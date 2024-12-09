Уйти или остаться. Памятка по переходу на УСН

У кого есть право перейти на УСН
Многие критерии, которым должны соответствовать компании и ИП, желающие перейти на УСН, остались прежними (ст. 346.12 НК):
доля участия других юрлиц в уставном капитале организации не выше 25%;
у компании не должно быть филиалов;
организация не может являться иностранной организацией, бюджетным или казенным учреждением, банком, страховой компанией, ломбардом;
ИП или компания не производит и не продает ювелирные изделия (кроме серебряных и монет из драгметаллов), не создает подакцизную продукцию и т.д.
При этом меняются лимиты доходов для перехода на УСН и для работы на спецрежиме, а также базовые лимиты остаточной стоимости основных средств и допустимого количества работников:
Размер дохода организации за 9 месяцев 2024 года для перехода на УСН с 1 января 2025 года не должен быть выше 337,5 млн руб. (прежний лимит — 112,5 млн руб. с учетом индекса-дефлятора — 149,5 млн.руб на 2024 год). При расчете дохода из него необходимо исключить положительные курсовые разницы и суммы субсидий, полученных при безвозмездной передаче в госсобственность имущества.
Максимально допустимая остаточная стоимость основных средств организации для перехода и работы на УСН — 200 млн руб. (прежний размер — 150 млн руб.). Из нее будет исключаться стоимость российского высокотехнологичного оборудования.
Средняя численность работников компаний и ИП для перехода и работы на УСН — не больше 130 человек. Здесь вырос только лимит численности для перехода на УСН (прежний лимит — до 100 человек), а численность, при которой можно оставаться на упрощенке, не изменилась.
Лимиты дохода на УСН и стоимости ОС в 2025 году умножают на коэффициент-дефлятор, равный 1, то есть, они будут применяться в базовом размере (ст. 8 закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ).
Если в течение года превышается любой из установленных лимитов, право на дальнейшее применение УСН будет утрачено. С начала квартала, в котором такое превышение имело место, ему придется перейти на ОСНО и пересчитать налоги (п. 5 ст. 346.13 НК).
После утраты права на упрощенку, вернуться на этот спецрежим снова можно минимум через год.
Особое переходное положение действует для тех, кто утратил право на применение УСН в 2024 году, превысив предельный лимит дохода, действовавший до 1 июля 2024 года (265,8 млн руб.). Такие ИП и организации вправе вернуться к упрощенному режиму уже с 1 января 2025 года, если за 9 месяцев 2024 года они заработали не более 337,5 млн руб. на УСН и ОСНО совокупно (п. 11 ст. 8 закона № 176-ФЗ).
Существенное увеличение максимальных лимитов доходов и стоимости ОС для перехода на упрощенку позволит применять УСН с 2025 года намного большему числу ИП и организаций.
Однако со следующего года у бизнеса на УСН возникает новая обязанность — исчисление и уплата НДС.
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Освобождение от НДС и применение пониженных ставок налога после перехода на УСН с 2025 года
Компании и ИП на УСН не будут платить НДС с 1 января 2025 года, если их доходы за 2024 год составят не более 60 млн руб. Такое правило применяется из года в год — если прошлогодний доход не превысил лимит 60 млн руб., в следующем году платить НДС не нужно.
Если ИП или организация будут созданы в 2025 году (или позднее), и сразу выберут для своей деятельности УСН, от НДС они будут освобождены с момента своей госрегистрации.
Освобождение от НДС дается автоматически и обязательно для налогоплательщика — отказаться от него невозможно (п. 1 ст. 145 НК, письмо ФНС от 22.08.2024 № СД-4-3/9631).
Если в текущем году такая компания получит больше 60 млн дохода, уплату НДС она должна начать с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором допущено превышение «доходного» лимита.
Например, в 2024 году доход компании 58 млн руб., значит в 2025 году платить НДС она не должна. В ноябре 2025 года доходы превысили лимит в 60 млн руб. — с 1 декабря 2025 года компания будет платить НДС. Поскольку в 2025 году доходы превысили 60 млн руб., уплата НДС продолжится и в 2026 году. В 2026 году компания заработала 57 млн руб. — с 1 января 2027 года для нее действует освобождение от НДС. И т.д.
Организации и ИП на УСН, которые должны платить НДС, вправе самостоятельно выбрать для себя ставку налога (пп. 1, 2 п. 8 ст. 164 НК):
общую — 20% (в ряде случаев применяются ставки 10%, 0%);
специальную пониженную:
5% — при доходе предыдущего или текущего года от 60 млн до 250 млн руб. (если в текущем году доходы превысят 250 млн руб., право на ставку 5% утрачивается);
7% — при доходе за прошлый год от 250 млн до 450 млн руб., или если в текущем году утратили право на применение ставки 5%.
Что нужно учесть, выбирая общую ставку НДС:
Ставку 20% можно применять независимо от размера дохода бизнеса на УСН.
Выбрав такую общую ставку, компания получает право уменьшать исчисленный НДС на сумму «входного» налога по приобретенным товарам, услугам и работам.
Поменять общую ставку на пониженную можно с начала нового налогового периода — квартала.
При выборе пониженных ставок 5% или 7%, учитывайте следующее:
Пониженные ставки не дают права на уменьшение налога на сумму «входного» НДС, налог придется платить в начисленной сумме.
Ставку 5% можно применять до тех пор, пока доход с начала года не превысит 250 млн руб., а после превышения нужно перейти на ставку 7% с первого числа следующего месяца.
Перейти на общую ставку с пониженной можно не ранее, чем через три года. Отсчет этих лет начинается с квартала, в котором пониженная ставка НДС впервые станет использоваться. Раньше это можно сделать только при утрате права на УСН и переходе на ОСНО.
Выбрав пониженную ставку, бизнес на УСН все равно должен применять общую ставку НДС:
при ввозе товаров в Россию из-за рубежа (в т.ч. из стран ЕАЭС);
если являются налоговым агентом по НДС.
Налоговики узнают, какую ставку выбрал налогоплательщик, из первой поданной им декларации по НДС — подавать отдельное уведомление об этом не нужно.
Какая ставка НДС будет наиболее выгодной? Общие рекомендации такие:
Если НДС присутствует в большинстве затрат бизнеса на УСН, а его покупателями и заказчиками являются в основном плательщики НДС, выгоднее применять общую ставку 20%, что позволит принять предъявленный налог к вычету. В сфере торговли или производства, где доля «входного» НДС обычно высока — это самый выгодный вариант.
Если затраты бизнеса в основном не содержат НДС, а большинство покупателей и заказчиков — физлица или компании, освобожденные от НДС, лучшим выбором будут пониженные ставки 5% или 7%. Такие ставки выгодны компаниям на усн, ведущим деятельность в сфере услуг — им, как правило, не требуется приобретать материалы и сырье, а основную часть затрат составляют расходы на оплату труда персонала.
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Прогноз доходов 2024 года для определения ставки НДС на 2025 год
Согласно статье 164 НК, определять размер прошлогоднего дохода для выбора ставки НДС при УСН на следующий год следует по правилам НК, действующим для налогового режима, который применялся в прошлом году:
для компаний, применявших в предыдущем году ОСНО — по правилам главы 25 «Налог на прибыль»;
для ИП, работавших на ОСНО — по правилам главы 23 «НДФЛ»;
для ИП и компаний, использовавших спецрежим ЕСХН — по правилам главы 26.1 «Единый сельскохозяйственный налог».
Предприниматели, которые в предыдущем году совмещали патентную систему с другими режимами, учитывают «патентные» и другие доходы совокупно.
Расчет наиболее выгодной ставки НДС
Перед выбором ставки НДС на 2025 год сделайте предварительный расчет, чтобы решить, какая из ставок будет самой выгодной. Для этого:
Определите ожидаемый объем доходов, включая доходы, облагаемые и необлагаемые НДС.
Исходя из планируемой суммы доходов, выясните, на какие ставки НДС имеете право и рассчитайте, какими могут быть суммы налога по этим ставкам.
Определите планируемую сумму расходов.
Исходя из предполагаемых расходов и состава ваших контрагентов (плательщики / неплательщики НДС), рассчитайте примерную сумму «входного» НДС.
Сумму начисленного НДС по ставке 20% уменьшите на сумму «входного» налога.
Сравните получившиеся суммы НДС, рассчитанные по разным ставкам, и выберите наиболее выгодную.
Приведем условный пример.
Компания предполагает, что в 2025 году ее показатели будут следующими:
ожидаемые доходы — 200 млн руб., из них по реализации — 180 млн руб.;
планируемые расходы, включающие «входной» НДС 20% — 162 млн руб.
Размер дохода позволяет применять ставки 5%, 7%, 20%. Рассчитаем, какая из них будет наиболее выгодной.
НДС по ставке 5% = 180 000 000 х 5% = 9 000 000 руб.
НДС по ставке 7% = 180 000 000 х 7% = 12 600 000 руб.
НДС по ставке 20% = 180 000 000 х 20% = 36 000 000 руб.
«Входной» НДС по ставке 20% = 162 000 000 х 20 : 120 = 27 000 000 руб.
НДС по ставке 20% к уплате = 36 000 000 – 27 000 000 = 9 000 000 руб.
В итоге выясняем, что 7% в данном случае самая невыгодная ставка. При этом НДС к уплате по ставкам 5% и 20% оказался одинаковым при соотношении входного и исчисленного НДС 75% (27 000 000 : 36 000 000 х 100 = 75). Но если реальная сумма расходов окажется выше, ставка 5% станет невыгодной.
По результатам сравнения мы делаем следующие выводы:
ставка 5% выгодна при доле входного НДС до 75%;
ставка 7% чуть более выгодна, если доля входного НДС до 65%, но не выгодна, когда она выше 65%;
ставка 20% выгодна, если входной НДС выше 75%.
При этом важно обращать внимание на то, что некоторые контрагенты тоже могут работать на УСН и использовать пониженные ставки НДС, либо вообще освобождаться от налога. Это значит, что в части НДС сотрудничество с контрагентами на УСН все еще остается невыгодным, если вы будете применять общую ставку НДС.
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Размер налога в зависимости от объекта налогообложения
Одна из особенностей УСН — возможность выбора наиболее выгодного объекта налогообложения. В 2025 году можно выбрать один из вариантов:
«Доходы» — ставка налога 6%;
«Доходы минус расходы» — ставка налога 15%.
Чтобы сделать правильный выбор, необходимо грамотно оценить налоговую нагрузку на бизнес. Учтите при этом, что доля расходов в 2025 году увеличится из-за введения НДС для УСН и роста цен, который обязательно последует за изменением ставки рефинансирования ЦБ.
Заранее просчитайте потенциальную налоговую нагрузку и выберите объект УСН:
«Доходы» — если доля расходов бизнеса составляет меньше 60% от прогнозируемой выручки.
«Доходы минус расходы» — если доля расходов превышает 60% от выручки.
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