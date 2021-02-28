Табу при визите налоговиков в офис компании

Цель № 1 налоговой при визите к вам в офис - навести страх и ужас, спровоцировать ошибки директора, главбуха, других сотрудников. Разбираемся, как противостоять давлению при налоговых проверках.

Перед выездной проверкой налоговая готовится, чтобы бизнесмен потерял побольше крови. Сверяет цифры и декларации с данными банка, и таким образом получают резюме, идти в компанию или не идти.

Если к вам нагрянула такая проверка, то скорее всего налоговики уже знают, что искать. Если доначислят по итогам проверки меньше, чем планировали, то это урон по показателям и доходам инспектора. Поэтому проверяющие будут стараться!

Что должен предоставить проверяющий

Удостоверение сотрудника ФНС. Решение о проверке на данной территории.

Важно сделать копию решения о проверке. Возможно, вас там нет, а есть открытый перечень организаций. Такое бывает часто. Обратите внимание на адрес компании. Случается, что написана компания со схожим названием, но другим адресом. Сравните фамилию проверяющего с удостоверения с решением. В случае несовпадения смело отправляйте их за документами.

Табу при встрече

1.Не паникуйте.

Если налоговая пришла, особенно с полицейскими, их цель № 1 посеять ужас при первой встрече. Именно из-за стресса люди делают большие ошибки. Таким образом собственными руками можно открыть дорогу к тому, что действительно не стоит показывать.

2.Не оставляйте проверяющего без присмотра.

Налоговый или члены комиссии высматривают, что у вас происходит? Вы точно также прикрепите сотрудника, который будет высматривать их действия. Если пришло несколько проверяющих, за каждым нужен глаз да глаз, выделяйте на каждого отдельного сотрудника. Таким образом, вам будет легче доказать в суде, если налоговик включил в результаты проверки информацию, полученную незаконным путем.

3.Пытаться спрятать, сжечь, уничтожить, порвать.

Это уже поздно делать, надо было раньше. А вот зафиксированный факт попыток скрыть информацию усугубит ситуацию бизнесмена.

4.Предоставлять дополнительную информацию.

Спокойно передавать документы, но только те, которые запрашивают. По наивности можно пытаться что-то объяснить сверх того, что просят.

5.Не давайте ложную информацию.

Бессмысленно и бесполезно по-быстрому готовить документы в подсобке. Не в плюс предпринимателю будет говорить информацию, которой не было. Лучше промолчать, если что-то не знаете. Говорите “я не знаю”. Завладеть фактом предоставления ложной информации - это манна небесная для налоговика.

Помощь профессионалов дешевле

Не все бухгалтера имеют опыт проверок. Налоговой важно «раскатать» налогоплательщика, чтобы у него не было шансов выиграть судебный процесс. Поэтому важно привлекать специалистов с опытом.

Идеально, если есть возможность позвонить налоговому юристу сразу в начале проверки.

Он знает какую информацию надо предоставить по закону, чтобы не предоставлять все подряд. Налоговый юрист проконтролирует, чтобы сотрудник налоговой действовал в законном поле и не напрашивался на встречную проверку.

В этом случае, проверяющий проведет проверку максимально быстро и не будет растягивать время. Бизнесу дешевле вопросы решить в процессе, чем потом выгребать последствия.

Бизнес может выдвинуть возражения по акту проверки. Налоговому юристу, если он участвовал в проверке, будет проще «отбивать» ваши деньги в суде. Оплата юриста компенсируется размерами доначислений проверяющего. Ведь они обязательно что-то найдут. Поэтому потратьте 30 минут времени и найдите контакты опытного юриста заранее, чтобы они хранились на черный день. Даже если вы в суде не докажете свою правоту, вы легко сможете растянуть процесс на год и оттянете момент доплаты налогов.

Допрос свидетелей

Не следует игнорировать требования налоговиков о допросе. Суть мероприятия - чтобы налоговые убедились в правдивости фактов сделки, продажи товаров, предоставления услуг. Они будут спрашивать где вы познакомились с контрагентом, каким образом шла переписка, каким образом подписывались договоры, кто передавал документы, кто передавал товар.

В качестве свидетеля может быть вызвано любое физическое лицо, которое имеет отношение к бизнесу - руководитель, бухгалтер, менеджер по продажам, грузчик, техник. Вся цепочка (!) взаимодействия должна быть подтверждена не только документально, но и показаниями участников.

На допрос, согласно статьи 48 Конституции, можно взять юриста или консультанта, хотя это может вызвать недовольство налоговика. Нет необходимости с собой брать какие - либо документы. Ваша цель при первом визите - выяснить, какие к вам вопросы.

Если происходит подвох, ситуация для вас неблагоприятная, то вы всегда можете отказаться от дачи показаний согласно статьи 51 Конституции. Главное, что вас не смогли обвинить в даче ложных показаний. Не отказывайтесь от дачи показаний сразу. Вы можете ответить «не помню в данный момент», «мне надо посмотреть документы». Это позволит выиграть время и выяснить, что от вас хотят.

Излюбленный прием налоговиков - в допросе начинает участвовать много персон и начальников, показывая важность процесса. Не допускайте этого, и просите всех формулировать вопросы через протокол.