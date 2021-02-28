Мастрид для предпринимателей — конкуренция на рынке онлайн-касс и изменения требований к чекам

Все течет, все изменяется. Вступил в силу очередной пакет изменений по онлайн-кассам, следующий — уже маячит на горизонте. А рынок кассовой техники демонстрирует чудеса изобретательности по выводу новых продуктов и привлечению клиентов. Разберем подробнее.

Полный переход ИП на онлайн-кассы не за горами

ИП без работников, которые оказывают услуги населению или продают продукцию, сделанную собственными руками, доживают последние льготные месяцы.

Напоминаем, что отсрочка по применению онлайн-касс для этой категории бизнеса истекает 01.07.2021 года.

После наступления этой даты, перечень тех, кто сможет работать без онлайн-касс, существенно сократится.

В частности без кассы могут работать и сейчас и после 01.07.2021 продавцы:

газет, журналов;

мороженого, безалкогольных напитков на розлив;

продукции с автоцистерн: квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой;

сезонных овощей и бахчевых культур;

на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах;

товаров из ручных тележек, лотков и иных приспособлений, включая торговлю в пассажирских поездах и самолетах;

ведущие торговлю в труднодоступных местностях.

А также ИП на патенте при оказании некоторых видов услуг. Например: химчистка, услуги прачечных, ремонт и пошив кожаных и меховых изделий.

Избежать применения онлайн-касс также смогут ИП, которые перейдут на режим для самозанятых. Так как плательщики налога на профессиональный доход формируют чеки через приложение «Мой налог» без применения кассовой техники.

Вычет на покупку онлайн-кассы

Вернуть деньги за покупку онлайн-кассы уже нельзя. Действие этой льготы истекло. ИП на упрощенке «доходы минус расходы» или общем режиме, могут включить траты на кассу в состав расходов.

ИП на патенте или доходной упрощенке уменьшить налоговую базу по расходам на ККТ не смогут.

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Как изменился рынок онлайн-касс

Спрос диктует предложение, развитие интернет-торговли требует технических решений, а кризис заставляет бизнес экономить. Что двигает рынок онлайн-касс сегодня?

Маркировка товаров

Обновление формата фискальных документов потребовало расширение возможностей кассовых аппаратов. Маркировка охватывает все большее количество товарных групп. Касса для работы с маркированными товарами дополнительно к базовым функциям должна уметь:

распознавать код маркировки товара;

формировать специальный тег и делать пометку на бумажном чеке;

отправлять данные в ИС «Честный знак».

Сегодня продавцы ККТ берут на себя прошивку действующего оборудования, замену аппаратов на выгодных условиях, продают сканеры для считывания кодов маркировки, интегрируют кассовые программы с учетными алгоритмами любой сложности.

Аренда кассовых аппаратов

Экономящему бизнесу предлагают пакетные решения по аренде ККТ.

Арендодатели берут на себя:

регистрацию кассы в ФНС и ОФД;

обучение персонала;

оперативную замену вышедшего из строя оборудования;

гарантию на весь срок использования;

бесплатные обновления ПО;

возможность выкупа кассы в собственность.

Все ли так радужно? Нет, затраты все равно выходят приличные. Ведь кроме самого аппарата, нужно:

купить фискальный накопитель;

оплатить услуги оператора ОФД;

внедрить товароучетный сервис и установить кассовую программу.

Когда аренда выгодна? Во-первых, для разовых операций. Также аренда подойдет ИП, у которых нет постоянных расчетов с физическими лицами или в ситуации, когда деятельность носит сезонный характер.

Облачные решения

Облачная касса — программа, к которой подключают фискальный накопитель. Ее интегрируют с сайтом, на который поступают платежи.

Это доступное решение для интернет-бизнеса, когда платежи от клиентов поступают в электронной форме. Обмен данными между виртуальной кассой и сайтом происходит мгновенно. Пользователь оплачивает тариф и пользуется услугой на протяжении нужного срока.

Плюсы облачных касс:

не занимает места;

не зависит от перепадов напряжения;

открывает и закрывает смену автоматически;.

не требует отдельного операциониста;

не нужно покупать ПО.

Минусы:

в пересчете на долгосрочный период выходит недешево;

не выдает бумажные чеки.

Интеграция с платежными агрегаторами

Интернет-торговля стремится максимально охватить целевую аудиторию, предлагая множество способов оплаты товаров и услуг.

Идеальная касса для интернет-магазина должна уметь не только печатать чеки в пункте выдачи, принимать прямые онлайн-платежи в облачном модуле, работать с CRM-системами, но и взаимодействовать с разными платежными агрегаторами.

Сегодня большинство кассовых аппаратов совместимо с платежными агрегаторами, и их список постоянно пополняется.

Более того, платежные агрегаторы предлагают свои универсальные продукты: онлайн-касса и платежный терминал в одном устройстве.

Комиссии у агрегаторов немалые, и это — жирный минус. Однако огромное количество способов оплаты позволяет максимально охватить клиентуру. Например: «Единая касса» предлагает 118 способов получения оплат от клиентов.

Новые реквизиты чеков для ИП

Независимо от способа приема оплаты от клиентов, одно правило остается неизменным: покупатель должен получить кассовый чек.

С 01.02.2021 все продавцы обязаны указывать в кассовых чеках наименования товаров или услуг.

Если ранее ИП на спецрежимах могли наименование не расшифровывать, теперь они этой льготы лишились. В вышеуказанной даты чек должен содержать наименование товарной позиции, ее объем и количество.

А значит, ИП придется вести номенклатурный учет.

Требования к кассовому чеку ККТ по расшифровке номенклатуры

1. Наименование продукции, товара, услуги должно быть понятно потребителю.

В частности, запрещено заменять наименование кодовым обозначением, символом или штрих-кодом. Сокращать слова можно, но расшифровка не должна вызывать затруднений ни у покупателя, ни у налоговиков.

Планы чиновников включали идею о присвоении каждому товару или услуге номенклатурного номера. Но пока идея развития не получила.

2. Наименование продукции, товара, услуги должно умещаться в 128 символов, включая знаки препинания и пробелы.

Если покупатель вносит аванс и неизвестно, в счет оплаты какой товарной позиции получены деньги, ИП может пробить чек со способом расчета «Аванс». Расшифровывать номенклатуру не нужно. Но на момент окончательного расчета в чеке должно быть отражено точное наименование объекта реализации.

Что будет, если печатать чеки по-старому

За неформатный чек предпринимателю грозит штраф по ст. 14.5 КоАП РФ в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей.