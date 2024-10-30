Финансовая дисциплина в компании: управленческие решения на основе цифр, а не шестого чувства

Зачастую финансисты идут по пути интуитивного сокращения затрат и начинают оптимизацию с элементарной экономии на непроизводственных участках (закупка более дешевых расходных материалов, сокращение персонала и т.п.). При этом в компании может отсутствовать аналитика данных – а, соответственно, и понимание, какие продукты и направления генерируют убытки. Такой подход дает скудные результаты и не решает задачу повышения эффективности.

Лучшая практика, которую используют профессионалы – системное выстраивание финансовой дисциплины — свода правил, учитывающего иерархию, взаимодействие и универсальную матрицу отчетности подразделений компании. Финансовую дисциплину оформляют в виде документа — финансовой структуры.

В нашей статье расскажем о том, как составить этот документ для своего бизнеса.