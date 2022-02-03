Чек-лист налоговых рисков 2022: как их выявить и избежать

Недавно на «Клерке» мы провели вебинар, на котором рассказали о налоговых рисках для компаний. Самое главное мы собрали в нашем сегодняшнем чек-листе. Он поможет вам проанализировать состояние бизнеса, выявить налоговые риски, и подскажет, как их устранить.
Чек-лист содержит следующую информацию:
- ключевые налоговые риски по налогу на прибыль организаций и НДС;
- методику самостоятельного выявления таких рисков;
- варианты их устранения либо минимизации.
Риск № 1. Сотрудничество с недобросовестными контрагентами
К чему приведет неустранение
Отказ в расходах по налогу на прибыль и вычетах по НДС.
Как выявить риск
- Выберите контрагентов с контрактами на существенные суммы.
- Из списка выбранных контрагентов исключите известные в вашей отрасли компании.
- По оставшимся контрагентам проведите анализ информации из открытых источников на наличие критериев риска.
Устраняем риск
После идентификации контрагентов с высоким уровнем риска проверьте наличие комплекта документов, подтверждающих проявление вами должной и коммерческой осмотрительности перед заключением договора с каждым контрагентом.
Проанализируйте указанные документы на предмет наличия ошибок, несоответствий, а также изменения требований к контрагенту с учетом длительности периода сотрудничества. В случае выявления негативных факторов, необходимо привести документы в надлежащий вид.
В случае отсутствия таких документов, направьте адвокатский запрос в адрес контрагента о предоставлении документов и информации, подтверждающих наличие у него трудовых и материальных ресурсов для выполнения договорных обязательств.
Кроме того, проверьте, все ли денежные средства выплачены контрагентам в рамках действующих договоров.
На данном этапе необходимо собрать защитные файлы, позволяющие зафиксировать реальность спора и, следовательно, взаимоотношений с контрагентом:
- нотариально заверить переписку с должностными лицами контрагента в мессенджерах и электронной почте;
- сохранить претензии, акты сверок, ответы на претензии, квитанции, чеки об отправке почтовых отправлений;
- оформить встречи сторон соответствующими протоколами, а также зафиксировать с помощью аудио и видео средств;
- провести адвокатские опросы должностных лиц и т.д.
В случае судебного разбирательства, имеющиеся в материалах дела документы, а также сам факт спора дополнительно будут подтверждать коммерческую самостоятельность и независимость сторон.
Если задолженность перед спорным контрагентом отсутствует, необходимо провести анализ взаимоотношений и результатов выполнения договора и при возможности инициировать судебный спор с контрагентом.
Риск № 2. Признание дробления бизнеса незаконным
Ответственность за неустранение
Перерасчет налоговых обязательств с применением общей системы налогообложения.
Выявляем признаки дробления
Если ваш бизнес содержит несколько юридических лиц, проверьте вашу структуру на наличие юридических лиц и ИП, которые применяют специальные налоговые режимы (УСН, патент, ЕСХН) либо используют налоговые преференции (региональные льготные ставки по налогам, льготы особых экономических зон, льготы для IT-компаний).
При наличии таких организаций или ИП в группе, о потенциальных рисках будут свидетельствовать следующие обстоятельства:
- наличие единого управленческого аппарата;
- общая бухгалтерия, склад, офисные помещения или торговые площади;
- у компаний или ИП совпадают номера телефонов, адреса;
- право подписи в банковских документах одной организации группы компаний предоставляется работникам, оформленным в других организациях группы компаний;
- идентичный у всех компаний или ИП IP-адрес, формируемый при осуществлении доступа к системе «Банк-клиент», а также подаче финансовой и налоговой отчетности;
Также признаки дробления можно увидеть, если:
- сотрудники проходят собеседования в офисе одной компании;
- происходит перемещение (переоформление) сотрудников из одной компании в другую;
- объявления о найме сотрудников всех компаний или ИП подготавливает и размещает HR‑отдел одной компании;
- деятельность всех компаний или ИП встроена в единый производственный/торговый цикл.
- все компании или ИП используют один сайт, зарегистрированный за одним юридическим лицом, на которым размещаются его контактные данные при отсутствии данных о других участниках группы.
Как устранить или минимизировать риск
- Устраните или сведите к минимуму выявленные факторы, свидетельствующие об искусственном дроблении бизнеса.
- Подготовьте экономическое обоснование осуществленного дробления, основываясь на официальных позициях ФНС и Минфина, а также выводов, следующих из актуальной судебной практики.
- Соберите документальные защитные файлы, подтверждающие сформированную вами позицию. Например, модель, предусматривающую условия для регистрации новых участников группы, стратегию развития бизнеса при выходе на новые рынки (регионы) и т. д.
- Рассмотрите возможность структурирования группы компаний или ИП с помощью франшизы (договора коммерческой концессии).
Риск № 3. Переквалификация взаимоотношений с самозанятыми и ИП в трудовые
Неустранение этого риска приведет к доначислению НДФЛ и страховых взносов.
Выявляем риск переквалификации договоров
Если Вы сотрудничаете с самозанятыми и ИП, факторами, свидетельствующими о наличии риска переквалификации взаимоотношений в трудовые, будут являться:
- работы или услуги выполняются в условиях коллективного труда с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка и соблюдением трудовой дисциплины;
- фиксированная оплата за процесс труда, а не за конечный результат;
- регулярные и одинаковые суммы выплат;
- длительность взаимоотношений с самозанятыми и ИП;
- поиск исполнителей осуществляется посредством размещения объявлений о работе;
- наличие фактов, подтверждающих прохождение исполнителями собеседований в отделе кадров вместо коммуникации через отдел закупок или юридический отдел;
- выполнение ими ранее обязанностей по трудовому договору в вашей организации;
- наличие у них оборудованных рабочих мест на территории заказчика;
- самозанятые и ИП выполняют работу (оказывают услуги) исключительно вашей организации при отсутствии иных заказчиков.
Устраняем риски по спорным договорам с самозанятыми
Главное — прекратить взаимоотношения с исполнителями, ранее осуществлявшими трудовую деятельность в Вашей организации или ИП.
Для привлечения новых исполнителей (самозанятых или ИП) надо использовать специальные онлайн-сервисы, а не доски объявлений о работе.
Дополнительно можно убедиться, что у исполнителей есть другие клиенты, кроме Вашей организации, а также зафиксировать документально этот факт.
Проанализировать договорные отношения с исполнителями и устранить признаки, которые могут свидетельствовать о риске переквалификации взаимоотношений в трудовые.
В случае наличия у исполнителей рабочих мест необходимо отказаться от их организации на территории Вашей организации.
Смотрите запись вебинара: «Налоговые риски 2022 года и методы их минимизации».
Риск № 4. Риски привлечения сторонних сотрудников (аутстаффинг)
К чему приведет неустранение
Отказ в принятии вычетов по НДС по сделкам с компаниями, предоставляющими персонал в аренду (далее — аутстафферы).
Определяем наличие рисков в компании
В случае привлечения к труду сторонних сотрудников о наличии рисков могут свидетельствовать следующие обстоятельства:
- отсутствие на сайте Роструда информации о наличии у компании аутстаффера аккредитации в качестве частного агентства занятости и соответствующей лицензии;
- аутстаффер является аффилированным с вами лицом;
- компания аутстаффер зарегистрирована незадолго до заключения сделки по предоставлению сотрудников;
- ваша организация является единственным заказчиком для организации аутстаффера;
- собеседование сотрудников осуществляют специалисты отдела кадров вашей организации;
- объявления о найме сотрудников подготавливает и размещает HR-отдел вашей организации;
- в объявлениях о найме персонала указаны телефоны и иные контактные данные вашей компании;
- сотрудники ранее осуществляли трудовую деятельность в Вашей компании, но при этом предоставлялись другими аутстафферами.
Устраняем риски при их наличии
Сначала надо удалить объявления о найме сотрудников в случае их наличия. Потом — отменить процесс осуществления специалистами вашей организации собеседований принимаемых сотрудников.
Обязательно: прекращайте взаимоотношения с сотрудниками, ранее осуществлявшими трудовую деятельность в вашей организации, а также предоставляемых ранее другими аутстафферами.
Также можно собрать информацию о наличии трудовых споров сотрудников и аутстафферов, что будет подтверждать реальность их взаимоотношений.
Дополнительно стоит:
- прекратить осуществлять платежи за сотрудников, фактически не осуществляющих трудовую деятельность, например, находящихся в отпусках (при наличии);
- инициировать трудовые споры с аутстафферами, при которых возможно документально подтвердить взаимоотношения аутстафферов с сотрудниками.
Риск № 5. Переквалификация движимого имущества в недвижимое
Если налоговики решат, что движимое отношение относится к недвижимому, то вам доначислят налог на имущество по переквалифицированным объектам.
На что стоит обратить внимание
Выберите имущество, которое в соответствии с учетом вашей организации не включено в расчет налоговой базы по налогу на имущество.
Потом оцените данное имущество: является ли оно неотъемлемой функциональной частью какого‑либо сложного недвижимого объекта, например, предприятия как производственного комплекса, а также связано ли оно прочно с землей?
Если да, то существует высокий риск переквалификации такого имущества в недвижимость.
Как избежать переквалификации категории имущества
- Направить адвокатский запрос в адрес поставщика или производителя имущества о предоставлении информации о возможности демонтажа имущества и его использования на иных объектах.
- Осуществить и документально подтвердить выбытие имущества из производственного цикла, при замене его на новое, например, продажа имущества с последующим приобретением и установкой нового.
- Провести экспертизу в целях получения заключения эксперта, подтверждающего, что имущество является движимым.
Если эти рекомендации не получается выполнить, то в будущем надо создать резерв, учитывающий возможные налоговые доначисления.
Риск № 6. Отказ в праве на вычет «сверхнормативных» процентных расходов
Ответственность за неустранение
Доначисление налога на прибыль, исходя из предельной величины процентных расходов, установленной НК.
Как выявить наличие?
Проверьте:
- наличие договоров займа с аффилированными иностранными или российскими компаниями;
- установлены ли в договорах плавающие проценты с привязкой к ставке LIBOR/EURIBOR;
- предполагается ли их изменение в связи с планируемой отменой ставки LIBOR, а также введением с 1 января 2022 года новых доверительных интервалов процентных ставок в НК РФ.
Как предотвратить доначисление налога на прибыль
Пересмотрите условия заимствования таким образом, чтобы проценты находились в пределах доверительного интервала или подготовить обоснование отклонения процентов от доверительного интервала по правилам ТЦО.
Для этого можно заключить дополнительные соглашения к действующим договорам займа, предусматривающие привязку процентной ставки к ставкам, установленным НК РФ для расчета доверительного интервала (STR, SHIBOR, SOFR, SONIA, TONAR, SOFR).
Определитесь, возможно ли будет досрочно погасить задолженность в том случае, если не получится обосновать или снизить уровень процентов для попадания в доверительный интервал.
Риск № 7. Переквалификация займа в инвестиции
Что ждет компанию в этом случае
Отказ в учете расходов по выплате заемных процентов, доначисление налога на прибыль.
При наличии займа от аффилированных лиц сигналом о возможных рисках могут стать следующие факторы:
- нерегулярное погашение тела займа и/или начисленных процентов (просрочка со стороны должника);
- отсутствие графика погашения займа и/или начисленных процентов;
- нерыночный уровень процентной ставки по займу;
- денежные средства от займов потрачены на покупку дорогостоящих активов.
Как минимизировать этот риск:
- Найдите причины для инициирования процедуры взыскания задолженности.
- Инициируйте процедуры по взысканию задолженности: начните переписываться с должником, направьте досудебную претензию, получите письменный ответ о невозможности погашения задолженности или о сумме минимально возможного погашения.
- Подайте исковое заявление в суд.
- Заключите мировое соглашение, предусматривающее внесение залога и график погашения задолженности.
- Выполняйте условия, предусмотренные мировым соглашением:
- оформите залог;
- соблюдайте график платежей.
Риск № 8. Признание иностранного лица-получателя пассивного дохода лицом, не имеющим фактического права на доход
К чему приведет неустранение такого риска
Компанию ждет отказ в применении пониженных ставок налога на доход при выплате пассивного дохода иностранному юридическому лицу, доначисление налога, штрафов и пени.
Как выявить наличие фактического права на доход
Для этого компании надо по каждой выплате пассивного дохода ответить на следующие вопросы:
- Выполняет ли получатель дохода функции и несет ли риски, связанные с получением дохода?
- Есть ли у получателя дохода обязательство по транзитному перечислению полученного дохода в адрес третьих лиц?
- Осуществляет ли получатель дохода самостоятельную предпринимательскую деятельность?
Устраняем риск при наличии
После выявления фактического получателя дохода надо собрать документы, подтверждающие его статус.
В противном случае (к примеру, если лицо, в адрес которого перечисляется доход, не является фактическим получателем) — применяем сквозной подход.
Если не известен фактический получатель дохода или фактический получатель не вправе претендовать на пониженную ставку налога на доход, то доплатить налог и пени, чтобы избежать штрафа.
Альтернативно: признать резерв в отношении условного налогового обязательства в финансовой отчетности.
Риск № 9. Образование постоянного представительства иностранной компании группы в РФ
Ответственность за неустранение
Признание деятельности иностранного лица в РФ приводящей к образованию постоянного представительства, доначисление такому лицу российского налога на прибыль, штрафов и пени.
Как определить наличие риска
Для этого надо проанализировать характер деятельности всех компаний группы на российской территории на предмет:
- правильности классификации деятельности (подготовительной и вспомогательной);
- начала деятельности, выходящей за рамки вспомогательной и подготовительной;
- начала осуществление основной деятельности в РФ одной из компаний группы, тогда как тесно связанные с ней компании ведут деятельность подготовительного и вспомогательного характера;
- начала согласования одной компанией группы условий договоров с российскими контрагентами, которые являются обязывающими для другой компании группы.
Защищаемся от претензий налоговиков
Сначала компании надо подготовить защитный файл, в котором будут собраны доказательства того, что деятельность иностранной организации не приводит к образованию постоянного представительства в РФ.
Риск № 10. Переквалификация внутригрупповых услуг в акционерную деятельность
Что ждет компанию в этом случае
Отказ в праве на вычет расходов на внутригрупповые услуги для целей налога на прибыль, доначисление налога на прибыль, а также штрафов и пени.
На что обращают внимание налоговики
Компании стоит проанализировать следующие ситуации:
- Включены ли в состав внутригрупповых услуг такие, которые подпадают под определение «акционерной» деятельности (то есть которые санкционируются головной холдинговой компанией и исходят из потребностей акционеров контролировать свои инвестиции)?
- Получает ли дочерняя компания экономический эффект от каждой приобретаемой внутригрупповой услуги?
- Приобретала бы компания такие услуги у третьих лиц или самостоятельно выполняла бы аналогичные функции, если бы не входила в группу компаний?
Устраняем риски
Главное — пересмотреть условия договоров об оказании внутригрупповых услуг и подтверждающих документов к ним, исключив услуги, которые могут быть квалифицированы в качестве «акционерной» деятельности.
Для этого надо собрать документы, подтверждающие, что принимаемые российской компанией к вычету расходы:
- экономически обоснованы;
- направлены на получение дохода;
- не связаны с акционерной деятельностью.
Если в компании есть расходы на услуги, которые относятся к акционерной деятельности, то их не стоит принимать к вычету для целей налогообложения прибыли.
При необходимости следует внести исправления в налоговую отчетность, доплатить налог на прибыль и пени, чтобы избежать штрафа.
В дальнейшем компании следует создать резерв в финансовой отчетности в отношении условного налогового обязательства.
Скачать таблицу по налоговым рискам и методам их минимизации.
Риск № 11. Заключение сделки с аффилированным лицом на нерыночных условиях
Если налоговики обнаружат такую сделку, компанию ждет начисление налога на прибыль и НДС по сделке с аффилированным лицом на основе условий подобных сделок с не взаимозависимыми контрагентами.
На какие сделки надо обратить внимание
Вы заключали договоры на крупные суммы с аффилированными компаниями или предпринимателями?
Как избежать ответственности
Сначала надо провести анализ экономической обоснованности отклонения цены в зависимости от объемов, сроков, способа доставки, наличия рассрочки или авансирования.
По полученным результатам:
- Если по итогам анализа установлено наличие вышеуказанных особенностей, то необходимо отразить такие обстоятельства во внутренней документации и переписке.
- Если существенных отличий, обосновывающих отклонение цен, не выявлено, то необходимо создать резерв, учитывающий возможные налоговые доначисления, либо уточнить налоговые обязательства в целях избежания доначисления пеней и штрафов.
Риск № 12. Необоснованно высокие премии персоналу и руководству
К чему приведет неустранение?
Налоговая не признает премии расходом и доначислит налог на прибыль.
Как определить этот риск
Если вы выплачиваете работникам или топ-менеджменту крупные премии, ответьте на вопросы ниже:
- Размер премии зависит от результатов работы конкретного сотрудника?
- Оформляются ли документы о премировании?
- Имеются ли доказательства качественной работы премируемого сотрудника?
Ответили на все вопросы или некоторые из них «нет» — налоговая может придраться к выплаченным премиям.
Как исправить ситуацию
Сначала внесите корректировки в документацию, устанавливающую размер премии, в части необходимости достижения работником определенных результатов для получения ее выплаты.
Если не были оформлены какие-либо документы по премированию — оформите их.
Для защиты от претензий налоговиков соберите документы, фото или видеоматериалы, доказывающих качество выполненной премируемыми сотрудниками работы.
Риск № 13. Риск учета «чужих» расходов (Cost Sharing)
Что ждет компанию за учет в расходах оплаты за третьих лиц
Налоговые базы по налогу на прибыль и НДС будут пересчитаны, если расходы по операциям были оплачены одним лицом из группы компаний в пользу другого.
Минимизируем риски
- Подготавливаем документальное обоснование возмещения понесенных расходов со стороны компании, в чью пользу поступил товар либо были оказаны услуги (например, поручение об оплате товара на определенных условиях).
- Заключаем соответствующее соглашение, предусматривающее денежную компенсацию (возврат денежных средств лицу, осуществлявшему выплату, желательно с процентами).
- Осуществляем платежи в адрес компании, оплатившей расходы другого юридического лица в целях подтверждения исполнения соглашения, предусматривающего денежную компенсацию.
Риск № 14. Отказ в вычете по НДС при отсутствии раздельного учёта
Отказ в вычете по НДС (в части, которая приходится на операции, не облагаемые этим налогом) приведет к начислению налоговой недоимки.
Как выявить этот риск бухгалтеру
Первоначально определите, все ли операции компании облагаются НДС. При наличии операций, не облагаемых НДС, и превышении порога в 5% от общего оборота, обязательно начните вести раздельный учет.
Налогоплательщики зачастую забывают о необходимости учета доходов при реализации ценных бумаг.
Избежать ответственности можно. Для этого надо организовать ведение раздельного учета с момента возникновения обязанности по ведению раздельного учета.
Даже если превышение предельного порога в 5% было нарушено уже давно, избежать штрафа все равно можно. Компании надо:
- внести корректировки в учет прошедших периодов;
- пересчитать налоговые обязательства;
- уплатить налог и пени.
Риск № 15. Отказ в принятии части расходов при отсутствии раздельного учета
Если компания не ведет раздельный учет по товарам с разными ставками по налогу на прибыль, налоговики по доходам, которые облагаются по ставке 20%, не учтут расходы, связанные с получением доходов, облагаемых по другим ставкам.
В чем заключается ошибка
Если часть ваших доходов облагается по ставке 20%, а часть по ставкам 30%, 15%, 13%, 10%, 9% и 0%, проверьте наличие раздельного учета доходов и расходов, понесенных для получения этих доходов.
Устраняем риски
Если ваша организация ведет виды деятельности, для которых предусмотрен расчет налоговой базы в специальной корзине (к примеру, операции с необращающимися ценными бумагами и проводными финансовыми инструментами), то расходы по таким видам деятельности нельзя направить на уменьшение общей базы по налогу на прибыль. Учет расходов в этом случае должен быть раздельным.
Риск № 16. Отказ в применении налоговых льгот
Что ждет компанию в этом случае
Доначисление налогов в результате отказа в применении налоговых льгот.
На что надо обратить внимание
Уточните у внутренних специалистов (юриста или бухгалтера), применялись ли какие-либо налоговые льготы в рассматриваемый период. Если да, то потенциально существует риск отказа налоговым органом в их применении.
Для выявления такого риска надо выяснить, выполнялись ли организацией условия, предусмотренные налоговым законодательством для применения налоговых льгот.
Дополнительно можно проанализировать актуальную судебную практику по спорам, связанным с отказами налоговыми органами в применении налоговых преференций с учетом региона и вида применяемых льгот. Этот анализ позволит выявить проблемные зоны в учете компанией налоговых льгот, а также аргументацию налоговиков при отказе в их применении.
Дисклеймер
Настоящий документ составлен исключительно для информационных целей и не является налоговой консультацией.
Любое лицо, принимающее управленческие решения на основе данного документа, несет полную ответственность за свои действия, BGP Litigation и его работники не несут ответственности за такие решения.
Приведенный в чек-листе список вопросов не может считаться исчерпывающим для выявления налоговых рисков, которым может быть подвержена ваша организация. Анализ налоговых рисков на основе данного опросника не представляет собой налоговый аудит и не может служить основой для выражения мнения об отсутствии налоговых рисков у Вашей организации.
Наши рекомендации по снижению рисков, приведенные в настоящем опроснике, являются примерными и могут не учитывать специфику вашего бизнеса, а также степень и величину выявленных налоговых рисков.
Мы рекомендуем обратиться к налоговому юристу, адвокату если в результате ответов на наши вопросы Вы самостоятельно смогли идентифицировать области риска, с тем, чтобы более точно оценить величину и вероятность таких рисков, а также выработать стратегию их минимизации, в наибольшей учитывающую специфику вашего бизнеса и действующие в вашей компании политики и процедуры в области управления рисками.
При составлении данного чек-листа мы руководствовались действующими положениями законодательства и правоприменительной практики, которые время от времени могут изменяться, в случае анализа рисков спустя некоторое время с момента составления настоящего чек-листа могут потребоваться его изменение и/или уточнение.
Авторы:
Денис Савин, адвокат, советник налоговой практики BGP Litigation.
Мария Семенова, советник налоговой практики BGP Litigation.