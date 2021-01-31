Подмена трудовых отношений: бывшие работники и самозанятость. Как избежать рисков

Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ стартовал сначала в Москве, Московской и Калужской областях, и Республике Татарстан. А в 2020 он набрал стремительную скорость — с января 2020 был введен еще в 19 регионах, а с июля 2020 — во всех остальных субъектах РФ. Самозанятыми могут быть как ИП, так и физические лица без статуса индивидуального предпринимателя. Юридические лица заключают с ними сделки в общем порядке, установленном ГК РФ, но существуют определенные ограничения.

Может ли бывший работник стать самозанятым?

Выплаты и иные вознаграждения, полученные в рамках налога на профессиональный доход (далее — НПД), самозанятыми без статуса ИП (ч. 8 ст. 2, ч. 2 ст. 15 Закона № 422-ФЗ):

освобождаются от уплаты НДФЛ;

страховыми взносами не облагаются (при желании они могут уплачивать взносы на пенсионное страхование самостоятельно).

После введения нового налогового режима у многих компаний может возникнуть соблазн оформлять штатных или вновь принятых работников как самозанятых, чтобы не перечислять за них НДФЛ и страховые взносы. Однако, сэкономить таким образом не удастся, т.к. законом установлена прямая обязанность работодателя уплачивать НДФЛ и страховые взносы в случае привлечения в качестве самозанятых своих действующих или бывших работников, с момента увольнения которых прошло менее двух лет. Дело в том, что в этом случае доходы полученные от выполнения работ (услуг) не будут являться объектом налогообложения НПД (п. 1 и п. 8 ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ).

Таким образом, законом установлен запрет на привлечение в качестве самозанятых исполнителей действующих или бывших сотрудников в течение двух лет с даты их увольнения.

Судебная практика по самозанятым

Судебная практика по Закону № 422-ФЗ еще только начинает складываться. Внушает надежду Апелляционное определение Московского городского суда от 22.11.2019 по делу № 33-53437/2019, в котором суд рассматривал требование самозанятого физического лица к сервису такси. Истец (водитель такси) обратился в суд с требованиями: установить факт трудовых отношений, обязать заключить трудовой договор, и компенсировать моральный вред. По его мнению, несмотря на то, что он заключил договор посредством акцепта оферты с Сервисом такси на сайте последнего как плательщик НПД, их отношения фактически носили характер трудовых.

Суд, рассмотрев обстоятельства дела, в удовлетворении заявленных требований отказал, исходя из следующего:

факт возникновения между сторонами трудовых отношений не установлен, т.к. водитель такси не выполнял определенной трудовой функции, и не работал в условиях подчинения правилам внутреннего распорядка;

заключая договор на доступ к Сервису такси и подтверждая наличие статуса самозанятого, истец подтвердил, что он самостоятельно ведет предпринимательскую деятельность, не имея работодателя, и намерен вести ее далее;

договор не содержит положений, согласно которым истец обязуется выполнять работы или оказывать услуги для Сервиса такси, напротив, в нем указана обязанность предоставить доступ водителя к Сервису и его обязанность оплатить эти услуги;

согласно договору истец самостоятельно отвечает за обеспечение своих условий труда и обеспечивает себя инструментами, материалами и оборудованием, необходимыми для ведения предпринимательской деятельности.

Принимая решение, суд особо выделил, что в договоре четко указано, что истец заключил договор как плательщик НПД, чем подтвердил свое намерение самостоятельно вести предпринимательскую деятельность, не имея работодателя.

Можно сказать, что сработал принцип — назвался груздем, полезай в корзину, хотя конечно суд, принимая решение, исходил из совокупности всех фактов, но содержание договора сыграло в данном случае определяющую роль.

Несмотря на то, что судебной практики по спорам с самозанятыми пока маловато, к отношениям с плательщиками НПД вполне можно применять выводы судов о переквалификациигражданско-правового договора (далее — ГПД) в трудовой, т.к. юридические лица заключают их с самозанятыми исполнителями в порядке, установленном ГК РФ.

К ключевым решениям по таким спорам относится Определение № 66-КГ17-10 от 25.09.2017, в котором Верховный Суд указал, что сам по себе факт заключения между организацией и физическим лицом ГПД, еще не говорит об отсутствии трудовых отношений, и определил основные отличительные признаки ГПД от трудового. Для удобства покажем их на рисунке:

Например, если вы нанимаете специалиста по smm-продвижению в соцсетях для выполнения разовой работы (проекта) в Интернете, вы можете заключить ГПД с самозанятым исполнителем. А если вам нужен точно такой же специалист для ежедневного выполнения текущих задач, который должен всегда находиться на рабочем месте, работать по графику и подчиняться внутреннему распорядку, то вы принимаете его на работу по трудовому договору.

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Риски и последствия переквалификации договора ГПХ в трудовой

Для заказчика (организации или ИП) последствия переквалификации ГПД с самозанятым в трудовой договор будут следующие:

штраф по статье 5.27 КоАП РФ: для должностных лиц от 10 до 20 тысяч руб., для ИП от 5 до 10 тысяч руб., для организаций от 50 до 100 тысяч руб.;

доначисление НДФЛ и страховых взносов как за работника;

начисление штрафов за неуплату налогов и страховых взносов;

оплата больничных, отпусков и иных компенсаций, которые были бы положены по трудовому договору.

В случае заключения ГПД с ИП на первый взгляд налоговых рисков не возникает. Однако, все вышесказанное о переквалификации ГПД в трудовой договор будет справедливо и для самозанятого ИП, а не только для плательщика НПД без статуса ИП, об этом свидетельствует Определение Верховного Суда № 302-КГ17-382 от 27.02.2017 по делу № А58-547/2016.

Рассмотрим причины, по которым сделки организации с ИП в данном деле были переквалифицированы в трудовые договоры. Суды трех инстанций установили, что целью деятельности компании, регулярно заключающей договоры возмездного оказания услуг с ИП (на упрощенной системе налогообложения — УСН) было получение необоснованной налоговой выгоды, на самом деле организация привлекала работников к трудовой деятельности. Данные факты были изначально обнаружены налоговым органом в ходе выездной налоговой проверки, решение по итогам которой компания потом безуспешно пыталась оспорить в суде. Верховный Суд согласился с выводами нижестоящих инстанций и отказал в пересмотре дела.

В ходе рассмотрения дела были установлены следующие факты на основании которых отношения между организацией и ИП были признаны трудовыми:

в штате организации был только директор;

сделки с ИП предусматривали регулярное исполнение услуг с оплатой в определенный день каждого месяца и носили систематический характер: заключались на календарный год, а в начале года перезаключались;

в предмете договоров были указаны специальности и профессии и конкретный вид поручаемой работы;

ИП обязаны были соблюдать график работы общества, находились на рабочих местах в его помещениях, пользовались оборудованием, инструментами, и техникой, на них была возложена материальная ответственность.

Как видно из содержания дела, признаки отличия гражданско-правовых отношений от трудовых, приведенные на Рисунке 1, будут справедливы и для отношений с самозанятыми имеющими статус ИП.

Таким образом, признаками подмены трудовых отношений сделками с ИП являются: отсутствие работников у заказчика, осуществление деятельность в месте нахождения заказчика, подчинение заказчику, использование его имущества, наличие договора о материальной ответственности, подчинение правилам внутреннего трудового распорядка и режиму труда, регулярность выполнения работ (услуг) и оплатой труда в определенный день каждого месяца.

Последствия для компании-заказчика при переквалификации ГПД с самозанятым ИП в трудовой договор будут аналогичными: придется заплатить НДФЛ и страховые взносы, штрафы и пени; ответственность по статье 5.27 КоАП РФ; а также выполнить обеспечение социальных гарантий.

Выводы

заключайте ГПД с самозанятыми исполнителями только в случаях, когда это соответствует сути гражданско-правовых, а не трудовых отношений (см. Рисунок 1);

в договоре закрепите, что, заключая договор, исполнитель подтверждает: регистрацию статуса самозанятого в ФНС, свое намерение самостоятельно вести предпринимательскую деятельность, не имея работодателя, сам отвечает за обеспечение своих условий труда и обеспечивает себя инструментами, материалами и оборудованием;

закрепите в договор условие об обязанности сразу сообщить при утрате права применения НПД;

в договоре не должны быть указаны: обязанности присутствовать на рабочем месте и соблюдать внутренний трудовой распорядок, график работы, социальные гарантии и т.д.;

вознаграждение выплачивайте исполнителям за конкретный результат на основании акта выполненных работ (услуг).

Как снизить риски работы с самозанятыми

Рекомендуем, при привлечении самозанятого исполнителя выполнять ряд простых правил, которые помогут вам снизить риски:

до заключения ГПД проверяйте его регистрацию на сайте ФНС: https://npd.nalog.ru/check-status/ , (в случае отсутствия регистрации в налоговом органе, организации придется на выплаченные вознаграждения начислить НДФЛ и страховые взносы);

https://npd.nalog.ru/check-status/ на каждую оплату работ/услуг запрашивайте у исполнителя чек из приложения «Мой налог» (для подтверждения расходов и статуса самозанятого);

вы не должны быть его единственным заказчиком работ/услуг.

По нашему мнению, сам по себе факт оказания услуг одному заказчику еще не может говорить о подмене трудовых отношений, и должен рассматриваться в совокупности с другими фактами. Например, если самозанятый только начал вести свою деятельность, ищет заказчиков, дает рекламу, и у него пока только один заказчик — то это нормально и поддается логическому объяснению.

БиржаАутсорсинга.рф позволяет не волноваться о регистрации физлица в качестве самозанятого или о том, что вы — единственный заказчик и есть риск переквалификации договора в трудовой.

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исполнителей, проверенных на наличие регистрации в ФНС;

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