Дробление бизнеса

Процесс доказывания умышленного дробления

В статье «Алгоритм самостоятельной диагностики наличия признаков умышленного дробления бизнеса» мы разобрали, как проводить самостоятельный анализ компании с целью выявления признаков искусственного дробления. Теперь рассмотрим, как налоговый орган работает по обнаружению необоснованной налоговой выгоды и собирает доказательства.

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Процесс доказывания умышленного дробления
Иллюстрация: SHVETS production/pexels

Четыре элемента доказательной базы

  1. Факт искажения.
  2. Каким образом налогоплательщик достиг снижения налоговой нагрузки, применив спецрежим и т. п.
  3. Умысел налогоплательщика.
  4. Ущерб бюджету.

Четыре ключевых признака искусственного дробления

  1. Отсутствие экономической цели структуризации бизнеса.
  2. Отсутствие реального совершения операций и формальность документооборота.
  3. Взаимозависимость, общие сотрудники и материально-техническая база.
  4. Наличие выгодоприобретателя, единого центра принятия решений, единого результата деятельности.

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Четыре основных источника информации для сбора доказательств

1. Непосредственно сами участники

  • документы, представляемые в налоговый орган;
  • отсутствие должного обоснования;
  • единообразие оформления первичных, учредительных документов
  • одинаковые ошибки;
  • денежные потоки между компаниями в виде займов, оказания услуг и т. п.;
  • элементы стиля, оформления, стандарты (дисконтные карты, рекламных компаний), товарный знак, сайт.

2. Контрагенты

Информация об исполнителе, представителе и т. п.

3. Банки

  • выписки по счетам;
  • доверенности;
  • договоры поручительства.

4. Показания сотрудников

Основание:

Судебная практика в пользу налоговой службы

1. Определение Верховного Суда от 17.03.2022 № 309-ЭС22-1645 по делу № А76-26883/2020

В ходе рассмотрения данного дела доказано получение необоснованной налоговой выгоды от создания схемы дробления бизнеса путем применения специальных режимов налогообложения с вовлечением подконтрольных лиц:

  • компания не имеет право применять специальные налоговые режимы, привлекла ИП, применяющих УСНО, ЕНВД, с целью «дробления бизнеса» и исключения из обложения налогом на прибыль и НДС выручки от реализации товара через указанные ИП;
  • фактически управление деятельностью участников схемы осуществлялось руководителем компании;
  • участники схемы использовали одну контрольно-кассовую технику, обслуживание которой контролировалось работниками компании;
  • имели одни складские помещения без разграничения продукции между ИП и компанией;
  • в налоговой отчетности ИП и компании был указан один номер телефона, принадлежащий компании;
  • единый кадровый сотрудник, единый отдел продаж, единая бухгалтерия;
  • одни и те же вывески, обозначения, контакты, сайт в сети Интернет;
  • покупатели ИП по всем вопросам поставки общались с сотрудниками компании, заявки по отгрузке продукции направлялись на электронную почту компании, созванивались по телефонам, принадлежащим компании.

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2. Определение Верховного Суда от 25.02.2022 № 302-ЭС21-29366 по делу № А10-2563/2020

В ходе рассмотрения данного дела доказано создание налогоплательщиком схемы «дробления» бизнеса с использованием взаимозависимых лиц, применяющих УСН:

  • нет перечисления арендной платы, нет документов, подтверждающих получение арендной платы, оплату комиссионного вознаграждения и т. п.;
  • созданные взаимозависимые лица на УСН использовали для доставки транспортные средства, принадлежащие Компании, при отсутствии оплаты транспортных услуг и отсутствии включения в цену приобретаемого товара;
  • участники схемы осуществляют аналогичный вид экономической деятельности;
  • компания осуществляет фактическое управление деятельностью участников схемы, является выгодоприобретателем от использования схемы дробления бизнеса.

3. Определение Верховного Суда от 14.12.2021 № 304-ЭС20-17310 по делу № А27-1897/2019

В ходе рассмотрения данного дела установлено получение необоснованной налоговой выгоды в виде сохранения права на применение УСН и уменьшения за счет этого налоговых обязательств посредством перераспределения полученных доходов на взаимозависимые организации:

  • фактически находились по одному юр. адресу, использовали один IP-адрес, один номер телефона. Расчетные счета в одном и том же банке, единое руководство и бухгалтерия;
  • сотрудники организаций выполняли одну и ту же работу, то есть фактически компания и участники функционировали как единая организация при формальном разделении на несколько юридических лиц;
  • общие покупатели прекратили работать с компанией и начали с созданными участниками
  • допрос физических лиц, сотрудников и работников заказчиков показали, что они воспринимали компанию и участников как единый субъект предпринимательской деятельности.

4. Определение Верховного Суда от 26.10.2021 № 304-ЭС20-23974 по делу № А27-16351/2019

В ходе рассмотрения данного дела установлено получение необоснованной налоговой выгоды через применение льготного режима налогообложения взаимозависимыми организациями с целью минимизации налоговых платежей.

5. Определение Верховного Суда от 02.11.2020 № 302-ЭС20-16355 по делу № А74-6189/2018

В ходе рассмотрения данного дела доказан факт перераспределения доходов между обществом и контрагентами для сохранения права на применение УСН и уход от уплаты налогов по ОСНО.

Последствия признания дробления искусственным:

  • Доначисления налогов.
  • Штраф 40% за умышленность действий.
  • Санкции за нарушение сроков подачу налоговой отчетности по основной системе налогообложения.
  • Пени.
  • Субсидиарная ответственность и взыскание с зависимого лица.
  • Уголовная ответственность.

Мы детально разобрали, что дробление бизнеса только с целью снижения налоговых обязательств может привести к серьезным последствиям вплоть до потери бизнеса.

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