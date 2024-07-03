Межведомственные комиссии с 1 марта 2024 и правила сотрудничества с самозанятыми: стоит ли опасаться бизнесу

С 1 марта 2024 года сотрудничество бизнеса с самозанятыми под прицелом не только ФНС, но и межведомственных комиссий. Подробнее рассказываем об изменениях в контроле и минимизации рисков бизнеса при привлечении самозанятых.

Особенности привлечения самозанятых

Бизнесу удобно и выгодно сотрудничать с самозанятыми лицами:

Можно быстро заключить договор гражданско-правового характера и сразу приступить к выполнению задач по нему без оформления других локальных документов. Также быстро и легко можно этот договор расторгнуть.

Самозанятые лица самостоятельно регистрируют свой доход и платят налог с него. Заказчик не уплачивает за самозанятого исполнителя НДФЛ, страховые взносы, не сдает отчетность, как за штатного сотрудника. Самозанятому не нужно предоставлять отпуска и больничные.

Иногда бизнесу нужны специализированные навыки и экспертиза для реализации конкретных проектов. Компании могут быстро привлечь самозанятых для реализации таких задач или проектов без оформления сотрудников в штат.

Благодаря этому интерес компаний к привлечению именно внештатного персонала в лице самозанятых только растет.

Важно помнить, что законно можно привлекать плательщиков НПД только для закрытия разовых или проектных задач бизнеса, а не заменять ими штатный персонал с сохранением тех же функций.

Самый большой риск для заказчиков при привлечении самозанятых исполнителей — переквалификация отношений с ними в трудовые с последующим доначислением налогов, страховых взносов, штрафов и пеней как за штатного сотрудника.

Что изменилось в контроле сотрудничества с самозанятыми

Ранее ФНС через специальную скоринговую систему проверяла чистоту сотрудничества, а именно продолжительность взаимодействия, частоту выплат и сколько всего источников дохода у самозанятого исполнителя.

Но с 2024 года контроль стали ужесточать.

С 1 января 2024 года вступил в силу закон №565-ФЗ от 12 декабря 2023 года, целью которого обозначили регулирование правовых, экономических, организационных вопросов в области занятости населения и контроль соблюдения законодательства.

Одной из мер реализации данного закона стала как раз разработка региональных межведомственных комиссий по выявлению и контролю нелегальной занятости и подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

В рамках приказа Минтруда от 2 февраля 2024 года №40н ФНС будет передавать Минтруду и межведомственным организациям данные об организациях, которые в течение квартала:

сотрудничали минимум с 10 самозанятыми;

продолжительность взаимодействия более трех месяцев;

среднемесячное вознаграждение более 20 тысяч рублей.

Минтруд разрешил ФНС передавать в межведомственные комиссии сведения о компаниях, включая налоговую тайну.

Налоговая будет ежеквартально направлять в межведомственные комиссии отчеты со списками компаний, а комиссии уже будут проверять данные компании на факт незаконной замены штатного сотрудника самозанятым.

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Подробнее о межведомственных комиссиях

В состав комиссий входят представители региональных властей, ФНС, СФР, Минтруд, МВД, прокуратуры, объединений профсоюзов и работодателей.

Цель межведомственных комиссий — противодействовать нарушениям в использовании особого налогового режима налога на профессиональный доход.

Задачи:

Мониторинг финансовых показателей организаций для выявления и последующей проверки компаний с недостаточной или заниженной численностью штатных сотрудников или минимизирующих НДФЛ и страховые взносы в Социальный фонд.

Проверка рабочих мест и проведение бесед со штатными сотрудниками и внештатными исполнителями о частоте выплат, размере, характере работ или услуг, условиях договора.

Однако факт проверки со стороны межведомственных комиссий не означает, что отношения переквалифицируют в трудовые и начислят штрафы, если компания привлекает исполнителей законно. Это всего лишь новый дополнительный этап проверки со стороны контролирующих органов.

Если компанию вызвали на межведомственную комиссию и у нее есть один или два «опасных» фактора сотрудничества с плательщиками НПД, такие факторы можно пояснить на комиссии. А вот если комиссия уличит организацию в нелегальной занятости, фирму внесут в специальный реестр Роструда, который будет действовать с 1 января 2025.

Как бизнесу минимизировать риски при привлечении самозанятых

С постоянным ростом числа самозанятых в стране и интересом бизнеса к ним было ожидаемо, что контроль со стороны государственных органов будет нарастать.

В апреле число плательщиков НПД перевалило уже за 10 миллионов человек.

Новый приказ Минтруда сам по себе не повышает риск переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые, но призывает проверять характер отношений и их оформление на соответствие требованиям законодательства.

Проверьте заключенный договор с самозанятым исполнителем. В нем не должно быть отсылок к трудовому договору, а предметом должен выступать конечный измеримый результат. Сумма вознаграждения тоже привязывается к объему работ. Проверьте актуальный статус плательщика НПД перед началом сотрудничества, а затем перед каждой оплатой. Если срок сотрудничества составил более 3 месяцев, рассмотрите целесообразность пересмотра взаимоотношений с исполнителем. Если объем работы привязан всегда только к объему работ и меняется постоянно, не переживайте о санкциях со стороны ФНС, но будьте готовы предоставить при проверке все подтверждающие документы. Помните о показателях, по которым ФНС отслеживает законность сотрудничества. Следите за количеством заключенных договоров с самозанятыми. Если их больше 10, сумма вознаграждения более 20 тысяч рублей каждому, а сотрудничество длится больше трех месяцев, ФНС отправит сведения о таких заказчиках в межведомственные комиссии.

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