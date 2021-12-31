Как устроен внутренний аутсорсинг для бизнеса — экономия с ОЦО

Крупные компании все чаще меняют свою структуру, выделяя непрофильные процессы в ОЦО (общий центр обслуживания). Многие холдинги с 2021 года передают в ведение таких центров новые обязанности, снижая расходы и увеличивая производительность корпораций. Как ОЦО позволяет экономить компаниям, какие функции перекладывают на центры? Как дополнительно повысить эффективность ОЦО с помощью автоматизации потокового распознавания документов? Расскажем в статье.
Общий (или единый) Центр Обслуживания (ОЦО) — модель ведения бизнеса, при которой однотипные, непрофильные и неключевые задачи передают специальным подразделениям, либо компаниям. К таким задачам относятся:
- бухгалтерское обслуживание;
- HR-сопровождение;
- кол-центры;
- работа с клиентами;
- IT-обслуживание;
- логистические подразделения;
- обучение персонала;
- диспетчерские услуги и другие.
Крупные компании, холдинги передают в ведение центров непрофильные функции, чаще всего — однотипные и повторяющиеся, связанные с различного рода документооборотом.
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Таким образом, в общих центрах обслуживания сконцентрированы огромные потоки документов. Каждое подразделение центра имеет четкие регламенты, стандартизированные инструкции по выполнению выделенных задач. За счёт этого операционные расходы головной компании снижаются на 20-40%.
Эффективность работы общих центров контролировать значительно проще, чем структурных подразделений в штате компании.
Основные принципы работы ОЦО:
- Стандартизация. Операции, которые обрабатывает Центр, единообразны и стандартизируются для последующей работы.
- Централизация. Информация от подразделений компании обрабатывается централизованно.
- Цифровизация. В ОЦО, как правило, используют электронный документооборот, цифровые методы обработки информации. Современные методы работы позволяют ускорить процесс работы в несколько раз.
- Непрофильность. В ОЦО передают функции, не относятся к основным видам деятельности компаний.
ОЦО в России. Пример
Холдинг «ГазпромМедиа» использует Общий центр обслуживания, который обслуживает 44 юридических лица и насчитывает около 500 сотрудников.
В ведение ОЦО ГазпромМедиа передал следующие функции:
- кадровый учет и управление персоналом (подбор, обучение, компенсации и льготы, охрана труда),
- финансовые сервисы (бухгалтерский учет, казначейские операции и трансформационные операции по МСФО),
- юридическое обеспечение,
- закупки,
- ИТ-инфраструктуру и поддержку бизнес-приложений,
- административно-хозяйственную деятельность,
- корпоративную безопасность,
- техническое сопровождение вещательного комплекса,
- дистрибуцию сигнала.
Платформа Beorg Smart Vision умеет обрабатывать документы любого вида и сложности: технические, рукописные, плохо структурированные, и даже составленные на иностранном языке. Российская компания Биорг сотрудничает с госведомствами, банками, предприятиями нефтегазового и энергетического сектора, ритейлом и т. д.
Кейс Биорг. Обработка кадровой документации для многофункционального единого ОЦО «Лотос»
- Интеграция системы распознавания Биорг с кадровой системой 1С ЗУП, мобильным приложением и другими системами.
«По итогам пилотного проекта приняли решение подключить к платформе Beorg Smart Vision большое количество географически удалённых подразделений, которые находятся у нас на обслуживании, с общим объёмом около 15 тысяч документов в месяц. Качество распознавания и оцифровки документов выше 99% стало решающим аргументом в пользу масштабирования сервиса Биорг», — говорит Владимир Калуцкий, руководитель многофункционального единого ОЦО «Лотос».
- Документы загружать в систему быстро и просто. Для сканирования на рабочие смартфоны сотрудников установлено мобильное приложение.
- Через платформу обрабатывается весь комплект кадровых документов, необходимых при трудоустройстве.
«До сотрудничества с Биорг на обработку каждого комплекта сотрудник ОЦО тратил 25-30 минут. Через платформу Beorg Smart Vision комплект обрабатывается около 10 минут (время от момента сканирования до выгрузки готовых данных в систему) при одновременной обработке множества комплектов. Кроме того, документы сразу атрибутируются и загружаются в электронный архив», — отмечает Владимир Калуцкий.
Преимущества ОЦО:
- Легче управлять бизнесом, т. к. за счет стандартизации руководители могут быстро изменить схему бизнес-процессов в зависимости от целей.
- На 20-40% ниже операционные затраты в рамках группы компаний.
- Единый способ представления информации для всех составляющих предприятий.
- Проще ввести в группу новую компанию или направление, т.к. многие процессы автоматизированы через ОЦО.
Как дополнительно повысить эффективность ОЦО
Центры обслуживания наиболее эффективны для организаций, имеющих несколько бизнес-единиц. Тогда однотипные, повторяющиеся задания из каждой части группы компаний передают для обработки в общий центр.
Например, финансовый учет, бухгалтерский учет, или кадровое делопроизводство.
Автоматизация обработки документов существенно ускоряет рутинные действия и снижает затраты в любом подразделении: бухгалтерии, отделе кадров, финансовом или юридическом отделе.
Сервисная платформа от компании Биорг в непрерывном режиме 24/7 и с гарантированным качеством 99%+ переводит в цифру любые виды и типы документов, в том числе рукописные и слабоструктурированные. Тарификация — от 5 до 12 рублей за документ. Стоимость пилотного проекта — от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Кейс Биорг. Обработка и оцифровка первичной бухгалтерской документации для Tele2
- За 4 месяца компания Биорг обработала более 17 тонн бумажной документации.
- Сепарация из всего объема необходимых документов.
- Оцифровка свыше 680 тыс. документов.
- Использование облачного электронного хранилища документов.
- Обогащение информационной заказчика системы ранее имеющимися данными.
- Постоянная актуализация системы новыми данными.
Компания Биорг не только оказывает услуги по оцифровке документов, но помогает создать электронный архив для быстрого и удобного поиска атрибутированной информации. Все связанные документы можно найти по единому запросу и легко подготовиться к любого рода проверкам.
Отличия ОЦО от аутсорсинга
На первый взгляд, ОЦО — тот же аутсорсинг, когда определенные задачи компании передают другим исполнителям за определенную плату. Однако отличия есть:
- ОЦО — это либо отдельное подразделение компании, либо входит в состав бизнеса или группы организаций. Аутсорсинговая фирма никак не зависит от заказчиков, может оказывать услуги многим компаниям и предприятиям.
- Головная организация напрямую осуществляет контроль за деятельностью ОЦО. В случае работы с аутсорсинговыми компаниями тотальный контроль за операционными действиями получить невозможно.
Таким образом, создание и функционирование ОЦО в компаниях называют также «внутренний аутсорсинг» или «инсорсинг».
Кейс Биорг: потоковая обработка трудовых книжек для НЛМК
Выездное сканирование и распознавание трудовых книжек/ распознавание комплектов документа кандидата:
- За 3 месяца отсканировано свыше 45 000 ТК в 7 локациях РФ.
- Полнотекстовое распознавание рукописной информации.
- Проведение анализа и формализация данных для последующей загрузки в SAP HCM.
- Метрики системы:
- распознавание пакета кандидата до 20 минут;
- возможность обработки свыше 100 комплектов одновременно.
Через платформу Биорг можно обрабатывать документы любого вида и сложности.
Прогнозы развития ОЦО в России
Большинство крупных холдингов в России в настоящее время уже перешли на использование ОЦО для работы с основными непрофильными операциями.
О том, что индустрия корпоративного аутсорсинга в форме ОЦО активно формируется, можно косвенно судить и по наличию профессиональных премий. Так например, в марте 2021 года «Лучшим многофункциональным центром» признали общий центр обслуживания «Норникеля», который работает с 2015 года. Конкурс «Лучший ОЦО России и СНГ 2020» был инициирован порталом CFO Russia.
По прогнозам экспертов, все больше функций и обязанностей корпорации планируют передавать в ведение ОЦО. Таким образом, компании хотят сосредоточить основные усилия для работы с ключевыми показателями деятельности, которые влияют на рост прибыли и доходности.
Автоматизировать работу с документами в ОЦО — означает дополнительно повысить эффективность многофункционального центра.