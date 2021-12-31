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Как устроен внутренний аутсорсинг для бизнеса — экономия с ОЦО

Для рубрики ОЦО: общие центры обслуживания
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Крупные компании все чаще меняют свою структуру, выделяя непрофильные процессы в ОЦО (общий центр обслуживания). Многие холдинги с 2021 года передают в ведение таких центров новые обязанности, снижая расходы и увеличивая производительность корпораций. Как ОЦО позволяет экономить компаниям, какие функции перекладывают на центры? Как дополнительно повысить эффективность ОЦО с помощью автоматизации потокового распознавания документов? Расскажем в статье.

Общий (или единый) Центр Обслуживания (ОЦО) — модель ведения бизнеса, при которой однотипные, непрофильные и неключевые задачи передают специальным подразделениям, либо компаниям. К таким задачам относятся:

  • бухгалтерское обслуживание;
  • HR-сопровождение;
  • кол-центры;
  • работа с клиентами;
  • IT-обслуживание;
  • логистические подразделения;
  • обучение персонала;
  • диспетчерские услуги и другие.

Крупные компании, холдинги передают в ведение центров непрофильные функции, чаще всего — однотипные и повторяющиеся, связанные с различного рода документооборотом.

Обрабатывайте любые виды и типы документов, включая рукописные формы и уникальные акты через платформу Beorg Smart Vision.

Таким образом, в общих центрах обслуживания сконцентрированы огромные потоки документов. Каждое подразделение центра имеет четкие регламенты, стандартизированные инструкции по выполнению выделенных задач. За счёт этого операционные расходы головной компании снижаются на 20-40%.

Эффективность работы общих центров контролировать значительно проще, чем структурных подразделений в штате компании.

Основные принципы работы ОЦО:

  • Стандартизация. Операции, которые обрабатывает Центр, единообразны и стандартизируются для последующей работы.
  • Централизация. Информация от подразделений компании обрабатывается централизованно.
  • Цифровизация. В ОЦО, как правило, используют электронный документооборот, цифровые методы обработки информации. Современные методы работы позволяют ускорить процесс работы в несколько раз.
  • Непрофильность. В ОЦО передают функции, не относятся к основным видам деятельности компаний.

ОЦО в России. Пример

Холдинг «ГазпромМедиа» использует Общий центр обслуживания, который обслуживает 44 юридических лица и насчитывает около 500 сотрудников.

В ведение ОЦО ГазпромМедиа передал следующие функции:

  • кадровый учет и управление персоналом (подбор, обучение, компенсации и льготы, охрана труда),
  • финансовые сервисы (бухгалтерский учет, казначейские операции и трансформационные операции по МСФО),
  • юридическое обеспечение,
  • закупки,
  • ИТ-инфраструктуру и поддержку бизнес-приложений,
  • административно-хозяйственную деятельность,
  • корпоративную безопасность,
  • техническое сопровождение вещательного комплекса,
  • дистрибуцию сигнала.

Платформа Beorg Smart Vision умеет обрабатывать документы любого вида и сложности: технические, рукописные, плохо структурированные, и даже составленные на иностранном языке. Российская компания Биорг сотрудничает с госведомствами, банками, предприятиями нефтегазового и энергетического сектора, ритейлом и т. д.

Кейс Биорг. Обработка кадровой документации для многофункционального единого ОЦО «Лотос»

  • Интеграция системы распознавания Биорг с кадровой системой 1С ЗУП, мобильным приложением и другими системами.

«По итогам пилотного проекта приняли решение подключить к платформе Beorg Smart Vision большое количество географически удалённых подразделений, которые находятся у нас на обслуживании, с общим объёмом около 15 тысяч документов в месяц. Качество распознавания и оцифровки документов выше 99% стало решающим аргументом в пользу масштабирования сервиса Биорг», — говорит Владимир Калуцкий, руководитель многофункционального единого ОЦО «Лотос».

  • Документы загружать в систему быстро и просто. Для сканирования на рабочие смартфоны сотрудников установлено мобильное приложение.
  • Через платформу обрабатывается весь комплект кадровых документов, необходимых при трудоустройстве.

«До сотрудничества с Биорг на обработку каждого комплекта сотрудник ОЦО тратил 25-30 минут. Через платформу Beorg Smart Vision комплект обрабатывается около 10 минут (время от момента сканирования до выгрузки готовых данных в систему) при одновременной обработке множества комплектов. Кроме того, документы сразу атрибутируются и загружаются в электронный архив», — отмечает Владимир Калуцкий.

Преимущества ОЦО:

  1. Легче управлять бизнесом, т. к. за счет стандартизации руководители могут быстро изменить схему бизнес-процессов в зависимости от целей.
  2. На 20-40% ниже операционные затраты в рамках группы компаний.
  3. Единый способ представления информации для всех составляющих предприятий.
  4. Проще ввести в группу новую компанию или направление, т.к. многие процессы автоматизированы через ОЦО.

Как дополнительно повысить эффективность ОЦО

Центры обслуживания наиболее эффективны для организаций, имеющих несколько бизнес-единиц. Тогда однотипные, повторяющиеся задания из каждой части группы компаний передают для обработки в общий центр.

Например, финансовый учет, бухгалтерский учет, или кадровое делопроизводство.

Автоматизация обработки документов существенно ускоряет рутинные действия и снижает затраты в любом подразделении: бухгалтерии, отделе кадров, финансовом или юридическом отделе.

Сервисная платформа от компании Биорг в непрерывном режиме 24/7 и с гарантированным качеством 99%+ переводит в цифру любые виды и типы документов, в том числе рукописные и слабоструктурированные. Тарификация — от 5 до 12 рублей за документ. Стоимость пилотного проекта — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Кейс Биорг. Обработка и оцифровка первичной бухгалтерской документации для Tele2

  • За 4 месяца компания Биорг обработала более 17 тонн бумажной документации.
  • Сепарация из всего объема необходимых документов.
  • Оцифровка свыше 680 тыс. документов.
  • Использование облачного электронного хранилища документов.
  • Обогащение информационной заказчика системы ранее имеющимися данными.
  • Постоянная актуализация системы новыми данными.

Компания Биорг не только оказывает услуги по оцифровке документов, но помогает создать электронный архив для быстрого и удобного поиска атрибутированной информации. Все связанные документы можно найти по единому запросу и легко подготовиться к любого рода проверкам.

Отличия ОЦО от аутсорсинга

На первый взгляд, ОЦО — тот же аутсорсинг, когда определенные задачи компании передают другим исполнителям за определенную плату. Однако отличия есть:

  1. ОЦО — это либо отдельное подразделение компании, либо входит в состав бизнеса или группы организаций. Аутсорсинговая фирма никак не зависит от заказчиков, может оказывать услуги многим компаниям и предприятиям.
  2. Головная организация напрямую осуществляет контроль за деятельностью ОЦО. В случае работы с аутсорсинговыми компаниями тотальный контроль за операционными действиями получить невозможно.

Таким образом, создание и функционирование ОЦО в компаниях называют также «внутренний аутсорсинг» или «инсорсинг».

Кейс Биорг: потоковая обработка трудовых книжек для НЛМК

Выездное сканирование и распознавание трудовых книжек/ распознавание комплектов документа кандидата:

  1. За 3 месяца отсканировано свыше 45 000 ТК в 7 локациях РФ.
  2. Полнотекстовое распознавание рукописной информации.
  3. Проведение анализа и формализация данных для последующей загрузки в SAP HCM.
  4. Метрики системы:
  • распознавание пакета кандидата до 20 минут;
  • возможность обработки свыше 100 комплектов одновременно.

Через платформу Биорг можно обрабатывать документы любого вида и сложности.

Узнайте больше о наших возможностях.

Прогнозы развития ОЦО в России

Большинство крупных холдингов в России в настоящее время уже перешли на использование ОЦО для работы с основными непрофильными операциями.

О том, что индустрия корпоративного аутсорсинга в форме ОЦО активно формируется, можно косвенно судить и по наличию профессиональных премий. Так например, в марте 2021 года «Лучшим многофункциональным центром» признали общий центр обслуживания «Норникеля», который работает с 2015 года. Конкурс «Лучший ОЦО России и СНГ 2020» был инициирован порталом CFO Russia.

По прогнозам экспертов, все больше функций и обязанностей корпорации планируют передавать в ведение ОЦО. Таким образом, компании хотят сосредоточить основные усилия для работы с ключевыми показателями деятельности, которые влияют на рост прибыли и доходности.

Автоматизировать работу с документами в ОЦО — означает дополнительно повысить эффективность многофункционального центра.

 

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