Бухгалтерский учет представительств  и филиалов — особенности и подводные камни

Для деятельности в России иностранной организации сначала необходимо пройти государственную аккредитацию и регистрацию в налоговых органах РФ, независимо от того, планирует ли она самостоятельно уплачивать налоги или нет. Государство аккредитует иностранные организации, тем самым контролируя создание, деятельность и ликвидацию их подразделений.

Согласно ГК иностранная организация может открывать на территории России подразделения в виде представительства или филиала. Для них действуют те же права и обязанности, что и для российских компаний.

Разница в том, что филиал выполняет на территории РФ те же самые функции, что и сама компания, тогда как представительство создается исключительно для представления и защиты ее интересов.

При этом налоговое законодательство не использует понятия «филиал» или «представительство». В НК закреплено только понятие «обособленное подразделение организации». А вот для целей налогообложения используется понятие «постоянное представительство иностранной организации».

Обособленное подразделение иностранной организации становится постоянным представительством только после того, как начинает вести регулярную предпринимательскую деятельность. Именно от этого зависит необходимость платить в России налоги.

Представительства и филиалы иностранных компаний должны вести налоговый учет и формировать налоговые регистры. Кроме того, им необходимо оформить учетную политику для целей налогообложения (ст. 313 НК), фиксирующую подход к ведению налогового учета в компании.