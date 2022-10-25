Налоговая оптимизация расходов на персонал и исполнителей. Материальная помощь.

Материальная помощь при рождении или усыновлении ребенка

НДФЛ, страховые взносы

Не облагается в пределах 50 000 рублей при условии, что выплата произведена в течение года с даты рождения (усыновления) ребенка или установления опеки.

Основание: п. 8 ст. 217, пп. 3 п. 1 ст. 422 НК.

Налог на прибыль

Ее включается в расходы по налогу на прибыль, т.к. не связана с выполнением трудовых обязанностей и имеет социальную направленность.

Основание: п. 23 ст. 270 НК, письмо Минфина от 24.08.2012 № 03-03-06/4/87.

Пример

Материальная помощь 65 000 руб. при рождении ребенка.

НДФЛ = (65 000 — 50 000) *13% = 1 950 рублей.

Страховые взносы (стандартный тариф) = (65 000 — 50 000) * 30% = 4 500 рублей.

Признано в расходах по налогу на прибыль = 0 рублей.

Единовременная выплата в связи со смертью родственника (члена семьи)

НДФЛ, страховые взносы

Полностью не облагается.

Налог на прибыль

Не включается в расходы по налогу на прибыль, т. к. не связана с выполнением трудовых обязанностей и имеет социальную направленность.

Основание: п. 23 ст. 270, п. 16 ст. 270 НК, письмо Минфина от 24.08.2012 № 03-03-06/4/87.

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Другие виды материальной помощи, например, лечение, свадьба, покупка школьных принадлежностей

НДФЛ, страховые взносы

Не облагается в пределах лимита 4 000 рублей в течение календарного года. Если выплачивается бывшим сотрудникам, которые уволились в связи с выходом на пенсию, то НДФЛ не облагается сумма в пределах 4 000 рублей, а страховыми взносами такие суммы не облагаются полностью.

Основание: п. 28 ст. 217 НК, письмо Минфина от 15.02.2021 № 03-15-06/10032, письмо ФНС от 24.07.2020 № БС-4-11/11908@.

Налог на прибыль

Не включается в расходы по налогу на прибыль, т. к. не связана с выполнением трудовых обязанностей.

Материальная помощь к отпуску

НДФЛ, страховые взносы

Не облагается в пределах лимита 4 000 рублей в течение календарного года.

Налог на прибыль

Может быть учтена при выполнении условий:

предусмотрена в трудовом договоре;

размер материальной помощи привязан к сумме заработной платы и выполнению трудовых обязанностей;

разработаны внутренние инструкции и положения, которые регламентируют порядок таких выплат;

осуществляется систематически.

Таким образом, если материальная помощь носит стимулирующий характер, направлена на повышение производительности труда сотрудников, то такой расход признается по налогу на прибыль.

Основание: ст. 255 НК, письмо Минтруда от 28.09.2020 № 14-1/ООГ-15412, письмо Минфина от 02.09.2014 № 03-03-06/1/43912.

Пример

Материальная помощь 40 000 рублей к отпуску.

НДФЛ = (40 000 — 4 000) * 13% = 4 680 рублей.

Страховые взносы (стандартный тариф) = (40 000 — 4 000) * 30% = 10 800 рублей.

Признано в расходах по налогу на прибыль = 40 000 рублей.

Какие документы подготовить для обоснования выплаты материальной помощи?

Положение об оказании материальной помощи. Заявление сотрудника. Приказ о выплате материальной помощи. Подтверждающие документы.

Таким образом, разобрав вопрос налогообложения основных видов материальной помощи, теперь проще принимать решения и снизить риск доначисления налогов и взносов.

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Надеемся, информация была для вас полезной.

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