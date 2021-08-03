Для чего ИП нужен ОКПО и как его узнать

Большинство ИП не обращают внимание на различные коды в отчетности или других документах — есть и ладно. Самое главное — ИНН, в крайнем случае ОГРНИП. Но иногда такой код может иметь значение. Расскажем, когда понадобится ОКПО.
Общероссийский классификатор предприятий и организаций — так расшифровывается аббревиатура ОКПО. Несмотря на такое название, классификатор содержит информацию и для индивидуальных предпринимателей.
Код для ИП состоит из 10 цифр, а для организаций всего из 8. Он присваивается предпринимателю при регистрации, только не ФНС, а территориальным органом статистики. Обычно Росстат присылает по почте уведомление о присвоении кодов.
В уведомлении их много — ОКАТО, ОКТМО — показывающие место регистрации ИП. ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ — значения на скрине ниже:
В первую очередь ОКПО нужен для статистики — его указывают в отчетности, подаваемой в Росстат, в бухгалтерском балансе.
Комментарий от Юлии, эксперта Чёрной Бухгалтерии:
Если вы потеряли свои статистические коды, самый простой способ их получить — через сайт Федеральной службы статистики. Достаточно набрать ИНН или ОГРНИП. Полученную информацию можно скачать в Excel или PDF, а затем распечатать или переслать контрагенту. Аналогично можно получить коды для организации.
ОКПО индивидуального предпринимателя не изменяется на всем протяжении его работы в таком статусе. Даже после того, как ИП прекратит деятельность, код, принадлежавший ему, не отдадут другому в течение пяти лет.
Для чего же нужен этот таинственный ОКПО? Если судить по официальным документам, самая главная его функция — систематизация информации об ИП в органах статистики, упрощение автоматизированного обмена информацией между ведомствами. Но это такая незаметная для ИП работа, он то этого обмена не замечает!
Есть ли практическая польза? Да, есть.
- Код нужен при заполнения форм статистический отчетности, но в инструкции может быть написано, что указание кода не обязательно, если у ИП отсутствует уведомление о его присвоении. Напомним, что от подачи статистической отчетности ИП никакой закон не освобождает — проверьте ее список на сайте, который мы уже указывали — вместе с найденным ОКПО, вы увидите и перечень отчетов, которые надо сдать. Он меняется постоянно. Штрафы за непредставление статистики серьезно выросли. Для ИП — до 20 тысяч рублей при первичном нарушении и до 50 тысяч рублей при повторном.
- При регистрации на таможне, заполнении документов об импорте-экспорте Таможенная служба запросит данные о кодах статистики, их также указывают в ряде документов для прохождении растаможивания товаров.
- По коду ОКПО можно узнать ту же информацию, что по ИНН.
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Подробнее о последнем пункте. Иногда вам нужно узнать данные об организации. Допустим вы ИП, который работает с посредником — агентом, он приобретает для вас товары, которые вы потом продаете. Возможно товар эксклюзивный или поставляется по выгодной цене и вы очень хотите узнать, у кого же закупается ваш агент.
Разумеется напрямую таких данных посредник не даст, зато можно попросить его предоставить копии каких-нибудь документов, с согласием на то, чтобы реквизиты организации были скрыты — мол надо как приложение к отчету агента, налоговая просит.
Обычно, при передаче таких «засекреченных» документов, скрывают очевидную информацию — ИНН, наименование, платежные реквизиты и т. п., а вот про ОКПО забывают.
И обратная ситуация — если вам надо предоставить кому-то ограниченную информацию по документам, скройте не только привычные реквизиты, но и ОКПО.
Если для ИП необходимость в ОКПО скорее исключение, то вот для организации он имеет большее значение. У организации могут быть филиалы или представительства, а им присваивают собственные ОКПО, отличающиеся от кода головной компании. В статистику отчеты подаются, как в целом по ООО, так и по отдельным филиалам, а значит важно — какой код ОКПО будет указан в отчете.