Как ИП сэкономить на патенте и упрощенке. Миграция между регионами и прочие лайфхаки

Предприниматели всегда ищут возможность сэкономить. Если ИП ведет деятельность в одном регионе и вдруг узнает, что в соседнем условия гораздо лучше, ставки ниже, патент дешевле, налоговые каникулы, то как ему попасть туда, где трава зеленее? И точно ли она там зеленее или только так кажется? Решили разобраться в этом вопросе.

Существует два спецрежима, которые наиболее популярны у ИП. Это патентная система налогообложения или по-простому патент и упрощенная система — упрощенка, УСН.

Стандартные ставки на УСН:

6% от доходов;

или

15% с разницы между доходами и расходами.

Ставка на патенте — 6%.

Хитрость в том, что на уровне субъектов и даже отдельных городов ставки могут быть ниже, вплоть до нуля. И требования для получения льгот везде разные. Т.е. перед тем, как переходить на патент или даже вообще регистрировать ИП — надо сравнить условия.

Как это сделать? Есть несколько вариантов.

Вариант 1. С помощью сайта nalog.ru

Зайти на сайт ФНС, пролистать главную страницу до конца и найти вот такой раздел:

Кликаем на него, далее выбираем «Действующие налоги и сборы» и ищем раздел со спецрежимами:

Выбираем, например, упрощенку и нам откроется страница с информацией по ней. Теперь вверху страницы выбираем нужный нам регион — в нашем случае это Москва, и листаем страничку до конца. И вот тут мы видим долгожданную информацию о льготах.

Итак, если вы ИП в Москве и применяете какой-то из видов деятельности из приложения (мы его открыли и увидели там — предоставление социальных услуг, деятельность в области спорта и ряд других), то будете платить не 15%, а всего 10% единого налога. если конечно соответствуете определенным параметрам.

Так вы можете просматривать сведения для каждого региона, пока не найдете тот, что вам больше понравится.

Совет эксперта Чёрной бухгалтерии, Юлии: «Выбирая регион, в котором вы хотели бы начать деятельность или зарегистрироваться, обратите внимание, что региональное законодательство в отношении налогов и льгот пересматривается ежегодно — в 2021 году вы можете получить преференции, а уже в 2022 — возможно нет. Если вы не просто хотите перенести свою деятельность в другой субъект или получить там патент, а поменять собственную регистрацию, то удостоверьтесь, что срок действия интересующих вас льгот достаточно долгий, чтобы такой шаг был оправдан.»

Плюсы — вы сами изучите все возможные варианты, проанализируете, посчитаете.

Минусы — это ооочень долго. Плюс— в некоторых регионах настолько запутанно написанные законы, что и сами чиновники не всегда могут дать внятный ответ — что они имели ввиду. Особенно это касается границ зон действий патента.

Вариант 2. Рассчитать патент в онлайн-сервисе

Открываем ссылку, выбираем год, период, регион и т.д. и получаем готовый расчет стоимости патента. Мы решили посчитать во сколько обойдется патент на 1 месяц ИП-парикмахеру на Арбате, получилось вот так:

Плюсы — можно сразу увидеть во сколько обойдется патент в конкретном регионе по определенной деятельности.

Минус — ФНС не всегда вовремя обновляет информацию и расчет может оказаться устаревшим.

Вариант. 3 Обратиться к экспертам

Если нет ни времени, ни желания зарываться с головой в законодательство — Чёрная бухгалтерия поможет найти оптимальный вариант. Подскажем, как не платить много налогов, сами подадим нужные заявления, например на патент ( кстати его оформить не так то просто — дальше расскажем как), а также в дальнейшем будем вести ваш налоговый учет. Ведь даже ИП на патенте необходимо вести книгу учета доходов и следить за лимитами, чтобы не потерять право на патент.

Плюсы — не надо ничего делать самостоятельно, у вас есть гарантии в т.ч финансовые, что все пройдет как надо.

Минусы — лишите себя возможности читать захватывающие триллеры вроде закона Ставропольского края от 27 ноября 2020 г. № 126-кз, когда стоимость патента там выросла сразу в 10 раз.

Как начать работать в «льготном» регионе?

Допустим вы определились и нашли идеальный регион с самыми «вкусными» условиями. Дальше ваши действия будут зависеть от того, какой режим вы выбрали.

Для УСН

Вставать в другом регион на учет ИП не должен, он сдает декларацию по упрощенке и платить единый налог по месту своей регистрации. Исключение — если ИП в другом регионе приобрел нежилое помещение и допустим намерен сдавать его в аренду, тогда он должен встать на учет по месту нахождения этого имущества.

Отсюда проблема — применять пониженные ставки ИП сможет только если будет зарегистрирован в соответствующем регионе. Стоит ли менять прописку из-за налога — решать только предпринимателю.

Есть и еще ряд нюансов, которые надо учесть:

ИП с сотрудниками должен будет встать на учет в новом ФСС, чтобы сдавать туда отчеты и платить взносы на травматизм;

С ПФР, при наличии сотрудников, придется перезаключить соглашение об электронном документообороте.

Совет эксперта Чёрной бухгалтерии, Юлии: «Если ИП фактически соберется перенести деятельность на новое место, а не просто поменять регистрацию, то ему необходимо также провести перерегистрацию онлайн-касс, если он их применяет. Это можно сделать через личный кабинет на сайте налоговой инспекции или с помощью специалистов Чёрной бухгалтерии. Не забудьте внести изменения в настройки кассы (в том числе и в режим налогообложения, если он меняется). Если в том регионе, куда ИП направляется, нет представителя центра ККМ, которые ранее обслуживал технику, то нужно заранее заключить договор с другим центром.»

Но есть значительные плюсы при такой «миграции»:

ИП без работников не нужно сообщать о своем переезде в ФНС или Фонды;

Сведения об уплаченных предпринимателем налогах также будут переданы в новую ФНС без его участия;

Даже если ИП мигрирует в конце года на УСН он будет платить налог за весь год по ставке нового региона .Т.е. если ИП ранее платил единый налог по ставке 15% и в декабре переехал в регион, где ставка 10%, то налог пересчитают по пониженной ставке за весь год . Переплату можно будет зачесть в счет будущих платежей или вернуть.

Одни из выгодных условий для работы на УСН в Республике Саха. Закон от 24.12.2020 2284-З № 479-VI устанавливает ставки для УСН 5% — на режиме «Доходы — расходы» и 1% — «Доходы» на 2021 год, без каких либо специальных условий и ограничений. В Ивановской области Законом от 21.12.2020 № 85-ОЗ определена ставка 5% на УСН «Доходы минус расходы» для розничной торговли.

Для патента

Патент получают в каждом регионе отдельно. При этом прописка ИП не играет роли. Он может быть зарегистрирован одном регионе, а патент получить в другом. Но при этом ему нужно встать на учет в инспекции ФНС в том регионе, где он планирует получить патент.

Т.е. в новом регионе надо выбрать инспекцию (подать заявление можно в любой территориальный орган), подать заявление о регистрации по месту осуществления деятельности и заявление на получение патента.

Причем иногда вам потребуется несколько патентов даже в пределах одного субъекта. Это в случае, если в регионе установлена дифференциация по районам.

Особая история с грузоперевозками — грузы ИП может перевозить по всей стране. Как ему применять патент? Тут два варианта. Первый — перевозка в пределах одного региона (того, в котором действует патент), в других тоже придется получать патенты. Схема сомнительная и невыгодная. Второй — заключать договора в регионе, где есть патент, а вот доставлять грузы можно и по всей стране. При этом не имеют значения юридические адреса ваших клиентов, а только место заключения договора.

Заполнить заявление не так легко. Прежде всего нужно найти идентификационный код установленного законом субъекта вида предпринимательской деятельности, искать его надо также в местном законодательстве. Правильно указать наименование деятельности.

Например, в Республике Карелия для ИП, которые занимаются услугами в области электромонтажа, можно выбрать:

код 131001 «Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ»

или

код 991003 «Производство электромонтажных работ»

Подать заявление можно через личный кабинет на сайте ФНС, лично в инспекции, через оператора ЭДО (того, через которого отправляете отчеты). Чёрная бухгалтерия в рамках обслуживания подготовит необходимые заявления, подберет и верно заполнит коды, адреса и другие реквизиты.

С патентом, полученным в «старом» регионе, ИП может поступить по разному:

Просто дождаться его окончания — тогда надо заплатить всю сумму налога по патенту (в 2021 году ее можно уменьшить на уплаченные предпринимателем взносы);

Отказаться от патента — но это возможно, если вы подали заявление на патент, но он еще не начал действовать.

Другие варианты слишком экстремальные — нарушить условия применения патента, прекратить соответствующую деятельность или вообще сняться с регистрации как ИП.

Post Scriptum

Вывод неоднозначный — с одной стороны, даже не переезжая фактически из одного региона в другой, ИП может начать деятельность. Это относится к грузоперевозкам (при условии правильного указания места заключения договора), переводам, онлайн-обучению.

Хотя с последним тоже все непросто — записи курсов, электронные обучающие материалы, предоставляемые сразу после оплаты — это продажа, а не учеба. Не относятся к обучению и предоставление доступа к курсу, сайту или рассылке.

С другой — нужно учесть огромное количество НО — от особенностей законодательства конкретного региона и его постоянства до правильного оформления документов.