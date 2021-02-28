9% осужденных предпринимателей посадят

Налоговая проверка — испытание для любой компании. Ее последствия невозможно предугадать, вплоть до уголовной ответственности. Публикуем советы экспертов, как снизить риски.

9% осужденных предпринимателей получили реальные сроки лишения свободы в 2020 году. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев по итогам работы в 2020 году.

Всего в 2020 году рассмотрено 4 тыс. 300 дел в отношении 4 тыс. 400 лиц, осуждены 62% обвиняемых, 38% выиграли суд с властями и их уголовное преследование.

В мае 2020 агентство стратегических инициатив, бизнес-омбудсмен Борис Титов и представители деловых объединений обращались к президенту Путину с просьбой объявить амнистию по экономическим преступлениям к 75-летию Победы.

Но амнистию так и не объявили.

Проблема в том, что под прицел попадают не только недобросовестные бизнесмены. Нередко для улучшения своих показателей правоохранители затрагивают и честных предпринимателей.

Налоговые преступления

Причиной № 1 для возбуждения дела являются налоговые нарушения:

Уклонение физическим лицом от уплаты.

Уклонение юридическим лицом от уплаты.

Неисполнение или некачественное исполнение налоговым агентом своих обязательств.

Попытки сокрытия имущества от налоговых органов для уплаты налогов в меньшем размере.

Инициатива возбуждения уголовного дела может принадлежать:

Налоговой инспекции (ее представители предъявляют финансовую документацию, свидетельствующую о наличии задолженности).

Правоохранителям (в данном случае в качестве доказательств выступают материалы проверок правоохранителей, отреагировавших на заявление, которое поступило к ним).

Налоговой орган является одним из самых технически оснащенных. Чтобы выявить или доказать нарушение, можно не выходить из стен кабинетов. Процесс усложняется тем, что бизнес не до конца понимает все последствия контрольных действий. Часто проще согласиться с выводами и предложениями проверяющего, чем доводить дело до суда.

Перспективы для бизнеса в 2021 году

Пандемия «прогрызла» огромную дырку в бюджете. Казна недобрала 2,5 триллиона рублей. С кем будут бороться в первую очередь для пополнения бюджета? Разумеется с обнальными компаниями.

Налоговая ввела АСК НДС-2 (автоматическая система контроля), по которой видно разрыв НДС до 17-го контрагента. Таким образом они отслеживают конечного выгодоприобретателя и собирают информацию в папочку. Цель налоговой — оцифровать все транзакции юрлиц. После займутся ИП и самозанятыми. Для чего это делается?

АСК НДС-2 не позволяет легко и просто ликвидировать компанию. При заявлении на ликвидацию будет автоматически проверка налоговой. Невозможно разбить платеж, невозможно изменить счет-фактуру и поменять контрагентов. В результате аналитической работы налоговой инспекции в казну за 2020 год добровольно было возвращено 100 млрд. рублей.

СИЗО как способ раскрытия преступлений

Излюбленный способ раскрытия преступлений — помещение людей в СИЗО. Следователь, как мантру, повторяет три основания, и человек уезжает под стражу.

Первое основание. Лицо может скрыться;

Второе основание. Лицо может продолжить заниматься преступной деятельностью;

Третье основание. Лицо может воспрепятствовать расследованию по уголовному делу.

Все эти поводы приводятся без каких-либо доказательств, но суду этого обычно достаточно. Примеров того, как у нас арестовывают по экономическим преступлениям множество в разных публикациях и видео в интернете.

Как избежать уголовных рисков

Проводить тщательную проверку контрагентов . В случае налогового спора на вашей стороне будут доказательства проявления должной осмотрительности.

Хранить доказательства ваших переговоров с контрагентами . В уголовном процессе можно использовать любые доказательства: переписка в почте, сообщения в мессенджерах, различные меморандумы, протоколы согласований и др. Например, в сделках с торговыми домами эти доказательства для защиты покупателя приходятся очень кстати.

Держать свою документацию в полном порядке . Пользоваться услугами грамотных юристов. К визиту налоговиков и правоохранителей готовиться заранее. Регулярно проводить осмотр флешек и старых документов. Удаленная информация на компьютере может быть восстановлена, и на основании этого неоднократно были сформулированы претензии.

Срок давности по экономическим преступлениям — 10 лет . Это время рекомендуют хранить доказательства своей невиновности в надежном месте.

В случае изъятия органами документов блокируется работа компании. Чтобы этого не произошло, надо хранить информацию в облаке или на удаленном сервере .

Могут допросить сотрудников, с которыми вы плохо расстались. При защите нужно представить докладные и объяснительные от других о причинах конфликта с сотрудником. Но лучше ни с кем плохо не расставаться.

10 стоп-фраз, которые нельзя говорить на допросе

Я согласен на бесплатного защитника. Он заинтересован не в защите предпринимателя, а в наискорейшим завершении дела;

Я отказываюсь давать показания . Некоторые ссылаются на 51 статью Конституции. Неверно отказываться от показаний сразу и тотально. Следователь будет только рад. Можно отказаться от показаний по конкретным вопросам;

Я готов признать вину . Никогда не стоит торопиться, поддаваясь давлению следствия и без адвоката. При борьбе можно добиться более мягкого состава преступления;

Я все расскажу подробно . Нельзя употреблять слово «подробно». Потом будет сложно исключить или изменить показания;

Давайте договоримся . Так вы можете стать фигурантом по делу с предложением взятки. Это еще одно уголовное дело;

Я спешу . Этим вы даете повод затянуть следствие;

Я не помню . Гораздо эффективнее использовать «Я затрудняюсь вспомнить в данный момент»;

С какой целью интересуетесь? Не нужно задавать следователю вопросы, это приведет только к обострению отношений;

Слэнг . Используйте только правильный литературный язык;

Отвечайте строго на поставленные вопросы. Не давайте избыточной информации о себе и четко дозируйте ее.

Внимательно прочитайте протокол допроса, сделайте его конспект, чтобы помнить все сказанное.

ТОП самых опасных вопросов следователя

Вопросы могут быть или для установления истины, или для доказательства того, что следователь уже знает. Второй вариант более распространен.

Вы же понимаете, что на допрос просто так не приглашают. Это старый прием при уголовных делах экономической направленности. Этим вопросом следователь рассчитывает вас напугать;

Вы же понимаете, что нам все известно. Это делается для нанесения сомнений в выбранной тактике защиты. Никогда не надо верить следователю;

Ваш сообщник во всем сознался. Этой фразой следователь намекает, что вы не просто свидетель. В 80% случаях это блеф;

Отказ от дачи показаний является автоматическим признанием вины . Это ложь и подмена понятий «признание вины» и «дача показаний»;

Вы же понимаете, что сейчас или признаетесь или едете в СИЗО. Особенно это любят делать после обыска и долгого допроса. Иногда разыгрывается целый спектакль со звонком следователя в суд, вызовом конвоя. Эту меру должна санкционировать прокуратура и суд;

Вы же понимаете, что если сознаетесь сейчас, вам светит только условный срок. Обещая незначительное наказание, вытягивается самооговор, но следователь не может ничего гарантировать. Решает суд и следователь не может повлиять на этот вопрос.

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