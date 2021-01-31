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Работники у ИП в 2021 году: какую отчетность сдавать, как не налететь на штрафы, что там с новыми реквизитами по налогам

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В новом году ИП на УСН и патенте, должны будут отчитаться по работникам за прошлый год и своевременно сдавать отчетность в текущем году с учетом изменений законодательства, расскажем как это сделать, чтобы не попасть на штрафы.

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Оглавление:

  • Что изменилось для ИП с 2021 года в отчетности по сотрудникам
  • Уменьшение патента на взносы и перепись малого бизнеса
  • Типичные ошибки в отчетах по сотрудникам: на что обратить внимание
  • Новые реквизиты для уплаты налогов в 2021 году

В прошлом году все ИП, имеющие работников, в т.ч. на УСН и патенте, должны были представлять по ним следующую отчетность:

  • в ФНС — 2 НДФЛ и 6-НДФЛ, сведения о среднесписочной численности и РСВ;
  • в ФСС — 4-ФСС;
  • в ПФР — СЗВ-М, СЗВ-стаж, ОДВ-1, СЗВ-ТД;
  • отчеты в Росстат при наличии такой необходимости.

Что изменилось для ИП с 2021 года в отчетности по сотрудникам

1) Сведения о ССЧ работников отражают в РСВ

Начиная с периода за 2020 год, сдачу сведений о среднесписочной численности работников отменили. Теперь значение этого показателя указывается на титульном листе РСВ (см. Рисунок 1), который за 2020 год представляется по форме, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-11/751@ от 15.10.2020.

Рисунок 1

Срок сдачи РСВ за 2020 год — 1 февраля 2021 (п. 7 ст. 431, п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Если численность работников превышает 10 человек, РСВ сдают в электронной форме, если сотрудников 10 и менее, то отчет можно представить в электронном или в бумажном формате (п. 10 ст. 431 НК РФ).

2) Изменения в сдаче 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

До 1 марта 2021 надо сдать в ИФНС за прошлый год справки по старой форме 2-НДФЛ, утвержденной Приказом ФНС России № ММВ-7-11/566@ от 02.10.2018.

За 2021 надо будет представить 2-НДФЛ уже в составе единого расчета 6-НДФЛ по новой форме, которая утверждена Приказом ФНС от № ЕД-7-11/753@ 15.10.2020.

Начиная с отчетности за I квартал 2021 года, 6-НДФЛ представляется в новом формате (п. 4 Приказа № ЕД-7-11/753@).

На бумаге можно сдать отчет только если численность персонала составляет 10 человек и менее. Если в 2020 году работало более 10 человек, отчет надо сдать в электронном виде (п. 2 ст. 230 НК РФ).

3) Изменились сроки сдачи СЗВ-ТД

С 1 января 2021 года установлены новые сроки сдачи СЗВ-ТД (п. 1.8. Постановления Правления ПФ РФ № 730п от 25.12.2019):

  • при приеме на работу или увольнении — следующий рабочий день после издания приказа;
  • при переводе или подаче заявления о выборе способа ведения трудовой книжки, либо о предоставлении сведений о трудовой деятельности — 15 число следующего месяца.

Если численность работников 25 человек и более, сдавать СЗВ-ТД следует в электронной форме, если до 24 человек включительно, то можно представить на бумаге.

ИП за непредставление в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений по форме СЗВ-ТД грозит штраф в размере 500 руб. в отношении каждого застрахованного лица (ст. 17 Федерального закона № 27-ФЗ от 01.04.1996).

Обратите внимание, что введенная п. 8 ст. 1 Федерального закона № 90-ФЗ от 01.04.2020 с начала этого года административная ответственность за непредставление в установленный срок СЗВ-ТД и представление сведений в неполном объеме или в искаженном виде по ст. 15.33.2 КоАП к ИП не применяется (Примечание к данной норме в КоАП РФ).

Подайте СЗВ-ТД на работников по которым не было кадровых движений в течение года

С 2020 в ПФ РФ надо один раз в год предоставлять отчет СЗВ-ТД на работников по которым отсутствовали кадровые события и не подавался отчет в течение года (п. 1.7. Порядка заполнения формы, утв. Постановлением № 730п).

До 15 февраля 2021 ИП должны подать в ПФ РФ сведения по форме СЗВ-ТД на таких лиц.

О чем еще надо не забыть

В новом году ИП на патенте смогут уменьшить налог на сумму уплаченных страховых взносов

С 2021 года ИП получили право на налоговый вычет — могут уменьшать стоимость патента на (подпункт 1 п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ):

  • на сумму страховых взносов уплаченных за себя и сотрудников;
  • больничных за первые три дня болезни работников;
  • взносов по договорам добровольного личного страхования, которые заключены в пользу сотрудников на случай временной нетрудоспособности, если сумма страховой выплаты не превышает пособия по больничному листу за три дня.

Для предпринимателя с работниками размер вычета ограничен 50% суммы налога (абзац 6 п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ).

Пока сдаете отчеты по сотрудникам и считает выгоду по патенту, не забудьте, что в 2021 году весь малый бизнес посчитают.

Все ИП обязаны сдать форму № 1-предприниматель за 2020 год

В 2021 году все ИП в срок до 1 апреля должны сдать в Росстат новую форму № 1-предприниматель за 2020 год, которая была утверждена Приказом Росстата от № 469 17.08.2020, это связано с проведением сплошного статистического наблюдения.

За непредставление статистической отчетности ИП грозят штрафы (ст. 13.19 КоАП РФ):

  • за первое нарушение — от 10 000 до 20 000 руб.;
  • за повторное нарушение — от 30 000 до 50 000 руб.

С 2021 года ИП будут сдавать статистическую отчетность только в электронной форме (Федеральный закон № 500-ФЗ от 30.12.2020). Исключение сделано для ИП, которые являются субъектами малого предпринимательства, они начнут сдавать статистическую отчетность в электронном виде только с 2022 года.

Узнать какие отчеты должен сдавать ИП, занимающийся тем или иным видом деятельности, можно на сайте Росстата.

Типичные ошибки в отчетах: на что надо обратить внимание

В 2-НДФЛ и 6-НДФЛ указание отрицательных значений не допускается

Исчисление, удержание и перечисление налоговым агентом отрицательных сумм НДФЛ гл. 23 НК РФ не предусмотрены. В 2-НДФЛ и 6-НДФЛ следует отражать итоговые суммы с учетом произведенного перерасчета (Письмо ФНС России № БС-4-11/17598@ от 03.09.2019).

Заполнение справки 2-НДФЛ за 2020 отрицательными числовыми значениями не допускается (п. 1.8 Порядка, утв. Приказом № ММВ-7-11/566@).

Отражение в 6-НДФЛ за прошлый год отрицательных значений НДФЛ противоречит порядку заполнения расчета (п. 3.1, 4.1 Порядка, утв. Приказом № ММВ-7-11/450@).

С отчетности за I квартал 2021 6-НДФЛ представляется по новой форме, заполнение которой отрицательными числовыми значениями не допускается (п. 1.10 Порядка, утв. Приказом № ЕД-7-11/753@).

Сроки сдачи 4-ФСС для электронного и бумажного отчетов различаются

Если численность работников превышает 25 человек отчет сдают в электронном виде, если 25 человек и менее, можно представить отчеты в бумажном и электронном формате (п. 1 ст. 24 Федерального закона № 125-ФЗ от 24.07.1998).

Несоблюдение порядка представления расчета в электронной форме влечет ответственность в виде штрафа в размере 200 руб. (п. 2 ст. 26.30 Закона № 125-ФЗ).

Установлены разные сроки сдачи 4-ФСС для электронных и бумажных отчетов:

  • в электронном виде — до 25 числа месяца, следующего за отчетным;
  • в бумажном — не позднее 20 числа.

ИП, не представивший в установленный срок отчетность в ФСС РФ может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в течение трех месяцев, в сумме не менее 1000 руб. (п. 1 ст. 26.30 Закона № 125-ФЗ).

Не забывайте включать в СЗВ-М физических лиц, работающих по ГПД

Напомним, что сведения о физических лицах, работающих по ГПД, надо отражать в СЗВ-М за все периоды действия договора, независимо от подписания акта выполненных работ/услуг и оплаты. Т.е. если договор действует с 1 января по 31 декабря, то исполнителя по ГПД надо отражать в СЗВ-М в каждом месяце года.

Включать в СЗВ-М самозанятых исполнителей по ГПД не нужно, т.к. ИП не является в отношении этих лиц страхователем (п. 1 ст. 7 Федерального закона № 167-ФЗ от 15.12.2001, п. 1 ст. 419 НК РФ).

Для ИП за непредставление в установленный срок либо представление неполных сведений в отчете СЗВ-М предусмотрен штраф только в размере 500 руб. в отношении каждого застрахованного лица по ч. 3 ст. 17 Закона № 27-ФЗ.

В срок до 1 марта 2021 надо сдать СЗВ-СТАЖ с описью ОДВ-1

Один раз в год ИП заполняют отчет СЗВ-СТАЖ, дополненный описью ОДВ-1 (формы утверждены Постановлением Правления ПФ РФ № 507п от 06.12.2018). Как и в случае с СЗВ-М не забывайте включать в СЗВ-стаж физических лиц, работающих по ГПД (п. 1.5 Порядка, утв. данным Постановлением). Форму СЗФ-СТАЖ сравнивают с СЗВ-М, поэтому проследите, чтобы данные (периоды отражения работников) в этих отчетах совпадали.

Срок сдачи в ПФ РФ отчета СЗВ-СТАЖ с ОДВ-1 по итогам 2020 года — 1 марта 2021 года.

При подаче сведений на 25 и более застрахованных лиц СЗВ-СТАЖ нужно представить в электронном виде. Если же сведения подаются менее чем на 25 застрахованных лиц, то СЗВ-СТАЖ можно сдать в бумажном формате (ст. 8 Закона № 27-ФЗ).

За нарушение способа подачи СЗВ-СТАЖ в электронном документе ИП грозит штраф в размер 1000 руб. (ст. 17 Закона № 27-ФЗ).

Новые реквизиты для уплаты налогов в 2021

С 1 января 2021 изменены реквизиты банковских счетов Федерального казначейства для уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Это связано с тем, что денежные средства налогоплательщиков теперь будут поступать на новые казначейские счета, а банковские счета финансовых органов в Банке России будут закрыты (Приказ Казначейства России № 15н от 01.04.2020).

С 1 января по 30 апреля 2021 года Казначейством России установлен переходный период в течение которого платежи будут принимать по новым и старым реквизитам, а уже с 1 мая 2021 будут действовать только вновь открытые казначейские счета.

По новым правилам ИП надо указывать в платежных поручениях:

  • в поле 14 — БИК Территориального органа Федерального казначейства;
  • в поле 15 — номер счета, который входит в состав единого казначейского счета (далее — ЕКС);
  • в поле 17 — номер казначейского счета.

Новые реквизиты приведены в таблице реквизитов казначейских счетов в Письме ФНС России № КЧ-4-8/16504@ от 08.10.2020 (см. Рисунок 2).

Рисунок 2

При заполнении платежного поручения из данной таблицы надо брать и указывать значения для полей 13, 14, 15 и 17 для своего региона.

Например, для налоговых органы г. Москвы смотрим п. 12 таблицы:

Банк получателя средств (поле 13) — ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва

БИК (поле 14) — 004525988;

ЕКС (поле 15) — 40102810545370000003;

Номер счета получателя (поле 17) — 03100643000000017300.

Смотрите образец заполнения платежного поручения на Рисунке 3.

Рисунок 3

Кроме того, с 1 января 2021 уже вступили в силу некоторые положения Приказа Минфина России № 199н от 14.09.2020, который внес изменения в порядок заполнения платежных поручений.

ИП следует обратить внимание на следующие изменения в заполнении платежных поручений, которые вступят в силу с 1 октября 2021:

  • При перечислении денежных средств в налоговый орган ИП должны будут указывать код статуса плательщика 13, который сейчас используют физические лица;
  • при заполнении реквизита 106 больше не будут использовать код «ТР» для погашения задолженности по требованию, вместо него будет использоваться значение «ЗД», сейчас его указывают только при добровольной оплате долгов.

 

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