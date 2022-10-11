Топ-10 частых налоговых ошибок предпринимателей и их последствия

Почему любой способ оптимизации должен быть проверен на налоговые риски? Несложно придумать, «как не платить налоги», но суммы доначислений по результатам налоговой проверки могут быть настолько значительными, что собственник не только лишается бизнеса, но и попадает под уголовную ответственность.

Поэтому, любой способ оптимизации должен быть проверен на налоговые риски. Более того, необходимо правильно прописать деловую цель, составить договоры и поставить налоговый учет.

Словарь сокращений:

ИП — индивидуальный предприниматель;

ПСН — патентная система налогообложения;

УСН — упрощенная система налогообложения;

ОСНО — общая система налогообложения;

НДС — налог на добавленную стоимость;

НДФЛ — налог на доходы физических лиц.

Разберем 10 самых популярных ошибок, которые допускают предприниматели при работе с налогами в своих компаниях:

Ведение предпринимательской деятельности без регистрации. Применение УСН без уведомления налоговой инспекции. Отсутствие онлайн-кассы при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам. Подмена трудовых договоров договорами с самозанятыми. Зарплата переводом на карту физического лица или наличными без уплаты налогов и страховых взносов. Передача товаров внутри группы компаний / ИП без оформления документов. Дробление бизнеса с использованием компаний и ИП на УСН. Невозвратные подотчеты. Фиктивные услуги «технических» компаний. Приобретение имущества для личных целей руководителей за счет средств компании.

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Кейс 1. Ведение предпринимательской деятельности без регистрации

Кто в зоне риска? Физические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве самозанятого, ИП или компани.

Какие налоговые последствия? Доначисление НДФЛ, доначисление НДС, штраф, пени.

Пример

Физическое лицо, без регистрации в качестве ИП. Cдает в аренду нежилые помещения. Годовая выручка 900 000 ₽.

Налоговые последствия за год:

Доначисленный НДФЛ: (900 000 — 900 000*20%) * 13% = 93 600 ₽.

Штраф 40%: (93 600 + 180 000) * 40% = 109 440 ₽.

Доначисленный НДС: 900 000 * 20% = 180 000 ₽.

Пени: (93 600 + 180 000) * 1/300 * 9,5% * 365 = 31 623₽.

Итого доначислено: 93 600 + 180 000 + 109 440 + 31 623 = 414 663 ₽.

Кейс 2. Применение УСН без уведомления налоговой инспекции

Кто в зоне риска? Компании и ИП, которые применяют УСН, но при этом не уведомили налоговую инспекцию.

Какие налоговые последствия? Доначисление налога на прибыль, доначисление НДС, штрафы, пени.

Пример

Компания «А» применяет УСН .Уведомление о переходе на данный режим в налоговую инспекцию не предоставлено. Годовая выручка 32 000 000 ₽.

Налоговые последствия за год:

Доначисленный налог на прибыль: 32 000 000 * 20% = 6 400 000 ₽.

Штраф 20%: (6 400 000 + 6 400 000) * 20% = 2 560 000 ₽.

Доначисленный НДС: 32 000 000 * 20% = 6 400 000 ₽.

Пени: (6 400 000 + 6 400 000) * 1/300 * 9,5% * 365 = 1 479 467 ₽.

Итого доначислено: 6 400 000 + 6 400 000 + 2 560 000 + 1 479 467 = 16 839 467 ₽.

Кейс 3. Отсутствие онлайн-кассы при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам

Кто в зоне риска? ИП и компании, которые реализуют товары (работы, услуги) физическим лицам.

Какие налоговые последствия? Штраф 75% — 100% от суммы чека.

Пример

Компания «А» продала физическому лицу автомобиль стоимостью 1 000 000 ₽ без применения онлайн-кассы.

Налоговые последствия за год:

Штраф за нарушение составит от 750 000 ₽ до 1 000 000 ₽.

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Кейс 4. Подмена трудовых договоров договорами с самозанятыми

Кто в зоне риска? Компании и ИП, которые привлекают к работе физических лиц «самозанятых».

Какие налоговые последствия? Доначисление НДФЛ и страховых взносов, штраф 40% пени.

Примеры ситуаций, когда договоры с самозанятыми переквалифицируют в трудовые договоры:

Мастера салонов красоты.

Ассистенты руководителей.

Повара, администраторы, менеджеры другие сотрудники ресторанов, пиццерий, кафе.

Методологи, менеджеры и другие сотрудники с регулярным доходом от онлайн-школ.

Другие направления бизнеса, где с постоянными сотрудниками заключаются вместо трудовых договоров — договоры с самозанятыми.

Пример

Ежемесячно ассистенту-самозанятому выплачивается 50 000 ₽.

Налоговые последствия за год:

Годовой доход: 50 000 * 12 = 600 000 ₽.

Доначисление НДФЛ: 600 000 * 13% = 78 000 ₽.

Штраф 40%: (78 000 + 115 008) *40% = 77 203 ₽.

Доначисление страховых взносов: (13 890 * 30% + (50 000 — 13 890) * 15%) * 12 = (4 167 + 5 417) * 12 = 115 008 ₽.

Пени за неуплаченный налог (ставка рефинансирования взята на 06.07.22, за период один год): (78 000 + 115 008) * 1/300 * 9,5% * 365 = 22 309 ₽.

Итого доначислено: 78 000 + 115 008 + 77 203 + 22 309 = 292 520 ₽.

Кейс 5. Зарплата переводом на карту физического лица или наличными без уплаты налогов и страховых взносов

Кто в зоне риска? Компании и ИП, которые выплачивают «серую» заработную плату без уплаты налогов и страховых взносов.

Какие налоговые последствия? Доначисление НДФЛ и страховых взносов штраф 40%, пени блокировка счетов уголовная ответственность.

Последствия для руководителя/ собственника компании, если сумма неуплаченных налогов и взносов за три года превышает 15 000 000 ₽.

Штраф от 100 000 руб. до 300 000 руб. Арест до шести мес. Лишение свободы до двух лет. Лишение права занимать определенные должности или вести деятельность на срок до трех лет.

Последствия для ИП, если сумма неуплаченных налогов и взносов за три года превышает 2 700 000 ₽.

Штраф от 100 000 руб. до 300 000 руб. Арест до шести мес. Принудительные работы до одного года. Лишение свободы до одного года.

Пример

Ежемесячно ИП перечисляет пятерым физическим лицам за работу по 50 000 ₽, не удерживая НДФЛ и не начисляя страховые взносы.

Налоговые последствия за год:

Годовой доход: 50 000 * 5 * 12 = 3 000 000 ₽.

Доначисление НДФЛ: 3 000 000 * 13% = 390 000 ₽.

Штраф 40%: (390 000 + 575 040) * 40% = 386 016 ₽.

Доначисление страховых взносов: ((13 890 * 30% + (50 000 — 13 890) * 15%) * 12 * 5 = (4 167 + 5 417) * 12 * 5 = 575 040 ₽.

Пени за неуплаченный налог (ставка рефинансирования взята на 06.07.22, за период один год): (390 000 + 575 040) * 1/300 * 9,5% * 365 = 111 543 ₽.

Итого доначислено: 390 000 + 575 040 + 386 016 + 111. 543 = 1 462 599 ₽.

Кейс 6. Передача товаров внутри группы компаний / ИП без оформления документов

Кто в зоне риска? Компании и ИП, которые оформляют закупку товаров на одно лицо (компанию или ИП), а реализуют через другое.

Пример ситуации: продавцы на маркетплейсах при закупке товаров на ООО, а реализации их через ИП.

Какие налоговые последствия? Доначисление налога на прибыль и НДС на стоимость товара, доначисление налога на УСН на стоимость товара, штраф, пени.

Пример

Компания «А» применяет ОСНО, ИП применяет УСН «Доходы». В течение года были без документов переданы товары от компании на ИП для дальнейшей реализации на сумму 90 000 000 ₽.

Налоговые последствия за год:

Для компании:

Доначисленный НДС: 90 000 000 * 20% = 18 000 000 ₽.

Штраф 40%: 18 000 000 * 40% = 7 200 000 ₽.

Пени: 18 000 000 * 1/300 * 9,5% * 365 = 2 080 500 ₽.

Итого доначислено: 18 000 000 + 7 200 000 + 2 080 500 = 27 280 500 ₽.

Для ИП:

Доначисленный налог на УСН: 90 000 000 * 6% = 5 400 000 ₽.

Штраф 40%: 5 400 000 * 40% = 2 160 000 ₽.

Пени: 5 400 000 * 1/300 * 9,5% * 365 = 624 150 ₽.

Итого доначислено: 5 400 000 + 2 160 000 + 624 150 = 8 184 150 ₽.

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Кейс 7. Дробление бизнеса с использованием компаний и ИП на УСН

Кто в зоне риска? Компании и ИП, которые дробят бизнес с целью сохранения УСН.

Какие налоговые последствия? Объединение группы взаимозависимых компаний и ИП в единый бизнес, доначисление налога на прибыль и НДС, штраф, пени.

Пример ситуации: развлекательный центр с выручкой 300.000.000 ₽ дробит бизнес на ИП и компанию на УСН.

Пример

Прогнозируемая годовая выручка онлайн-школы — 100 млн ₽, владелец — ИП. Чтобы применять патентную систему налогообложения (ПСН) создается еще ИП (лимит выручки одного ИП на ПСН 60 млн ₽). Уведомление о применении УСН в налоговый орган не предоставлялось.

Налоговые последствия за год:

Доначисление налога на прибыль: 100 000 000 * 20% = 20 000 000 ₽.

Штраф 40%: (20 000 000 + 20 000 000) * 40% = 16 000 000 ₽.

Доначисление НДС: 100 000 000 * 20% = 20 000 000 ₽.

Пени: 40 000 000 * 1/300 * 9,5% * 365 = 4 623 333 ₽.

Итого доначислено: 40 000 000 + 16 000 000 + 4 623 333 = 60 623 333 ₽.

Кейс 8. Невозвратные подотчеты

Кто в зоне риска? Компании, которые выдают сотрудникам подотчеты на приобретение товаров, работ, услуг и не контролируют их возврат.

Какие налоговые последствия? Доначисление НДФЛ, доначисление страховых взносов, штраф, пени.

Пример

В течение года компания «А» выдала генеральному директору подотчеты на общую сумму 15 000 000 ₽. Документы по приобретенным товарам, работам, услугам предоставлены на сумму 800 000 ₽. Срок возврата подотчетов, предусмотренный приказом, истек.

Налоговые последствия за год:

Вмененный доход: 15 000 000 — 800 000 = 14 200 000 ₽.

Доначисление страховых взносов: 13 890 * 30% + (14 200 000 — 13 890) * 15% = 2 132 084 ₽.

Доначисление НДФЛ: 5 000 000 * 13% + (14 200 000-5 000 000) * 15% = 2 030 000 ₽.

Штраф 20%: (650 000 + 1 380 000 + 2 132 084) * 20% = 832 417 ₽.

Пени за неуплаченный налог (ставка рефинансирования взята на 06.07.22, за период один год): (2 030 000 + 2 132 084) * 1/300 * 9,5% * 365 = 481 068 ₽.

Итого доначислено: 2 030 000 + 2 132 084 + 832 417 + 481 068 = 5 475 569 ₽.

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Кейс 9. Фиктивные услуги «технических» компаний

Кто в зоне риска? Компании, которые приобретают фиктивные услуги «технических» компаний (компаний-однодневок).

Какие налоговые последствия? Доначисление налога на прибыль и НДС, доначисление налога на УСН, штраф, пени.

Пример

Компания «А» применяет ОСНО. Оплатила компании «Т» услуги по оптимизации расходов на сумму 900 000 ₽. Фактически услуги не оказывались. Исполнитель компания-однодневка.

Налоговые последствия за год:

Доначисленный налог на прибыль: 900 000 * 100/120 * 20% = 150 000 ₽.

Штраф 40%: (150 000 + 150 000) * 40% = 120 000 ₽.

Доначисленный НДС: 900 000 * 20/120 = 150 000 ₽.

Пени: 300 000 * 1/300 * 9,5% * 365 = 34 675 ₽.

Итого доначислено: 300 000 + 120 000 + 34 675 = 454 675 ₽.

Кейс 10. Приобретение имущества для личных целей руководителей за счет средств компании

Кто в зоне риска? Компании, которые приобретают имущество для личных целей руководителей за счет средств компании.

Какие налоговые последствия? Исключение расходов по оплаченным товарам (работам, услугам), доначисление налога на прибыль и НДС на ОСНО, доначисление налога на УСН, штраф, пени.

Примеры: покупка автомобилей, мебели, картин, техники, расходы на ремонт в доме руководителя и т. д.

Пример

Компания «А» применяет УСН «Доходы-Расходы» Взяла в лизинг автомобиль. Ежемесячная сумма лизинговых платежей 120 000 руб. Документы об использовании автомобиля в производственных целях отсутствуют.

Налоговые последствия за год:

Доначисленный налог на УСН: 120 000 * 12 * 15% = 216 000 ₽.

Штраф 40%: 216 000 * 40% = 86 400 ₽.

Пени за неуплаченный налог (ставка рефинансирования взята на 06.07.22, за период один год): 216 000 * 1/300 * 9,5% * 365 = 24 966 ₽.

Итого доначислено: 216 000 + 86 400 + 24 966 = 327 366 ₽.