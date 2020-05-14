Освобождение от НДС: кто и как может получить?

Кто может получить освобождение от НДС?
Компании и ИП на ОСНО, у которых общая сумма выручки за 3 предшествующих календарных месяца не превысила 2.000.000 руб. без учета НДС.
Как рассчитать выручку?
Для целей расчета и контроля выручки применяются правила:
Правило 1. Контролируем размер выручки
Право на освобождение теряется с 1-го числа месяца в котором выручка превысит 2.000.000 руб.
Пример
Компания «К» применяет освобождение от НДС с 1 мая. Контролировать выручку необходимо за:
- Май, июнь, июль
- Июнь, июль, август
- Август, сентябрь, октябрь
- И т.д.
Правило 2. Выручка считается по данным бухгалтерского учета
Правило 3. Принимаем во внимание нюансы расчета
- Выручка считается без НДС;
- Авансы в расчете не учитываются.
Правило 4. В расчете участвует выручка, которая облагается НДС
В расчете участвует выручка, которая облагается НДС (пп. 3, 4 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33). А именно:
- От деятельности, в отношении которой применяется ЕНВД или ПСН;
- От операций, которые освобождены от обложения НДС на основании ст.149 НК РФ;
- От операций, которые не признаются объектом обложения НДС на основании ст.146 НК РФ;
- От продажи товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория РФ.
Когда не применяется освобождение от НДС?
- При импорте товаров;
- Лицами, реализующими подакцизные товары без ведения раздельного учета.
Как воспользоваться правом на освобождение?
Применять освобождение возможно начать с первого числа любого месяца. Для этого не позднее 20-го числа месяца, с которого применяется освобождение необходимо предоставить в ИФНС:
- Уведомление «Об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС»;
- Выписку из бухгалтерского баланса и/или отчета о прибылях и убытках (организации) или выписку из книги учета доходов и расходов (ИП);
- Выписку из книги продаж.
Также необходимо восстановить НДС с остаточной стоимости основных средств (нематериальных активов) и со стоимости материально-производственных запасов, которые до начала применения освобождения не были использованы в операциях, облагаемых НДС.
Что делать со счетами-фактурами?
Счета-фактуры продолжаем выставлять, но делаем пометку «Без налога (НДС)». Такие счета-фактуры регистрируются в Книге продаж. По истечении 12 месяцев освобождения выписку из книги Продаж необходимо предоставить в ИФНС.
Счета-фактуры на полученные авансы не составляются и в Книге продаж суммы не указываются.
Что делать с декларацией по НДС?
За период, в течение которого применялось освобождение от НДС, декларации не предоставляются.
Если освобождение применяется с первого месяца квартала, то восстановленный НДС включается в декларацию за последний квартал, предшествующий применению освобождения.
Если освобождение применяется со второго или третьего месяца квартала, то декларацию за этот квартал необходимо предоставить по общим правилам. При этом в декларации отражаются только операции за период сначала квартала до начала применения освобождения. В такую декларацию также включается восстановленный НДС.
Как подтвердить соблюдение условий освобождения?
До 20 числа месяца, следующего за 12-м месяцем применения освобождения, в ИФНС необходимо предоставить:
Документы, подтверждающие, что в течение 12 месяцев выручка была в пределах 2.000.000 руб. за каждые 3 последовательных календарных месяца (выписку из бухгалтерского баланса / отчета о прибылях и убытках и книги продаж);
Уведомление о продлении использования права на освобождение в течение последующих 12 календарных месяцев или об отказе от использования данного права.
Что будет, если не предоставить документы на освобождение?
Если налогоплательщик не направит Уведомление о переходе на освобождение и о продлении периода освобождения на следующие 12 месяцев, то он не потеряет право на работу без НДС.
Однако, уведомление стоит подать, это позволит избежать блокировки счетов из-за того, что налоговый орган не был уведомлен о использовании налогоплательщиком освобождения.
Если налогоплательщик не предоставит документы, подтверждающие правомерность применения освобождения, то он теряет право на данное освобождение за весь период его применения. В этом случае необходимо доначислить НДС, заплатить пени и штрафы.
Как отказаться от применения освобождения?
Чтобы отказаться от применения освобождения необходимо направить Уведомление об отказе от использования данного права по истечение 12 месяцев.
Налогоплательщик не вправе вернуться к общему порядку исчисления НДС в течение 12 календарных месяцев с начала применения освобождения.
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