитория в РФ за календарный год
от 100 000 пользователей
Ко всем платформам
Число партнеров с хотя бы одной продажей через платформу за год
от 10 000 лиц
Только к российским
Общая стоимость сделок партнеров через платформу за год
от 50 млрд рублей
Только к российским
Российская платформа считается посреднической, если она прошла по аудитории и хотя бы по одному из двух дополнительных критериев. Для иностранных площадок достаточно критерия по аудитории. Из-под действия закона отдельно выведены финансовые платформы, аудиовизуальные сервисы и государственные информационные системы.
Круг участников закрепляется реестром, который ведет Минэкономразвития. Попасть в него можно двумя путями: по заявлению самого оператора либо по сведениям, которые ведомства получили по межведомственному взаимодействию. Реестр открыт: проверить статус конкретного сервиса можно самостоятельно.
Почему салон красоты под закон не подпадает
Салон — не платформа. Он не сводит неопределенный круг заказчиков с неопределенным кругом исполнителей, а оказывает услуги в своем помещении силами своих или привлеченных мастеров. Даже если в салоне есть онлайн-запись и прием оплаты на сайте, это собственный канал продаж, а не посредничество.
Пороги делают это очевидным. Сеть из десяти салонов с сотней мастеров и годовой выручкой в сотни миллионов находится от нижней границы на несколько порядков: 100 000 пользователей в сутки и 50 млрд рублей оборота за год — это масштаб крупнейших маркетплейсов и агрегаторов такси.
Та же логика распространяется на большинство сервисов, которыми пользуется бьюти-отрасль: системы онлайн-записи, CRM для салонов, нишевые платежные решения до таких аудиторий не дотягивают. Проверяется это за минуту — по реестру Минэкономразвития.
Отсюда практический вывод: 1 октября для салона не является дедлайном. Ничего не нужно подавать, регистрировать или переоформлять именно в связи с этим законом.
Что закон меняет для салона на самом деле
До сих пор граница между гражданско-правовыми и трудовыми отношениями с физлицом-самозанятым мастером выводилась из судебной практики и писем ведомств. 289-ФЗ впервые закрепил ее в норме закона — пусть и для платформенной занятости.
По главе 3 закона отношения остаются гражданско-правовыми, когда заказ направлен на выполнение конкретной работы или услуги, а исполнитель — в случае салона это физлицо-самозанятый мастер — самостоятельно решает, брать его или нет. Для салона это знакомая конструкция — с той разницей, что теперь она описана прямо, а не выводится от противного.
На что это влияет на практике:
На ожидания проверяющих. У инспектора появился закрепленный законом образец того, как должны выглядеть правильные отношения с физлицом-самозанятым мастером. Договор в электронной форме, фиксация условий, прозрачные выплаты, архив версий — все это становится привычной планкой.
На позицию в споре. Если ваши документы слабее того, что закон требует от платформ, аргумент «мы не платформа, нам можно проще» в споре не поможет.
На скорость обеления. Закон закрепил направление, в котором движется регулирование самозанятости. Вместе с обновленными индикаторами ФНС это части одной картины.
Критерий 60 часов: откуда он и кого касается
Это та цифра из закона, которая чаще всего встревожила владельцев салонов. Если исполнитель работает на одного заказчика более 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд, сотрудничество считается систематическим.
Три вещи, которые важно понимать про этот критерий.
Он считается помесячно, а не в среднем. Проверяется каждый месяц внутри любого шестимесячного окна. Два пустых месяца не компенсируют четырех загруженных.
Он не означает автоматического признания трудовых отношений. Это ориентир для контроля, а не презумпция. Превышение включает внимание, а не санкцию.
За пределами платформ механизм формально не работает. Он построен на том, что платформа сама считает часы по каждой паре «исполнитель — заказчик» и ограничивает связку при превышении. У салона, который работает с мастером напрямую, такого счетчика нет.
И все же игнорировать цифру не стоит. Самозанятый мастер, который годами работает на один салон полный день и больше нигде не получает дохода, выглядит как сотрудник независимо от того, есть между вами платформа или нет. Закон просто назвал число, вокруг которого теперь будет строиться разговор.
Если салон работает через сторонний сервис
Здесь есть нюанс, который легко упустить. Сам салон под закон не попадает, но сервис, через который он принимает оплату и рассчитывается с мастерами, теоретически может. Если сервис дорастет до порогов и попадет в реестр, его обязанности перед вами как партнером изменятся.
Что закон требует от оператора платформы с 1 октября:
заключать договор в электронной форме через платформу и сохранять партнеру доступ к архивным версиям;
указывать в договоре комиссию, порядок и сроки расчетов, ответственность сторон и правила рейтингов;
проверять партнера в государственных системах до заключения договора;
передавать в ФНС сведения о новых партнерах и изменениях их данных, уведомлять партнера о признаках нарушений;
рассматривать жалобы в досудебном порядке не дольше 15 дней и отменять неправомерные ограничения за 48 часов.
Для салона это не обязанности, а список вопросов к подрядчику. Стоит узнать: попадает ли сервис под критерии ПЦП сейчас; что он будет делать, если попадет позже; и готов ли он уже сейчас давать тот уровень прозрачности, который закон требует от крупных площадок. Последний пункт полезен вне зависимости от реестра: электронный договор, прозрачные сроки выплат и архив расчетов — то, что салон предъявит при любой проверке.
Кто контролирует и какие штрафы обсуждаются
Контроль распределен между несколькими ведомствами, у каждого своя зона.
Ведомство
За что отвечает
Минэкономразвития
Ведение реестра посреднических цифровых платформ
ФНС
Обмен данными с платформами, налоговая сторона платформенной занятости
ФАС
Недопущение злоупотреблений со стороны платформ
Роспотребнадзор
Защита прав потребителей на платформах
Здесь важная оговорка, которую редко делают в публикациях: сам 289-ФЗ штрафов не устанавливает. Санкции предусмотрены отдельным законопроектом № 959258-8, который вводит в КоАП статьи 14.68 и 14.69 и принят пока только в первом чтении. По проекту штраф за одно нарушение может достигать 500 000 рублей, а при систематических нарушениях сумма вырастает до нескольких миллионов.
До принятия этого законопроекта речь идет о предписаниях, а не о денежных взысканиях по самому 289-ФЗ. Но это не отменяет обычных рисков салона: доначисления НДФЛ и взносов при переквалификации и административный штраф по ст. 5.27 КоАП работают и без нового закона.
Что сделать салону в октябре
Действий, вызванных именно 289-ФЗ, у салона нет. Но октябрь — удобный момент закрыть то, что все равно придется закрывать до конца года.
Проверить по реестру Минэкономразвития, есть ли в нем сервисы, через которые салон принимает оплату или ведет запись
Перечитать договоры с мастерами: есть ли в них конкретный объем работ, нет ли слов «зарплата» и «трудовой распорядок»
Посмотреть на выплаты глазами инспектора: одинаковые суммы в одни и те же даты читаются как оклад
Собрать документальную базу за год: договоры, акты, реестры выплат, чеки самозанятых
Проверить себя по индикаторам ФНС: от 35 самозанятых и выплаты свыше 35 000 рублей в месяц на человек
Посчитать оборот под порог УСН 15 млн рублей, который заработает с 1 января 2027 года
Последний пункт для большинства салонов срочнее всего, что связано с платформенным законом. Срок подачи заявления на патент 2027 года — 16 декабря 2026 года.
Как BeautySplit помогает организовать работу
Сам 289-ФЗ не требует от салона новых действий, но довольно точно описывает, как должны выглядеть расчеты с физлицом-самозанятым мастером: зафиксированные условия, прозрачные выплаты, сохраняемый архив расчетов.
BeautySplit принимает оплату клиента по QR или банковской картой и сразу разделяет ее между салоном и мастером по настроенным правилам. Один платеж отражается как две услуги — работа мастера и сервисное обеспечение салона, — каждая со своими реквизитами. Реестры и история расчетов формируются сами, а владелец, управляющий, администратор и мастер работают в собственных личных кабинетах.
Разница в сравнении с ручной обраткой платежей самим салоном по агентской схеме не только в удобстве и скорости процессов. Разница в четырех механизмах, каждый из которых снимает отдельный признак, по которому салон обычно и попадает в поле зрения проверяющих.
Деньги мастера не проходят через расчетный счет салона. Платеж клиента разделяется в момент оплаты, доля мастера зачисляется ему напрямую. У салона не возникает потока регулярных перечислений физическим лицам со своего счета — а это ровно то, на что смотрит банк в рамках 115-ФЗ и на чем построен индикатор ФНС о выплатах свыше 35 000 рублей в месяц на человека. Признака нет, потому что нет самой операции.
Доход мастера изначально фиксируется как его доход. Часть оплаты не становится выручкой салона ни на минуту: в доход попадает только вознаграждение самого салона. Лимиты по УСН и патенту расходуются заметно медленнее. В разборе патентной системы мы считали этот эффект: салон с десятью мастерами и выручкой 2 млн рублей в месяц упирается в лимит 20 млн не через десять месяцев, а через двадцать восемь и больше.
Не нужно собирать чеки НПД за весь период работы с мастером. В агентской модели мастер оказывает услугу клиенту, а не салону. Салон не выплачивает ему вознаграждение за услуги, оказанные салону, — значит, и подтверждающие чеки по каждой выплате салону не требуются. Общий чек на две услуги с разными реквизитами формируется в системе и там же хранится.
Суммы и даты выплат перестают быть одинаковыми. Выплата привязана к факту оказанной услуги: сумма меняется вместе с загрузкой мастера, дата — вместе с записью клиента. Формулировка «фиксированные регулярные выплаты в установленные даты», которая в акте проверки читается как оклад, к такой картине просто не применима.
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Вывод
289-ФЗ — это закон о маркетплейсах и крупных агрегаторах, а не о салонах красоты. Паника вокруг 1 октября для бьюти-отрасли преувеличена: никаких регистраций, заявлений и переоформления он от салона не требует.
Значение у него другое. Государство впервые описало в законе, как должны выглядеть нормальные с точки зрения законодательства отношения с физлицом-самозанятым мастером. В совокупности с обновленными индикаторами ФНС и снижением порогов по УСН и патенту это одно движение, а не три разных события.
Салону, у которого документы и фактические процессы совпадают, новый закон не создает проблем. Салону, у которого договор существует только на бумаге — делает разрыв между бумагой и практикой заметнее (читай: рискованнее).
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