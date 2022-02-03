Чек-лист налоговых рисков 2022: как их выявить и избежать

Недавно на «Клерке» мы провели вебинар, на котором рассказали о налоговых рисках для компаний. Самое главное мы собрали в нашем сегодняшнем чек-листе. Он поможет вам проанализировать состояние бизнеса, выявить налоговые риски, и подскажет, как их устранить.

Чек-лист содержит следующую информацию:

ключевые налоговые риски по налогу на прибыль организаций и НДС;

методику самостоятельного выявления таких рисков;

варианты их устранения либо минимизации.

Риск № 1. Сотрудничество с недобросовестными контрагентами

К чему приведет неустранение

Отказ в расходах по налогу на прибыль и вычетах по НДС.

Как выявить риск

Выберите контрагентов с контрактами на существенные суммы. Из списка выбранных контрагентов исключите известные в вашей отрасли компании. По оставшимся контрагентам проведите анализ информации из открытых источников на наличие критериев риска.

Устраняем риск

После идентификации контрагентов с высоким уровнем риска проверьте наличие комплекта документов, подтверждающих проявление вами должной и коммерческой осмотрительности перед заключением договора с каждым контрагентом.

Проанализируйте указанные документы на предмет наличия ошибок, несоответствий, а также изменения требований к контрагенту с учетом длительности периода сотрудничества. В случае выявления негативных факторов, необходимо привести документы в надлежащий вид.

В случае отсутствия таких документов, направьте адвокатский запрос в адрес контрагента о предоставлении документов и информации, подтверждающих наличие у него трудовых и материальных ресурсов для выполнения договорных обязательств.

Кроме того, проверьте, все ли денежные средства выплачены контрагентам в рамках действующих договоров.

Если расчеты по договору не завершены, рассмотрите возможность приостановления выплаты денежных средств по договорам с указанными контрагентами в целях инициирования досудебного, а в некоторых случаях судебного урегулирования спора.

На данном этапе необходимо собрать защитные файлы, позволяющие зафиксировать реальность спора и, следовательно, взаимоотношений с контрагентом:

нотариально заверить переписку с должностными лицами контрагента в мессенджерах и электронной почте;

сохранить претензии, акты сверок, ответы на претензии, квитанции, чеки об отправке почтовых отправлений;

оформить встречи сторон соответствующими протоколами, а также зафиксировать с помощью аудио и видео средств;

провести адвокатские опросы должностных лиц и т.д.

В случае судебного разбирательства, имеющиеся в материалах дела документы, а также сам факт спора дополнительно будут подтверждать коммерческую самостоятельность и независимость сторон.

Если задолженность перед спорным контрагентом отсутствует, необходимо провести анализ взаимоотношений и результатов выполнения договора и при возможности инициировать судебный спор с контрагентом.

Риск № 2. Признание дробления бизнеса незаконным

Ответственность за неустранение

Перерасчет налоговых обязательств с применением общей системы налогообложения.

Выявляем признаки дробления

Если ваш бизнес содержит несколько юридических лиц, проверьте вашу структуру на наличие юридических лиц и ИП, которые применяют специальные налоговые режимы (УСН, патент, ЕСХН) либо используют налоговые преференции (региональные льготные ставки по налогам, льготы особых экономических зон, льготы для IT-компаний).

При наличии таких организаций или ИП в группе, о потенциальных рисках будут свидетельствовать следующие обстоятельства: наличие единого управленческого аппарата;

общая бухгалтерия, склад, офисные помещения или торговые площади;

у компаний или ИП совпадают номера телефонов, адреса;

право подписи в банковских документах одной организации группы компаний предоставляется работникам, оформленным в других организациях группы компаний;

идентичный у всех компаний или ИП IP-адрес, формируемый при осуществлении доступа к системе «Банк-клиент», а также подаче финансовой и налоговой отчетности;

Также признаки дробления можно увидеть, если:

сотрудники проходят собеседования в офисе одной компании;

происходит перемещение (переоформление) сотрудников из одной компании в другую;

объявления о найме сотрудников всех компаний или ИП подготавливает и размещает HR‑отдел одной компании;

деятельность всех компаний или ИП встроена в единый производственный/торговый цикл.

все компании или ИП используют один сайт, зарегистрированный за одним юридическим лицом, на которым размещаются его контактные данные при отсутствии данных о других участниках группы.

Как устранить или минимизировать риск

Устраните или сведите к минимуму выявленные факторы, свидетельствующие об искусственном дроблении бизнеса. Подготовьте экономическое обоснование осуществленного дробления, основываясь на официальных позициях ФНС и Минфина, а также выводов, следующих из актуальной судебной практики. Соберите документальные защитные файлы, подтверждающие сформированную вами позицию. Например, модель, предусматривающую условия для регистрации новых участников группы, стратегию развития бизнеса при выходе на новые рынки (регионы) и т. д. Рассмотрите возможность структурирования группы компаний или ИП с помощью франшизы (договора коммерческой концессии).

Риск № 3. Переквалификация взаимоотношений с самозанятыми и ИП в трудовые

Неустранение этого риска приведет к доначислению НДФЛ и страховых взносов.

Выявляем риск переквалификации договоров

Если Вы сотрудничаете с самозанятыми и ИП, факторами, свидетельствующими о наличии риска переквалификации взаимоотношений в трудовые, будут являться:

работы или услуги выполняются в условиях коллективного труда с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка и соблюдением трудовой дисциплины;

фиксированная оплата за процесс труда, а не за конечный результат;

за процесс труда, а не за конечный результат; регулярные и одинаковые суммы выплат;

длительность взаимоотношений с самозанятыми и ИП;

поиск исполнителей осуществляется посредством размещения объявлений о работе ;

; наличие фактов, подтверждающих прохождение исполнителями собеседований в отделе кадров вместо коммуникации через отдел закупок или юридический отдел;

выполнение ими ранее обязанностей по трудовому договору в вашей организации;

наличие у них оборудованных рабочих мест на территории заказчика;

на территории заказчика; самозанятые и ИП выполняют работу (оказывают услуги) исключительно вашей организации при отсутствии иных заказчиков.

Устраняем риски по спорным договорам с самозанятыми

Главное — прекратить взаимоотношения с исполнителями, ранее осуществлявшими трудовую деятельность в Вашей организации или ИП.

Для привлечения новых исполнителей (самозанятых или ИП) надо использовать специальные онлайн-сервисы, а не доски объявлений о работе.

Дополнительно можно убедиться, что у исполнителей есть другие клиенты, кроме Вашей организации, а также зафиксировать документально этот факт.

При отсутствии у исполнителей других клиентов необходимо мотивировать их к ведению бизнеса с иными клиентами. В противном случае целесообразно рассмотреть возможность отказаться от продолжения взаимоотношений с такими исполнителями.

Проанализировать договорные отношения с исполнителями и устранить признаки, которые могут свидетельствовать о риске переквалификации взаимоотношений в трудовые.

В случае наличия у исполнителей рабочих мест необходимо отказаться от их организации на территории Вашей организации.

Смотрите запись вебинара: «Налоговые риски 2022 года и методы их минимизации».

Риск № 4. Риски привлечения сторонних сотрудников (аутстаффинг)

К чему приведет неустранение

Отказ в принятии вычетов по НДС по сделкам с компаниями, предоставляющими персонал в аренду (далее — аутстафферы).

Определяем наличие рисков в компании

В случае привлечения к труду сторонних сотрудников о наличии рисков могут свидетельствовать следующие обстоятельства:

отсутствие на сайте Роструда информации о наличии у компании аутстаффера аккредитации в качестве частного агентства занятости и соответствующей лицензии;

аутстаффер является аффилированным с вами лицом ;

; компания аутстаффер зарегистрирована незадолго до заключения сделки по предоставлению сотрудников;

ваша организация является единственным заказчиком для организации аутстаффера;

собеседование сотрудников осуществляют специалисты отдела кадров вашей организации;

объявления о найме сотрудников подготавливает и размещает HR-отдел вашей организации;

в объявлениях о найме персонала указаны телефоны и иные контактные данные вашей компании ;

; сотрудники ранее осуществляли трудовую деятельность в Вашей компании, но при этом предоставлялись другими аутстафферами.

Устраняем риски при их наличии

Сначала надо удалить объявления о найме сотрудников в случае их наличия. Потом — отменить процесс осуществления специалистами вашей организации собеседований принимаемых сотрудников.

Обязательно: прекращайте взаимоотношения с сотрудниками, ранее осуществлявшими трудовую деятельность в вашей организации, а также предоставляемых ранее другими аутстафферами.

Также можно собрать информацию о наличии трудовых споров сотрудников и аутстафферов, что будет подтверждать реальность их взаимоотношений.

Дополнительно стоит:

прекратить осуществлять платежи за сотрудников, фактически не осуществляющих трудовую деятельность, например, находящихся в отпусках (при наличии);

инициировать трудовые споры с аутстафферами, при которых возможно документально подтвердить взаимоотношения аутстафферов с сотрудниками.

Риск № 5. Переквалификация движимого имущества в недвижимое

Если налоговики решат, что движимое отношение относится к недвижимому, то вам доначислят налог на имущество по переквалифицированным объектам.

На что стоит обратить внимание

Выберите имущество, которое в соответствии с учетом вашей организации не включено в расчет налоговой базы по налогу на имущество.

Потом оцените данное имущество: является ли оно неотъемлемой функциональной частью какого‑либо сложного недвижимого объекта, например, предприятия как производственного комплекса, а также связано ли оно прочно с землей?

Если да, то существует высокий риск переквалификации такого имущества в недвижимость.

Как избежать переквалификации категории имущества

Направить адвокатский запрос в адрес поставщика или производителя имущества о предоставлении информации о возможности демонтажа имущества и его использования на иных объектах. Осуществить и документально подтвердить выбытие имущества из производственного цикла, при замене его на новое, например, продажа имущества с последующим приобретением и установкой нового. Провести экспертизу в целях получения заключения эксперта, подтверждающего, что имущество является движимым.

Если эти рекомендации не получается выполнить, то в будущем надо создать резерв, учитывающий возможные налоговые доначисления.

Риск № 6. Отказ в праве на вычет «сверхнормативных» процентных расходов

Ответственность за неустранение

Доначисление налога на прибыль, исходя из предельной величины процентных расходов, установленной НК.

Как выявить наличие?

Проверьте:

наличие договоров займа с аффилированными иностранными или российскими компаниями;

установлены ли в договорах плавающие проценты с привязкой к ставке LIBOR/EURIBOR;

предполагается ли их изменение в связи с планируемой отменой ставки LIBOR, а также введением с 1 января 2022 года новых доверительных интервалов процентных ставок в НК РФ.

Как предотвратить доначисление налога на прибыль

Пересмотрите условия заимствования таким образом, чтобы проценты находились в пределах доверительного интервала или подготовить обоснование отклонения процентов от доверительного интервала по правилам ТЦО.

Для этого можно заключить дополнительные соглашения к действующим договорам займа, предусматривающие привязку процентной ставки к ставкам, установленным НК РФ для расчета доверительного интервала (STR, SHIBOR, SOFR, SONIA, TONAR, SOFR).

Определитесь, возможно ли будет досрочно погасить задолженность в том случае, если не получится обосновать или снизить уровень процентов для попадания в доверительный интервал.

Риск № 7. Переквалификация займа в инвестиции

Что ждет компанию в этом случае

Отказ в учете расходов по выплате заемных процентов, доначисление налога на прибыль.

При наличии займа от аффилированных лиц сигналом о возможных рисках могут стать следующие факторы: нерегулярное погашение тела займа и/или начисленных процентов (просрочка со стороны должника);

отсутствие графика погашения займа и/или начисленных процентов;

нерыночный уровень процентной ставки по займу;

денежные средства от займов потрачены на покупку дорогостоящих активов.

Как минимизировать этот риск:

Найдите причины для инициирования процедуры взыскания задолженности. Инициируйте процедуры по взысканию задолженности: начните переписываться с должником, направьте досудебную претензию, получите письменный ответ о невозможности погашения задолженности или о сумме минимально возможного погашения. Подайте исковое заявление в суд. Заключите мировое соглашение, предусматривающее внесение залога и график погашения задолженности. Выполняйте условия, предусмотренные мировым соглашением:

оформите залог;

соблюдайте график платежей.

Риск № 8. Признание иностранного лица-получателя пассивного дохода лицом, не имеющим фактического права на доход

К чему приведет неустранение такого риска

Компанию ждет отказ в применении пониженных ставок налога на доход при выплате пассивного дохода иностранному юридическому лицу, доначисление налога, штрафов и пени.

Как выявить наличие фактического права на доход

Для этого компании надо по каждой выплате пассивного дохода ответить на следующие вопросы:

Выполняет ли получатель дохода функции и несет ли риски, связанные с получением дохода?

Есть ли у получателя дохода обязательство по транзитному перечислению полученного дохода в адрес третьих лиц?

Осуществляет ли получатель дохода самостоятельную предпринимательскую деятельность?

Устраняем риск при наличии

После выявления фактического получателя дохода надо собрать документы, подтверждающие его статус.

В противном случае (к примеру, если лицо, в адрес которого перечисляется доход, не является фактическим получателем) — применяем сквозной подход.

Если не известен фактический получатель дохода или фактический получатель не вправе претендовать на пониженную ставку налога на доход, то доплатить налог и пени, чтобы избежать штрафа.

Альтернативно: признать резерв в отношении условного налогового обязательства в финансовой отчетности.

Риск № 9. Образование постоянного представительства иностранной компании группы в РФ

Ответственность за неустранение

Признание деятельности иностранного лица в РФ приводящей к образованию постоянного представительства, доначисление такому лицу российского налога на прибыль, штрафов и пени.

Как определить наличие риска

Для этого надо проанализировать характер деятельности всех компаний группы на российской территории на предмет:

правильности классификации деятельности (подготовительной и вспомогательной);

начала деятельности, выходящей за рамки вспомогательной и подготовительной;

начала осуществление основной деятельности в РФ одной из компаний группы, тогда как тесно связанные с ней компании ведут деятельность подготовительного и вспомогательного характера;

начала согласования одной компанией группы условий договоров с российскими контрагентами, которые являются обязывающими для другой компании группы.

Защищаемся от претензий налоговиков

Сначала компании надо подготовить защитный файл, в котором будут собраны доказательства того, что деятельность иностранной организации не приводит к образованию постоянного представительства в РФ.

Если от претензий не получится защититься, то лучше признать образование постоянного представительства, доплатить налог на прибыль и пени. Это позволит избежать штрафа или начислить резерв в финансовой отчетности в отношении условного налогового обязательства.

Риск № 10. Переквалификация внутригрупповых услуг в акционерную деятельность

Что ждет компанию в этом случае

Отказ в праве на вычет расходов на внутригрупповые услуги для целей налога на прибыль, доначисление налога на прибыль, а также штрафов и пени.

На что обращают внимание налоговики

Компании стоит проанализировать следующие ситуации:

Включены ли в состав внутригрупповых услуг такие, которые подпадают под определение «акционерной» деятельности (то есть которые санкционируются головной холдинговой компанией и исходят из потребностей акционеров контролировать свои инвестиции)? Получает ли дочерняя компания экономический эффект от каждой приобретаемой внутригрупповой услуги? Приобретала бы компания такие услуги у третьих лиц или самостоятельно выполняла бы аналогичные функции, если бы не входила в группу компаний?

Устраняем риски

Главное — пересмотреть условия договоров об оказании внутригрупповых услуг и подтверждающих документов к ним, исключив услуги, которые могут быть квалифицированы в качестве «акционерной» деятельности.

Для этого надо собрать документы, подтверждающие, что принимаемые российской компанией к вычету расходы:

экономически обоснованы;

направлены на получение дохода;

не связаны с акционерной деятельностью.

Если в компании есть расходы на услуги, которые относятся к акционерной деятельности, то их не стоит принимать к вычету для целей налогообложения прибыли.

При необходимости следует внести исправления в налоговую отчетность, доплатить налог на прибыль и пени, чтобы избежать штрафа.

В дальнейшем компании следует создать резерв в финансовой отчетности в отношении условного налогового обязательства.

Скачать таблицу по налоговым рискам и методам их минимизации.

Риск № 11. Заключение сделки с аффилированным лицом на нерыночных условиях

Если налоговики обнаружат такую сделку, компанию ждет начисление налога на прибыль и НДС по сделке с аффилированным лицом на основе условий подобных сделок с не взаимозависимыми контрагентами.

На какие сделки надо обратить внимание

Вы заключали договоры на крупные суммы с аффилированными компаниями или предпринимателями?

Если да, то уточните у внутренних специалистов (юриста или бухгалтера), отличаются ли цены в таких сделках от цен в договорах, которые вы заключали с не аффилированными контрагентами.

Как избежать ответственности

Сначала надо провести анализ экономической обоснованности отклонения цены в зависимости от объемов, сроков, способа доставки, наличия рассрочки или авансирования.

По полученным результатам: Если по итогам анализа установлено наличие вышеуказанных особенностей, то необходимо отразить такие обстоятельства во внутренней документации и переписке.

Если существенных отличий, обосновывающих отклонение цен, не выявлено, то необходимо создать резерв, учитывающий возможные налоговые доначисления, либо уточнить налоговые обязательства в целях избежания доначисления пеней и штрафов.

Риск № 12. Необоснованно высокие премии персоналу и руководству

К чему приведет неустранение?

Налоговая не признает премии расходом и доначислит налог на прибыль.

Как определить этот риск

Если вы выплачиваете работникам или топ-менеджменту крупные премии, ответьте на вопросы ниже:

Размер премии зависит от результатов работы конкретного сотрудника? Оформляются ли документы о премировании? Имеются ли доказательства качественной работы премируемого сотрудника?

Ответили на все вопросы или некоторые из них «нет» — налоговая может придраться к выплаченным премиям.

Как исправить ситуацию

Сначала внесите корректировки в документацию, устанавливающую размер премии, в части необходимости достижения работником определенных результатов для получения ее выплаты.

Если не были оформлены какие-либо документы по премированию — оформите их.

Для защиты от претензий налоговиков соберите документы, фото или видеоматериалы, доказывающих качество выполненной премируемыми сотрудниками работы.

Риск № 13. Риск учета «чужих» расходов (Cost Sharing)

Что ждет компанию за учет в расходах оплаты за третьих лиц

Налоговые базы по налогу на прибыль и НДС будут пересчитаны, если расходы по операциям были оплачены одним лицом из группы компаний в пользу другого.

Как не допустить претензий налоговиков: если в Вашей группе компаний оплата расходов одной организации производится со счета другой, бухгалтеру необходимо проверить, учитывались ли эти расходы при расчете налогов.

Минимизируем риски

Подготавливаем документальное обоснование возмещения понесенных расходов со стороны компании, в чью пользу поступил товар либо были оказаны услуги (например, поручение об оплате товара на определенных условиях). Заключаем соответствующее соглашение, предусматривающее денежную компенсацию (возврат денежных средств лицу, осуществлявшему выплату, желательно с процентами). Осуществляем платежи в адрес компании, оплатившей расходы другого юридического лица в целях подтверждения исполнения соглашения, предусматривающего денежную компенсацию.

Риск № 14. Отказ в вычете по НДС при отсутствии раздельного учёта

Отказ в вычете по НДС (в части, которая приходится на операции, не облагаемые этим налогом) приведет к начислению налоговой недоимки.

Как выявить этот риск бухгалтеру

Первоначально определите, все ли операции компании облагаются НДС. При наличии операций, не облагаемых НДС, и превышении порога в 5% от общего оборота, обязательно начните вести раздельный учет.

Налогоплательщики зачастую забывают о необходимости учета доходов при реализации ценных бумаг.

Избежать ответственности можно. Для этого надо организовать ведение раздельного учета с момента возникновения обязанности по ведению раздельного учета.

Даже если превышение предельного порога в 5% было нарушено уже давно, избежать штрафа все равно можно. Компании надо:

внести корректировки в учет прошедших периодов;

пересчитать налоговые обязательства;

уплатить налог и пени.

Риск № 15. Отказ в принятии части расходов при отсутствии раздельного учета

Если компания не ведет раздельный учет по товарам с разными ставками по налогу на прибыль, налоговики по доходам, которые облагаются по ставке 20%, не учтут расходы, связанные с получением доходов, облагаемых по другим ставкам.

В чем заключается ошибка

Если часть ваших доходов облагается по ставке 20%, а часть по ставкам 30%, 15%, 13%, 10%, 9% и 0%, проверьте наличие раздельного учета доходов и расходов, понесенных для получения этих доходов.

Устраняем риски

Если ваша организация ведет виды деятельности, для которых предусмотрен расчет налоговой базы в специальной корзине (к примеру, операции с необращающимися ценными бумагами и проводными финансовыми инструментами), то расходы по таким видам деятельности нельзя направить на уменьшение общей базы по налогу на прибыль. Учет расходов в этом случае должен быть раздельным.

Риск № 16. Отказ в применении налоговых льгот

Что ждет компанию в этом случае

Доначисление налогов в результате отказа в применении налоговых льгот.

На что надо обратить внимание

Уточните у внутренних специалистов (юриста или бухгалтера), применялись ли какие-либо налоговые льготы в рассматриваемый период. Если да, то потенциально существует риск отказа налоговым органом в их применении.

Для выявления такого риска надо выяснить, выполнялись ли организацией условия, предусмотренные налоговым законодательством для применения налоговых льгот.

Дополнительно можно проанализировать актуальную судебную практику по спорам, связанным с отказами налоговыми органами в применении налоговых преференций с учетом региона и вида применяемых льгот. Этот анализ позволит выявить проблемные зоны в учете компанией налоговых льгот, а также аргументацию налоговиков при отказе в их применении.

В случае, если Вами выявлены нарушения в части соблюдения организацией условий применения налоговых льгот, необходимо своевременно устранить их. В случае невозможности устранения, целесообразно отказаться от применения льготы во избежание потенциальных доначислений, пеней и штрафов.

Дисклеймер

Настоящий документ составлен исключительно для информационных целей и не является налоговой консультацией.

Любое лицо, принимающее управленческие решения на основе данного документа, несет полную ответственность за свои действия, BGP Litigation и его работники не несут ответственности за такие решения.

Приведенный в чек-листе список вопросов не может считаться исчерпывающим для выявления налоговых рисков, которым может быть подвержена ваша организация. Анализ налоговых рисков на основе данного опросника не представляет собой налоговый аудит и не может служить основой для выражения мнения об отсутствии налоговых рисков у Вашей организации.

Наши рекомендации по снижению рисков, приведенные в настоящем опроснике, являются примерными и могут не учитывать специфику вашего бизнеса, а также степень и величину выявленных налоговых рисков.

Мы рекомендуем обратиться к налоговому юристу, адвокату если в результате ответов на наши вопросы Вы самостоятельно смогли идентифицировать области риска, с тем, чтобы более точно оценить величину и вероятность таких рисков, а также выработать стратегию их минимизации, в наибольшей учитывающую специфику вашего бизнеса и действующие в вашей компании политики и процедуры в области управления рисками.

При составлении данного чек-листа мы руководствовались действующими положениями законодательства и правоприменительной практики, которые время от времени могут изменяться, в случае анализа рисков спустя некоторое время с момента составления настоящего чек-листа могут потребоваться его изменение и/или уточнение.

Авторы:

Денис Савин, адвокат, советник налоговой практики BGP Litigation.

Мария Семенова, советник налоговой практики BGP Litigation.