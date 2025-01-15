Бухгалтерский учет представительств  и филиалов — особенности и подводные камни

В этом материале мы сделали упор на специфику деятельности иностранных представительств, а также на подводные камни в ведении бухгалтерского учета и расчете налогов.
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Открывать филиал или иностранное представительство? Есть ли разница?
Для деятельности в России иностранной организации сначала необходимо пройти государственную аккредитацию и регистрацию в налоговых органах РФ, независимо от того, планирует ли она самостоятельно уплачивать налоги или нет. Государство аккредитует иностранные организации, тем самым контролируя создание, деятельность и ликвидацию их подразделений.
Согласно ГК иностранная организация может открывать на территории России подразделения в виде представительства или филиала. Для них действуют те же права и обязанности, что и для российских компаний.
Разница в том, что филиал выполняет на территории РФ те же самые функции, что и сама компания, тогда как представительство создается исключительно для представления и защиты ее интересов.
При этом налоговое законодательство не использует понятия «филиал» или «представительство». В НК закреплено только понятие «обособленное подразделение организации». А вот для целей налогообложения используется понятие «постоянное представительство иностранной организации».
Обособленное подразделение иностранной организации становится постоянным представительством только после того, как начинает вести регулярную предпринимательскую деятельность. Именно от этого зависит необходимость платить в России налоги.
Представительства и филиалы иностранных компаний должны вести налоговый учет и формировать налоговые регистры. Кроме того, им необходимо оформить учетную политику для целей налогообложения (ст. 313 НК), фиксирующую подход к ведению налогового учета в компании.
Обязаны ли иностранные организации вести в России бухгалтерский учет? «Подводные камни»
Филиалы, представительства и иные подразделения иностранных компаний в РФ, равно как и российские юрлица, должны в соответствии с законом 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» соблюдать требования к бухгалтерскому учету и отчетности.
Если они уже ведут налоговый учет, то бухгалтерский учет они могут не вести — иностранное представительство само определяет, будет ли вести бухучет по российским стандартам или нет.
Но руководителю важно понимать, что по данным налоговых регистров невозможно судить о финансовом положении компании, если не формируется собственная корпоративная бухгалтерская отчетность. То есть для владельцев иностранной компании этих данных будет недостаточно для оперативного управления бизнесом в России.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Если иностранное представительство решило вести учет по российским стандартам, то, оно обязано формировать также учетную политику для целей бухучета — в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», как и все юрлица в РФ. В этом случае ему придется ежегодно представлять в налоговую инспекцию бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Положение об учетной политике — это регламент ведения бухгалтерского учета в компании. Законодательство в ряде случаев дает организациям возможность выбрать один из вариантов учета, который ей необходимо закрепить в Положении.
Какую отчетность обязано подавать иностранное представительство?
Помимо бухгалтерской отчетности (в случае ведения учета по российскому законодательству), которую мы рассмотрели выше, представительство иностранной компании на территории России является налогоплательщиком и обязано подавать следующие формы отчетности:
Декларация по НДС.
Декларация по налогу на прибыль иностранной компании.
Декларация по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам.
Отчетность по страховым взносам.
Расчет 6-НДФЛ, Приложение №1, сведения о доходах физических лиц.
Отчет о деятельности иностранной организации в РФ.
Статистическая отчетность.
Уведомление о контролируемых сделках.
Рассмотрим их подробнее.
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Какие налоги платят иностранные организации
Налог на прибыль
Иностранные организации, имеющие постоянные представительства, являются плательщиками налога на прибыль. Налогом облагается их доход от предпринимательской деятельности на территории России, уменьшенный на величину произведенных представительством расходов.
В части расходов, передаваемых головной организацией в адрес своего представительства, ситуация с принятием их в расчете налогооблагаемой базы не столь однозначна. Мы рекомендуем сверяться с нормами соответствующих международных соглашений об избежании двойного налогообложения, а также обращать внимание на оформление документов, подтверждающих сумму расходов и их связь с деятельностью самого представительства.
Налогом облагаются также и доходы от источников в РФ, не связанных с предпринимательской деятельностью — так называемые пассивные доходы — дивиденды, проценты, доходы от реализации акций и прочие.
Если у иностранной организации на территории РФ несколько представительств, то налоговая база и сумма налога на прибыль определяются по каждому представительству отдельно. Иностранная компания самостоятельно решает, какое из представительств будет вести налоговый учет и готовить налоговые декларации, и закрепляет это решение в своей учетной политике.
НДС
Если иностранная организация ведет в РФ деятельность, облагаемую НДС, то ее представительства признаются плательщиками налога, и для них действуют стандартные правила главы 21 НК.
Отдельные правила существуют для иностранных организаций, не имеющих постоянного представительства, которые оказывают в России услуги в электронной форме. Они платят НДС, но если электронные услуги предоставляются организациям и ИП — НДС с них должен удержать и перечислить в бюджет налоговый агент, а если физическим лицам — то иностранная организация платит НДС самостоятельно.
Налог на имущество
Если иностранное представительство имеет в собственности в РФ недвижимость, то оно обязано платить налог на имущество. Налог платится с кадастровой стоимости имущества, имеющегося на балансе компании.
Транспортный налог
Если в собственности представительства есть автомобили, то оно становится также плательщиком транспортного налога.
Земельный налог
То же и с земельным налогом — он платится при наличии у представительства в собственности, постоянном пользовании или на праве пожизненного наследуемого владения земельных участков.
НДФЛ и страховые взносы с заработной платы
Представительство иностранной организации, которое платит зарплату сотрудникам, уплачивает страховые взносы с заработной платы на общих основаниях и является налоговым агентом по уплате налога на доходы физических лиц.
Как сдавать статистическую отчетность
Иностранные представительства представляют органам статистики свои первичные статистические и административные данные. На каждую форму статистической отчетности установлены свои сроки, ориентироваться необходимо на приказ Росстата от 17.12.2021 № 925 «Об установлении сроков предоставления первичных статистических данных в некоторых формах федерального статистического наблюдения».
На сайте Росстата можно узнать список необходимых форм.
Когда подавать сведения о контролируемых сделках
При осуществлении сделок, подпадающих под определение контролируемых, постоянное представительство иностранной организации подает уведомление о них в налоговую инспекцию на общих основаниях, до 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором такие сделки происходили.
Помощь в ведении учета для иностранных компаний в России
Работа в России требует четкого соблюдения законодательных норм и установленных правил, особенно сейчас, когда внимание проверяющих органов к иностранному бизнесу возрастает. Поэтому ведение учета имеет смысл доверить профессиональной организации-аутсорсеру, которая специализируется на таких услугах. Для международных компаний передача непрофильных функций на аутсорсинг — это привычное и удобное решение.
Чем выгодна работа с российским провайдером бухгалтерских услуг:
это безопасно — риски застрахованы;
это выгоднее штатного специалиста — аутсорсер при необходимости привлекает собственных экспертов по налогам, трудовому и миграционному законодательству;
аутсорсер гарантирует непрерывность процесса ведения учета, в то время как штатный специалист в любой момент может заболеть, уйти в отпуск и т.д.
аутсорсер имеет опыт ведения учета не только по российским, но и по международным стандартам учета;
аутсорсер гарантирует точность и своевременность расчетов, отвечает за соблюдение конфиденциальности и защиту данных.
Не стоит доверять ведение учета не проверенным компаниям или специалистам, потому что они могут оказать услуги недобросовестно, а ответственность за нарушения полностью ляжет на компанию.
При выборе аутсорсинговой компании международный бизнес обращает внимание на рейтинги (например, RAEX), имеющийся опыт оказания подобных услуг, рекомендации других клиентов.
Компания «Бетерра» более 30 лет работает с международным бизнесом и занимает высокие позиции в рейтинге RAEX.
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