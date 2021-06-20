Вернуть доступ к заблокированному счету и не пустить бизнес под откос. Какой план?

Два дня из жизни комплаенс-поддержки без прикрас: о нервах, стрессе, и о том, как негативный отзыв в соцсетях обернулся благодарностью и положительными рекомендациями.

О клиенте

ООО Рассвет. Бухгалтер: Гульназ Хисматуллина.

Краткая справка: компания работает на УСН-доходы. Штат сотрудников небольшой. Расчетный счет в Банке Уралсиб. Сфера деятельности — лесозаготовка.

Цель обращения

Компания обратилась к нам по поводу ведения налогового учета. Но так как мы не занимаемся сопровождением организаций, то предложили по этому вопросу обратиться к нашим партнерам.

Однако в ходе общения выяснилось, что у компании есть проблема сугубо по нашему профилю: банк заблокировал единственный счет. Причины неизвестны, работа предприятия полностью парализована.

Наша комплаенс-поддержка принялась за работу.

День 1-й. Докопаться до сути

Собираем анамнез

Перед тем, как приступить к анализу мы задаем клиенту наводящие вопросы:

Когда и в какой последовательности происходили события?

Какие операции вызвали подозрения?

Какие сведения запрашивал банк?

Как реагировали на требования?

Какие документы представляли банку?

Эти данные помогают понять, какие документы нужно запросить у клиента, чтобы проанализировать ситуацию и установить объективную причину блокировки.

Первичная информация со слов клиента:

«Счет просто заблокировали и запросили документы, на основании, которых совершаются входящие операции. Документы банку представили, однако счет не разблокировали, и повторных запросов не было».

Запрашиваем у клиента:

выписки по счету за последние 3 месяца , чтобы отследить все движения по счету, налоговую нагрузку, последних контрагентов, с которыми активно клиент работал последнее время;

, чтобы отследить все движения по счету, налоговую нагрузку, последних контрагентов, с которыми активно клиент работал последнее время; скрины запросов банка , чтобы понять мотивацию сотрудников финмониторинга;

, чтобы понять мотивацию сотрудников финмониторинга; документы, которые клиент банку отправил в ответ, чтобы понять насколько они были убедительны или неубедительны, и почему банк не снял ограничения.

Открываем резервный счет

Клиенту нужно срочно восстановить работу, но проведение анализа требует времени. Обычно служба комплаенса справляется за 1 день. Реже, если загрузка экспертов высокая, анализ может занять 2 дня.

Стратегия дальнейших действий зависит от результата анализа. А оперативность разрешения вопроса с банком — от целого ряда факторов:

готовность банка к общению;

открытость службы финмониторинга;

регламента сроков рассмотрения обращений, переданной документации и официальных ответов банка.

За 1 день проблему решить нереально.

Клиент в стрессе, деньги зависли, решение нужно «вчера», а его нет. В расстроенных чувствах клиент пишет нам негативный отзыв в соц сетях.

Чтобы бизнес не простаивал, принимаем совместное решение об открытии резервного счета. Наши специалисты предлагают Модульбанк. Клиент отказывается — его интересует Альфа Банк.

Прогнозировать поведение их комплаенса мы не можем, так как ещё не подведены итоги анализа и мы не знаем, внесён ли клиент в списки ЦБ по инициативе Уралсиба, поэтому просто информируем клиента о возможных рисках. Попыткав итоге оказывается успешной — счет в Альфа Банке открыт.

День 2-й. Любая проблема имеет решение

Подводим итоги анализа

Скорость обработки данных индивидуальна и зависит от множества факторов: количества счетов, специфики деятельности, форматов предоставляемых документов.

Наиболее удобный формат для анализа — таблицы Excel. Такие данные наша система умеет обрабатывать автоматически. Но мы понимаем, что некоторые банки при ограничении деятельности по счету, блокируют функционал интернет-банка. Поэтому мы не настаиваем на одном формате, а берем в работу любые доступные данные в любом виде.

Ситуация у клиента именно такая: выписки только в формате PDF, все запросы — в бумажной форме. Поэтому анализ производится не автоматически, а вручную.

В процессе работы возникают дополнительные вопросы по уточнениям назначений платежей. Они не конкретизированы. Мы рекомендуем указывать точные назначения платежей своим клиентам-ИП для целей налогового учета. А здесь речь идет о юридическом лице — прозрачность операций критично важна.

Клиент дает уточнения, но ощутимо нервничает, так как время идет — пошел 2 день с момента обращения.

Наш специалист принимает решение о проведении видеовстречи с руководителем компании. Во-первых, детальные пояснения о работе бизнеса ускорят процесс, а, во-вторых, руководство компании получит представление о том, на каком этапе находится анализ, и как он проходит.

Разрабатываем стратегию решения проблемы

Видеовстреча прошла успешно. Мы познакомились с клиентом поближе, подвели итоги анализа и разработали стратегию решения проблемы.

Для начала довели до сведения руководителя результаты анализа. По нашему мнению клиент в глазах банка попал под определение фирмы-транзита, так как:

Согласно выпискам оборот за три месяца составил 5 млн. рублей, налоговая нагрузка крайне низкая — около 1 %, а это самый минимум, даже без учета отрасли. Очень много обезличенных платежей. У нас при анализе, так же как и у банка возникли вопросы: что это за операции? По выпискам видно, что крупные суммы снимаются наличными. На какие цели уходят средства — не понятно. Высокий коэффициент исходящих платежей без НДС по отношению к поступлениям без НДС — это уже повод для проверки.

Резюме: полное попадание компании под все возможные критерии, на которые обязан реагировать банк.

Руководитель рассказал про детали бизнеса. В частности, оборот компании вырос за счет лизинга, наличные были необходимы для оплаты сопутствующих услуг бизнеса.

Разрабатываем стратегию общения с банком:

Нужно записать видео с производства, которое доказывает реальность бизнеса: вот делянка, идет заготовка леса, спилили, загрузили, отправили груженый лесовоз. Нужно самостоятельно представить в банк детальные пояснения о деятельности компании, видео и подтверждающие документы: отчеты, акты, договоры.

Первый пункт — это неформальный способ ответить на запросы банка, который мы иногда используем и рекомендуем клиентам с рисковыми видами деятельности. Пользуйтесь этим с осторожностью, не каждый банк будет готов принять от вас пояснения в таком виде.

Развязка

После представленных документов и пояснений — счет в Уралсибе разблокировали. Клиент очень благодарен: актуализировал отзыв в социальных сетях и с удовольствием рассказывает о нашей работе своим коллегам.

Вот так работает наш сервис комплаенс-поддержки. Далеко не всегда все просто и гладко, но это неотъемлемая часть нашей работы. И чем сложнее задача, тем ценнее достигнутый результат. Мы не раздаем пустые обещания, а просто помогаем клиентам решать их проблемы.

В своём инстаграме мы поделились общими советами о главных отличиях проверок по 115-ФЗ и том, как правильно вести себя с банком в случае блокировки. Подписывайтесь!