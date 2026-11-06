Какие ограничения действуют при покупке криптовалюты в 2026 году и что изменится в 2027

С 1 сентября 2026 года действует закон от 04.08.2026 № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах». Он разрешает покупать криптовалюту через регулируемых посредников как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам. При этом условия покупки для этих категорий различаются.

Условие Неквалифицированные инвесторы Квалифицированные инвесторы Лимит покупки 300 тыс. руб. в календарный год у одного регулируемого посредника после вступления в силу указания ЦБ № 7441-У* Специальный лимит по сумме не установлен Доступные криптовалюты Наиболее ликвидные активы из перечня ЦБ: BTC, ETH и USDT* Криптовалюты, доступные на организованных торгах и внебиржевом рынке, без ограничений по специальному перечню для неквалов Тестирование Обязательно Обязательно

Лимит 300 тыс. руб. и перечень криптовалют предусмотрены указанием ЦБ от 11.09.2026 № 7441-У. На 28 октября 2026 года документ находится на регистрации в Минюсте и еще не вступил в силу.

Еще одно важное изменение вступит в силу 1 июля 2027 года. С этой даты резиденты должны будут совершать сделки с криптовалютой через уполномоченных посредников или непосредственно с ними, кроме предусмотренных законом исключений. В частности, прекратится возможность прямых P2P-сделок между физлицами.

Квалифицированный инвестор вправе приобрести, например, ETH на 1 млн руб. через одного российского посредника без ограничения по сумме. Неквалифицированному инвестору после вступления указания в силу будет доступна покупка в пределах 300 тыс. руб. в год у одного посредника.

При этом закон не запрещает покупать криптовалюту у нескольких организаций. Например, после вступления указания в силу неквалифицированный инвестор сможет распределить покупку на 1 млн руб. между четырьмя посредниками, если каждый из них оказывает такую услугу.