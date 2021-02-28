Уменьшить патент на взносы: квест от налоговиков

«Ура! Можно уменьшить патент на взносы!» — обрадовались ИП. «А поднимем-ка стоимость патентов» — обрадовались региональные власти. И ведь подняли. Так что давайте разбираться на примерах, как все-таки по-максимуму уменьшить налог. Чтобы было не обидно.

Сначала чуть-чуть ликбеза, просто, чтобы не возвращаться к этим вопросам в статье:

Взносы ИП в 2021 году: 40 874 рублей (32 448 руб. в ПФР 8 426 руб. в ФОМС)

Кроме фиксированных, есть еще взнос, который рассчитывается в размере 1% от доходов свыше 300 000 рублей

Стоимость патента надо искать в вашем региональном законодательстве, проще всего это сделать на сайте ФНС в разделе о патенте (проверьте, что вверху страницы стоит ваш регион и листайте в самый конец), но предупреждаем — инфа там не всегда актуальная, не успевает обновляться

разделе о патенте Уменьшать налог по патенту могут все ИП, но в разном размере — ИП без работников до нуля (да, можно вообще не платить), ИП с работниками — на 50%

Теперь к сути. Патент можно получить на разный срок — от одного до двенадцати месяцев. В конце прошлого года была такая дикая неразбериха из-за стоимости патентов в 2021 году, что многие предприниматели не рискнули оформлять патент сразу на несколько месяцев и взяли его только на январь. Конечно, платить взносы в январе никто не спешил и теперь не понятно — если сейчас взять и перечислить часть годовых страховых взносов, можно ли задним числом уменьшить на них патент или поезд ушел?

Ответ — нельзя. Уменьшить патент можно только на те взносы, которые вы заплатили в период его действия. Такие пояснения дает на своем сайте ФНС. Вот если патент действует три месяца — январь, февраль и март, а взносы вы заплатили только в феврале, то тогда можно. Причем с оговоркой — в пределах исчисленных сумм.

Что это вообще значит — со взносами по работникам все понятно, а с ИП? Как понять на какую сумму фиксированных взносов можно уменьшить патент? Традиционно считают так — сумму взносов за год делят на 12 и получается размер взносов за месяц.

Пример: ИП получил патент на полгода с 1 января по 30 июня 2021 года. Налог по патенту — 60 000 рублей. Он заплатил всю сумму фиксированных взносов — 40 874 рубля — в марте. 40874 / 2 = 20437 — считаем, что столько взносов за полгода «начислено» ИП. 60 000 — 20 437 = 39 563 — сумма налога по патенту к уплате.

Хорошо, допустим вы получили патент на длительный срок и он еще не окончен, но зато успели оплатить стоимость патента, как быть?

Можно вернуть деньги или зачесть переплату в счет другого патента. В любом случае для начала следует уведомить налоговую о своем праве на уменьшение налога.

Для этого временно действует рекомендуемая форма из Письма ФНС России от 26.01.2021 № СД-4-3/785@ «О формах уведомления». Она состоит из титульного и листа и двух разделов — Лист А и Лист Б.

В Листе А вы должны указать номера всех патентов, для которых хотите применить право на вычет. В Листе Б — суммы страховых взносов, на которые вы хотите уменьшить налог по патентам.

Срок подачи не установлен! Вы можете подать уведомление в любое время и любым способом (лично, почтой, электронно).

Кстати, уменьшить налог можно не только на взносы за себя и работников, но и еще на больничные за первые три дня нетрудоспособности — их оплачивает работодатель и платежи по добровольному личному страхованию сотрудников.

Итак, уведомление в инспекцию отправили, что дальше?

Теперь уже уплаченную сумму за патент (переплату) можно вернуть, для этого нужно подать заявление о возврате с указанием реквизитов для перечисления. Форма КНД 1150058 — приложение к Приказу от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@.

Или зачесть — для этого есть еще одно приложение к тому же Приказу — форма КНД 1150057.

Пример: ИП купил патент на 4 месяца с февраля по май включительно. Налог — 20000 рублей заплатил сразу. За это время ИП заплатил за работников взносов на сумму — 27000 рублей. Подав уведомление, предприниматель уменьшил патент наполовину (потому что работники): 20000 / 2 = 10000. Получается, что переплата составила 10000 рублей. Ее ИП зачтет в счет следующего патента, который собирается купить с июня по декабрь.

Очень важный момент! Можно уменьшать налог по патенту только на те взносы и другие перечисленные выше платежи, которые имеют отношение к деятельности на патенте. Например — 2 работника трудятся в магазине, где ИП применяет патент, а еще 3 сотрудника оказывают услуги по ремонту — по этой деятельности ИП применяет упрощенку. На взносы, которые предприниматель заплатит за ремонтников, он не сможет уменьшить патент по магазину.

Резюме: как выгоднее платить патент

Выгоднее не оплачивать патент сразу, лучше заплатить взносы, от которых никуда не деться, подать уведомление на вычет и оплатить только часть патента или вообще ничего.

Платить взносы нужно в том периоде, когда действует патент.

Если вы переплатили налог, то можно не возвращать его, а просто зачесть в счет платежа по другому патенту.

Чтобы вернуть переплату или провести зачет, сначала подайте уведомление, подтверждающее ваше право на вычет.

Если у вас стабильная деятельность и патент вам точно подходит, берите его сразу на несколько месяцев или до конца года — так проще будет распределить платежи и в сроках не запутаетесь.