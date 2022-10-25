Расходы 2022: что проверить, прежде чем включить в налоговую декларацию?

Каждый бухгалтер должен задать себе ряд вопросов, связанных с правильностью признания расходов, в том числе:
- Можно ли признать расход по налогу на прибыль/упрощенному налогу?
- Как обосновать расходы?
- Не обвинят ли нас потом в необоснованной налоговой выгоде?
- Что проверить в расходах, прежде чем отразить в налоговой декларации?
Эти и многие другие вопросы разберем в рамках налогового онлайн интенсива 1-3 ноября 2022.
Мероприятие будет полезно в первую очередь бухгалтерам, главным бухгалтерам, аудиторам, финансовым и налоговым специалистам.
Программа налогового интенсива
📅 1 ноября 2022
1️⃣ Покупка основных средств. Как учесть расходы на ОСНО и УСН?
- Чем отличается учет основных средств на ОСНО и УСН?
- Как применить амортизационную премию?
- Какие ошибки компании допускают при учете основных средств на ОСНО?
- Как пересчитать расходы, если продали основные средства на УСН ранее установленного срока?
2️⃣ Как защитить расходы, если нет доходов?
- Как учесть затраты и использовать вычеты, если не было выручки?
- Как обосновать отсутствие доходов в текущем периоде?
- Какие документы подготовить, если нет доходов, но учтены расходы?
3️⃣ Экономическая обоснованность расходов: как доказать?
- Когда затраты признают необоснованными? — примеры из практики
- Какие ошибки допускают компании при обосновании расходов?
- Связана ли «экономическая обоснованность» расходов и вычет НДС?
📅 2 ноября 2022
1️⃣ Какие расходы в группе компаний подтвердят фиктивность дробления бизнеса?
- Какие расходы укажут на взаимозависимость и искусственное дробление бизнеса?
- Свежая судебная практика по дроблению: какие аргументы забрать в работу?
2️⃣ Как избежать переквалификации расходов на услуги ИП, самозанятых, физлиц в трудовые отношения?
- Чем трудовой договор отличается от договоров гражданско-правового характера?
- Как провести налоговый анализ договора и исключить ошибочные формулировки?
- На что еще обратить внимание при заключении договоров с ИП и физическими лицами?
📅 3 ноября 2022
1️⃣ 10 популярных ошибок в признании расходов на ОСНО и УСН: расходы на управляющего ИП, аренду, займы, списание дебиторской задолженности, создание резервов и др.
- Управляющий ИП: как обосновать расходы?
- Аренда: когда возникают налоговые риски?
- Как налоговая доказывает фиктивность займов? — примеры из практики
- Ошибки при списании дебиторской задолженности и создании резервов по сомнительным долгам.
- и другие ситуации...
Спикер налогового интенсива
Светлана Беляева — руководитель Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах». Практик с 20-летним опытом работы бухгалтером, налоговым консультантом, внутренним и внешним аудитором, преподавателем.
Подарки участникам
- Рабочая тетрадь участника Интенсива.
- Методичка «Как правильно нормировать расходы по налогу на прибыль?»
- Практические задания с обратной связью от кураторов.
- Сертификат Учебного центра участнику Интенсива.