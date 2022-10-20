Как подготовиться к закрытию года: чек-лист для бухгалтера

Подготовка первички

Основа бухгалтерского учета — правильно оформленная первичная документация. Необходимо проверить наличие оригиналов документов, их правильное отражение в учете, запросить недостающие у контрагентов.

Если в течение года у вас был налажен документооборот внутри компании — это существенно упрощает жизнь бухгалтеру. В противном случае документы могут поступать в бухгалтерию с большим опозданием.

Проверка бухучета на наличие ошибок

Исправить ошибки в текущем периоде гораздо легче, чем после утверждения и сдачи отчетности. Если обнаружены ошибки, допущенные в прошлых периодах, их также необходимо исправить.

Порядок исправления ошибок зависит от того, когда они были допущены и от существенности. Малые предприятия могут закрепить в учетной политике порядок исправления ошибок как несущественных.

Инвентаризация

Инвентаризация финансовых, основных средств, запасов, нематериальных активов и так далее проводится перед сдачей годовой отчетности для того, чтобы исключить расхождения между бухгалтерским учетом и фактическим положением дел. Инвентаризация перед закрытием года проводится обязательно.

Переоценка основных средств

С 1 января 2022 года стало обязательным к применению ФСБУ 6/2020. При учете ОС с переоценкой, организация должна и в дальнейшем регулярно переоценивать ОС, чтобы привести их стоимость близко к справедливой.

Малые предприятия могут не применять некоторые положения ФСБУ 6/2020. Необходимо проверить в конце года есть ли у компании обязанность переоценивать ОС.

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Сверка с контрагентами

Сверка кредиторской и дебиторской задолженности с контрагентами очень полезна для самой компании. В ходе ее может обнаружиться просроченная задолженность.

По итогам необходимо составить и подписать акты сверки с контрагентами. Акт сверки подтверждает финансовые обязательства между сторонами его подписавшими. Если срок исковой давности истек — задолженность подлежит списанию.

Сверка расчетов с налоговой

Для правильной и своевременной уплаты налогов проводится сверка с налоговыми органами. Это позволит избежать пеней и штрафов. Особенно актуальна сверка по итогам 2022 года, так как в следующем году все компании переходят на уплату единого налогового платежа.

С 01.01.2023 года будет упразднена действующая форма совместной сверки расчетов по налогам и сборам. В связи с этим налоговая разработала новые формы документов.

График отпусков

За две недели до наступления нового года каждая организация должна утвердить график отпусков на следующий год. График на 2023 года надо утвердить не позднее 16 декабря текущего года.

Чтобы избежать возможных претензий, безопаснее ознакомить сотрудников под роспись с графиком отпусков. Организация может использовать унифицированную форму, либо разработать свою собственную.

Штатное расписание

Необходимо проконтролировать размер окладов согласно штатному расписанию. Если МРОТ вырастет, а оклады приближены к его размеру, то их необходимо также увеличить. Увеличение окладов фиксируется в дополнительных соглашениях к трудовым договорам.

Нужно помнить, что работодатель обязан индексировать зарплату в соответствии с ростом индекса потребительских цен.

Продление срока действия договоров

Большинство договоров с контрагентами заключаются до 31 декабря с автоматической пролонгацией. Но возможно у вас в компании есть договоры, по которым придется составить дополнительное соглашение о продлении, либо перезаключить. Срок действия лучше проверить, чтобы обеспечить бесперебойную работу организации.

Если договор стоит на учете в банке и ему присвоен уникальный номер контракта, то необходимо уведомить банк о продлении срока действия договора. В противном случае по нему будет невозможно проводить расчеты.

Резервы

Организации, кроме ведущих упрощенный учет, обязаны создавать резерв на оплату отпусков. Создавая резерв, организация обеспечивает заинтересованных пользователей информацией о размере предстоящих обязательств.

Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов инвентаризации расчетов. Сомнительной считается задолженность не погашенная в установленные договором сроки и не обеспеченная гарантиями.

На 31 декабря нужно проверить остатки всех резервов. Неиспользованные резервы либо переносятся на следующий год, либо включаются в прибыль организации.

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Лимит остатка кассы

Лимит кассы — это размер остатка наличных денежных средств в кассе предприятия. Он устанавливается на следующий год и рассчитывается компанией исходя из размера поступлений и расходования денежных средств. Превышать лимит остатка кассы можно в определенные дни, например, при выдаче заработной платы.

Банк России устанавливает правила для расчета величины остатка наличных денежных средств. Соблюдать этот порядок обязаны все организации. Исключение сделано для малых предприятий, соответствующих определенным критериям, и индивидуальных предпринимателей.

Смена налогового режима

В конце года нужно подвести финансовые итоги деятельности предприятия и на их основе рассмотреть целесообразность смены налогового режима. Если планируется переход на УСН, то заявление в налоговую инспекцию надо подать до 31 декабря.

Изменить объект налогообложения при применении УСН также возможно только с начала нового налогового периода (календарного года). Уведомлять об этом налоговую обязательно.

Уплата налога на прибыль через обособленное подразделение

Если в состав компании входят обособленные подразделения, то налог на прибыль в федеральный бюджет уплачивается одной суммой. Налог на прибыль в региональный бюджет надо распределять пропорционально между обособленными подразделениями.

Однако, если ОП расположены в одном субъекте, то компания может выбрать одно их них и перечислять налог на прибыль через него. Уведомить о выборе ответственного подразделения надо до 31 декабря.

Фиксированные взносы ИП

Индивидуальные предприниматели должны до 31 декабря текущего года перечислить сумму фиксированных страховых взносов. В 2022 году ИП имеют право добровольно вступить в отношения по обязательному социальному страхованию.

Для этого в течение года нужно было встать на учет в ФСС. Оплата страхового взноса производится до 31 декабря.

Размер его составляет в 2022 году 4 833 руб. 72 коп. Это дает предпринимателю право на страховое обеспечение в 2023 году.

Реформация баланса

Реформация баланса — завершающий этап работы по учету хозяйственных операций за год. В ходе его определяются величины нераспределенной прибыли или непокрытого убытка. Финансовые результаты работы компании формируются ежемесячно в течение года.

По окончанию года итоги деятельности включаются в общий результат работы за все время существования организации. Для этого выполняется реформация баланса заключительной операцией 31 декабря.

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Надеемся, информация была для вас полезной.

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