Закон о криптовалюте с изменениями 1 сентября 2026 года: что можно, а что нельзя

Для неквалифицированных инвесторов закон предусматривает тестирование и ограничения по покупке криптовалюты. При этом лимит ЦБ пока окончательно не вступил в силу.

С 1 июля 2027 года большинство операций резиденты будут проводить через регулируемых участников рынка или непосредственно с ними.

Принимать криптовалюту в оплату товаров, работ и услуг внутри РФ нельзя.

Покупать, продавать и хранить криптовалюту в России не запрещено.

Банки будут обязаны отказывать в отдельных переводах при подозрении, что получатель незаконно организует операции с криптовалютой.

Новое правило коснется и прямых сделок между частными лицами (P2P-сделок) — их тоже нельзя проводить без участия регулируемых участников рынка.

Для резидентов начнет действовать правило — проводить сделки и операции через таких участников или непосредственно с ними, кроме установленных исключений.

Вступят в силу правила отчетности об операциях с криптовалютой через кошельки и другие адреса, которые не администрируют российские цифровые депозитарии. Резиденты будут представлять отчеты в ФНС в случаях, установленных законом.

Вступила в силу основная часть закона № 282-ФЗ . Начала формироваться регулируемая инфраструктура рынка, Банк России ведет реестры его участников.

Банк России предоставляет организациям право работать на рынке криптовалют и вносит сведения о них в специальные реестры цифровых депозитариев и организаций по обмену цифровых валют .

Организация по обмену цифровых валют систематически покупает и продает криптовалюту от своего имени и за свой счет вне организованных торгов.

Цифровой депозитарий учитывает криптовалюту, обеспечивает ее переход и предоставляет доступ к адресам-идентификаторам.

Закон формирует регулируемую инфраструктуру для операций с криптовалютой, то есть распределяет операции с ней между несколькими видами регулируемых участников. У каждого есть своя функция:

С 1 сентября 2026 года действует закон от 04.08.2026 № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах». Он регулирует обращение и учет криптовалют, работу посредников, майнинг и операции с цифровыми правами.

Что изменилось в законе о криптовалюте с 1 сентября 2026 года

Что можно делать с криптовалютой в России

Закон № 282-ФЗ разрешает совершать сделки и операции с криптовалютой, но устанавливает для них ограничения.

Покупка и продажа криптовалюты

Резиденты вправе покупать и продавать криптовалюту. С 1 июля 2027 года большинство таких операций придется проводить через регулируемых участников рынка — например, брокеров и криптообменные организации — или заключать сделки непосредственно с ними. До 1 июля 2027 года требование проводить операции через регулируемых участников рынка еще не действует. До 30 июня 2027 года резиденты вправе систематически покупать и продавать криптовалюту в своих интересах, от своего имени и за свой счет без включения в реестр организаций по обмену цифровых валют(ч. 1 ст. 30, ч. 28 ст. 55 закона № 282-ФЗ). Для покупки и продажи криптовалюты выбирайте сервисы с понятными условиями работы и историей операций. Например, Bitbanker — финтех-сервис для управления цифровыми активами, в котором пользователи покупают и продают криптовалюту, пополняют баланс и выводят средства. При операциях с цифровыми активами сохраняйте сведения о покупке, продаже и движении средств. В Bitbanker история операций доступна в личном кабинете. Пользователь видит дату, вид операции, валюту, сумму, комиссию и статус, а также может скачать выписку. Сервис предоставляет подтверждающие документы по отдельным операциям. Такие сведения пригодятся, если потребуется восстановить параметры сделки, подтвердить происхождение средств или рассчитать и задекларировать доход.

Хранение криптовалюты

Резиденты вправе хранить криптовалюту как через российский цифровой депозитарий, так и на адресах, которые он не администрирует. Цифровой депозитарий учитывает криптовалюту, а также предоставляет клиентам доступ к адресам-идентификаторам — реквизитам, через которые хранят и переводят цифровые активы. Работать в таком статусе вправе только организация из реестра Банка России (ст. 17 закона № 282-ФЗ). Кроме того, для хранения криптовалюты можно использовать и другие кошельки, в том числе свои, если их адреса не администрирует российский депозитарий (ч. 1 ст. 12.1 закона № 173-ФЗ). С 2 мая 2027 года для операций через такие адреса вводится отчетность перед ФНС. Физлица-резиденты должны будут представлять сведения об операциях с криптовалютой в порядке, который установит Правительство по согласованию с Банком России (ч. 3, 6 ст. 12.1 закона № 173-ФЗ).

Перевод криптовалюты

Закон разрешает переводы криптовалюты, но для операций через цифровой депозитарий устанавливает отдельные условия. Например, физлицо может перевести криптовалюту из российского цифрового депозитария во внешний сервис после прохождения тестирования и ознакомления с предупреждением о рисках. Такой перевод разрешен, если внешний адрес обслуживает иностранная организация, которая вправе работать с криптовалютой по законодательству своей страны. Банк России может устанавливать дополнительные условия и лимиты для таких операций (ч. 8–11 ст. 31 закона № 282-ФЗ).

Использование криптовалюты во внешней торговле

Майнинг криптовалюты