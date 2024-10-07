Как провести экспресс-проверку учета по оборотно-сальдовой ведомости: инструкция для бухгалтера

По ОСВ за период по счету 01.01 можно увидеть первоначальную стоимость основных средств. Бухгалтерская отчетность отражает остаточную стоимость имущества. Чтобы ее рассчитать на определенную дату, можно воспользоваться одним из вариантов:

Из счета 01 вычтите амортизацию, которая аккумулируется на счете 02.

Сформируйте в 1С отчет «Ведомость амортизации ОС».

Напоминаем, что с 1 января 2022 года действует новый ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Чтобы бухгалтерская отчетность в части отражения имущества компании была достоверной, необходимо следующее:

Пересмотреть срок полезного использования и ликвидационную стоимость ОС. Провести анализ ОС с нулевой остаточной стоимостью по состоянию на конец года. Списать фактически неиспользуемые ОС. Сделать тест на обесценение.

Также с 1 января 2022 года операции по аренде (лизингу) должны учитываться в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Если у компании есть арендованное имущество, проверьте — проводился ли анализ договоров аренды в соответствии с новым ФСБУ.

Если ведете учет в соответствии с новым стандартом, в 1С должны появиться счета 01.03 «Арендованное имущество», 02.03 «Амортизация арендованного имущества», счет 76 с субсчетами «Задолженность по арендным платежам», «Проценты по аренде» и «НДС по арендным обязательствам».

Обратите внимание на разницы в начисленной амортизации по блокам учета БУ и НУ. Причиной различий могут быть разные сроки полезного использования основных средств или могут быть установлены разные стоимостные критерии признания для НУ и БУ. Либо в расчеты закралась ошибка. В любом случае, нужно выяснить причину несоответствия. Часто встречается ошибка, когда на счетах учета основных средств отражаются малоценные активы. Такие активы должны отражаться в учете на других счетах.