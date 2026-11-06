Самое главное:
С 1 сентября 2026 года покупать криптовалюту через российских регулируемых посредников вправе квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Обе категории должны проходить тестирование.
Для неквалифицированных инвесторов ЦБ предусмотрел лимит 300 тыс. руб. в год у одного посредника.
Квалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюту без специального лимита по сумме.
Криптовалюту можно приобретать через российских брокеров, криптообменников и зарубежные сервисы с учетом действующих ограничений. Перед покупкой проверьте доступность услуги и условия расчетов.
С 1 июля 2027 года прямые P2P-сделки между физлицами перестанут быть разрешенным способом покупки без уполномоченного посредника.
Какие ограничения действуют при покупке криптовалюты в 2026 году и что изменится в 2027
С 1 сентября 2026 года действует закон от 04.08.2026 № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах». Он разрешает покупать криптовалюту через регулируемых посредников как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам. При этом условия покупки для этих категорий различаются.
Условие
Неквалифицированные инвесторы
Квалифицированные инвесторы
Лимит покупки
300 тыс. руб. в календарный год у одного регулируемого посредника после вступления в силу указания ЦБ № 7441-У*
Специальный лимит по сумме не установлен
Доступные криптовалюты
Наиболее ликвидные активы из перечня ЦБ: BTC, ETH и USDT*
Криптовалюты, доступные на организованных торгах и внебиржевом рынке, без ограничений по специальному перечню для неквалов
Тестирование
Обязательно
Обязательно
Лимит 300 тыс. руб. и перечень криптовалют предусмотрены указанием ЦБ от 11.09.2026 № 7441-У. На 28 октября 2026 года документ находится на регистрации в Минюсте и еще не вступил в силу.
Еще одно важное изменение вступит в силу 1 июля 2027 года. С этой даты резиденты должны будут совершать сделки с криптовалютой через уполномоченных посредников или непосредственно с ними, кроме предусмотренных законом исключений. В частности, прекратится возможность прямых P2P-сделок между физлицами.
Квалифицированный инвестор вправе приобрести, например, ETH на 1 млн руб. через одного российского посредника без ограничения по сумме. Неквалифицированному инвестору после вступления указания в силу будет доступна покупка в пределах 300 тыс. руб. в год у одного посредника.
При этом закон не запрещает покупать криптовалюту у нескольких организаций. Например, после вступления указания в силу неквалифицированный инвестор сможет распределить покупку на 1 млн руб. между четырьмя посредниками, если каждый из них оказывает такую услугу.
Как физлицу стать квалифицированным инвестором
Статус квалифицированного инвестора дает право приобретать криптовалюту через российских регулируемых посредников без специального лимита по сумме. Получить его вправе не только владельцы крупного капитала, но и люди с достаточным опытом, профильным образованием или подтвержденными знаниями о финансовом рынке.
С 31 августа 2026 года действуют новые требования ЦБ. Для получения статуса достаточно соответствовать хотя бы одному из предусмотренных оснований.
Основание
Основные требования
Сертификат
Сдать специальный экзамен и получить признанный ЦБ сертификат, например «Квалифин» или MOEX Investor Certificate
Имущество
Иметь учитываемые финансовые активы стоимостью от 24 млн руб. либо от 12 млн руб. при выполнении дополнительных условий
Доход
Получать в среднем от 12 млн руб. в год за два предыдущих года либо от 6 млн руб. при выполнении дополнительных условий
Опыт сделок
Совершить учитываемые сделки на сумму от 6 млн руб. за четыре полных квартала с соблюдением требований к регулярности; при определенном образовании порог снижается до 4 млн руб.
Работа или образование
Иметь установленный ЦБ стаж работы на финансовом рынке либо соответствующее профильное образование
Подробные требования — в указании ЦБ от 29.06.2026 № 7402-У.
Один из вариантов для человека без многомиллионного капитала — специальный экзамен. После успешной сдачи он получает сертификат, который служит самостоятельным основанием для признания квалифицированным инвестором.
Как получить статус:
Выберите экзамен. Например, «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации или MOEX Investor Certificate Московской биржи.
Подготовьтесь и сдайте экзамен. Он проверяет знания о финансовых инструментах и инвестиционных рисках.
Получите сертификат. С ним обратитесь к брокеру или управляющей компании, которая признает физических лиц квалифицированными инвесторами.
Подайте заявление и документы. Организация проверит основание и примет решение о признании квалифицированным инвестором.
Статус квалифицированного инвестора оформляется отдельно у каждого брокера. При обращении в новую компанию можно предъявить ранее полученный сертификат о сдаче экзамена или выписку из реестра квалифицированных инвесторов предыдущего брокера.
Кроме того, статус квалифицированного инвестора не освобождает от тестирования по криптовалютам. Перед покупкой через российского регулируемого посредника инвестор должен пройти отдельный тест и ознакомиться с предупреждением о рисках.
Если инвестор получил статус квалифицированного инвестора до 1 сентября 2026 года без ограничений по видам сделок, повторно подтверждать квалификацию для покупки криптовалюты у того же посредника не требуется.
Цифровые активы легально
Покупка и продажа за рубли, обмен криптовалюты и вывод средств на карту без P2P
Основные способы покупки криптовалюты для физлиц-резидентов России
С сентября 2026 года российское законодательство предусматривает покупку криптовалюты через регулируемых посредников. В их числе — брокеры и криптообменники. Зарубежные площадки работают по другим правилам, поэтому рассмотрим их отдельно.
Способ 1. Через российского брокера
Брокер приобретает криптовалюту по поручению клиента. Например, инвестор хочет купить ETH на 300 тысяч руб. Он передает брокеру соответствующее поручение, а тот заключает сделку за его счет.
Закон разрешает брокерам приобретать криптовалюту на российских организованных торгах, у криптообменников и других предусмотренных законом участников рынка.
Для покупки выберите брокера и проверьте его лицензию через сервис Банка России. Уточните, проводит ли он сделки с криптовалютой для физлиц. Затем заключите договор, пройдите идентификацию и тестирование, пополните счет и подайте поручение на покупку. Приобретенная криптовалюта будет учитываться через цифровой депозитарий.
Для квалифицированных инвесторов специальный лимит покупки не установлен. Неквалифицированные смогут приобретать криптовалюту в пределах суммы, установленной ЦБ, после вступления в силу соответствующего указания.
Способ 2. Через российский криптообменник
В отличие от брокера, криптообменник покупает и продает криптовалюту от собственного имени и за свой счет. Клиент заключает сделку непосредственно с организацией, а не поручает ей найти продавца.
Например, человек хочет приобрести ETH на 300 тыс. руб. Он обращается в регулируемый криптообменник, проходит проверку, согласовывает условия сделки и перечисляет деньги. Организация продает ему криптовалюту из собственных активов.
По закону обменник должен исполнять обязательства одновременно с клиентом либо незамедлительно после исполнения встречного обязательства. Отложить передачу криптовалюты до конца операционного дня по своему усмотрению он не вправе.
Как проверить криптообменник:
Откройте реестры Банка России и найдите реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют. Проверьте название юрлица и его реквизиты. Уточните, обслуживает ли организация физлиц, какие криптовалюты продает и на какие суммы проводит операции.
После покупки криптовалюта поступает на цифровой счет покупателя в цифровом депозитарии. В дальнейшем актив можно продать и получить деньги на банковский счет. При этом вывести криптовалюту на личный кошелек, которым владелец управляет самостоятельно (некастодиальный кошелек), закон не разрешает.
Российский регулируемый рынок криптовалют пока находится на этапе запуска. Так, в октябре 2026 года первые зарегистрированные криптообменники и цифровые депозитарии преимущественно тестировали операции. Полноценные сделки с физлицами еще не проводились из-за отсутствия утвержденных стандартов тестирования инвесторов. Поэтому наличие у организации допуска ЦБ не гарантирует, что она уже продает криптовалюту частным клиентам.
Способ 3. Через международную криптовалютную платформу
Некоторые международные финтех платформы объединяют несколько способов покупки цифровых активов. Пользователь пополняет баланс банковским переводом или через СБП, а затем приобретает криптовалюту на внутренней бирже. При этом ему не приходится переводить деньги на личные карты других пользователей, как при обычных P2P-расчетах.
На таких площадках доступны рыночные и лимитные ордера. В первом случае криптовалюта покупается по лучшим доступным предложениям, во втором — по цене, которую установил сам пользователь, когда появится встречная заявка.
Перед крупной покупкой проверьте доступные способы пополнения, комиссии и лимиты. Также уточните требования к идентификации и документам о происхождении средств.
Например, в Bitbanker можно пополнить баланс рублями через СБП или банковским переводом по реквизитам, в том числе с использованием QR-кода. При пополнении рубли автоматически конвертируются в расчётный токен RUBR, привязанный к рублю в соотношении 1:1. После этого пользователь может покупать цифровые активы с помощью рыночных и лимитных ордеров.
Способ 4. Через зарубежную криптобиржу
На зарубежных криптобиржах криптовалюту приобретают преимущественно на спотовом рынке. Инвестор выбирает торговую пару и покупает актив по текущей рыночной цене или с помощью лимитного ордера. Например, ETH можно приобрести за доллары, евро или стейблкоины, если площадка поддерживает соответствующие пары.
Главная сложность для россиян — пополнение биржевого счета. Многие зарубежные площадки не поддерживают прямые покупки криптовалюты за рубли и переводы из российских банков. При наличии счета или карты иностранного банка выбор способов оплаты может быть шире. Но биржа учитывает страну проживания пользователя и результаты проверки личности (KYC). Поэтому даже карта иностранного банка не гарантирует доступ к покупке за тенге или другую иностранную валюту.
Еще один вариант — приобрести USDT через другой сервис, перевести его на биржу и обменять на ETH. Но в этом случае необходимо отдельно проверить законность первоначальной покупки USDT и перевода между площадками.
С 1 июля 2027 года российские банки начнут отказывать в отдельных переводах криптовалютным сервисам, работающим без необходимого допуска ЦБ. При этом россияне по-прежнему смогут покупать криптовалюту за рубежом с использованием иностранных банковских счетов. Например, через счет в Казахстане, если зарубежная биржа обслуживает российских клиентов и соблюдены требования законодательства.
На биржах также доступны P2P-сделки — покупка криптовалюты напрямую у других пользователей. В этом случае криптовалюту обычно можно купить за рубли.
Но будьте осторожны — P2P-сделки связаны с риском мошенничества. Например, продавец криптовалюты может указать для оплаты карту дроппера — подставного человека, через счет которого мошенники переводят деньги. Покупатель перечисляет средства, но криптовалюту не получает, а деньги уходят дальше по цепочке.
В итоге даже добросовестный покупатель рискует столкнуться с банковскими ограничениями:
По закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ банк вправе запросить документы о происхождении денег и назначении перевода, а при наличии оснований — отказать в операции.
По закону от 27.06.2011 № 161-ФЗ банк может приостановить подозрительный перевод, а в предусмотренных законом случаях — ограничить использование карты и онлайн-банка.
С 1 июля 2027 года покупать криптовалюту напрямую у других физлиц за рубли с переводом через российские банки без уполномоченного посредника будет запрещено. Ограничение касается и P2P-сделок на иностранных криптобиржах.
Как подтвердить крупную операцию с криптовалютой, если банк запросил пояснение
При покупке криптовалюты на крупную сумму банк может запросить документы о происхождении денег и назначении перевода. Если вам поступил такой запрос:
Подтвердите происхождение денег. Если средства получены из зарплаты, предоставьте справку о доходах или банковские выписки. При продаже недвижимости — договор купли-продажи и подтверждение оплаты. При получении наследства — свидетельство о праве на наследство.
Покажите, кому и зачем переводите деньги. Предоставьте договор с криптовалютным посредником, заявку на покупку или другие документы с условиями сделки. Из них должно быть понятно, какой актив вы покупаете и кто получает оплату.
Подтвердите проведение операции. Сохраните платежные документы и отчет торговой площадки. Например, в Bitbanker можно выгрузить историю сделок с данными о суммах, комиссиях и статусах операций.
Если банк приостановил перевод или запросил пояснения, уточните перечень необходимых документов и предоставьте их в установленный срок. Сами по себе подтверждения не гарантируют, что банк проведет операцию, — решение зависит от результатов проверки.
Частые вопросы
Можно ли купить ETH на 1 млн руб. без статуса квалифицированного инвестора?
Да, но способ покупки имеет значение. После вступления в силу указания ЦБ № 7441-У неквалифицированные инвесторы смогут приобретать криптовалюту через одного российского регулируемого посредника на сумму до 300 тыс. руб. в год.
Можно ли покупать криптовалюту с иностранной банковской карты, находясь в России?
Да, если операция соответствует российскому законодательству, а зарубежная площадка обслуживает таких клиентов. Например, для покупки может использоваться карта казахстанского банка. При этом наличие иностранной карты не гарантирует доступ к операции, так как биржа учитывает страну проживания и данные KYC.
Можно ли перевести купленную криптовалюту на личный криптокошелек?
Это зависит от способа покупки и типа кошелька. В частности, закон № 282-ФЗ запрещает физлицам переводить криптовалюту с цифрового счета в российском цифровом депозитарии на собственный некастодиальный кошелек, которым владелец управляет самостоятельно.
Нужно ли платить НДФЛ при покупке криптовалюты?
При покупке криптовалюты НДФЛ платить не нужно, зато при продаже налог возникает, если вы получили прибыль. Например, если вы купили ETH за 1 млн руб., а продали за 1,2 млн руб., то при подтвержденных расходах налог рассчитают с разницы — 200 тыс. руб. Поэтому сохраняйте документы о покупке и комиссиях.
Цифровые активы легально
Покупка и продажа за рубли, обмен криптовалюты и вывод средств на карту без P2P
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