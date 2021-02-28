Комплект для выживания при проверке по 115-Ф3

При нашем законодательстве лишиться денег можно по щелчку пальцев даже при безупречной репутации и прозрачных договорах. Но неизменным остаётся всегда одно — полное непонимание процессов проверки, когда у банка появились подозрения в отношении операций по счёту.

С 30 января 2021 г. банк обязан сообщать о причинах отказа от заключения договора банковского счета или о решении про расторжение договора банковского счета, а также о причинах отказа в проведении банковских операций.

Банкам отвели 5 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в проведении операций на предоставление ответа клиенту о причинах.

Один из способов поскорее разобраться с вопросами банка - держать документы под рукой. Помните, что для банка важно убедиться в реальности вашего бизнеса. Порой, для прохождения проверки, достаточно даже несколько фотографий с производства!

Но без документов всё равно не обойтись. Поэтому, в помощь бизнесу, публикуем список документов для разных ситуаций, подготовленный одним из крупнейших банков для бизнеса.

Банк запросил основание по оплате или получении денег:

документы по сделке, например договор, закупочный акт, счет и любой другой документ, который обосновывает получение или перевод денег.

и любой другой документ, который обосновывает получение или перевод денег. документы, которые подтверждают, что вы или контрагент выполнили свою работу, оказали услугу или поставили товар. Например, чек, квитанция, накладная или любой другой документ, где написано, за что оплата.

или любой другой документ, где написано, за что оплата. если компания платит налоги и зарплату в другом банке, то еще могут запросить, например, налоговую декларацию за последний период и подтверждение уплаты налогов.

В зависимости от сферы компании и типа вопросов, может возникнуть потребность в дополнительных документах:

1. Переводы на свой счет или карту:

Ситуация Документы, кроме договора и подтверждения услуг/работы Вы переводите в банк большую сумму после закрытия счета в другом банке. Выписка за год из банка, в котором закрываете счет. Переводите деньги из другого банка и оплачиваете работу подрядчиков. Других поступлений на счет нет. Выписка из банка, где видна информации об уплате налогов и расходах на компанию, поступлениях.

Ее можно загрузить заранее. У вас ИП и вы переводите почти весь оборот из бизнес-счета на личную карту. 1. Подтверждение уплаты налогов. 2. Ответы на вопросы банка о бизнесе.

2. Деньги для сотрудников:

Ситуация Документы, кроме договора и подтверждения услуг/работы Выдаете деньги сотрудникам на покупки для бизнеса, воды, канцелярии или чего-угодно. 1. Авансовый отчет 2. Чеки за покупку или выписка из карты. 3. Трудовой договор физ.лица, которому выдали деньги.

3. Плата за услуги / товары исполнителям-физ.лицам:

Ситуация Документы, кроме договора и подтверждения услуг/работы Самозанятым Чеки Исполнителям-физ.лицам 1. Выписка из банка, которая подтверждает уплату НДФЛ за перевод денег. 2. Письмо генерального директора, где он комментирует выбор. Можно писать что угодно, главное понятно. Например, разовая работа, небольшой объем, нет смысла брать в штат. Иностранцам 1. Миграционная карта - при необходимости. 2. Трудовой патент, разрешение на работу и т.п.

4. Плата за услуги/товары юрлицам:

Ситуация Документы, кроме договора и подтверждения услуг/работы Платите наличными 1. Договоры со всеми приложениями. Только с теми контрагентами, о которых спросил банк. 2. Письмо генерального директора, где он комментирует, почему платит наличными. Можно писать что угодно, главное понятно. У вас несколько ООО или ИП и вы заказываете услугу у них.

Например, платите своему ИП за перевозку продукции, которое сделало ООО. 1. Сопроводительное письмо к договору, счета-фактуры, товарные накладные, акты. 2. Обоснование экономической выгоды сделки, например, сравнение прайс-листов похожих подрядчиков. 3. Подтверждение реальности сделки, например, фото со склада. 4. Подтверждение, что у ИП хватает ресурсов на выполнение заказа, например: данные о квалификации сотрудников, если это специализированная работа. Допустим, для управления погрузчиком нужен отдельный документ; штатное расписание с численностью штата. 5. Статьи в СМИ, отзывы, посты и другие материалы о работе бизнеса. Возвращаете заем своей компании Документ, который подтверждает факт выдачи и получения займа, например договор и расписка или выписка из банка, где виден перевод. Выплачиваете контрагенту просроченную задолженность Документ, который подтверждает долг, например, договор с просроченной датой уплаты, акт сверки, претензия контрагента.

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