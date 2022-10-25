Учет расходов

Расходы 2022: что проверить, прежде чем включить в налоговую декларацию?

Окончание финансового года и подготовка отчетности — важный и ответственный этап для каждой компании. Чтобы не исправлять в будущем ошибки, важно сейчас внимательно проверить, все ли нюансы учтены, расходы обоснованы, документы собраны.

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Расходы 2022: что проверить, прежде чем включить в налоговую декларацию?
Иллюстрация: Учебно-консалтинговый центр «Разобраться в налогах»

Каждый бухгалтер должен задать себе ряд вопросов, связанных с правильностью признания расходов, в том числе:

  • Можно ли признать расход по налогу на прибыль/упрощенному налогу?
  • Как обосновать расходы?
  • Не обвинят ли нас потом в необоснованной налоговой выгоде?
  • Что проверить в расходах, прежде чем отразить в налоговой декларации?

Эти и многие другие вопросы разберем в рамках налогового онлайн интенсива 1-3 ноября 2022.

Мероприятие будет полезно в первую очередь бухгалтерам, главным бухгалтерам, аудиторам, финансовым и налоговым специалистам.

Программа налогового интенсива

📅 1 ноября 2022

1️⃣ Покупка основных средств. Как учесть расходы на ОСНО и УСН?

  • Чем отличается учет основных средств на ОСНО и УСН?
  • Как применить амортизационную премию?
  • Какие ошибки компании допускают при учете основных средств на ОСНО?
  • Как пересчитать расходы, если продали основные средства на УСН ранее установленного срока?

2️⃣ Как защитить расходы, если нет доходов?

  • Как учесть затраты и использовать вычеты, если не было выручки?
  • Как обосновать отсутствие доходов в текущем периоде?
  • Какие документы подготовить, если нет доходов, но учтены расходы?

3️⃣ Экономическая обоснованность расходов: как доказать?

  • Когда затраты признают необоснованными? — примеры из практики
  • Какие ошибки допускают компании при обосновании расходов?
  • Связана ли «экономическая обоснованность» расходов и вычет НДС?

Зарезервировать участие в Интенсиве 1-3 ноября и получить подарки

📅 2 ноября 2022

1️⃣ Какие расходы в группе компаний подтвердят фиктивность дробления бизнеса?

  • Какие расходы укажут на взаимозависимость и искусственное дробление бизнеса?
  • Свежая судебная практика по дроблению: какие аргументы забрать в работу?

2️⃣ Как избежать переквалификации расходов на услуги ИП, самозанятых, физлиц в трудовые отношения?

  • Чем трудовой договор отличается от договоров гражданско-правового характера?
  • Как провести налоговый анализ договора и исключить ошибочные формулировки?
  • На что еще обратить внимание при заключении договоров с ИП и физическими лицами?

Узнать больше о Налоговом онлайн Интенсиве 1-3 ноября

📅 3 ноября 2022

1️⃣ 10 популярных ошибок в признании расходов на ОСНО и УСН: расходы на управляющего ИП, аренду, займы, списание дебиторской задолженности, создание резервов и др.

  • Управляющий ИП: как обосновать расходы?
  • Аренда: когда возникают налоговые риски?
  • Как налоговая доказывает фиктивность займов? — примеры из практики
  • Ошибки при списании дебиторской задолженности и создании резервов по сомнительным долгам.
  • и другие ситуации...

Спикер налогового интенсива

Светлана Беляева — руководитель Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах». Практик с 20-летним опытом работы бухгалтером, налоговым консультантом, внутренним и внешним аудитором, преподавателем.

Забронировать участие в Интенсиве 1-3 ноября и получить подарки

Подарки участникам

  • Рабочая тетрадь участника Интенсива.
  • Методичка «Как правильно нормировать расходы по налогу на прибыль?»
  • Практические задания с обратной связью от кураторов.
  • Сертификат Учебного центра участнику Интенсива.

 

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