Как провести экспресс-проверку учета по оборотно-сальдовой ведомости: инструкция для бухгалтера

Многие бухгалтеры помнят со студенческой скамьи — «сделал проводку — посмотри оборотку». Эта истина не устарела. Каждый месяц перед тем, как проводить операции по закрытию счетов, рекомендуем проводить проверку.
Начните с правильных настроек в своей 1С:
Проставьте галочку в поле Группировка — По субсчетам. Это позволит анализировать учет более подробно, а не укрупненно.
Отбор — Выводить забалансовые счета. На этих счетах также может отображаться имущество компании.
Показатели — БУ/НУ/Контроль/Валютная сумма. Это поможет увидеть техническую ошибку в ведении учета.
Дополнительные поля — Выводить наименование счета.
Сформировать.
Теперь можно начать читать ОСВ.
Компания «Бетерра» предоставляет аудиторские, бухгалтерские, налоговые услуги более 30 лет на российском рынке и имеет обширный опыт в различных отраслях экономики: от торговли до строительства, IT и фармацевтики.
Оставьте заявку, чтобы получить быструю консультацию о возможностях обслуживания!
Анализ учета основных средств ОС (счета 01 и 02)
По ОСВ за период по счету 01.01 можно увидеть первоначальную стоимость основных средств. Бухгалтерская отчетность отражает остаточную стоимость имущества. Чтобы ее рассчитать на определенную дату, можно воспользоваться одним из вариантов:
Из счета 01 вычтите амортизацию, которая аккумулируется на счете 02.
Сформируйте в 1С отчет «Ведомость амортизации ОС».
Напоминаем, что с 1 января 2022 года действует новый ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Чтобы бухгалтерская отчетность в части отражения имущества компании была достоверной, необходимо следующее:
Пересмотреть срок полезного использования и ликвидационную стоимость ОС.
Провести анализ ОС с нулевой остаточной стоимостью по состоянию на конец года. Списать фактически неиспользуемые ОС.
Сделать тест на обесценение.
Также с 1 января 2022 года операции по аренде (лизингу) должны учитываться в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Если у компании есть арендованное имущество, проверьте — проводился ли анализ договоров аренды в соответствии с новым ФСБУ.
Если ведете учет в соответствии с новым стандартом, в 1С должны появиться счета 01.03 «Арендованное имущество», 02.03 «Амортизация арендованного имущества», счет 76 с субсчетами «Задолженность по арендным платежам», «Проценты по аренде» и «НДС по арендным обязательствам».
Обратите внимание на разницы в начисленной амортизации по блокам учета БУ и НУ. Причиной различий могут быть разные сроки полезного использования основных средств или могут быть установлены разные стоимостные критерии признания для НУ и БУ. Либо в расчеты закралась ошибка. В любом случае, нужно выяснить причину несоответствия. Часто встречается ошибка, когда на счетах учета основных средств отражаются малоценные активы. Такие активы должны отражаться в учете на других счетах.
Анализ учета материальных запасов (счет 10)
Порядок отражения материально-производственных запасов в бухгалтерском учете регламентирован ФСБУ 5/2019. Проверьте, что числится на счете 10 и на каких субсчетах.
В учетной политике компания должна определить числовой критерий для учета активов в качестве малоценных. В программе 1С для учета таких активов применяется счет 10.21. Для целей БУ они списываются на расходы в момент приобретения и отражаются за балансом на счете МЦ 04, а в НУ списываются на расходы на дату передачи в эксплуатацию (документ «Передача в эксплуатацию»).
Проверьте, не отражаются ли по-прежнему на счете 10.09 малоценные активы — например, мониторы, офисная техника, и даже расходные офисные материалы (картриджи, канцелярия). Если да — это ошибка.
Анализ учета НДС (счет 19)
Сформируйте ОСВ по счету — проставьте в настройках в меню «Группировка» галочку в пункте «счета-фактуры полученные» и проверьте список. Не должно быть счетов-фактур старше трех лет, так как такой НДС компания не сможет принять к вычету. Если такие счета-фактуры все же есть, спишите НДС на счет внереализационных расходов.
Если у компании есть выручка с НДС и без НДС, необходимо вести раздельный учет НДС.
Компания «Бетерра» поможет рассчитать налоги с учетом всех актуальных изменений в законодательстве и специфики отрасли и масштаба вашего бизнеса. Эксперты проверят все первичные документы, чтобы вы успешно прошли камеральные проверки. Если вы не уверены в наличии необходимой документации — профессионалы компании «Бетерра» помогут проверить ее полноту и восстановить при необходимости.
Анализ учета расходов (счета 44, 20, 23, 25, 26)
Сформируйте по каждому счету учета расходов ОСВ.
Если в компании есть подразделения или центры затрат, они должны быть в программе 1С, чтобы вести аналитический учет. Поэтому в ОСВ по счету проверьте наличие подразделений компании и движений расходов по ним.
В рамках экспресс-проверки обратите внимание на следующие статьи затрат в части налогового учета:
Консультационные услуги.
Маркетинговые услуги.
Образовательные услуги.
Переводческое услуги.
Представительские услуги.
Услуги мобильной связи.
Курьерские/почтовые услуги.
Рекламные расходы.
Это расходы, на которые чаще всего обращают внимание проверяющие органы. Чтобы экономически обосновать такие расходы, нужны дополнительные документы, а часть из них еще и нормируемые. Обязательно проверьте наличие подтверждающих документов по расходам, чтобы их можно было учесть при расчете налоговой базы.
Анализ учета денежных средств (счета 51, 52)
Сравните сальдо на конец месяца из выписки с остатками на счетах учета. Валютную сумму лучше посчитать вручную, умножив на курс ЦБ на конец месяца, если вы анализируете уже закрытый период. Так вы сможете исключить техническую ошибку — не обновленные курсы или сбой при проведении переоценки валютных остатков в регламентных операциях 1С.
Поставьте галочку в настройках в меню «Группировка» — «Статьи движения денежных средств». Бухгалтер должен вести учет по таким статьям, чтобы по итогам года корректно заполнялся отчет о движении денежных средств. Если не сделать это, отчет придется собирать вручную. В этом случае велика вероятность ошибки и потребуется больше трудозатрат.
Не забывайте про блок — валютный контроль. Ежемесячно проверяйте ведомости банковского контроля. Для этого нужны ОСВ по счетам 60, 62 и 76 в разрезе договоров контрагентов-нерезидентов. Такой контроль поможет выявить валютные операции, по которым не подали сведения, а также справки о подтверждающих документах.
Анализ взаиморасчетов с контрагентами (счет 60 счет)
Обратите внимание на большие суммы в сальдо по субсчетам счета 60. Обычно это говорит о том, что при проведении документов от поставщиков не зачли аванс. Это обстоятельство завышает обороты по кредиторской и дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности.
Сформируйте ОСВ по счету 60.01 и выявите контрагентов с большой кредиторской задолженностью. Затем сформируйте ОСВ по каждому такому контрагенту в разрезе субсчетов, чтобы выявить неучтенные авансы.
Если организация пользуется правом на вычет сумм НДС от выплаченного поставщику аванса, то в учете формируется счет 76 ВА. При анализе счета 60 проверьте корректность формирования сальдо на счете 76 ВА. Для этого воспользуйтесь формулой: сальдо по дебету счета 60.02 умножить на расчетную ставку 20/120. Право на этот вычет можно использовать только по договорам с зафиксированной авансовой системой платежей при наличии соответствующего счета-фактуры от поставщика.
Бухгалтерские услуги
Если задумались о переводе бухгалтерии на аутсорсинг — доверьтесь профессионалам!
Анализ взаиморасчетов с покупателями (счет 62)
Проведите анализ счета 76 АВ. В случае с авансом, который перечислили контрагенту, у компании есть право на вычет. А если аванс получили от покупателя, возникает уже обязанность по начислению НДС.
Формула такая же: умножьте сумму, отраженную по субсчету 62.02, на расчетную ставку 20/120. Сопоставьте полученное значение с сальдо на счете 76 АВ — цифры должны совпадать. Если равенство выполняется, значит НДС с авансов исчислен корректно.
Анализ полученных займов (счета 66, 67)
Бывают краткосрочные и долгосрочные займы. От этого зависит, на каком счете они будут учитываться — на 66 или на 67 соответственно. Проверьте даты погашения займа и процентов по договору, это важно для корректного отражения обязательств в бухгалтерской отчетности. Например, долгосрочный заем на конец года может перейти в разряд краткосрочных, если дата погашения тела займа (или процентов) планируется ранее чем через 12 месяцев после окончания отчетного года. Поэтому нужно будет реклассифицировать такой заем в краткосрочные обязательства.
Проверьте наличие контролируемой задолженности для целей налогового учета. Если среди учредителей вашей компании есть иностранные лица, необходимо тщательно анализировать все долговые обязательства на предмет их квалификации в качестве контролируемой задолженности. Ведь проценты по контролируемой задолженности в целях налога на прибыль учитываются в расходах по особому правилу.
Эксперты компании «Бетерра» проведут консультацию даже по самым сложным вопросам учета. Благодаря 1000+ реализованных проектов мы отлично знаем нишевые особенности рынка каждого конкретного клиента. Вы получите профессиональные рекомендации, которые помогут повысить эффективность вашего бизнеса.
Анализ учета взаиморасчетов с бюджетом (счета 68 и 69)
Регулярно проводите сверку с ФНС — после каждой сданной декларации и после каждого налогового платежа. Введение ЕНС упростило эту процедуру: можно увидеть остатки по налоговому счету в личном кабинете налогоплательщика, а также проанализировать состояние сальдо ЕНС. Достаточно в закладке «Все обязательства» выбрать интересующий налог и посмотреть его детализацию. В 1С общее сальдо по ЕНС отражается на счете 68.90.
Анализ взаиморасчетов с персоналом по заработной плате и авансовым отчетам (счета 70, 71, 73)
Проверьте, есть ли «зависшие» суммы, которые долгое время отражаются в ОСВ — например, на протяжении нескольких месяцев. Если такие суммы есть, обязательно проверьте причины — почему деньги не выплачиваются или не удерживаются у сотрудника, какова природа задолженности. Многие компании с большой численностью сотрудников проводят инвентаризацию расчетов с персоналом на регулярной основе.
Анализ учета отложенных активов и обязательств (счета 09, 77)
Если компания применяет ПБУ 18/02, то в регистрах 1С формируются постоянные и временные разницы, на основании которых рассчитываются отложенные налоговые активы и обязательства.
Как можно проверить корректность сальдо этих счетов? Сформируйте ОСВ по всем временным разницам, чтобы понять, по каким балансовым счетам учета они возникли. В анализе участвуют только балансовые счета.
Например, на счете 97 «Убытки прошлых лет» есть сальдо временных разниц. Умножьте это значение на 20% — так вы сможете получить сумму отложенного налогового актива, отраженного на счете 09. Так нужно проверить все значения временных разниц на конец месяца.
Анализ учета резервов (счет 96)
Еще один важный момент, на который нужно обратить внимание — это наличие резерва по оценочным обязательствам и резерва по отпускам. Для их начисления используется счет 96. Это обязанность организации. Отказаться от создания резервов могут только компании, которые имеют право применять упрощенные способы ведения бухучета.
Если при закрытии месяца по этому счету образовался дебетовый остаток, значит резерв был использован и есть перерасход. Это ошибка, которую нужно корректировать.
Анализ учета прибылей и убытков (счет 99)
Счет 99 показывает финансовый результат компании. Счет 99.01 по бухгалтерскому учету проверить просто: сложите все доходные счета (90.01, 91.01) и отнимите все расходные счета (90.07, 90.08 и 91.02). В результате получится или прибыль (сумма будет по кредиту счета 99.01), или убыток (сумма будет по дебету этого счета).
Если при закрытии отчетного периода и проведении регламентных операций в ОСВ возникает сальдо по счету 99.09 в размере более 2 рублей — значит в учете есть ошибка. Она связана с невыполнением равенства БУ =НУ +ПР+ВР (данные бухгалтерского учета равняются данным налогового учета плюс постоянные и временные разницы).
Найти ошибку поможет отчет в 1С «Анализ учета по налогу на прибыль», который подсвечивает блоки, где была неверная проводка.
Экспресс–проверка по ОСВ позволяет оперативно выявить ошибки в учете и предотвратить их накопление и переход в следующие отчетные периоды. При необходимости вы можете расширить такую проверку на другие активы и обязательства своей компании.
Такая контрольная процедура не обеспечивает полноценный аудит учета и отчетности — это быстрый способ проверки учета по базе 1С. Но в компании не всегда есть ресурсы, чтобы провести более комплексный анализ.
Сложные вопросы учета и отчетности можно передать на аутсорсинг. Компания «Бетерра» — эксперт в области бухгалтерского, налогового и кадрового учета. Профессионалы компании оказывают услуги аутсорсинга для бизнеса любого размера, в том числе для иностранных представителей бизнеса в России.
Бухгалтерские услуги
Если задумались о переводе бухгалтерии на аутсорсинг — доверьтесь профессионалам!
Реклама: АО «Бетерра», ИНН 7704154440, erid: LjN8KDrkg
Начать дискуссию