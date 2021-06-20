Вернуть доступ к заблокированному счету и не пустить бизнес под откос. Какой план?

Два дня из жизни комплаенс-поддержки без прикрас: о нервах, стрессе, и о том, как негативный отзыв в соцсетях обернулся благодарностью и положительными рекомендациями.
О клиенте
ООО Рассвет. Бухгалтер: Гульназ Хисматуллина.
Краткая справка: компания работает на УСН-доходы. Штат сотрудников небольшой. Расчетный счет в Банке Уралсиб. Сфера деятельности — лесозаготовка.
Цель обращения
Компания обратилась к нам по поводу ведения налогового учета. Но так как мы не занимаемся сопровождением организаций, то предложили по этому вопросу обратиться к нашим партнерам.
Однако в ходе общения выяснилось, что у компании есть проблема сугубо по нашему профилю: банк заблокировал единственный счет. Причины неизвестны, работа предприятия полностью парализована.
Наша комплаенс-поддержка принялась за работу.
День 1-й. Докопаться до сути
Собираем анамнез
Перед тем, как приступить к анализу мы задаем клиенту наводящие вопросы:
- Когда и в какой последовательности происходили события?
- Какие операции вызвали подозрения?
- Какие сведения запрашивал банк?
- Как реагировали на требования?
- Какие документы представляли банку?
Эти данные помогают понять, какие документы нужно запросить у клиента, чтобы проанализировать ситуацию и установить объективную причину блокировки.
Первичная информация со слов клиента:
«Счет просто заблокировали и запросили документы, на основании, которых совершаются входящие операции. Документы банку представили, однако счет не разблокировали, и повторных запросов не было».
Запрашиваем у клиента:
- выписки по счету за последние 3 месяца, чтобы отследить все движения по счету, налоговую нагрузку, последних контрагентов, с которыми активно клиент работал последнее время;
- скрины запросов банка, чтобы понять мотивацию сотрудников финмониторинга;
- документы, которые клиент банку отправил в ответ, чтобы понять насколько они были убедительны или неубедительны, и почему банк не снял ограничения.
Открываем резервный счет
Клиенту нужно срочно восстановить работу, но проведение анализа требует времени. Обычно служба комплаенса справляется за 1 день. Реже, если загрузка экспертов высокая, анализ может занять 2 дня.
Стратегия дальнейших действий зависит от результата анализа. А оперативность разрешения вопроса с банком — от целого ряда факторов:
- готовность банка к общению;
- открытость службы финмониторинга;
- регламента сроков рассмотрения обращений, переданной документации и официальных ответов банка.
За 1 день проблему решить нереально.
Клиент в стрессе, деньги зависли, решение нужно «вчера», а его нет. В расстроенных чувствах клиент пишет нам негативный отзыв в соц сетях.
Чтобы бизнес не простаивал, принимаем совместное решение об открытии резервного счета. Наши специалисты предлагают Модульбанк. Клиент отказывается — его интересует Альфа Банк.
Прогнозировать поведение их комплаенса мы не можем, так как ещё не подведены итоги анализа и мы не знаем, внесён ли клиент в списки ЦБ по инициативе Уралсиба, поэтому просто информируем клиента о возможных рисках. Попыткав итоге оказывается успешной — счет в Альфа Банке открыт.
День 2-й. Любая проблема имеет решение
Подводим итоги анализа
Скорость обработки данных индивидуальна и зависит от множества факторов: количества счетов, специфики деятельности, форматов предоставляемых документов.
Наиболее удобный формат для анализа — таблицы Excel. Такие данные наша система умеет обрабатывать автоматически. Но мы понимаем, что некоторые банки при ограничении деятельности по счету, блокируют функционал интернет-банка. Поэтому мы не настаиваем на одном формате, а берем в работу любые доступные данные в любом виде.
Ситуация у клиента именно такая: выписки только в формате PDF, все запросы — в бумажной форме. Поэтому анализ производится не автоматически, а вручную.
В процессе работы возникают дополнительные вопросы по уточнениям назначений платежей. Они не конкретизированы. Мы рекомендуем указывать точные назначения платежей своим клиентам-ИП для целей налогового учета. А здесь речь идет о юридическом лице — прозрачность операций критично важна.
Клиент дает уточнения, но ощутимо нервничает, так как время идет — пошел 2 день с момента обращения.
Наш специалист принимает решение о проведении видеовстречи с руководителем компании. Во-первых, детальные пояснения о работе бизнеса ускорят процесс, а, во-вторых, руководство компании получит представление о том, на каком этапе находится анализ, и как он проходит.
Разрабатываем стратегию решения проблемы
Видеовстреча прошла успешно. Мы познакомились с клиентом поближе, подвели итоги анализа и разработали стратегию решения проблемы.
Для начала довели до сведения руководителя результаты анализа. По нашему мнению клиент в глазах банка попал под определение фирмы-транзита, так как:
- Согласно выпискам оборот за три месяца составил 5 млн. рублей, налоговая нагрузка крайне низкая — около 1 %, а это самый минимум, даже без учета отрасли.
- Очень много обезличенных платежей. У нас при анализе, так же как и у банка возникли вопросы: что это за операции?
- По выпискам видно, что крупные суммы снимаются наличными. На какие цели уходят средства — не понятно.
- Высокий коэффициент исходящих платежей без НДС по отношению к поступлениям без НДС — это уже повод для проверки.
Резюме: полное попадание компании под все возможные критерии, на которые обязан реагировать банк.
Руководитель рассказал про детали бизнеса. В частности, оборот компании вырос за счет лизинга, наличные были необходимы для оплаты сопутствующих услуг бизнеса.
Разрабатываем стратегию общения с банком:
- Нужно записать видео с производства, которое доказывает реальность бизнеса: вот делянка, идет заготовка леса, спилили, загрузили, отправили груженый лесовоз.
- Нужно самостоятельно представить в банк детальные пояснения о деятельности компании, видео и подтверждающие документы: отчеты, акты, договоры.
Первый пункт — это неформальный способ ответить на запросы банка, который мы иногда используем и рекомендуем клиентам с рисковыми видами деятельности. Пользуйтесь этим с осторожностью, не каждый банк будет готов принять от вас пояснения в таком виде.
Развязка
После представленных документов и пояснений — счет в Уралсибе разблокировали. Клиент очень благодарен: актуализировал отзыв в социальных сетях и с удовольствием рассказывает о нашей работе своим коллегам.
Вот так работает наш сервис комплаенс-поддержки. Далеко не всегда все просто и гладко, но это неотъемлемая часть нашей работы. И чем сложнее задача, тем ценнее достигнутый результат. Мы не раздаем пустые обещания, а просто помогаем клиентам решать их проблемы.
В своём инстаграме мы поделились общими советами о главных отличиях проверок по 115-ФЗ и том, как правильно вести себя с банком в случае блокировки. Подписывайтесь!