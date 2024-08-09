Как ответить на требование ФНС по самозанятым: примеры формулировок

Заказчик, который сотрудничает с самозанятыми, рано или поздно может получить требование из ФНС, в котором ведомство требует предоставить подтверждение законности сотрудничества. Не позднее пяти рабочих дней необходимо отреагировать так, чтобы никаких вопросов и подозрений у налоговиков не осталось.

Почему налоговая может прислать требование

Наверняка налоговики выявили какие-то подозрительные моменты, например:

Вы производите выплаты физическими лицам, которые не указаны в отчетности.

Ваш бизнес требует внушительного штата, а его у вас нет или сотрудников слишком мало.

Вы — единственный клиент для самозанятого контрагента.

ФНС регулярно выпускает письма, в которых обращает внимание бизнеса на то, что может указывать на трудовой характер отношений. Так, например, в письме от 16.09.21 № АБ-4-20/13183 перечислены следующие подозрительные моменты:

Плательщик НПД получает от заказчика выплаты два раза в месяц, причем в дни, в которые штатные сотрудники получают зарплату.

Самозанятый выполняет свои функции в вашем офисе, по графику, который установлен вами.

Вы устанавливаете правила выполнения задания плательщиком НПД.

Вы или ваше уполномоченное лицо контролирует этот процесс, в том числе настаивает на соблюдении внутреннего трудового распорядка, определяет время, когда надо быть на связи, скорость реакции на поставленную задачу и т.п.

Самозанятые распределяются по объектам исходя из производственной необходимости.

На маскировку трудовых отношений указывает отсутствие в договоре указания на конкретный результат работ. Это дает основания полагать, что оплачивается процесс. Тем более подозрительным выглядит упоминание в договоре о том, что регистрация в качестве плательщика НПД — обязательное условие для сотрудничества.

Против заказчика могут сыграть не только неверные положения и термины договоров, выдающие его трудовую суть. Это относится к употреблению слов из ТК: «работник», «отпуск», «выговор», «зарплата» и т.п.

Опасность таят и такие формально безобидные вещи, как пропуски в офис, записи в журналах прихода и ухода, графики сменности, отпусков. Если дело дойдет до суда, то они станут доказательствами против вас (см., например, определение ВС от 14.02.19 № 304-КГ18-25124, вердикт Пленума ВС от 29.05.18 № 15). Иногда выплаты самозанятым проводятся по тем же реестрам, что и зарплаты штатным сотрудникам — это недопустимо.

Какие документы надо собрать и в какие сроки

В течение пяти рабочих дней по получению запроса надо составить ответ, приложить документы и все это представить налоговикам (ст. 6.1, ст. 88 НК). Действует правило переноса: если пятый день выпадает на выходной, то отправить нужно в первый же рабочий (п. 7 ст. 6.1 НК). Цена промедления — штраф от 5 000 до 20 000 руб. (п. 1, 2 ст. 129.1 НК).

Можно ли ответить на претензии устно? Формально — да, но письменный вариант выгоднее налогоплательщику. Если дело дойдет до суда, у вас уже будут письменные доказательства того, что вы пытались пояснить законность своей позиции, вовремя отвечали на запросы и т. п.

Вам понадобятся:

Договоры с плательщиками НПД, с обязательным указанием их статуса и корректными гражданско-правовыми формулировками.

Чеки.

Акты на выполненные работы. Формально они не обязательны, но лишними не будут. Причем акты не должны закрывать какой-то период (например, месяц), а составляться по итогам оказания услуг.

Теперь рассмотрим примеры тезисов, которые можно использовать при ответе на требования.

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Как подтвердить законность сотрудничества

Нередко вопрос ставится таким образом: почему вы не удерживаете НДФЛ с выплат, не отражаете их в расчетах 6-НДФЛ и справках о доходах и суммах НДФЛ.

В ответе нужно указать, что:

Самозанятый не являлся штатным сотрудником в течение двух предшествующих лет (что запрещено подп. 1, 8 ч. 2 ст. 6 закона 422-ФЗ).

Подчеркнуть, что вы сотрудничаете именно по договору ГПХ, заключенному для выполнения определенных работ, оказания услуг, результат оплачивается после приемки.

Указать, что получили подтверждение статуса самозанятого (ф. КНД 1122035).

Пример ответа: «В ответ на ваше требование (реквизиты) сообщаем следующее. В период до 2024 г. самозанятый Иванов И.И. не состоял в штате ООО “Восток”. Самозанятый Иванов И.И. оказывает услуги по договору гражданско-правового характера (реквизиты), заключенному на основании ст. 708, 783 ГК РФ, предметом которого является (указать, что). Оплата самозанятому Иванову И.И. осуществляется после проверки и приемки результата.

На дату заключения договора Иванов И.И. представил справку по форме КНД 1122035, подтверждающую его статус плательщика НПД. В этой связи на основании Федерального закона от 27.11.18 № 422-ФЗ ООО “Восток” не удерживает НДФЛ с выплат Иванову И.И., не отражает их в расчетах 6-НДФЛ, справках о доходах и суммах НДФЛ».

Почему работаете с самозанятым, а не нанимаете штатного работника

Цели сотрудничества с самозанятым должны быть понятными и разумными. Следует подчеркнуть, что вам требуется не постоянное выполнение определенной трудовой функции, а определенный результат.

«В штатном расписании ООО “Восток” отсутствует единица, должностные обязанности которой совпадают с услугами, оказываемыми самозанятым Ивановым И.И. Постоянной потребности в этих услугах не имеется, введение соответствующей должности не планируется».

Нередко налоговики упирают на то, что вы неоднократно продлеваете договор. Можно пояснить, что произошло отступление от графика, например, из-за возникших дополнительных объективных трудностей.

«Предметом договора, заключенного с самозанятым Ивановым И.И., является консультирование штатных сотрудников по вопросам ведения учета в специализированном программном комплексе <…>. Спрогнозировать время, которое может понадобиться для доработки стандартного «пакетного» решения для применения в ООО “Восток”, невозможно <…>».

Можно использовать такую формулировку:

«Самозанятый Иванов И.И. является высококлассным специалистом, способным настроить специализированное ПО для самостоятельной работы пользователя. Постоянной необходимости в его услугах не имеется, он привлекается эпизодически, когда требуется решить возникшую проблему или расширить функционал».

Тем самым заказчик снимает вопрос о том, почему сотрудничает с ценным специалистом, чьи услуги ему нужны, но не оформляет его в штат. Можно сослаться на то, что плательщик НПД проживает в другом городе, имеет другую оплачиваемую работу, оказывает услуги в свое свободное время (если это соответствует действительности).

График, обеспечение материалами и иные претензии

Нужно указать, что заказчик не настаивает на соблюдении исполнителем какого-то режима, он сам определяет продолжительность своего рабочего дня и отдыха.

«Самозанятый Иванов И.И. по своему усмотрению выбирает время оказания услуг, согласовывая его с сотрудниками лишь с тем, чтобы не нарушать их рабочий график».

Также можно подчеркнуть, что вы не обеспечиваете исполнителя инструментами и средствами труда, не оборудуете для него рабочего места, т.е. не выполняете функций работодателя (ст. 21, 22 ТК).

«Самозанятый Иванов И.И. использует для оказания услуг собственное оборудование и инструменты, сам оплачивает мобильную связь, интернет, обеспечивая для себя рабочее место».

Если же какое-то содействие, снабжение материалами имеет место, можно сослаться на то, что заказчик вправе предоставлять материалы, необходимые для выполнения задания (ст. 713 ГК) и обязан содействовать исполнителю в выполнении работы (ст. 718 ГК).

Следует подчеркнуть, что оплата производится по факту выполненных работ (оказанных услуг), и не имеет ничего общего с зарплатой.

«Самозанятый Иванов И.И. вовремя представляет ООО “Восток” чеки, самостоятельно платит НПД. Оплата услуг производится по факту приемки работ и не совпадает с датами выплат зарплаты штатным сотрудникам».

Можно добавить, что статус плательщика НПД проверяется регулярно. Тем более, что нужно в самом деле так поступать.

«Перед каждой оплатой ООО “Восток” проверяет актуальность статуса плательщика НПД на сайте ФНС России».

Завершить ответ можно такой фразой:

«Считаем, что ошибок при исчислении, удержании, перечислении НДФЛ и страховых взносов не имеется. В представленной ООО “Восток” отчетности противоречий нет. С самозанятым Ивановым И.И. заключались договоры гражданско-правового характера. У ООО “Восток” нет обязанности удерживать НДФЛ, начислять страховые взносы с сумм вознаграждения по договору».

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