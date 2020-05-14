Освобождение от НДС: кто и как может получить?

Кто может получить освобождение от НДС?

Компании и ИП на ОСНО, у которых общая сумма выручки за 3 предшествующих календарных месяца не превысила 2.000.000 руб. без учета НДС.

Как рассчитать выручку?

Для целей расчета и контроля выручки применяются правила:

Правило 1. Контролируем размер выручки

Право на освобождение теряется с 1-го числа месяца в котором выручка превысит 2.000.000 руб.

Пример Компания «К» применяет освобождение от НДС с 1 мая. Контролировать выручку необходимо за: Май, июнь, июль

Июнь, июль, август

Август, сентябрь, октябрь

И т.д.

Правило 2. Выручка считается по данным бухгалтерского учета

Правило 3. Принимаем во внимание нюансы расчета

Выручка считается без НДС; Авансы в расчете не учитываются.

Правило 4. В расчете участвует выручка, которая облагается НДС

В расчете участвует выручка, которая облагается НДС (пп. 3, 4 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33). А именно:

От деятельности, в отношении которой применяется ЕНВД или ПСН;

От операций, которые освобождены от обложения НДС на основании ст.149 НК РФ;

От операций, которые не признаются объектом обложения НДС на основании ст.146 НК РФ;

От продажи товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория РФ.

Когда не применяется освобождение от НДС?

При импорте товаров;

Лицами, реализующими подакцизные товары без ведения раздельного учета.

Как воспользоваться правом на освобождение?

Применять освобождение возможно начать с первого числа любого месяца. Для этого не позднее 20-го числа месяца, с которого применяется освобождение необходимо предоставить в ИФНС:

Уведомление «Об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС»;

Выписку из бухгалтерского баланса и/или отчета о прибылях и убытках (организации) или выписку из книги учета доходов и расходов (ИП);

Выписку из книги продаж.

Также необходимо восстановить НДС с остаточной стоимости основных средств (нематериальных активов) и со стоимости материально-производственных запасов, которые до начала применения освобождения не были использованы в операциях, облагаемых НДС.

Что делать со счетами-фактурами?

Счета-фактуры продолжаем выставлять, но делаем пометку «Без налога (НДС)». Такие счета-фактуры регистрируются в Книге продаж. По истечении 12 месяцев освобождения выписку из книги Продаж необходимо предоставить в ИФНС.

Счета-фактуры на полученные авансы не составляются и в Книге продаж суммы не указываются.

Что делать с декларацией по НДС?

За период, в течение которого применялось освобождение от НДС, декларации не предоставляются.

Если освобождение применяется с первого месяца квартала, то восстановленный НДС включается в декларацию за последний квартал, предшествующий применению освобождения.

Если освобождение применяется со второго или третьего месяца квартала, то декларацию за этот квартал необходимо предоставить по общим правилам. При этом в декларации отражаются только операции за период сначала квартала до начала применения освобождения. В такую декларацию также включается восстановленный НДС.

Как подтвердить соблюдение условий освобождения?

До 20 числа месяца, следующего за 12-м месяцем применения освобождения, в ИФНС необходимо предоставить:

Документы, подтверждающие, что в течение 12 месяцев выручка была в пределах 2.000.000 руб. за каждые 3 последовательных календарных месяца (выписку из бухгалтерского баланса / отчета о прибылях и убытках и книги продаж);

Уведомление о продлении использования права на освобождение в течение последующих 12 календарных месяцев или об отказе от использования данного права.

Что будет, если не предоставить документы на освобождение?

Если налогоплательщик не направит Уведомление о переходе на освобождение и о продлении периода освобождения на следующие 12 месяцев, то он не потеряет право на работу без НДС.

Однако, уведомление стоит подать, это позволит избежать блокировки счетов из-за того, что налоговый орган не был уведомлен о использовании налогоплательщиком освобождения.

Если налогоплательщик не предоставит документы, подтверждающие правомерность применения освобождения, то он теряет право на данное освобождение за весь период его применения. В этом случае необходимо доначислить НДС, заплатить пени и штрафы.

Как отказаться от применения освобождения?

Чтобы отказаться от применения освобождения необходимо направить Уведомление об отказе от использования данного права по истечение 12 месяцев.

Налогоплательщик не вправе вернуться к общему порядку исчисления НДС в течение 12 календарных месяцев с начала применения освобождения.