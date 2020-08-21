Виды ответственности в банкротстве. Как можно защититься?

Банкротство — инструмент очень точный, и при его неправильном использовании можно попасть под ответственность. Какая бывает ответственность в банкротстве, и как ее избежать, или хотя бы минимизировать риски — читайте в нашей новой статье.

Итак, какие виды ответственности могут быть в банкротстве:

Административная ответственность

Уголовная ответственность

Субсидиарная ответственность

Разберем каждую из них.

Административная ответственность в банкротстве

Административная ответственность прописана в КоАП, включает в себя предупреждения, штрафы и дисквалификацию лиц (лишение права заниматься определенной деятельностью). Содержатся в статьях 14.12 и 14.13 КоАП.

К примеру, сокрытие имущества при банкротстве. Для должностного лица (директора) компании — штраф от 50 до 100 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 6 месяцев до трех лет.

Удовлетворение требований одних кредиторов в ущерб другим — штраф до ста тысяч рублей, или дисквалификация до 3 лет.

Другой пример — воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего. В том числе, несвоевременная передача запрошенных документов и сведений. Прекрасная возможность заплатить штраф от 40 до 50 тыс. рублей, либо схватить дисквалификацию на срок до одного года.

Фиктивное банкротство (ст. 14.12 КоАП) — штраф до 10 тыс., или дисквалификация на срок до 3 лет. Преднамеренное — санкции примерно те же. И это при условии, что в действиях нет признаков уголовно наказуемого деяния (обычно смотрят на размер ущерба).

Даже просто неподача заявления на банкротство, если компания отвечает признакам банкрота — штраф от 5 до 10 тыс. рублей. Не так много, но, как правило, при желании найдут еще нарушения.

При этом, меры административной ответственности в банкротстве применяют в случаях, когда размер причиненного ущерба не превысил 1,5 млн рублей. Если же ущерб выше — есть все шансы попасть под уголовное преследование.

Уголовная ответственность в банкротстве

Здесь меры ответственности будут жестче. Штрафы будут крупнее, возможно ограничение, либо лишение свободы. Уголовная ответственность сходна с административной, но ее наступление зависит от размера причиненного ущерба.

Возможна ответственность за:

неправомерные действия при банкротстве, ст. 195 УК;

преднамеренное банкротство, ст. 196 УК;

фиктивное банкротство, ст. 197 УК.

В статью 195, непреднамеренные действия входят расширенные составы сходных административно наказуемых деяний:

сокрытие имущества при банкротстве. Штраф тут будет уже от 100 до 500 тысяч рублей. Может быть и лишение свободы до трех лет со штрафом до 200 тысяч, либо без штрафа.

неправомерное удовлетворение требований одних кредиторов в ущерб другим — тут штраф будет до 300 тысяч. Посадить могут до 1 года со штрафом до 80 тысяч, либо без штрафа.

незаконное воспрепятствование деятельности управляющего — штраф до 200 тысяч, либо лишение свободы до 2 лет.

Преднамеренное банкротство — по сути, доведение компании до банкротства. Это, конечно, еще доказать нужно, но если докажут — штраф от 200 до 500 тысяч, либо лишение свободы до 6 лет. К лишению свободы могут еще штраф до 200 тыс. добавить.

А вот фиктивное банкротство — это компанию специально банкротят, хотя она признакам банкротства не отвечает. «Рисуют» кредиторскую задолженность, пытаются таким образом сбежать от долгов. Если докажут, а при желании сделать это не так сложно — штраф до 300 тысяч, либо посадят на срок до 6 лет. Со штрафом до 80 тысяч или без такового.

Назначат ли еще штраф к лишению свободы, опять-таки зависит от ущерба. И многих прочих факторов, в том числе и от судьи. Скажем так, если перебежал дорогу налоговикам — вкатят по максимуму.

Это если говорить о «банкротных» составах в УК. Не забываем, что есть еще и такой «прейскурант»:

159 статья. Мошенничество.

160 статья. Присвоение или растрата.

177 статья. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

199 статья. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

303 статья. Фальсификация доказательств по гражданскому делу.

159-я и 199-я — вполне рабочие.

Субсидиарная ответственность

Этот вид ответственности в банкротстве впервые появился в 2009 году, с поправками в соответствующий закон.

Субсидиарная ответственность — это имущественная ответственность контролирующих лиц по долгам компании, которую они контролировали.

В случае привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности долги компании «перекладываются» непосредственно на то лицо, в результате действий которого кредиторы понесли убытки.

Контролирующее должника лицо — лицо, прямо или косвенно определяющее действия организации-банкрота. Это могут быть должностные лица организации, ее участники (акционеры), а также иные лица, в которые могут записать родственников, друзей, и даже несовершеннолетних детей должностных лиц.

Подать заявление может либо арбитражный управляющий (сам, или с подачи кредитора), или сам кредитор. Если кредитор ФНС, и у него есть все основания полагать, что директор компании своими действиями принес ущерб, и с него есть, что взыскать — подадут. А если у компании нет вообще ничего для удовлетворения требований кредиторов, и она банкрот — подадут обязательно.

Также руководитель привлекается к субсидиарной ответственности за то, что документы бухгалтерского учета отсутствуют или содержат недостоверную информацию.

Важно: не стоит инсценировать пожар или потоп, как причины утраты документов. Не поможет. Руководитель в соответствии с законом «О бухгалтерском учете» обязан восстановить документы в любом случае.

Как уберечься от ответственности?

Как бы банально это не звучало — не нарушать. Но, так как в нашей стране это может прозвучать наивно, то минимизация рисков будет немного в другом. А именно — в грамотном планировании всей процедуры. Банкротство, по сути, не должно начинаться с подачи заявления в арбитражный суд. Это — можно сказать третья часть всего плана действий.

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