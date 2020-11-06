Восставшие из небытия: что ждет нулевки и «консервированных» ИП, если не сдавать отчеты

Сразу скажем — под «нулевками» мы понимаем как организации, которые еще не успели начать деятельность и только разворачивают рабочие процессы, так и те, что находятся в состоянии временного покоя — движений по счетам компании нет, зарплату начислять не нужно и т.д. И те и другие,обычно, в штате имеют одного директора в неоплачиваемом отпуске и появляются на пороге бухгалтера только тогда, когда им блокируют счета или приходят требования о какой-то там отчетности. «Консервация» ИП — это вообще отдельная история.

Как думает руководитель — я денег не перевожу, зарплату не плачу, сотрудников нет, сам я вообще в административном отпуске сижу, а значит и отчетов никаких сдавать не надо.

Как думает ФНС — отчеты не сдают, на требования и запросы не отвечают, какие-то это неправильные пчелы и начинают блокировать счета, проверять юрадрес, в списки для выездной проверки включать и проводить другие малоприятные мероприятия.

Что не так:

Если сотрудников вы уволили только в начале года, то сдавать по ним отчеты придется весь этот год , как минимум, тем более, если в штате остался директор (а куда без него). Да, даже если нет зарплаты;

Отчеты бывают не только квартальные или годовые , есть хитрый СЗВ-М, он вообще подается каждый месяц, а еще иногда компания должна сдавать статотчетность. По уволенным сотрудникам, кстати, нужно было сдать СЗВ-ТД причем в экспресс-режиме, на следующий день после увольнения. Сдавали?;

Нельзя игнорировать требования ФНС , налоговая обидится и заблокирует вам счет. Если он вам еще нужен (туда могут поступать, например, деньги от дебиторов), то необходимо обеспечить получение писем (как бумажных, так и электронных), своевременный ответ на них, а по электронным еще не забывать отправлять подтверждение получения (его отсутствие тоже может вызвать блокировку);

Перед тем, как спокойно оставлять свою ООО отдыхать, сделайте сверку с ФНС и фондами , уточните, нет ли неоплаченных долгов, пусть даже это копеечные пени. Во-первых, есть случаи блокировок даже из-за долга меньше рубля, а счет, как мы выяснили, вам еще может пригодиться, во-вторых, вдруг вам неожиданно подвернется удачная сделка или появится на горизонте хороший аукцион, а у вас блокировка — это не улучшит репутацию и может помешать принять участие в закупке (пока разбираетесь, что там произошло, торги уже пройдут);

Бытует мнение, что можно отчитаться, отправив отчеты просто письмом — берешь старые данные, переносишь в новую бумажку и отправляешь. Но так сдавать отчетность можно не всегда. Недавно в статье "Электронка-2021: какую отчетность надо будет сдавать исключительно в электронном виде« мы рассказывали, что нужно сдавать электронно , причем не только в будущем, но и уже сейчас;

"Электронка-2021: какую отчетность надо будет сдавать исключительно в электронном виде« Некоторые декларации кажутся простыми и бесхитростными , например, на ЕНВД или УСН «доходы». На деле, простым переносом данных из старого отчета не ограничишься, особенно на упрощенке, к тому же в старом отчете могли быть указаны вычеты (уменьшение налога на страховые взносы), которые в текущем периоде отсутствуют или их сумма будет иной и т.д.

Без специалиста сложно понять, чего от вас хочет налоговая, ну вот, например:

Допустим, вы нашли даже код тарифа, но почему он не соответствует предыдущим периодам — так надо или это ошибка — непонятно.

Или, вообще, напишут вам абракадабру — раздел 3, строка 20, графа 4 раздел 3, строка 21, графа 5 не соответствует... и дальше еще больше межзвездных координат для поисков. И пусть даже все эти строчки вы найдете, понять проблему (или ее отсутствие) вряд ли получится.

А отвечать, вы помните, надо, иначе блокировки, проверки и прочие вытекающие.

Если просто забить на подачу отчетов, то через год вашу любимую «Ромашку» могут прикрыть совсем , без объявления войны. А у вас может еще планы были реанимировать ее через 2-3 года и начать почти с чистого листа. И вдруг «вы исключены из ЕГРЮЛ».

Ещё интереснее ситуация с индивидуальными предпринимателями. Казалось бы, что стоит закрыть ИП — достаточно подать заявление, сдать окончательные отчеты, уплатить взносы и жить спокойно. К сожалению, несмотря на наличие интернета, некоторые ИП до сих пор не в курсе, что взносы платить нужно независимо от наличия деятельности и доходов.

Мы уверены, что к каждому бухгалтеру рано или поздно обращается такой горемыка. Года два он жил припеваючи, пока не оказалось, что приставы очень хотят познакомиться с его личным счетом, ведь у него недоимка по взносам в ПФР. И не какие-нибудь 1-2 тысячи.

В прошлом году, к примеру, суммы фиксированных платежей для ИП составили:

29 354 рублей в ПФР;

6 884 рублей в ФФОМС.

А вот уже цифры 2020 года:

32 448 рублей в ПФР;

8 426 рублей в ФОМС.

Правда, в 2020-м пострадавшие ИП получили некоторое послабление и размер взносов в ПФР для них был уменьшен до 20318 рублей.

И тем не менее, взносы исчисляются десятками тысяч в год. Если их не платить, то будут начисляться еще и пени. В итоге суммы выходят немаленькие.

Почему ИП столь безалаберны в отношении взносов и вообще ведения дел? Причин, как правило, три:

ИП сам себе голова — бухгалтера ему не надо, с ЕНВД он худо-бедно разобрался, декларацию по УСН раз в год заполняет с помощью фрилансера, причем находит самого недорогого, а значит специалист не станет вникать в нюансы и давать консультацию (оно ему надо за мизерную сумму?); ИП доверчивы — в налоговой что-то сказали, коллега-предприниматель «всегда так делал», знакомая троюродного дядюшки из Урюпинска наверняка высказала экспертное мнение, ведь сын ее лучшей подруги работает в налоговой. На самом деле в налоговой ИП задал неправильный вопрос и получил не тот ответ, но конечно, не понял этого. Коллега по уши в долгах, но в жизни не признается, ибо престиж и репутация, а может просто пока к нему проверка не доехала. Про знакомую — no comment. ИП далеко не всегда предотвращают какие-то явления, они разбираются чаще с последствиями действий или бездействия . Проще говоря — вместо того, чтобы сходить к бухгалтеру на консультацию или доверить специалисту подготовку отчетности и ведение учета, они делают это самостоятельно, допускают ошибки и приходят к эксперту уже с требованиями и вызовом на ковер в инспекцию.

Если вы — владелец бизнеса или ИП и хотите на время приостановить деятельность, то вам не обязательно сниматься с регистрации, иногда это и не выгодно. К примеру, дело может быть в лицензии, сроке существовании бизнеса, его репутации, бренде и т.д.

В этом случае можно привлечь профессионалов для закрытия вопросов с отчетами, чтобы перестать об этом думать. Черная бухгалтерия возьмет на себя общение с налоговой и банком, и не допустит блокировки счета.

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