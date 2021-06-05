О чем ваш банк расскажет налоговой. Новые правила для ФНС о банковской тайне

Не секрет, что недавно ФНС получила более широкие полномочия по получению информации о банковской тайне. Сама налоговая служба утверждает, что плохо не будет никому и добросовестные бизнесмены не пострадают. Предприниматели, которые устали уже доказывать эту самую добросовестность, в очередной раз горько вздохнули — ну, конечно! Стоит ли верить обещаниям ФНС и какими теперь сведениями банк будет делиться с налоговой?

Какие данные будут передаваться

Банки должны в течение трех дней, после получения запроса от ФНС, предоставить данные о бенефициарах, представителях и выгодоприобретателях, как в целом по лицу, на которого пришел запрос, так и по отдельным операциям и платежам.

Принято считать, что вопрос о конечном выгодоприобретателе это больше про организации, но т.к. ИП часто замечают в схемах обналичивания, то к операциям предпринимателей в банке обеспечено внимание как от службы внутреннего контроля, так и от ФНС.

Например, ИП получает оплату от нескольких компаний — «А», «Б», «В», а затем переводит деньги одному контрагенту — организации «Г», почти полностью. Не пытается ли «Г» с помощью ИП скрыть свою зависимость с первыми тремя компаниями?

Или предприниматель получает деньги постоянно от одних и тех же 2-3 организаций, при этом почти не оставляет денег на счете и снимает наличку всегда в сумме до 600 000 рублей, чтобы операции не попадали под обязательный контроль, а информация о них в Росфинмониторинг. При этом никаких крупных покупок не совершает, предъявить документы об оплате этими деньгами услуг или товаров поставщикам не может. Может быть деньги просто передаются из рук в руки частному лицу?

Такие вопросы ждут ИП от банка и на комиссиях в ИФНС.

Кроме того, банк предоставит по запросу налоговой копии следующих документов:

паспортов;

доверенностей на получение денег со счета (тоже путь, который может вести к реальному получателю дохода);

договоров по счету — открытие, обслуживание, закрытие;

карточек с образцами подписей.

Зачем еще это нужно ФНС?

Организации и ИП находятся под наблюдением ведомства, регулярно отчитываются и в рамках проверок налоговая может запросить по ним данные о движениях на расчетном счете и другую информацию.

Другое дело — физлица. Они сами отчитываются за свои доходы, но даже если не сделают этого, то проследить за исполнением обязанностей налогоплательщика-физлица труднее. Если гражданин продаст квартиру или машину, то ФНС об этом узнает от Росреестра или ГИБДД. А вот если продавать (перепродавать) обычные вещи, или без регистрации заниматься предпринимательством, то ФНС может и не узнать об этом.

Т.е. главная причин, по которой ФНС нужен доступ к банковской тайне (которая, видимо, уже и не тайна вовсе) — борьба с незаконным предпринимательством. Иначе, пока физлицо не подаст декларацию, выходит, что и проверять его налоговая раньше не могла.

Еще одна причина, очевидно, в появлении большого количества самозанятых, которые хоть и формально вышли из тени, но все равно часть доходов не отражают в «Моем налоге» и скрывают свою реальную выручку (прежде всего чтобы не потерять право на самозанятость, превысив годовой лимит в 2,4 миллиона рублей).

Что знала ФНС о физлицах и ИП раньше?

Налоговая служба могла лишь запрашивать информацию при проведении налоговой проверки. Например, если провела камеральную проверку декларации 3-НДФЛ.

Об открытии / закрытии счета физлицом, ИП или организацией банк также должен был извещать ФНС (в течение 3-х дней со дня открытия). С апреля 2020 года под передачу сведений попали также электронные кошельки, такие как Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney и PayPal.

Но вот просто так запросить информацию о движении средств по счетам в банке обычного физика налоговая не могла. А теперь может и для этого ей уже не нужно проводить проверку.

ФНС могла подать запрос о счетах, вкладах, остатках на них или операциях только при наличии мотивированного запроса. Надо было получить согласие вышестоящего налогового органа или запрос от коллег из за рубежа — от налоговой службы другой страны, с которой у России есть соглашение об обмене данными.

Сейчас основания для запроса в общем то все те же:

налоговая проверка;

истребование документов;

решение о взыскании налога, приостановлении операций или отмене приостановления.

Информацию о физлице ФНС может также получить с согласия руководителя вышестоящего налогового органа, руководителя ФНС или его заместителя и на основании запроса от аналога ФНС иностранного государства, если это предусмотрено международными договорами.

При этом получить то же согласие начальства инспектору вряд ли будет трудно, так что фактически проверить могут любого клиента банка, в любое время.

Кроме ФНС и банка есть и третий участник сбора данных — Росфинмониторинг. Он получает сведения о крупных сделках — свыше 600 тысяч рублей. Причем с недавнего времени уже независимо от того, является эта операция обычной для предпринимателя (такой как внесение на счет выручки, выплата аренды, снятие налички для выплаты зарплаты и т.п.) или нет.

Пытаться растягивать платежи и скрывать общую сумму сделки, или перечисления, или снятия наличных бессмысленно. Банк будет анализировать совокупность операций.

Пример: ИП выплачивает ежемесячно по договору 150 000 за аренду склада. Склад он арендует с 1 января 2021 года. В апреле он проведет четвертый платеж и сумма перечислений по договору составит в общем 600 000 рублей. Значит операции по расчетам за аренду по данному договору подлежат обязательному контролю.

По словам налоговиков

ФНС уверяет, что намерения ее чисты — выявление неплательщиков налогов, незарегистрированных предпринимателей, незаконной деятельности, отмывания денег и т.п. Все это часть риск-ориентированного подхода при проведении налогового мониторинга.

При этом многие предприниматели могут сказать, что те же самые аргументы используют и банки, когда блокируют им счета по 115-ФЗ. Чёрная бухгалтерия регулярно сталкивается с блокировками, которые предприниматель или организация обойти не могут. Это при том, что на руках есть все необходимые документы, а запросы банка не игнорируются и исполняются своевременно.

Наши клиенты не подпольные предприниматели или обнальщики, но при этом не могут доказать реальность собственной деятельности до тех пор, пока не обратятся в нашу комплаенс-поддержку. Пример подобного кейса мы приводили в статье «😱Клиент „Чёрной Бухгалтерии“ под катком блокировок счета по 115-ФЗ».

Это говорит о том, что хваленый механизм, призванный находить и прикрывать теневой бизнес, в итоге проезжает катком и по честным предпринимателям.

По словам экспертов

Эксперты считают, что обычным гражданам и ИП нечего опасаться. Осторожность следует проявить тем, чей годовой доход очень высок и может вызвать интерес налоговиков. Опасаться внимания стоит индивидуальным предпринимателям, которые участвуют в серых схемах, балансируют на грани спецрежима, используют в качестве способа оптимизации дробление бизнеса или иные незаконные приемы.

Не вызывает у экономистов тревоги возможность ухода предпринимателей от безналичных расчетов, по крайней мере массово. Напротив, сейчас законодательство строится так, что утаить свою выручку и проводить только наличные расчеты становиться все сложнее — пример тому онлайн-кассы, маркировка, прослеживаемость товаров. Да и люди быстро привыкают к новым технологиям, кэшбеку по банковским картам и не хотят платить наличными.

Зато некоторые эксперты высказывают мнение, что налоговики будут еще больше злоупотреблять своим правом.

Ранее у банка не было возможности проверить легитимность запроса от ФНС. Он не мог знать проводится ли действительно в отношении физлица, ИП или организации проверка или нет. Поэтому теоретически ФНС могла прислать запрос даже не имею для того оснований. А теперь они ей и вовсе не нужны.

Получая распоряжение на блокировку счета, банк также не может проверить реальность оснований, по которым ФНС блокирует счет.

Кстати, о том, как выиграть суд у ФНС и возместить расходы при незаконной блокировке, мы расскажем в одной из ближайших статей. Чтобы не пропустить, подпишитесь на наш блог и соцсети:

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