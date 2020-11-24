Какие схемы опасны для компаний на УСН

В стремлении сэкономить организации ищут способы платить налогов меньше (в идеале — вообще не платить), оптимизировать налогообложение и принимать в расходы максимум. Причем существуют совершенно законные способы уменьшать налоговую базу, но видимо предприниматели фразу про то, что деятельность осуществляется на свой риск, воспринимают слишком буквально и доводят обычный бизнес-риск до абсурдного авантюризма.

Мы сегодня предлагаем рассмотреть не только самые опасные схемы и сделки, но и те, которые при одних обстоятельствах безопасны и законны, а при других грозят высокими штрафами и даже уголовным наказанием.

Букет «Ромашек»

Любая обычная сделка купли-продажи, оказания услуг или выполнения работ может превратиться в сделку с однодневкой. Причем не застрахованы от обвинений и те, кто заключил договор, выполнил оплату и получил все положенное от контрагента.

Почему? У ФНС существует перечень критериев, по которым она оценивает компании на добросовестность, если под эти критерии внезапно попал ваш деловой партнер, то по цепочке дойдут и до вас. Причем инспекция, даже при наличии всех необходимых документов, будет стараться доказать вашу недобросовестность в выборе контрагента и попытается снять расходы.

Как бороться:

Очевидно собирать досье перед тем, как начинать работу с новым поставщиком и даже покупателем (вряд ли инспекция пожелает снять у вас выручку, это не выгодно, но вот завалить запросами, требованиями и встречными проверками вполне может). Это можно сделать, используя доступные и бесплатные ресурсы, например, тот же сайт ФНС. Полученные сведение необходимо сохранить в электронном виде или распечатать. Можно запросить некоторые данные и от контрагента — копию бухгалтерской отчетность, например. Не вестись на предложения оформить фиктивную сделку с целью уменьшения налоговой базы. Объявлениями о таких услугах интернет пестрит. Но во-первых, это просто незаконно, во-вторых, такие конторы уже, скорее всего, в поле зрения налоговой, не сегодня-завтра придут по их душу, а значит и по вашу. Влезать в сомнительные схемы — не лучший способ ведения бизнеса. По каждой сделке собирать не только стандартный пакет документов — договор, счета, акты, накладные, счета-фактуры и т.д., но и любые сопутствующие — экспедиторские расписки, путевые листы, переписки по электронке или в мессенджерах с представителями заказчика или поставщика, коммерческие предложения. В общем все то, что говорит о реальности проводимых операций. Чем больше такой информации, тем сложнее налоговикам доказывать сомнительность сделки.

Кроме ФНС внимание на ваши сделки обращает еще и банк, если какие-то из них покажутся подозрительными, по 115-ФЗ (и не только) банк может заблокировать операции и потребовать предоставления документов.

В рамках комплаенс-поддержки мониторим ваши риски, проверяем контрагентов и не допускаем блокировки счетов.

Мы делили апельсин

Дробление бизнеса — это когда вместо одной организации регистрируется две или больше, часто в группу компаний дополнительно вплетается ИП (на УСН, ЕНВД или патенте, что повыгоднее).

Смысл дробления в экономии на налогах. Например, для УСН установлен предел выручки, количества сотрудников или запрет на наличие филиалов. Вернее компания может и зарабатывать больше, и работников нанять сколько пожелает, и филиалы открыть хоть по всей стране, но вот только применять ей придется общую систему, с НДС, налогом на прибыль и прочими вытекающими, а не упрощенку.

Поэтому крупный бизнес и делится на мелкие компании. Некоторым еще и льготы положены. Как вот в ситуации с коронавирусом субсидии и другую помощь и поддержку получал в основном малый бизнес.

Дробление — самая известная схема и потому налоговые органы прекрасно осведомлены обо всех нюансах ее работы:

общие бенефециары, учредители, руководители и главные бухгалтера;

совпадающие адреса регистрации, например, в одном бизнес центре;

как правило, одни и те же сотрудники;

одинаковые контрагенты или основная часть сделок вообще проходит внутри группы связанных компаний и ИП;

ИП открыто на имя руководителя, кого-либо из его родственников, или на одного из сотрудников компании;

один и тот же банк (так стараются минимизировать расходы на комиссии при переводе средств);

совпадение номеров телефонов, электронной почты, других контактов для связи у большинства или всех участников схемы.

Что грозит, если ФНС раскроет (а это только вопрос времени) подобную группу. Для начала — могут признать, что организация не имела право на применения УСН, ЕНВД и т.п. и дробление было затеяно с целью ухода от налогов, поэтому пересчитают вам их по общей системе, объединив доходы всего «концерна».

Мало того, придется заплатить крупные штрафы, а на собственника(-ов) может быть заведено уголовное дело.

Кстати, пострадать и попасть под горячую руку правосудия могут и безобидные добросовестные бизнесмены. К примеру, вы работаете с ИП и вдруг вам прилетает требование — встречка, давайте-ка сюда все документы, да по всем сделкам. Просто ИП больше ни с кем кроме вас не работает, наемных работников нет и он спокойно выполняет все заказы сам, но вам-то откуда об этом знать? Да и предприниматель ничего не нарушает на самом деле, но налоговой ваши взаимоотношения могут показаться подозрительными.

Вот довольно свежее Определение Верховного Суда РФ от 09.07.2020 № 306-ЭС20-8885 по делу № А12-4599/2019. Ознакомьтесь — все стандартные признаки дробления в одном пакете.

Подмена понятий

Иногда, чтобы сэкономить, бизнесмены идут на хитрость — вместо одного договора заключат другой. Фактически получается одну сделку прикрывает совсем другая.

Например:

У компании-продавца на УСН «доходы минус расходы» хотят купить оборудование, дорогое. Продавец, конечно, хочет получить аванс, но по действующему законодательству с аванса ему придется заплатить налог, ведь на УСН выручка признается по кассовому методу.

Если это конец года или квартала, а расходов у компании мало, то у нее может образоваться большая сумма налога к уплате, чтобы этого избежать и оттянуть необходимость расчета налога продавец предлагает покупателю обходной маневр — заключить на сумму аванса договор займа. Покупатель передает продавцу денежные средства, но никаких налоговых обязательств не возникает, т.к. заем не является доходом.

После того, как оборудование отгружено, стороны заключают соглашение о взаимозачете — засчитывают сумму займа в счет оплаты оборудования. И вот только в этот момент возникает налогооблагаемая выручка, в момент удобный для продавца. Чаще всего так поступают в группе связанных организаций, иногда зачет вообще не делают: за покупателем продолжает числиться долг за оборудование, а за продавцом — долг по займу. Ситуация не вечная, но кто знает — может завтра кто-то из них случайно обанкротится...

За совершение подобной притворной сделки положены санкции как по НК, так и по Уголовному кодексу: штраф до 300 000 рублей, принудительные работы, арест либо лишение свободы — это если подобные сделки у вас будут системой, а суммы скрываемых доходов крупными.

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Это фикция, господа!

В отличие от предыдущей схемы в этой вообще никакой реальной сделки не происходит. Она существует лишь на бумаге и в воображении «сторон». Цель — получение налоговой выгоды, искусственное увеличение издержек.

Самое интересное, даже контрагент порой в этой системе воображаемый. Почти. Зарегистрировано некое ООО «Рожки да ножки» и директор его Шишкин Иван Иваныч, но только Шишкин и знать не знает, что он владелец целой компании или знает, но смутно — кто-то что-то попросил подписать, денег дал, хороший человек.

И вот эфемерное ООО проводит эфемерные же сделки, а деньги, перечисляемые на его счет затем переводятся куда-то еще или снимаются наличными. Спасибо банкам — корпоративные карты это так удобно.

Раскрывает ФНС подобные схемы достаточно быстро, ведь, как вы понимаете, работает такое копытно-рогатое ООО обычно с одними и теми же контрагентами.

Санкции — штрафы, доначисление налогов, обвинение в мошенничестве.

Конвертация

Зарплата в конвертах — этот термин знаком буквально всем. Работодатель назначает сотрудникам официально минимально возможный оклад, а остальную сумму просто выплачивает на руки наличными. Получается экономия на взносах, а сотрудники при этом лишаются многих возможностей:

за счет взносов формируется будущая пенсия, меньше взносов — меньше размер пенсии;

снижается возможность получить кредит, ипотеку в банке;

при выходе на больничный, в отпуск или увольнении в 9 случаях из 10 работодатель рассчитывает выплаты, исходя только из официального оклада.

Зачастую схему выявляют по жалобе одного или нескольких сотрудников. При низком уровне выплат налоговики и сами присылают работодателям требования с просьбой обосновать низкий размер зарплаты, предоставить кадровые документы, сообщить о планах по индексации и т.д., даже вызывают в инспекцию на комиссию

Кого-то это пугает, но большинство отделывается формальными отписками и продолжает работать в прежнем режиме.

Если будет доказано, что работодатель скрывал часть заработной платы, ему придется перечислить в бюджет все доначисленные взносы, с пенями и штрафами, а в худшем случае грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Все в самозанятые и ИП

А здесь работодатель не только сам пытается незаконно сэкономить, но и серьезно подставляет своих сотрудников.

Обычно перевод в самозанятые или ИП происходит в ультимативном порядке — или оформляйся или увольняйся. При отсутствии альтернативы сотрудники соглашаются и уже не работают на компанию, как физики, а оказывают услуги или выполняют работы по подряду.

О чем забывает сообщить работодатель своим подчиненным:

они сами отвечают за подачу отчетов и уплату налогов за себя — если с самозанятыми все немного проще, то вот ИП при регистрации часто не выбирают систему налогообложения и в результате им светит сюрприз в виде НДС;

сотрудники теряют право на получение больничных, отпусков и других льгот, ведь теперь они не наемные работники;

ввязываясь в схему сотрудники становятся фактически соучастниками, их также могут привлечь к ответственности, а введение в заблуждение, угрозы со стороны работодателя и т.д. придется доказывать.

Что можно получить: доначисление страховых взносов и штрафы — от 100 до 300 тысяч рублей, уголовную ответственность — ст. 199 и 199.1 УК РФ.

Мы за честный бизнес, поэтому наша Черная бухгалтерия — белая внутри. Мы помогаем ИП на УСН доходы, ЕНВД или Патенте вести бухгалтерию, сдавать отчетность и оставаться в рамках закона.