Процесс доказывания умышленного дробления

Четыре элемента доказательной базы

Факт искажения. Каким образом налогоплательщик достиг снижения налоговой нагрузки, применив спецрежим и т. п. Умысел налогоплательщика. Ущерб бюджету.

Четыре ключевых признака искусственного дробления

Отсутствие экономической цели структуризации бизнеса. Отсутствие реального совершения операций и формальность документооборота. Взаимозависимость, общие сотрудники и материально-техническая база. Наличие выгодоприобретателя, единого центра принятия решений, единого результата деятельности.

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Четыре основных источника информации для сбора доказательств

1. Непосредственно сами участники

документы, представляемые в налоговый орган;

отсутствие должного обоснования;

единообразие оформления первичных, учредительных документов

одинаковые ошибки;

денежные потоки между компаниями в виде займов, оказания услуг и т. п.;

элементы стиля, оформления, стандарты ( дисконтные карты, рекламных компаний ), товарный знак, сайт.

2. Контрагенты

Информация об исполнителе, представителе и т. п.

3. Банки

выписки по счетам;

доверенности;

договоры поручительства.

4. Показания сотрудников

Основание:

Судебная практика в пользу налоговой службы

В ходе рассмотрения данного дела доказано получение необоснованной налоговой выгоды от создания схемы дробления бизнеса путем применения специальных режимов налогообложения с вовлечением подконтрольных лиц:

компания не имеет право применять специальные налоговые режимы, привлекла ИП, применяющих УСНО, ЕНВД, с целью «дробления бизнеса» и исключения из обложения налогом на прибыль и НДС выручки от реализации товара через указанные ИП;

фактически управление деятельностью участников схемы осуществлялось руководителем компании;

участники схемы использовали одну контрольно-кассовую технику, обслуживание которой контролировалось работниками компании;

имели одни складские помещения без разграничения продукции между ИП и компанией;

в налоговой отчетности ИП и компании был указан один номер телефона, принадлежащий компании;

единый кадровый сотрудник, единый отдел продаж, единая бухгалтерия;

одни и те же вывески, обозначения, контакты, сайт в сети Интернет;

покупатели ИП по всем вопросам поставки общались с сотрудниками компании, заявки по отгрузке продукции направлялись на электронную почту компании, созванивались по телефонам, принадлежащим компании.

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В ходе рассмотрения данного дела доказано создание налогоплательщиком схемы «дробления» бизнеса с использованием взаимозависимых лиц, применяющих УСН:

нет перечисления арендной платы, нет документов, подтверждающих получение арендной платы, оплату комиссионного вознаграждения и т. п.;

созданные взаимозависимые лица на УСН использовали для доставки транспортные средства, принадлежащие Компании, при отсутствии оплаты транспортных услуг и отсутствии включения в цену приобретаемого товара;

участники схемы осуществляют аналогичный вид экономической деятельности;

компания осуществляет фактическое управление деятельностью участников схемы, является выгодоприобретателем от использования схемы дробления бизнеса.

В ходе рассмотрения данного дела установлено получение необоснованной налоговой выгоды в виде сохранения права на применение УСН и уменьшения за счет этого налоговых обязательств посредством перераспределения полученных доходов на взаимозависимые организации:

фактически находились по одному юр. адресу, использовали один IP-адрес, один номер телефона. Расчетные счета в одном и том же банке, единое руководство и бухгалтерия;

сотрудники организаций выполняли одну и ту же работу, то есть фактически компания и участники функционировали как единая организация при формальном разделении на несколько юридических лиц;

общие покупатели прекратили работать с компанией и начали с созданными участниками

допрос физических лиц, сотрудников и работников заказчиков показали, что они воспринимали компанию и участников как единый субъект предпринимательской деятельности.

В ходе рассмотрения данного дела установлено получение необоснованной налоговой выгоды через применение льготного режима налогообложения взаимозависимыми организациями с целью минимизации налоговых платежей.

В ходе рассмотрения данного дела доказан факт перераспределения доходов между обществом и контрагентами для сохранения права на применение УСН и уход от уплаты налогов по ОСНО.

Последствия признания дробления искусственным:

Доначисления налогов.

Штраф 40% за умышленность действий.

Санкции за нарушение сроков подачу налоговой отчетности по основной системе налогообложения.

Пени.

Субсидиарная ответственность и взыскание с зависимого лица.

Уголовная ответственность.

Мы детально разобрали, что дробление бизнеса только с целью снижения налоговых обязательств может привести к серьезным последствиям вплоть до потери бизнеса.

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