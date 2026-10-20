Закон о криптовалюте с изменениями 1 сентября 2026 года: что можно, а что нельзя

Самое главное:
Покупать, продавать и хранить криптовалюту в России не запрещено.
Принимать криптовалюту в оплату товаров, работ и услуг внутри РФ нельзя.
С 1 июля 2027 года большинство операций резиденты будут проводить через регулируемых участников рынка или непосредственно с ними.
Для неквалифицированных инвесторов закон предусматривает тестирование и ограничения по покупке криптовалюты. При этом лимит ЦБ пока окончательно не вступил в силу.
Бизнес вправе использовать криптовалюту во внешнеторговых расчетах с нерезидентами.
Что изменилось в законе о криптовалюте с 1 сентября 2026 года
С 1 сентября 2026 года действует закон от 04.08.2026 № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах». Он регулирует обращение и учет криптовалют, работу посредников, майнинг и операции с цифровыми правами.
Закон формирует регулируемую инфраструктуру для операций с криптовалютой, то есть распределяет операции с ней между несколькими видами регулируемых участников. У каждого есть своя функция:
Организатор торговли обеспечивает сделки с криптовалютой на организованных торгах.
Брокер покупает и продает криптовалюту по поручению клиента.
Управляющий или управляющая компания управляет криптовалютой клиента по договору доверительного управления.
Цифровой депозитарий учитывает криптовалюту, обеспечивает ее переход и предоставляет доступ к адресам-идентификаторам.
Организация по обмену цифровых валют систематически покупает и продает криптовалюту от своего имени и за свой счет вне организованных торгов.
Банк России предоставляет организациям право работать на рынке криптовалют и вносит сведения о них в специальные реестры цифровых депозитариев и организаций по обмену цифровых валют.
Новые правила начинают действовать поэтапно:
Дата
Что меняется
1 сентября 2026 года
Вступила в силу основная часть закона № 282-ФЗ. Начала формироваться регулируемая инфраструктура рынка, Банк России ведет реестры его участников.
2 мая 2027 года
Вступят в силу правила отчетности об операциях с криптовалютой через кошельки и другие адреса, которые не администрируют российские цифровые депозитарии. Резиденты будут представлять отчеты в ФНС в случаях, установленных законом.
1 июля 2027 года
Организовывать обращение криптовалют смогут только участники, которых определяет закон.
Для резидентов начнет действовать правило — проводить сделки и операции через таких участников или непосредственно с ними, кроме установленных исключений.
Новое правило коснется и прямых сделок между частными лицами (P2P-сделок) — их тоже нельзя проводить без участия регулируемых участников рынка.
Банки будут обязаны отказывать в отдельных переводах при подозрении, что получатель незаконно организует операции с криптовалютой.
1 сентября 2027 года
Организации по обмену криптовалют и цифровые депозитарии начнут применять дополнительные антифрод-правила:
Что можно делать с криптовалютой в России
Закон № 282-ФЗ разрешает совершать сделки и операции с криптовалютой, но устанавливает для них ограничения.
Покупка и продажа криптовалюты
Резиденты вправе покупать и продавать криптовалюту. С 1 июля 2027 года большинство таких операций придется проводить через регулируемых участников рынка — например, брокеров и криптообменные организации — или заключать сделки непосредственно с ними.
До 1 июля 2027 года требование проводить операции через регулируемых участников рынка еще не действует. До 30 июня 2027 года резиденты вправе систематически покупать и продавать криптовалюту в своих интересах, от своего имени и за свой счет без включения в реестр организаций по обмену цифровых валют(ч. 1 ст. 30, ч. 28 ст. 55 закона № 282-ФЗ).
Для покупки и продажи криптовалюты выбирайте сервисы с понятными условиями работы и историей операций. Например, Bitbanker — финтех-сервис для управления цифровыми активами, в котором пользователи покупают и продают криптовалюту, пополняют баланс и выводят средства.
При операциях с цифровыми активами сохраняйте сведения о покупке, продаже и движении средств. В Bitbanker история операций доступна в личном кабинете. Пользователь видит дату, вид операции, валюту, сумму, комиссию и статус, а также может скачать выписку. Сервис предоставляет подтверждающие документы по отдельным операциям. Такие сведения пригодятся, если потребуется восстановить параметры сделки, подтвердить происхождение средств или рассчитать и задекларировать доход.
Хранение криптовалюты
Резиденты вправе хранить криптовалюту как через российский цифровой депозитарий, так и на адресах, которые он не администрирует.
Цифровой депозитарий учитывает криптовалюту, а также предоставляет клиентам доступ к адресам-идентификаторам — реквизитам, через которые хранят и переводят цифровые активы. Работать в таком статусе вправе только организация из реестра Банка России (ст. 17 закона № 282-ФЗ).
Кроме того, для хранения криптовалюты можно использовать и другие кошельки, в том числе свои, если их адреса не администрирует российский депозитарий (ч. 1 ст. 12.1 закона № 173-ФЗ).
С 2 мая 2027 года для операций через такие адреса вводится отчетность перед ФНС. Физлица-резиденты должны будут представлять сведения об операциях с криптовалютой в порядке, который установит Правительство по согласованию с Банком России (ч. 3, 6 ст. 12.1 закона № 173-ФЗ).
Перевод криптовалюты
Закон разрешает переводы криптовалюты, но для операций через цифровой депозитарий устанавливает отдельные условия.
Например, физлицо может перевести криптовалюту из российского цифрового депозитария во внешний сервис после прохождения тестирования и ознакомления с предупреждением о рисках.
Такой перевод разрешен, если внешний адрес обслуживает иностранная организация, которая вправе работать с криптовалютой по законодательству своей страны. Банк России может устанавливать дополнительные условия и лимиты для таких операций (ч. 8–11 ст. 31 закона № 282-ФЗ).
Использование криптовалюты во внешней торговле
Российские компании и ИП вправе использовать криптовалюту в расчетах по внешнеторговым договорам с нерезидентами. Закон делает для таких операций исключение из общего запрета принимать криптовалюту в оплату товаров, работ и услуг.
Криптовалютой разрешено рассчитываться по внешнеторговым договорам за товары, работы, услуги, информацию и права на результаты интеллектуальной деятельности (п. 1 ч. 7 ст. 1 закона № 282-ФЗ).
Банк России подготовил проект изменений к Инструкции № 181-И для внешнеторговых расчетов криптовалютой. Импортные контракты с расчетами в криптовалюте предлагается ставить на учет при сумме обязательств от 3 млн руб., экспортные — от 10 млн руб.
Если в расчетах по внешнеторговому договору используют криптовалюту или цифровые права, операция на сумму от 10 млн руб. дополнительно подлежит обязательному контролю по 115-ФЗ. Банк или другая обязанная организация собирает сведения о такой операции и передает их в Росфинмониторинг (п. 1.12 ст. 6, подп. 4 п. 1 ст. 7 закона № 115-ФЗ).
Правила покупки и обращения криптовалюты не отменяют налоговых обязанностей. О том, когда физлицу или ИП платить налог с криптовалюты, как рассчитать доход и подать декларацию, рассказали в статье «Налог на криптовалюту для физлиц в 2026 и 2027 годах: ставки, как декларировать».
Майнинг криптовалюты
ИП и российские юридические лица вправе заниматься майнингом после включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровых валют. Закон № 282-ФЗ закрепляет это требование в ст. 3.
Физлица без статуса ИП вправе майнить без включения в реестр, если не превышают установленный лимит энергопотребления. Сейчас он составляет 6000 кВт·ч в месяц.
Если лимит превышен или майнинг ведется в рамках предпринимательской деятельности, оформите соответствующий статус и проверьте требования к включению в реестр.
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Что нельзя делать с криптовалютой
Закон № 282-ФЗ разрешает владеть криптовалютой и совершать с ней сделки, но ограничивает ее использование в расчетах и рекламе.
Прием криптовалюты для оплаты товаров, работ и услуг в России
В России запрещено принимать криптовалюту как оплату за товары, работы, услуги, информацию и результаты интеллектуальной деятельности. Например, российская компания не вправе продать российскому покупателю ноутбук за USDT. При этом использовать криптовалюту в расчетах с иностранным контрагентом по внешнеторговому договору разрешено.
Реклама оплаты товаров и услуг криптовалютой
Запрет принимать криптовалюту в оплату товаров, работ и услуг действовал и раньше. До 1 сентября 2026 года его устанавливал закон № 259-ФЗ, а с этой даты соответствующие правила перенесли в новый 282-ФЗ.
Новый закон сохраняет запрет на расчеты криптовалютой внутри России и отдельно запрещает распространять информацию о возможности такой оплаты, в том числе размещать рекламу. Исключения действуют для операций, которые разрешает сам закон, например для расчетов по внешнеторговым договорам (ч. 6–10 ст. 1 закона № 282-ФЗ).
При этом с 1 сентября 2026 года изменились правила рекламы услуг, связанных с криптовалютой. Раньше закон № 38-ФЗ запрещал рекламировать как саму цифровую валюту, так и услуги по организации ее обращения. Теперь рекламу самой криптовалюты по-прежнему размещать нельзя, а услуги по организации ее обращения разрешено рекламировать при соблюдении требований ст. 29.2 закона № 38-ФЗ.
Такая реклама должна содержать:
Наименование организации, которая оказывает услугу.
Источник обязательной информации о ее деятельности.
Предупреждение о высоком риске, возможности полностью потерять вложенные средства и необходимости ознакомиться с рисками до совершения операций.
Указание на законодательные ограничения, которые действуют при операциях с криптовалютой.
При этом в рекламе услуг запрещено называть конкретные криптовалюты, гарантировать или обещать доходность и прогнозировать изменение их курса (п. 13 ст. 7, ст. 29.2 закона № 38-ФЗ).
Как покупать криптовалюту неквалифицированному инвестору
Частные инвесторы делятся на две группы: квалифицированные и неквалифицированные. Квалифицированный инвестор — это человек, который получил специальный статус и соответствует требованиям ст. 51.2 закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Банка России. Если такого статуса нет, инвестор считается неквалифицированным.
Для неквалифицированных инвесторов закон № 282-ФЗ устанавливает более строгие правила. Перед покупкой криптовалюты через регулируемого посредника придется пройти тестирование, а сумма покупки и перечень доступных активов будут ограничены. Для квалифицированных инвесторов ограничений меньше.
Нужно ли проходить тестирование
Неквалифицированный инвестор должен пройти тестирование до покупки криптовалюты через регулируемого посредника. Тест проводит сам участник рынка, через которого планируется операция, например брокер или криптообменная организация. Отдельно обращаться для этого в Банк России не потребуется (ст. 32 закона № 282-ФЗ).
Тестирование проверяет знания об особенностях и рисках операций с криптовалютой. Перед сделкой инвестора также знакомят с предупреждением о повышенных рисках и возможных финансовых потерях.
Сколько криптовалюты сможет купить неквалифицированный инвестор
Закон поручил Банку России определить лимит покупки и перечень криптовалют, доступных неквалифицированным инвесторам.
В Указании Банка России от 11.09.2026 № 7441-У регулятор установил лимит 300 тыс. руб. в календарный год у каждого посредника — брокера, криптообменника или управляющего.
Неквалифицированным инвесторам планируют разрешить покупать:
Bitcoin;
Ethereum;
Tether USDT.
Указание Банка России находится на госрегистрации в Минюсте, поэтому лимит и перечень криптовалют пока еще не окончательные.
Если операций по покупке и продаже криптовалюты много, удобнее работать через сервис, где вся история сохраняется в личном кабинете. Например, в Bitbanker сделки можно отфильтровать по периоду, виду операции и валюте, посмотреть сумму, комиссию и статус, а затем скачать выписку по всем или только выбранным операциям. Так проще контролировать движение средств и быстро находить данные по нужной сделке.
Какие правила действуют для квалифицированных инвесторов
Для квалифицированных инвесторов закон не устанавливает лимит по сумме покупки и не ограничивает их перечнем криптовалют для публичного обращения. Организаторы торговли вправе допускать для них и другие криптовалюты (ч. 2, 15 ст. 31 закона № 282-ФЗ).
При этом статус квалифицированного инвестора не освобождает физлицо от тестирования. Перед сделкой человек также проходит тест и знакомится с предупреждением о рисках.
Цифровые активы легально
Покупка и продажа за рубли, обмен криптовалюты и вывод средств на карту без P2P
Частые вопросы
Разрешена ли криптовалюта в России?
Да. Закон № 282-ФЗ не запрещает владеть криптовалютой, покупать и продавать ее. Он относит цифровую валюту к имуществу и устанавливает правила ее учета, обращения и совершения сделок. При этом использовать криптовалюту для расчетов за товары, работы и услуги в России нельзя.
Криптовалюта, ЦФА и цифровой рубль — это одно и то же?
Криптовалюта — цифровая валюта, которую закон рассматривает как имущество. У нее нет лица, обязанного перед каждым владельцем такого актива. Например, к цифровым валютам относятся Bitcoin и Ethereum.
Цифровые финансовые активы (ЦФА) — цифровые права, например денежные требования или права по ценным бумагам. Например, компания может выпустить ЦФА, который дает инвестору право получить вложенные деньги и доход в установленный срок.
Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными рублями. Его выпускает Банк России, поэтому цифровой рубль не относится к криптовалюте.
Нужно ли проходить тест для покупки криптовалюты?
Да, если физлицо покупает криптовалюту через регулируемого российского посредника. Закон № 282-ФЗ требует положительного результата тестирования перед такими операциями. Требование распространяется и на неквалифицированных, и на квалифицированных инвесторов (ст. 31–32 закона № 282-ФЗ).
Можно ли покупать биткоин в России?
Закон не запрещает покупать и владеть Bitcoin. Банк России включил его в перечень криптовалют, которые планируется допустить к публичному обращению для неквалифицированных инвесторов.
Можно ли продавать криптовалюту и выводить деньги в рубли?
Да. Продажа криптовалюты за рубли не запрещена. До 1 июля 2027 года сохраняются в том числе прямые P2P-сделки между физлицами. После этой даты резиденты будут проводить операции через регулируемых участников рынка.
Можно ли хранить криптовалюту на собственном кошельке?
Да. Закон не требует хранить всю криптовалюту в российском цифровом депозитарии. Резиденты вправе использовать собственные кошельки, которые такой депозитарий не администрирует.
При этом физлицо не может вывести криптовалюту из российского цифрового депозитария на некастодиальный кошелек. Это криптовалютный кошелек, доступ к которому контролирует сам владелец, — у него хранятся приватные ключи и секретная фраза для восстановления.
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