Социальные гарантии для самозанятых: кому положены пособия и ждать ли прибавки к пенсии

Количество самозанятых растет день ото дня. Вчерашние наемные работники, официальные безработные, и чего греха таить — нелегальные бизнесмены, ступили на новый путь и опробовали на себе новую форму ведения бизнеса.

В этом материале разберем, какие социальные гарантии есть у этой уже отнюдь не малочисленной категории граждан — могут ли они претендовать на пенсии, пособия, оформить ипотеку.

Пенсии

Начисление

Время не повернуть вспять, оно движется только вперед, а значит, с каждым прожитым днем все ближе дата наступления пенсионного возраста.

Однако, согласно действующим пенсионным правилам, достижение пенсионного возраста — отнюдь не единственное условие для назначения пенсии. Нужно еще иметь необходимый страховой стаж (с 2024 года — 15 лет) и пенсионные баллы (с 2025 года — 30 баллов).

Но дело в том, что у самозанятых не идет страховой стаж и не накапливаются пенсионные баллы, так как они не платят обязательные страховые взносы.

Если к моменту достижения возраста 60/65 лет заработать минимум стажа и баллов не получится, то дата выхода на пенсию сдвинется на 5 лет и пенсия будет уже не страховая, а социальная, размер которой более чем скромный.

Вместе с тем, самозанятым дано право формировать пенсионные права в добровольном порядке. Чтобы ведение бизнеса засчитывалось в пенсионный стаж, нужно платить добровольные взносы в ПФР. Для удобства самозанятых такую операцию можно провести через приложение «Мой налог». Минимальный размер годовых взносов такой же, как и для ИП.

Индексация

Пока молодые бизнесмены еще только задумываются о будущей пенсии, их старшие товарищи перешли на НПД уже будучи на пенсии.

В прошлом году ФНС выпустила письмо № ЕД-17-3/34 от 13.02.2020, в котором пояснила, что пенсионеры-плательщики НПД, которые не уплачивают добровольные страховые взносы на ОПС, не лишаются индексации пенсии. То есть для целей индексации пенсии пенсионеры-нпдшики считаются неработающими.

Соцдоплата

Аналогичное правило действует и в отношении социальных доплат, полагающихся людям с маленькой пенсией. Эта выплата положена только неработающим пенсионерам. ФНС заверила, что самозанятые не теряют право на социальную доплату к пенсии, если они не платят добровольные взносы.

Отметим, что добровольные взносы в ПФР пенсионеры на НПД конечно же не платят, так как для них в этом нет никакого резона. А значит, пенсионеры на НПД, в отличие от их коллег-ИП, имеют право и на индексацию, и на соцдоплату.

Таким образом, если масштаб и характер бизнеса позволяют, пенсионеру выгоднее быть самозанятым, чем индивидуальным предпринимателем.

Больничные

Самозанятые, как и все остальные люди, могут, например, заболеть. Но в отличие от работников по трудовому договору, социальное страхование по болезни не гарантировано им автоматически.

Между тем если заранее предпринять некоторые действия, то заболев, можно получать от ФСС пособие по временной нетрудоспособности. Речь идет о добровольном страховании в ФСС.

В письме ФСС от 28.02.2020 № 02-09-11/06-04-4346 сообщает, что самозанятые физлица на НПД не могут застраховаться в ФСС и получать пособия, но самозанятые ИП на НПД — могут.

Таким образом, если самозанятый хочет иметь социальные гарантии по оплате больничных, ему следует зарегистрироваться в качестве ИП (это можно сделать, не уходя с НПД) и вступить в добровольные правоотношения с ФСС.

Но следует иметь в виду, что оформившись в ФСС добровольцем и уплатив добровольный взнос (4 312,42 руб.) в текущем году, право на оплату больничных наступит только в следующем году.

На Бирже Аутсорсинга самозанятый может оформить страховку, если выполняет опасные работы, например, в строительной сфере. Полис оформляется одним из наших партнеров и формируется до начала работ. Срок страхования — от одного дня (на время проведения работ).

Детские пособия

Пособие по уходу до 1,5 лет

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет положено всем мамам (или другим членам семьи). Только работающие граждане получают его из ФСС в сумме, рассчитанной работодателем исходя из зарплаты, а неработающие — в органах соцзащиты населения. Именно туда и следует обращаться самозанятым, у которых родился ребенок.

Кроме того, если на момент возникновения права на это пособие самозанятая является ИП и зарегистрирована в ФСС в качестве «добровольца», то пособие будет платить ФСС.

Размер пособия для самозанятых — минимальный. В 2021 году (с 1 февраля) пособие составляет 7 082,85 руб.

Пособие на детей до 3 и до 7 лет

Малоимущим семьям платят пособия на детей до 3 лет и на детей с 3 до 7 лет. Критерии нуждаемости и размер у этих пособий разные.

Для пособия до 3 лет критерий нуждаемости — два прожиточных минимума (ПМ) на члена семьи, а размер пособия — ПМ на ребенка. Причем пособие на первого ребенка платит Соцзащита из бюджета, а на второго — ПФР из средств маткапитала.

Для пособия до 7 лет критерий нуждаемости — прожиточный минимум на члена семьи, а размер пособия скоро будет плавающим — от половины до целого ПМ на ребенка.

Чтобы получать эти пособия на своих детей, самозанятые должны доказать, что их доход не выходит за верхнюю планку установленных критериев.

При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются, в том числе, и доходы от предпринимательской деятельности и от осуществления частной практики. По правилам суммы доходов, полученных от исполнения договоров гражданско-правового характера, а также доходов от предпринимательской деятельности и от осуществления частной практики, делятся на количество месяцев, за которые они начислены, и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

Самозанятые могут сформировать за интересующих период справку о своих доходах в приложении «Мой налог». Справкабудет подписана усиленной квалифицированной подписью налогового органа, которая приравнивается к собственноручно подписанной Справке.

Справка содержит следующие сведения:

ИНН;

серия и номер документа, удостоверяющий личность;

адрес регистрации;

размер дохода (помесячно);

общая сумма дохода за календарный год;

общая сумма налога, исчисленная за календарный год;

сумма недоимки, задолженности по пеням, штрафам.

Кредиты/ипотека

Самозанятым может потребоваться кредит как для личных целей, так и для бизнеса.

Оформить потребительский кредит на личные нужды или ипотеку на покупку жилья, самозанятые могут на общих основаниях, как и другие физлица.

Если потребительский кредит во многих банках можно оформить без справки о доходах, то для ипотеки подтвердить доход придется. Сделать это можно с помощью все той же справки, которая формируется в «Моем налоге».

То, что потенциальный заемщик действительно является самозанятым, банк может проверить через специальный сервис на сайте ФНС.

Отметим, что в прошлом году на самозанятых распространили льготы, полагающиеся малому бизнесу, в том числе и в вопросах кредитования.

Недавно Минэкономразвития опубликовало проект о льготных кредитах бизнесу, в том числе самозанятым, через микрофинансовые организации. Самозанятые смогут получать займы в размере до 1 млн. рублей на срок не более 3 лет по льготной ставке не более 6,375 % годовых.