Когда ликвидация компании «внезапно» становится банкротством. И когда так лучше не делать

При ликвидации компании в установленном законом порядке должно соблюдаться одно важное требование. А именно: имущества, активов, средств компании должно хватить, чтобы удовлетворить претензии всех ее кредиторов, которые заявили свои требования.

А вот как быть, если требования всех кредиторов удовлетворить не удается? Тогда нужно использовать процедуру упрощенного банкротства.

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До определенного этапа эта процедура напоминает процедуру добровольной ликвидации. А потом начинается «развилка». Итак, опишем упрощенное банкротство поэтапно.

Этап 1. Принятие решения о ликвидации компании. И назначении ликвидатора

Начинается процесс избавления от ненужной компании с принятия решения ее участниками. Решение должно быть принято единогласно. Если есть пропавшие участники, или те, с которыми нет связи, придется сначала навести в этом порядок. Как правило, таких участников исключают через суд, как систематически нарушающих свои обязанности, и делающих невозможной работу общества (будем рассматривать все на примере ООО, как самой частой коммерческой ОПФ).

После того, как есть необходимый кворум (100% голосов), на общем собрании участников необходимо принять решение по следующей повестке дня:

Ликвидация компании. Назначение ликвидатора.

Ликвидатором может быть любое лицо, имеющее право быть руководителем компании. Можно назначить и ликвидационную комиссию, формально разницы между ними нет.

Как правило, ликвидатором назначают действующего директора.

Если в обществе один участник, он принимает единоличное решение по тем же вопросам. После этого нужно зарегистрировать в ЕГРЮЛ факт начала процедуры ликвидации компании. И назначения ликвидатора (главы ликвидационной комиссии).

Этап 2. Публикации

Сразу после получения Листа записи о начале ликвидации, необходимо сделать публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации». И в реестре ЕФРСФДЮЛ. Для второго есть срок — три рабочих дня с момента регистрации сообщения о начале ликвидации в ЕГРЮЛ. Основание — пп. «в» п. 7 ст 7.1

Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Насчет срока — это не совсем точная трактовка нормы закона, когда нужно вносить сведения «в течение трех рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта». Собственно, возникают вопросы, когда факт возник — когда принято решение о ликвидации, или когда оно зарегистрировано в налоговом органе? Но, поскольку внесение в ЕГРЮЛ длится 7 рабочих дней, внести после принятия решения в течение трех дней проблематично. Тем самым была принята трактовка, начинающая течение срока с момента государственной регистрации сообщения о начале ликвидации.

Соответствующие публикации нужны для того, чтобы кредиторы компании, если они есть, смогли в установленный срок (как правило, это два месяца, меньше нельзя), заявили свои требования.

Как правило, в публикации указывается адрес компании, указанный в ЕГРЮЛ.

Важно: если после публикации налоговая внезапно признала адрес компании недостоверным, и было принято этот адрес сменить (или пришлось уточнять его вплоть до офиса и помещения), придется снова подать публикацию в «Вестник».

В ЕФРСФДЮЛ нужно вносить сведения только о начале процедуры ликвидации. Все остальные сведения туда внесет регистрирующий орган. Но если не внести — возможен отказ в регистрации на следующем этапе. Особенно этим «грешат» региональные регистрирующие налоговые инспекции. Но и в столицах иногда бывают случаи таких отказов, особенно в последнее время.

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Этап 3. Промежуточный ликвидационный баланс

Этот этап является некой «развилкой», на которой прекращается сходство данной процедуры с добровольной ликвидацией. Именно при составлении промежуточного ликвидационного баланса (ПЛБ) должно прийти понимание, есть ли у ликвидируемой компании средства для того, чтобы расплатиться со всеми кредиторами. Если их не хватает, или их нет вообще — пора переходить в банкротство.

До составления ПЛБ ликвидатор должен провести сверку с налоговой, отправить запросы в ГИБДД, Роспатент, Росреестр, и другие регистрирующие организации в целях розыска и уточнения имущества, которое может быть у компании. По сути, он собирает «конкурсную массу», из которой будут удовлетворяться требования кредиторов.

Итак, составляется ПЛБ, сообщение об этом подается в регистрирующий орган.

Важно: сам ПЛБ в налоговую подавать, по закону, нет обязанности. Но иногда может быть отказ в регистрации, хоть он и незаконен. Каждый сам выбирает, как поступить — правильно, или чтобы точно зарегистрировали.

Итак, после получения Листа записи о регистрации этого этапа, пора переходить в упрощенное банкротство.

Этап 4. Упрощенное банкротство. Начало

Упрощенным это банкротство называется потому, что у него отсутствует период наблюдения. По сути, все предшествующие этапы и были наблюдением — ликвидатор собрал всю информацию, пришел к выводу что средств не хватает, а значит, нужно сразу вводить конкурсное производство.

Собственно, пункт 3 статьи 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» об этом гласит:

«В случае, если при проведении ликвидации юридическое лицо стало отвечать признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества, ликвидационная комиссия должника обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением должника в течение десяти дней с момента выявления каких-либо из указанных признаков».

Важно: Ликвидатор, не подавший заявление в 10-дневный срок, может быть привлечен к субсидиарной ответственности по вновь возникающим долгам предприятия. К примеру, если процедуру банкротства начнут кредиторы — это вознаграждение арбитражного управляющего и затраты на проведение процедуры.

Чтобы процедура была именно завершена ликвидацией, а не повисла в воздухе, нужно:

показать суду, что денег у предприятия нет на удовлетворение требований кредиторов, но хватает для проведения банкротства;

оплатить госпошлину;

приложить ответы из госорганов о наличии или отсутствии имущества у ликвидируемого должника.

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Если арбитражный суд признает заявление о банкротстве ликвидируемого должника, он вводит конкурсное производство. После этого ликвидатор передает все свои полномочия конкурсному управляющему. А также, имущество, документацию ликвидируемой компании.

Этап 5. Конкурсное производство

Арбитражный суд вводит конкурсное производство, назначает конкурсного управляющего. Поскольку тут должник банкротит сам себя, конкурсного назначает сам суд.

После своего назначения, в течение 10 дней конкурсный управляющий делает публикацию о введении конкурсного производства в газете «Коммерсантъ», а также в реестре ЕФРБ.

С даты введения конкурса:

прекращаются взыскания по исполнительным производствам и исполнительным листам;

прекращается начисление процентов, неустоек, пеней, штрафов по обязательствам должника;

Срок исполнения обязательств, возникшим до введения конкурса, считается наступившим;

Все требования кредиторов предъявляются в 30-дневный срок с момента публикации в «Коммерсанте».

аресты имущества, счетов, активов прекращаются.

Полномочия руководителя должника переходят от ликвидатора к конкурсному. Ликвидатор должен по акту передать все документы и ценности управляющему.

Важно: если кредиторы не заявили свои требования повторно, в указанный 30-дневный срок, суд не будет завершать конкурсное производство. Он его прекратит с рекомендацией завершить ликвидацию по закону, поскольку формально долгов у компании нет. Опоздание с подачей требований тоже сюда относится.

Также конкурсный управляющий:

принимает в ведение имущество должника, проводит его инвентаризацию, обеспечивает сохранность, распоряжается в пределах, установленных законом;

принимает меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; подает иски о признании сделок недействительными или мнимыми, иски о взыскании убытков;

при наличии оснований подает иски о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц;

уведомляет работников должника о предстоящем увольнении и увольняет их в установленном действующим законодательством порядке;

предъявляет иски о взыскании задолженности перед должником к его контрагентам;

заявляет в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, ведет реестр требований кредиторов;

оценивает и продает имущество должника, формирует конкурсную массу;

за счет конкурсной массы удовлетворяет в установленном законом порядке требования кредиторов;

регулярно информирует о своей деятельности кредиторов; не реже одного раза в три месяца проводит собрание кредиторов;

по окончанию конкурсного производства сдает дела в архив, получает свидетельство о ликвидации предприятия.

После рассмотрения отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства, арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства.

В срок от 30 до 60 дней суд направляет это определение в регистрирующий орган, Это определение является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.

С даты внесения записи о ликвидации должника в ЕГРЮЛ конкурсное производство считается завершенным. Долги, который в процедуре упрощенного банкротства не погасили — будут считаться погашенными.

В каких случаях не стоит использовать упрощенное банкротство

Процедуру упрощенного банкротства не стоит применять, если компании угрожает выездная налоговая проверка (ВНП).

Во-первых, само объявление о начале ликвидации является сигналом для налоговиков — риск проверки возрастает многократно.

Во-вторых, если во время ликвидации начата налоговая проверка — до ее завершения ликвидацию завершить не дадут. И скорее всего, налоговики не будут тянуть с проверкой до регистрации сообщения о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

И в третьих, если есть риск выездной налоговой проверки — есть другие способы ликвидировать компанию.

Эксперты знают, как ликвидировать ООО с любыми долгами без налоговой проверки.

Когда еще применяется упрощенное банкротство

Упрощенное банкротство применяется не только при невозможности рассчитаться с кредиторами. Еще его применяют при банкротстве отсутствующего должника.

Вот что говорит п. 1 ст. 227 ФЗ «О несостоятельности»:

«В случаях, если гражданин — должник или руководитель должника — юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, отсутствует или установить место их нахождения не представляется возможным, заявление о признании отсутствующего должника банкротом может быть подано конкурсным кредитором, уполномоченным органом независимо от размера кредиторской задолженности».

Уполномоченный орган — это налоговая служба. И они подают на банкротство только если точно знают, что у организации есть средства на оплату процедуры. Из бюджета они её оплачивать не будут.

Не лишним будет уточнить, что выбирать тот или иной способ закрытия компании нужно только после детальной консультации со специалистами.