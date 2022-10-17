Процесс доказывания умышленного дробления

Четыре элемента доказательной базы
- Факт искажения.
- Каким образом налогоплательщик достиг снижения налоговой нагрузки, применив спецрежим и т. п.
- Умысел налогоплательщика.
- Ущерб бюджету.
Четыре ключевых признака искусственного дробления
- Отсутствие экономической цели структуризации бизнеса.
- Отсутствие реального совершения операций и формальность документооборота.
- Взаимозависимость, общие сотрудники и материально-техническая база.
- Наличие выгодоприобретателя, единого центра принятия решений, единого результата деятельности.
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Четыре основных источника информации для сбора доказательств
1. Непосредственно сами участники
- документы, представляемые в налоговый орган;
- отсутствие должного обоснования;
- единообразие оформления первичных, учредительных документов
- одинаковые ошибки;
- денежные потоки между компаниями в виде займов, оказания услуг и т. п.;
- элементы стиля, оформления, стандарты (дисконтные карты, рекламных компаний), товарный знак, сайт.
2. Контрагенты
Информация об исполнителе, представителе и т. п.
3. Банки
- выписки по счетам;
- доверенности;
- договоры поручительства.
4. Показания сотрудников
Основание:
Судебная практика в пользу налоговой службы
1. Определение Верховного Суда от 17.03.2022 № 309-ЭС22-1645 по делу № А76-26883/2020
В ходе рассмотрения данного дела доказано получение необоснованной налоговой выгоды от создания схемы дробления бизнеса путем применения специальных режимов налогообложения с вовлечением подконтрольных лиц:
- компания не имеет право применять специальные налоговые режимы, привлекла ИП, применяющих УСНО, ЕНВД, с целью «дробления бизнеса» и исключения из обложения налогом на прибыль и НДС выручки от реализации товара через указанные ИП;
- фактически управление деятельностью участников схемы осуществлялось руководителем компании;
- участники схемы использовали одну контрольно-кассовую технику, обслуживание которой контролировалось работниками компании;
- имели одни складские помещения без разграничения продукции между ИП и компанией;
- в налоговой отчетности ИП и компании был указан один номер телефона, принадлежащий компании;
- единый кадровый сотрудник, единый отдел продаж, единая бухгалтерия;
- одни и те же вывески, обозначения, контакты, сайт в сети Интернет;
- покупатели ИП по всем вопросам поставки общались с сотрудниками компании, заявки по отгрузке продукции направлялись на электронную почту компании, созванивались по телефонам, принадлежащим компании.
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2. Определение Верховного Суда от 25.02.2022 № 302-ЭС21-29366 по делу № А10-2563/2020
В ходе рассмотрения данного дела доказано создание налогоплательщиком схемы «дробления» бизнеса с использованием взаимозависимых лиц, применяющих УСН:
- нет перечисления арендной платы, нет документов, подтверждающих получение арендной платы, оплату комиссионного вознаграждения и т. п.;
- созданные взаимозависимые лица на УСН использовали для доставки транспортные средства, принадлежащие Компании, при отсутствии оплаты транспортных услуг и отсутствии включения в цену приобретаемого товара;
- участники схемы осуществляют аналогичный вид экономической деятельности;
- компания осуществляет фактическое управление деятельностью участников схемы, является выгодоприобретателем от использования схемы дробления бизнеса.
3. Определение Верховного Суда от 14.12.2021 № 304-ЭС20-17310 по делу № А27-1897/2019
В ходе рассмотрения данного дела установлено получение необоснованной налоговой выгоды в виде сохранения права на применение УСН и уменьшения за счет этого налоговых обязательств посредством перераспределения полученных доходов на взаимозависимые организации:
- фактически находились по одному юр. адресу, использовали один IP-адрес, один номер телефона. Расчетные счета в одном и том же банке, единое руководство и бухгалтерия;
- сотрудники организаций выполняли одну и ту же работу, то есть фактически компания и участники функционировали как единая организация при формальном разделении на несколько юридических лиц;
- общие покупатели прекратили работать с компанией и начали с созданными участниками
- допрос физических лиц, сотрудников и работников заказчиков показали, что они воспринимали компанию и участников как единый субъект предпринимательской деятельности.
4. Определение Верховного Суда от 26.10.2021 № 304-ЭС20-23974 по делу № А27-16351/2019
В ходе рассмотрения данного дела установлено получение необоснованной налоговой выгоды через применение льготного режима налогообложения взаимозависимыми организациями с целью минимизации налоговых платежей.
5. Определение Верховного Суда от 02.11.2020 № 302-ЭС20-16355 по делу № А74-6189/2018
В ходе рассмотрения данного дела доказан факт перераспределения доходов между обществом и контрагентами для сохранения права на применение УСН и уход от уплаты налогов по ОСНО.
Последствия признания дробления искусственным:
- Доначисления налогов.
- Штраф 40% за умышленность действий.
- Санкции за нарушение сроков подачу налоговой отчетности по основной системе налогообложения.
- Пени.
- Субсидиарная ответственность и взыскание с зависимого лица.
- Уголовная ответственность.
Мы детально разобрали, что дробление бизнеса только с целью снижения налоговых обязательств может привести к серьезным последствиям вплоть до потери бизнеса.
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