Как снизить затраты в 2021 году: выгода работы с самозанятыми

Срочно нужен работник! А где его взять, если у вас нет HR-службы или кадровика, который бы занялся этим вопросом? Можно опросить знакомых, подать объявление или пойти в службу занятости (где придется заполнить гору документов). Даже если нужный человек найдется, с ним надо оформить договор, заплатить взносы, включить в отчеты. По выполнению работы — добиться получения документов. И хорошо, если повезет с исполнителем. Теперь все стало намного проще — появились самозанятые и биржи для них.

Почему работать с самозанятыми выгодно

В чем удобство работы с самозанятым прежде всего — им может стать любой и практически за пять минут. Достаточно скачать приложение или зайти на сайт ФНС, заполнить основные данные и все. Поэтому даже, если нужный вам специалист не успел зарегистрироваться, а работу надо делать уже вчера, не придется ждать, пока он соберет и заполнит заявления, оплатит какие-то пошлины и зарегистрирует свое дело.

Еще проще, если естьготовая биржа, где собрались самозанятые специалисты из самых разных отраслей — от клининга до строительства. Тут и проверять статус исполнителя не нужно. Биржа просто не допустит его к работе, если самозанятый снимется с учета или по другой причине перестанет быть плательщиком налога на профессиональный доход.

При работе с человеком, нанятым вне биржи, отслеживать статус нужно постоянно. Проблема в том, что если самозанятый теряет его, то вы фактически начинаете работать с физлицом, а значит обязаны заплатить за него взносы в ФОМС, ПФР, удержать из выплачиваемых доходов НДФЛ и т.д.

Мы подошли к важному вопросу — чем отличаются расчеты с самозанятым и обычным сотрудником, а также с подрядчиком-«физиком». Для удобства мы сделали сравнительную таблицу

* - ССЧ иммет значение для способа подачи отчетов (электронно или на бумаге), для ограничений при применении спецрежимов (например, для УСН) и еще ряда важных процессов.

Для каких работ или услуг можно привлекать самозанятых

Фактически нет особых ограничений. Закон не позволяет работать самозанятыми только тем, кто продает товары не собственного изготовления. Например, продавать сувениры или бижутерию, созданные своими руками можно, а вот купить те же сувениры у поставщика и потом перепродавать — нельзя.

Нельзя оказывать посреднические услуги по договорам комиссии, поручения или выступать в качестве агента. Исключение — услуги по доставке товаров и приему (передаче) платежей за них в интересах других лиц (например, курьеры по доставке еды могут быть самозанятыми).

Не получится арендовать у самозанятого офис, склад или другое нежилое помещение.

Как категорически нельзя работать с самозанятыми

Главное вето — привлечение своих же работников. Только если сотрудник уволился от вас более двух лет назад и зарегистрирован самозанятым сейчас, вы можете привлечь его к работе. Если он продолжает работать или уволился раньше указанного срока — закон прямо запрещает работать с ним, как с самозанятым.

Не забывайте о советах, которые мы давали выше — проверка статуса и запреты в отношении отдельных видов деятельности. Что касается ограничения в доходах, то его сложно проверить. Даже сам плательщик НПД может не сразу заметить, что нарушил границу. Или он может скрывать часть доходов, что выяснится позднее и окажется, что право на применение режима он потерял гораздо раньше.

Здесь можно только надеяться на добросовестность самозанятого или просить периодически скрин страницы приложения «Мой налог», где указан годовой доход. Правда в этом вам могут и отказать.

Где найти самозанятых для работы?

Мы уже говорили, что есть биржи, где можно нанять такого специалиста. Одна из них — БиржаАутсорсинга.рф, это онлайн-площадка предназначенная для контакта заказчиков с самозанятыми исполнителями.

ТОП-5 востребованных на бирже сфер деятельности:

ритейл; клининг; строительство; транспорт; складская логистика.

Как строится работа с самозанятыми на БиржаАутсорсинга.рф и почему это безопасно

Схема очень простая:

Вы оставляете заявку на выполнение работ или оказание услуг;

Автоматически происходит отбор исполнителей, им отсылаются сообщения о заявке. Вы также можете сами отправить приглашение выбранному исполнителю;

Потенциальные исполнители присылают свои отклики, сообщения о готовности взяться за работу. Обратите внимание, что у исполнителей есть рейтинг, составленный исходя из уже выполненных заданий, а также указан возраст;

Вы подтверждаете выбранных исполнителей и они приступают к выполнению задачи;

После выполнения работы вы подтверждаете оплату и исполнитель получает ее на счет;

Система формирует пакет электронных документов для подтверждения выполнения работ, вы получаете документы и чек от исполнителя.

У вас сформируется календарный план, в котором будут отражены запланированные и выполненные работы.

Мы гарантируем выплату в случае причинения вреда имуществу или здоровью заказчика во время выполнения работ, а также проверяем исполнителя и отстраняем от работы на бирже, если он утратил статус самозанятого.

Какие документы получит заказчик и можно ли их принять к учету

На бирже организован электронный документооборот. Это значит вам не нужно ждать поступления бумажных документов, доказывать их необходимость самозанятому (зачастую он даже не знает как их правильно оформить), согласовывать, переподписывать и т.д. Все документы формируются сервисом и отвечают всем требованиям законодательства к первичным документам.