Уйти или остаться. Памятка по переходу на УСН

Многие критерии, которым должны соответствовать компании и ИП, желающие перейти на УСН, остались прежними (ст. 346.12 НК):

доля участия других юрлиц в уставном капитале организации не выше 25%;

у компании не должно быть филиалов;

организация не может являться иностранной организацией, бюджетным или казенным учреждением, банком, страховой компанией, ломбардом;

ИП или компания не производит и не продает ювелирные изделия (кроме серебряных и монет из драгметаллов), не создает подакцизную продукцию и т.д.

При этом меняются лимиты доходов для перехода на УСН и для работы на спецрежиме, а также базовые лимиты остаточной стоимости основных средств и допустимого количества работников:

Размер дохода организации за 9 месяцев 2024 года для перехода на УСН с 1 января 2025 года не должен быть выше 337,5 млн руб . (прежний лимит — 112,5 млн руб. с учетом индекса-дефлятора — 149,5 млн.руб на 2024 год). При расчете дохода из него необходимо исключить положительные курсовые разницы и суммы субсидий, полученных при безвозмездной передаче в госсобственность имущества.

Максимально допустимая остаточная стоимость основных средств организации для перехода и работы на УСН — 200 млн руб. (прежний размер — 150 млн руб.). Из нее будет исключаться стоимость российского высокотехнологичного оборудования.

Средняя численность работников компаний и ИП для перехода и работы на УСН — не больше 130 человек. Здесь вырос только лимит численности для перехода на УСН (прежний лимит — до 100 человек), а численность, при которой можно оставаться на упрощенке, не изменилась.

Лимиты дохода на УСН и стоимости ОС в 2025 году умножают на коэффициент-дефлятор, равный 1, то есть, они будут применяться в базовом размере (ст. 8 закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ).

Если в течение года превышается любой из установленных лимитов, право на дальнейшее применение УСН будет утрачено. С начала квартала, в котором такое превышение имело место, ему придется перейти на ОСНО и пересчитать налоги (п. 5 ст. 346.13 НК).

После утраты права на упрощенку, вернуться на этот спецрежим снова можно минимум через год.

Особое переходное положение действует для тех, кто утратил право на применение УСН в 2024 году, превысив предельный лимит дохода, действовавший до 1 июля 2024 года (265,8 млн руб.). Такие ИП и организации вправе вернуться к упрощенному режиму уже с 1 января 2025 года, если за 9 месяцев 2024 года они заработали не более 337,5 млн руб. на УСН и ОСНО совокупно (п. 11 ст. 8 закона № 176-ФЗ).

Существенное увеличение максимальных лимитов доходов и стоимости ОС для перехода на упрощенку позволит применять УСН с 2025 года намного большему числу ИП и организаций.

Однако со следующего года у бизнеса на УСН возникает новая обязанность — исчисление и уплата НДС.