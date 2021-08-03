Для чего ИП нужен ОКПО и как его узнать

Большинство ИП не обращают внимание на различные коды в отчетности или других документах — есть и ладно. Самое главное — ИНН, в крайнем случае ОГРНИП. Но иногда такой код может иметь значение. Расскажем, когда понадобится ОКПО.

Общероссийский классификатор предприятий и организаций — так расшифровывается аббревиатура ОКПО. Несмотря на такое название, классификатор содержит информацию и для индивидуальных предпринимателей.

Код для ИП состоит из 10 цифр, а для организаций всего из 8. Он присваивается предпринимателю при регистрации, только не ФНС, а территориальным органом статистики. Обычно Росстат присылает по почте уведомление о присвоении кодов.

В уведомлении их много — ОКАТО, ОКТМО — показывающие место регистрации ИП. ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ — значения на скрине ниже:

В первую очередь ОКПО нужен для статистики — его указывают в отчетности, подаваемой в Росстат, в бухгалтерском балансе.

Комментарий от Юлии, эксперта Чёрной Бухгалтерии: Если вы потеряли свои статистические коды, самый простой способ их получить — через сайт Федеральной службы статистики. Достаточно набрать ИНН или ОГРНИП. Полученную информацию можно скачать в Excel или PDF, а затем распечатать или переслать контрагенту. Аналогично можно получить коды для организации.

ОКПО индивидуального предпринимателя не изменяется на всем протяжении его работы в таком статусе. Даже после того, как ИП прекратит деятельность, код, принадлежавший ему, не отдадут другому в течение пяти лет.

Для чего же нужен этот таинственный ОКПО? Если судить по официальным документам, самая главная его функция — систематизация информации об ИП в органах статистики, упрощение автоматизированного обмена информацией между ведомствами. Но это такая незаметная для ИП работа, он то этого обмена не замечает!

Есть ли практическая польза? Да, есть.

Код нужен при заполнения форм статистический отчетности, но в инструкции может быть написано, что указание кода не обязательно, если у ИП отсутствует уведомление о его присвоении. Напомним, что от подачи статистической отчетности ИП никакой закон не освобождает — проверьте ее список на сайте, который мы уже указывали — вместе с найденным ОКПО, вы увидите и перечень отчетов, которые надо сдать. Он меняется постоянно. Штрафы за непредставление статистики серьезно выросли. Для ИП — до 20 тысяч рублей при первичном нарушении и до 50 тысяч рублей при повторном.

сайте, который мы уже указывали При регистрации на таможне, заполнении документов об импорте-экспорте Таможенная служба запросит данные о кодах статистики, их также указывают в ряде документов для прохождении растаможивания товаров.

По коду ОКПО можно узнать ту же информацию, что по ИНН.

Впервые слышите об ОКПО? А может еще чего-то не знаете о своей деятельности? Например, как получить выгодный патент. Чёрная Бухгалтерия проанализирует ваш бизнес, поможет разобраться с требованиями налоговой и банковскими блокировками, проконсультирует по текущей работе и подберет оптимальный вариант налогообложения.

Подробнее о последнем пункте. Иногда вам нужно узнать данные об организации. Допустим вы ИП, который работает с посредником — агентом, он приобретает для вас товары, которые вы потом продаете. Возможно товар эксклюзивный или поставляется по выгодной цене и вы очень хотите узнать, у кого же закупается ваш агент.

Разумеется напрямую таких данных посредник не даст, зато можно попросить его предоставить копии каких-нибудь документов, с согласием на то, чтобы реквизиты организации были скрыты — мол надо как приложение к отчету агента, налоговая просит.

Обычно, при передаче таких «засекреченных» документов, скрывают очевидную информацию — ИНН, наименование, платежные реквизиты и т. п., а вот про ОКПО забывают.

И обратная ситуация — если вам надо предоставить кому-то ограниченную информацию по документам, скройте не только привычные реквизиты, но и ОКПО.