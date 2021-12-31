Как устроен внутренний аутсорсинг для бизнеса — экономия с ОЦО

Крупные компании все чаще меняют свою структуру, выделяя непрофильные процессы в ОЦО (общий центр обслуживания). Многие холдинги с 2021 года передают в ведение таких центров новые обязанности, снижая расходы и увеличивая производительность корпораций. Как ОЦО позволяет экономить компаниям, какие функции перекладывают на центры? Как дополнительно повысить эффективность ОЦО с помощью автоматизации потокового распознавания документов? Расскажем в статье.

Общий (или единый) Центр Обслуживания (ОЦО) — модель ведения бизнеса, при которой однотипные, непрофильные и неключевые задачи передают специальным подразделениям, либо компаниям. К таким задачам относятся:

бухгалтерское обслуживание;

HR-сопровождение;

кол-центры;

работа с клиентами;

IT-обслуживание;

логистические подразделения;

обучение персонала;

диспетчерские услуги и другие.

Крупные компании, холдинги передают в ведение центров непрофильные функции, чаще всего — однотипные и повторяющиеся, связанные с различного рода документооборотом.

Обрабатывайте любые виды и типы документов, включая рукописные формы и уникальные акты через платформу Beorg Smart Vision.

Таким образом, в общих центрах обслуживания сконцентрированы огромные потоки документов. Каждое подразделение центра имеет четкие регламенты, стандартизированные инструкции по выполнению выделенных задач. За счёт этого операционные расходы головной компании снижаются на 20-40%.

Эффективность работы общих центров контролировать значительно проще, чем структурных подразделений в штате компании.

Основные принципы работы ОЦО:

Стандартизация. Операции, которые обрабатывает Центр, единообразны и стандартизируются для последующей работы.

Централизация. Информация от подразделений компании обрабатывается централизованно.

Цифровизация. В ОЦО, как правило, используют электронный документооборот, цифровые методы обработки информации. Современные методы работы позволяют ускорить процесс работы в несколько раз.

Непрофильность. В ОЦО передают функции, не относятся к основным видам деятельности компаний.

ОЦО в России. Пример

Холдинг «ГазпромМедиа» использует Общий центр обслуживания, который обслуживает 44 юридических лица и насчитывает около 500 сотрудников.

В ведение ОЦО ГазпромМедиа передал следующие функции:

кадровый учет и управление персоналом (подбор, обучение, компенсации и льготы, охрана труда),

финансовые сервисы (бухгалтерский учет, казначейские операции и трансформационные операции по МСФО),

юридическое обеспечение,

закупки,

ИТ-инфраструктуру и поддержку бизнес-приложений,

административно-хозяйственную деятельность,

корпоративную безопасность,

техническое сопровождение вещательного комплекса,

дистрибуцию сигнала.

Платформа Beorg Smart Vision умеет обрабатывать документы любого вида и сложности: технические, рукописные, плохо структурированные, и даже составленные на иностранном языке. Российская компания Биорг сотрудничает с госведомствами, банками, предприятиями нефтегазового и энергетического сектора, ритейлом и т. д.

Кейс Биорг. Обработка кадровой документации для многофункционального единого ОЦО «Лотос»

Интеграция системы распознавания Биорг с кадровой системой 1С ЗУП, мобильным приложением и другими системами.

«По итогам пилотного проекта приняли решение подключить к платформе Beorg Smart Vision большое количество географически удалённых подразделений, которые находятся у нас на обслуживании, с общим объёмом около 15 тысяч документов в месяц. Качество распознавания и оцифровки документов выше 99% стало решающим аргументом в пользу масштабирования сервиса Биорг», — говорит Владимир Калуцкий, руководитель многофункционального единого ОЦО «Лотос».

Документы загружать в систему быстро и просто. Для сканирования на рабочие смартфоны сотрудников установлено мобильное приложение.

Через платформу обрабатывается весь комплект кадровых документов, необходимых при трудоустройстве.

«До сотрудничества с Биорг на обработку каждого комплекта сотрудник ОЦО тратил 25-30 минут. Через платформу Beorg Smart Vision комплект обрабатывается около 10 минут (время от момента сканирования до выгрузки готовых данных в систему) при одновременной обработке множества комплектов. Кроме того, документы сразу атрибутируются и загружаются в электронный архив», — отмечает Владимир Калуцкий.

Преимущества ОЦО:

Легче управлять бизнесом, т. к. за счет стандартизации руководители могут быстро изменить схему бизнес-процессов в зависимости от целей. На 20-40% ниже операционные затраты в рамках группы компаний. Единый способ представления информации для всех составляющих предприятий. Проще ввести в группу новую компанию или направление, т.к. многие процессы автоматизированы через ОЦО.

Как дополнительно повысить эффективность ОЦО

Центры обслуживания наиболее эффективны для организаций, имеющих несколько бизнес-единиц. Тогда однотипные, повторяющиеся задания из каждой части группы компаний передают для обработки в общий центр.

Например, финансовый учет, бухгалтерский учет, или кадровое делопроизводство.

Автоматизация обработки документов существенно ускоряет рутинные действия и снижает затраты в любом подразделении: бухгалтерии, отделе кадров, финансовом или юридическом отделе.

Сервисная платформа от компании Биорг в непрерывном режиме 24/7 и с гарантированным качеством 99%+ переводит в цифру любые виды и типы документов, в том числе рукописные и слабоструктурированные. Тарификация — от 5 до 12 рублей за документ. Стоимость пилотного проекта — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Кейс Биорг. Обработка и оцифровка первичной бухгалтерской документации для Tele2

За 4 месяца компания Биорг обработала более 17 тонн бумажной документации.

Сепарация из всего объема необходимых документов.

Оцифровка свыше 680 тыс. документов.

Использование облачного электронного хранилища документов.

Обогащение информационной заказчика системы ранее имеющимися данными.

Постоянная актуализация системы новыми данными.

Компания Биорг не только оказывает услуги по оцифровке документов, но помогает создать электронный архив для быстрого и удобного поиска атрибутированной информации. Все связанные документы можно найти по единому запросу и легко подготовиться к любого рода проверкам.

Отличия ОЦО от аутсорсинга

На первый взгляд, ОЦО — тот же аутсорсинг, когда определенные задачи компании передают другим исполнителям за определенную плату. Однако отличия есть:

ОЦО — это либо отдельное подразделение компании, либо входит в состав бизнеса или группы организаций. Аутсорсинговая фирма никак не зависит от заказчиков, может оказывать услуги многим компаниям и предприятиям. Головная организация напрямую осуществляет контроль за деятельностью ОЦО. В случае работы с аутсорсинговыми компаниями тотальный контроль за операционными действиями получить невозможно.

Таким образом, создание и функционирование ОЦО в компаниях называют также «внутренний аутсорсинг» или «инсорсинг».

Кейс Биорг: потоковая обработка трудовых книжек для НЛМК

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Прогнозы развития ОЦО в России

Большинство крупных холдингов в России в настоящее время уже перешли на использование ОЦО для работы с основными непрофильными операциями.

О том, что индустрия корпоративного аутсорсинга в форме ОЦО активно формируется, можно косвенно судить и по наличию профессиональных премий. Так например, в марте 2021 года «Лучшим многофункциональным центром» признали общий центр обслуживания «Норникеля», который работает с 2015 года. Конкурс «Лучший ОЦО России и СНГ 2020» был инициирован порталом CFO Russia.

По прогнозам экспертов, все больше функций и обязанностей корпорации планируют передавать в ведение ОЦО. Таким образом, компании хотят сосредоточить основные усилия для работы с ключевыми показателями деятельности, которые влияют на рост прибыли и доходности.