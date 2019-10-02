Минтруд предупреждает! Никакого бесплатного сыра!

Минтруд через СМИ «разоблачил» новый способ, придуманный мошенниками, чтобы узнать банковские данные граждан. Узнайте, почему не следует радоваться письму о назначении пособия, если сами вы за пособием не обращались.

В чем суть аферы

Некоторое время назад на электронную почту и в соцсети многим начали приходить сообщения «от Минтруда». В них граждан уведомляют о том, что Минтруд выплачивает пособия в размере 115 тыс. руб. тем, кто работал в период с 1991 по 2019 года.

Желающим получить пособие нужно пройти по указанной в письме ссылке. Ссылка ведет на сайт некоего «компенсационного фонда». Для получения пособия требуется всего лишь заполнить анкету. Разумеется, с указанием реквизитов банковской карты или счета, куда пособие будут переводить.

Как можно догадаться – ради этих самых реквизитов и персональных данных все и затевалось. Указавшие данные не только не получат никакого пособия, но и рискуют лишиться того, что есть у них на карте.

Минтруд сообщает

Чиновники Минтруда разместили в СМИ информацию о том, что никаких таких пособий Минтруд не выплачивает. Тем более ни у каких чиновников в России не принято самим гоняться за получателями любых пособий.

Кроме того, пособия никогда не назначаются только в режиме онлайн. Для получения реальных пособий всегда требуется как минимум предоставить подтверждающие документы, хотя бы через МФЦ.

Об этом следует помнить каждому, получившему подобное письмо.

Методика не нова

Небольшое расследование показало, что метод аферистов не является новацией.

В прошлом году похожим способом предлагалось получить «компенсацию» от ПФР в российских регионах. Там мошенники пошли еще дальше – помимо передачи банковских реквизитов через их сайт, требовалось еще и заплатить небольшую «пошлину за рассмотрение документов».

Судя по тому, что схему решили повторить с Минтрудом – попались на удочку мошенников многие.

Будьте бдительны!