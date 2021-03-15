Бизнес-климат в 2021: тотальный налоговый мониторинг и смерть обнала

Попытки государства установить тотальный контроль над бизнесом вызывают смех, слезы, печаль, страх, шок, удивление. График тревожных новостей расписан до 2024 года. Государство так близко к цели, как сейчас, еще не было. Без эмоций разбираемся в неизбежном и планируем выживание.

Чего хотят власти? Процитируем государственную икону стиля Даниила Егорова, руководителя ФНС: «Главное — не собрать больше налогов, а „обелить“ рынок, создать удобную модель и сделать налогоплательщиков законопослушными».

Обратите внимание. Не собрать больше налогов, а сделать налогоплательщиков законопослушными.

Мечты про тотальный контроль

Впервые налоговый контроль за расходами граждан ввели 1 января 2000 года. Под прицел попали покупатели недвижимого имущества, транспортных средств, акций, культурных ценностей и золота в слитках.

Через четыре года контроль был отменен. Налоговики погрязли в информации о покупке подержанных «Жигулей» и дачных домиков. Затраты на администрирование оказались выше, чем доходы от контроля.

По официальной статистике, в 2020 году количество выездных налоговых проверок сократилось на треть и составило 6 тысяч. Контрольные мероприятия дополнительно принесли в бюджет почти 300 млрд рублей. При этом более половины (158 млрд рублей) обеспечены аналитической работой.

Федеральная налоговая стала самой технологически оснащенной службой. Раньше инспектору надо было знатно потрудиться в своей аналитике. Сейчас выявление фиктивности сделки, построение гигантских цепочек движения товара от точки А в конечную точку Б происходят по нажатию кнопки.

Судьба обнала

Даже эксперты по обналу не могут предсказать его судьбу в 2021 году. Благодаря новой нормативной базе, налоговики могут перекрыть все. Мы не будем строить прогнозы, а обозначим то, что уже свершилось.

Инструмент онлайн-касс внедрен и успешно работает . Хождение наличности под пристальным контролем налоговой инспекции и мы не можем уменьшать, увеличивать, подгонять. Для оперативной проверки, наблюдения и контрольной закупки налоговики могут привлекать сотрудников ФСБ.

Для оперативной проверки, наблюдения и контрольной закупки налоговики могут привлекать сотрудников ФСБ. Налоговая получила онлайн доступ не только к счетам организаций или индивидуальных предпринимателей. Все расчёты физических лиц видны налоговикам : сколько пришло денег, сколько ушло и кому, сколько осталось и сколько налогов не уплачено.

: сколько пришло денег, сколько ушло и кому, сколько осталось и сколько налогов не уплачено. Глава ФНС России заявил о создании 100% электронного документооборота для всех юрлиц, а затем и для физлиц. Значит, что у налоговиков на руках будет вся первичка. Это говорит о внедрении новой версии АСК НДС-2, запущенной с 1 июня 2020 года. Осталось дождаться 1 июля 2021 года, когда АСК НДС-2 интегрируется с маркировкой, онлайн-кассами и многим другим.

Анонс нового налога для торговли

Господин Егоров заговорил про новый режим налогообложения еще в ноябре 2020 года. Режим предполагает, что налоги будут рассчитываться автоматически, без обязательного предоставления отчетности в налоговые органы.

Сейчас институт контрольно-кассовой техники (ККТ) используется во многом как инструмент информирования правительства о состоянии ритейла в стране.

«Если нас поддержит Минфин, правительство и Госдума, то, соответственно, мы увидим новый режим, который на основании онлайн-ККТ полностью берет исчисление налогов на борт ФНС», — поделился Егоров.

Вы оценили красоту замысла Главы ФНС про автоматический расчет налогов? Ведь он свои идеи на ветер не бросает.

А при чем здесь налоговый мониторинг?

Налоговая инспекция уверенно получает доступ в режиме онлайн ко всем хозяйственным сделкам. Сейчас мы совершаем сделку, подаем отчет, но этого налоговикам недостаточно. Они хотят контроль в реальном времени.

Налоговый мониторинг — новая форма налогового контроля. Он заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности.

«Наша цель — стать надежным партнером для налогоплательщика, помощником в бизнесе.» — прокомментировала начальник Управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова.

Этот эксперимент носит добровольный (?) характер. Отобраны крупные игроки рынка для интеграции системы. Далее уменьшили критерии компаний, которые попадают под налоговый мониторинг. Далее запланирован рост воронки компаний. Каких-нибудь пара-тройка лет и доберутся до малого бизнеса.

Неожиданные выводы

Сообщество на Клерке обсуждает вопросы бухгалтерского учета. Вместе с этим не уходит с повестки дня вопрос выживания бизнеса. Все обеспокоены, что впереди ожидаются долгие голодные годы. В этой ситуации справедливо инвентаризировать все имеющиеся ресурсы.

Про деньги сказано многое. Но что для бизнеса важно не меньше денег?

Корпоративная культура . С хорошей командой можно горы свернуть на честном слове. Не очевидно, но в тяжелые времена надо вкладываться в культуру. Это не значит становится пушистым и хорошим для всех. Это значит играть по правилам, окружать себя единомышленниками и профессионалами.

Думаете про бухгалтера или сервис учета? Не держитесь за людей и схемы из прошлого. Жизнь в условиях неопределенности накладывает обязательства. Выбирайте тех, кто в тренде и работает с энтузиазмом.

Планирование и оценка рисков . Предприниматели знают о проблемах, но часто не имеют стратегии на худший случай. Решение сложных вопросов затягивается до последнего в надежде на удачу. Но по классике менеджмента, непринятое решение обходится дороже, чем ошибка в решении.

Планируйте, даже если у вас на это нет времени и сил. Эта привычка окупится быстро. Но ещё быстрее окупится наше сотрудничество — Чёрная бухгалтерия помогает предпринимателям избегать проблем с налоговой и банками, и экономим ресурсы.

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