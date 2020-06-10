Как правильно закрыть компанию в 2020 году. И как — неправильно

Закрытие компаний будет актуально, пожалуй всегда. Особенно, когда эпидемия окончательно пройдет.

Уже сейчас есть прогнозы, что не все компании «выплывут» после снятия всех ограничений. К примеру, ресторанному бизнесу в конце апреля предсказывалось не менее 90% закрытий.

Так как же правильно, а главное, законно закрыть компанию?

Дальше — понятная статья. Но если хотите сохранить себе полезные материалы, кликайте ниже: Получить инструкцию по ликвидации ООО.

Способ первый: ничего не делать. Вообще ничего

Да, компанию можно просто бросить. Другое дело, какие будут последствия от такого вот «бросания».

Если компанию просто оставить без внимания, не сдавать отчетность в течение 12 месяцев, закрыть все счета (или просто не проводить по ним средства), налоговики признают её недействующей, и исключить из ЕГРЮЛ в порядке статьи 21.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Проблемы такого исключения:

Исключение будет с долгами перед бюджетом , потому что за не сдачу бухгалтерской отчетности существуют штрафы в порядке п. 1 ст. 126 НК и ст. 15.6 КоАП. Штрафы там не сильно большие, но долги как таковые будут.

Исходя из предыдущего пункта, исключение с долгами перед бюджетом влечет за собой невозможность для директора компании и ее участника с долей не менее 50% быть таковыми в других регистрируемых компаниях в течение 3 лет.

Налоговики не так уж тщательно исключают такие компании из ЕГРЮЛ . С момента вынесения решения о предстоящем исключении до момента исключения может пройти много времени. Проблемная компания так и будет висеть в ЕГРЮЛ.

Среди плюсов, правда, сомнительных, можно отметить, что затрат тут нет никаких.

Иногда еще разновидностью такого способа избавления от компании называют шредер.

Способ второй: «альтернативные методы»

Данный способ объединяет в себе несколько вариантов, которые активно использовались до 2015 года. После этого они резко пошли на спад.

Как правило, основная модель выглядела так:

В компании менялся директор и участники. Вместо директора ставилась управляющая компания, опционально это мог быть нерезидент или оффшорная компания.

Сама компания «переезжала» в другой регион. Как правило, на другой конец страны.

После этого компания присоединялась к другой компании. Таких присоединений одновременно могло быть несколько (так называемая «ромашка»).

И в результате, компанию-правопреемника ликвидировали.

Иногда использовалась схема целиком, иногда только какие-то ее компоненты. Так, смена действующих лиц на нерезидентов объяснялась тем, что «их никто искать не будет». То же самое с оффшорными компаниями.

Однако полное вступление в силу положений 67-ФЗ, а также ряда приказов ФНС, дало налоговикам инструменты по противодействию таким вот «альтернативным» методам. Так, процедура приостановки регистрации с последующим вызовом «на разговор» в инспекцию ее действующих лиц в итоге превратило процедуру реорганизации в то, для чего ее изначально задумал законодатель.

Именно из-за активности налоговиков, которую они в этом году из-за кризиса будут только усиливать, нужно быть уверенным, что ликвидация ООО пройдет четко по закону. Получите бесплатно разбор вашей ситуации с конкретными рекомендациями ликвидации фирмы. И что особенно важно — все рекомендации дадим с учетом новых требований ФНС с 15 января 2020 года.

Также активно используется такой инструмент, как «проверка сведений, вносимых в ЕГРЮЛ на предмет их достоверности». Это позволяет приостанавливать процедуру регистрации изменений на достаточный срок, чтобы выяснить все «проблемные места».

После 2015 года «альтернативные» способы избавления от компаний еще иногда имеют место быть. Но их использование чревато проблемами. Начиная от отметок о недостоверности в ЕГРЮл и «черных списков» для действующих лиц, заканчивая статьями в УК (173.1 и 173.2, в частности).

Способ третий: ликвидация, как она есть

Та самая процедура, которую задумал законодатель в рамках статей 62-65 ГК для того, чтобы прекращать деятельность компании в соответствии с законом.

Собственно, длится до года (на больший срок нужно продлевать через суд), состоит из нескольких этапов и и строго регламентированных сроков. К примеру, после публикации сообщения о начале в «Вестнике», нужно выдержать минимум два месяца (редко кто пишет больший срок), и только после этого регистрировать следующий этап.

Вкратце, состоит из следующих обязательных этапов:

Принятие решения о ликвидации компании и назначении ликвидатора (ликвидационной комиссии, отличается количеством людей). Государственная регистрация этого решения. Публикация в «Вестнике». Выдерживание обязательного срока (не менее 2 месяцев) для того, чтобы кредиторы заявили свои требования. Составление промежуточного ликвидационного баланса. В нем отражаются, в том числе, требования кредиторов, которые были заявлены. Государственная регистрация сообщения о составлении промежуточного ликвидационного баланса. Составление, инвентаризация, учет всего имущества, активов, средств компании. По сути, напоминает составление «конкурсной массы», по аналогии с банкротством. Расчеты с кредиторами, реализация имущества, распределение оставшихся после расчетов средств между участниками. Составление окончательного ликвидационного баланса, уничтожение печати, закрытие счетов, передача документов в архив. Государственная регистрация исключения компании из ЕГРЮЛ.

Минусы:

Если у компании есть риск проведения выездной налоговой проверки (высокие обороты, НДС-ники), то ликвидация от нее не спасет. На время проведения проверки ликвидацию приостановят.

Если с компании начнут взыскивать долги через суд, ликвидацию приостановят до окончания взыскания.

Если у компании есть долги перед бюджетом, и их нечем погасить — ее не дадут ликвидировать.

Даже если ликвидация успешно проведена, по требованию заинтересованных лиц ее можно оспорить.

Среди плюсов — это полностью законная процедура.

Четвертый способ: упрощенное банкротство

Ликвидация через процедуру банкротства — законный способ прекратить деятельность компании, даже если у нее есть долги. И даже если они есть перед бюджетом. Кстати, вполне возможно, этот способ будет крайне востребован после снятия всех ограничений в связи с карантином.

Суть этой процедуры — необходимо показать налоговикам и суду, что у компании нет имущества для удовлетворения требований кредиторов. Это можно показать на стадии ликвидации компании — при составлении промежуточного ликвидационного баланса.

Таким образом, этапы будут следующие:

Принятие решения о ликвидации компании и назначении ликвидатора (ликвидационной комиссии, отличается количеством людей). Государственная регистрация этого решения. Публикация в «Вестнике». Выдерживание обязательного срока (не менее 2 месяцев) для того, чтобы кредиторы заявили свои требования. Составление промежуточного ликвидационного баланса. В нем отражаются, в том числе, требования кредиторов, которые были заявлены.

А вот дальше необходимо подать заявление в арбитражный суд об упрощенной процедуре банкротства юридического лица. В упрощенной процедуре нет процедуры наблюдения, сразу вводится конкурсное производство, по результатам которого суд выносит определение о ликвидации компании. Это определение направляется в налоговую инспекцию, и на его основании компанию вычеркивают из реестра.

Минусы:

Нужно внимательно выдержать все сроки и регламенты, чтобы налоговики не успели начать проверку.

От выездной налоговой проверки этот способ не избавит

Плюсы:

Законный способ закрыть компанию с долгами.

Последний способ: банкротство компании

Наиболее долгая, сложная и очень регламентированная процедура. Требует соответствия компании нескольким критериям.

К примеру, для того, чтобы начать процедуру другой компании, та должна соответствовать следующим требованиям:

Сумма долга (без пеней, штрафов и процентов) равна или более 500 000 рублей.

Долг должен быть «просужен» (подтвержден в суде).

Просрочка по возврату долга не менее 3 месяцев с момента вынесения решения суда, вступившего в законную силу.

Руководитель проблемной компании может и сам подать заявление о банкротстве этой компании («самобанкротство»). Здесь сумма долга не важна, достаточно доказать наступление ситуации. когда компания не сможет отвечать по своим обязательствам. Более того, он обязан это сделать. Поскольку финансовый анализ в последующем может доказать, что он мог предвидеть наступление таких обстоятельств, а значит, был обязан заявить о банкротстве.

Минус подачи заявления должником — он не сможет выбрать арбитражного управляющего. Это, конечно, не является гарантией благополучного исхода дела, но очень может помочь. Лучше, когда арбитражный управляющий работает в ваших интересах.

После подачи заявления в арбитражный суд, суд принимает его к производству, и в зависимости от загруженности, назначает первое заседание, на котором решается вопрос о введении процедуры наблюдения и назначения арбитражного управляющего.

После введения наблюдения, в течение 10 дней нужно сделать публикацию в «Коммерсанте». В период действия этой процедуры формируется реестр требований кредиторов, и по ее окончании решается вопрос, что делать с компанией.

После введения процедуры наблюдения, в отношении компании-должника:

приостанавливаются взыскания задолженности;

приостанавливаются исполнительные производства;

практически до нуля снижается вероятность назначения выездной налоговой проверки;

действующие ВНП приостанавливаются.

иные проверки компании также приостанавливаются.

Если по результатам наблюдения выясняется, что имущества на удовлетворение всех требований кредиторов недостаточно, вводится процедура конкурсного производства.

После завершения конкурсного производства компанию исключают из ЕГРЮЛ согласно определению суда.

Минусы процедуры ликвидации через банкротство:

процедура сложная, долгая и дорогая;

к этой процедуре нужно готовиться заранее;

крайне желательно просуженное судебное решение от дружественного кредитора.

нужен дружественный арбитражный управляющий.

В общем, готовиться к этой процедуре нужно заранее. И подача заявления о банкротстве — это не начало процедуры. Это скорее ее середина.

Плюсы процедуры:

снимается риск выездной налоговой проверки;

снимаются исполнительные производства, аресты имущества, банковских счетов;

возможность ликвидировать компанию с долгами.

Вообще, каждый из способов необходим в разных случаях. В одном случае правильнее и проще будет провести официальную ликвидацию. Где-то лучше упрощенное банкротство. А где-то — полную процедуру банкротства. Разные «альтернативные методы» мы бы не советовали.

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