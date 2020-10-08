Как бухгалтеры не только переживают вторую волну, но еще и зарабатывают больше на удалёнке?

Не будем грузить вас рассказом о том, как нелегко пришлось большинству на самоизоляции весной (сами знаете). Но сейчас большинство руководителей и бухгалтеров готовилось к тому, что придется опять перейти на удаленку. Или нет? В любом случае есть те, кто с нее никуда не уходил. Те же аутсорсеры. Вот кто в первых рядах осваивает все онлайн-сервисы и активно автоматизирует свою работу. Как именно — рассказываем.

Бухгалтер о себе может смело сказать «быстро адаптируюсь к новым условиям и задачам». Мы сами убедились в этом, ведь недавно к нам в Чёрную Бухгалтерию на обслуживание пришли несколько аутсорсеров.

Мы поговорили с ними о том, какие процессы бухгалтер может смело автоматизировать и сосредоточиться на привлечении новых клиентов.

Как не погрязнуть в первичке

Для того, чтобы не возится с бумажными документами, давно придумано столько удобных вещей. Например, ЭДО. С его помощью можно обмениваться электронными документами и никаких тебе бумажек. Дополнительный бонус — электронные документы могут автоматически загружаться в бухгалтерскую программу. Здесь есть и некоторые минусы, например, пользователи жалуются, что не вся номенклатура определяется правильно. И все же, просто проверить номенклатуру и реквизиты проще, чем набивать данные «с листа». А некоторые до сих пор так делают, поверьте!

Еще одно новшество, которое нам очень нравится — ввод документов посредством сканирования или фото. Это просто магия. Сделал фото акта, чека, счета, подгрузил в программу и она их распознает. Такие простые действия позволяют автоматизировать рутинные задачи и облегчают ведение бухгалтерского и налогового учета. Освобождается время на обслуживание новых клиентов.

С онлайн-банкингом все знакомы. Выписки в электронном виде, их можно загрузить напрямую в программу, платежки, наоборот, выгрузить в банк.

Онлайн-сервисы. Тут и бесплатные, и платные, и условно бесплатные (демо-режим позволяет пользоваться отдельными функциями). Есть из чего выбрать. Например, на «Клерке» есть раздел «Инструменты», где можно даже учетную политику сформировать. Но этот сайт за качество своих сервисов, пусть и бесплатных, отвечает, а что если попадется устаревший ресурс?

Например, вы решили рассчитать пени за несвоевременное перечисление НДФЛ и нашли в интернете онлайн-калькулятор. Рассчитали, пени и налог перечислили и радуетесь — теперь-то вас ФНС не сможет оштрафовать. Ведь если вы сами обнаружили неполную уплату до того, как это сделала налоговая, доплатили налог и пени и не допустили других нарушений (вовремя и без ошибок сдали отчетность по НДФЛ), то штраф вам не грозит. И вдруг получаете акт проверки — вас все же собираются оштрафовать. В чем проблема? Просто калькулятор, которым вы воспользовались, работал неверно. Из-за неправильного алгоритма расчета выдал меньшую сумму пени. Вот почему к выбору онлайн-сервисов надо подходить внимательно.

Калькуляторы и селф-сервисы в бухгалтерии — вещь ненадежная, поэтому мы всегда работаем с позиции личного ассистента. Среди наших клиентов, с приходом пандемии, также появилось много бухгалтеров, ведущих сразу несколько заказчиков. Мы сняли с них всю работу по ведению налогового и кадрового учета ИП, которые отнимали у них большую часть времени.

Если вы тоже чувствуете, что учёт отнимает всё ваше время и мешает расширять портфель клиентов — предоставьте это нам, а мы ещё и доплатим :)

Удаленка — мать порядка

Консерваторы, доверяющие исключительно бумаге, синим печатям и досье на контрагента в трех томах, внезапно в этом году оказались перед выбором — держаться своих мировоззрений дальше и сгинуть в виде памятной записи в ЕГРЮЛ или стать ближе к людям и пойти в онлайн.

Старообрядцы в большинстве своем разогнали персонал по домам (если думаете, что с сохранением зарплаты — вы еще те оптимисты), позакрывали торговые точки и первыми пошли с протянутой рукой к государству — где там наши субсидии? Те же мелкие арендаторы торговых центров или ларечники оказались не у дел — не могли работать.

Другие решили бороться до конца и перестроились ради сохранения бизнеса. Вовремя сориентировались и перешли на торговлю, например, через маркетплейсы. Им удалось не только сохранить бизнес, но и нарастить продажи.

Для аутсорсеров и бухгалтеров это тоже было испытание и оно сейчас повторяется. Пора и вам пересмотреть подход к ведению дел и вместо того, чтобы отказываться от ведения новых клиентов, взять новых, а мы готовы поддержать вас в нелегкие времена: возьмем на себя часть обязанностей или полное ведение некоторых клиентов, освободим от рутинных процессов.

Тем более, что мы специализируемся на работе с ИП на спецрежимах (УСН «доходы», ЕНВД, ПСН), которые являются основными потребителями аутсорсинговых бухгалтерских услуг. Плюс оказываем комплаенс-поддержку: помогаем избежать блокировок счетов (эта услуга не только для ИП, но и для организаций).

Поделитесь — как сейчас вы организовываете работу из дома? Или продолжаете ездить в офис? Готовы ли ваши клиенты к переменам? Ваше мнение ценно и дает нам возможность работать над собой. Ждем ваших комментариев.