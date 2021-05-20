Разбор и реальные примеры проверок предпринимателей

Под какие проверки чаще попадают предприниматели? И чем грозит контроль? Начнем с самой распространенной формы проверок, актуальных для ИП.

Камералка — проверка по умолчанию

Все декларации (расчеты) в ФНС подпадают под камеральную налоговую проверку. Это значит, если вы ИП на УСН, ОСНО или ЕСХН — это ваш случай.

На патенте, как известно, декларация не сдается. Но ПСН, как правило, совмещают с общим или упрощенным режимом, поэтому совсем без камералок не обойтись. Даже если вы сдали нулевые декларации, их будут проверять. Скажете — а чего там смотреть-то? Одни нули?

Налоговая прошерстит расчетные счета ИП и если какая-то сделка вызовет вопрос, инспекторы потребуют пояснения у самого ИП, а лучше — сразу сделают запросы в соответствующие ведомства. Например, если вскроется какая-то сомнительная операция с недвижимостью — в Росреестр. Это уже так называемая углубленная камеральная проверка.

В рамках такой проверки налоговая легко выявляет случаи, когда ИП безвозмездно получил какое-то бизнес-имущество, но соответствующий внереализационный доход в декларацию не включил. Как итог — доначисления по итогам камералки, вместе с пенями и штрафами. Недавний кейс с такой ситуацией — постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2021 № 13АП-32125/2020.

Анализируя выписки по расчетному счету, налоговая изучает основания платежей. Если выяснится, что ИП провел операцию в учете по «левому» основанию, когда в платежке написано совсем другое, вопросы неминуемы. Например, платежи под грифом «оплата за услуги» очень трудно выставить постфактум займом. Если это и был заем, попахивает схемой, а это значит, налоговая может записать все суммы в выручку, как это видим в определении Верховного суда РФ от 25.01.2021 № 309-ЭС20-22056.

Если никаких деклараций патентщик не сдает, периодически его расчетный счет налоговики тоже проверяют. Точно заинтересуются объемом выручки, если доходы приближаются к пороговым значениям. Например, если выручка патентщика составила 59,7 млн. руб. из 60 млн. разрешенных. Также пристально смотрят на назначение платежей.

Как видите, налоговой не надо никуда ни выезжать, ни приходить, чтобы накопать кучу косяков в деятельности предпринимателя.

Фонды тоже камералят отчетность, которую вы им сдаете. Под контроль фондов попадают все ИП с наемным персоналом.

Выездная проверка — квинтэссенция контроля

Для камеральной проверки не нужно какое либо специальное решение. Такая проверка начинается по умолчанию в ответ на тот или иной отчет от ИП.

Получить выездную проверку, по одному или сразу нескольким налогам, еще надо умудриться. Проводится она по решению руководителя инспекции или его заместителя. Как правило — на территории, в помещении налогоплательщика.

Риски выездной можно оценить самостоятельно по ряду формальных критериев. Это среднеотраслевые показатели налоговой нагрузки. В начале мая ФНС разместила свежие данные — за прошедший 2020 год. Смотрите цифры на подсайте «Контрольная работа» в разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок». Там же — показатели рентабельности продаж и активов. Все данные представлены по видам экономической деятельности.

Отклонение уровня налоговой нагрузки от ее среднего уровня в конкретной отрасли — один из критериев самостоятельной оценки налоговых рисков. Если в значениях большой разброс или резкие скачки в любую сторону, риск выездной проверки значительно увеличивается.

Основное внимание традиционно к НДС, возможному дроблению бизнеса и зарплатным налогам.

Надо ли бояться выездной проверки от ФНС «маленьким» ИП, с незначительным оборотом? Вряд ли. При условии, что предприниматель — добросовестный: платит все положенные налоги в срок и вовремя отчитывается. И тут встает самый острый вопрос — каких предпринимателей считать «маленькими»? В каждом регионе свои ориентиры и мерки. Нигде они, конечно, в открытом доступе не прописаны.

Имеет значение сумма налогов, которую можно доначислить. Если с ИП нечего взять, доначисления будут смешными (читай: проверка — нерезультативной), то и вероятность выездной проверки стремится к нулю.

В первые два года почти все ИП могут работать спокойно. Дело в том, что на выезде инспекторы вправе проверить период, не превышающий три календарных года, предшествующих тому, в котором вынесли решение о проверке. При этом обычно смотрят сразу два или три года. Поэтому если ИП — новичок, ревизоры точно к нему придут не сразу.

Тонкий момент: сейчас всё больше выездных проверок проводится в отношении физлиц без статуса ИП. Это бывает, когда налоговая видит в деятельности «физика» признаки предпринимательства. Например, построил нежилое помещение и продал его. Или систематически сдает нежилые помещения в аренду. Показательный кейс — определение Верховного Суда РФ от 28.01.2021 № 309-ЭС20-22246, которое попало в Обзор ФНС — п. 7 письма от 06.04.2021 № БВ-4-7/4549.

ИП-работодатели могут столкнуться с выездными проверками ФСС и ПФР. Зачастую фонды кооперируются с ИФНС и наступают вместе. Поэтому если от ФНС проверка маловероятна, то и фонды вряд ли заинтересуются конкретным ИП-работодателем.

Внеплановую выездную проверку от фонда ждите, если в фонд поступила жалоба от работника.

Встречная проверка — когда проверяют не вас

Такого понятия, как «встречная проверка», в НК нет. Это один из видов иных мероприятий налогового контроля. Проводится «встречка» в рамках выездной или камеральной проверки вашего контрагента. Или контрагента вашего контрагента. То есть это уже второе звено, если идти по цепочке контрагентов. Могут быть и более отдаленные звенья.

Суть — документы проверяемого контрагента налоговая сверяет с вашими, чтобы убедиться в реальности сделки.

Ваша задача при «встречке» — представить документы по требованию налоговиков в обозначенный ими срок. Это 5 или 10 рабочих дней — зависит от вида проверки. Игнорировать требование не стоит, хоть проверяют и не лично вас. За нарушение срока — штраф минимум 10 000 руб. А если к ответственности по статье 126 НК (непредставление сведений) прибавят штраф по статье 129.1 НК (несообщение сведений), будет 15 000 руб.

Большой риск встречных проверок возникает, если ИП работает с сомнительными поставщиками или покупателями. Поэтому на этапе переговоров важно проверять своего контрагента, чтобы избежать отношений с проблемными.

Неналоговые проверки ушли на каникулы

Проверки от ФНС и фондов никто не отменял. А вот плановые проверки малого бизнеса, которые раз в 3 года проводят Роспотребнадзор, МЧС, Роскомнадзор, трудовая инспекция и другие подобные органы госконтроля, — приостановили на весь 2021 год (постановление Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969). Но, как всегда, не без исключений.

Освобождение не распространяется на самые опасные сферы деятельности, а также лицензируемые и социально значимые, например, здравоохранение, образование. Также будут проверять тех, кто ранее уже грубо нарушал закон.

Проверить, подпадаете ли вы под плановые НЕналоговые проверки в 2021 году, можно на сайте Генпрокуратуры.