Новая упрощенка: стоит ли на нее переходить?

Что нового в новой упрощенке?

Новый режим налогообложения действует с 1 июля 2022 года в режиме эксперимента: с июля на него могут перейти при регистрации ИП или организации, с января 2023 – все желающие.

Главное отличие от обычной УСН – налог за налогоплательщика считает налоговая инспекция: забирает данные от ККТ и с расчетного счета и рассчитывает налог к уплате. Базовый принцип определения налоговой базы не изменился: налог уплачивается либо только с доходов, либо с разницы доходы минус расходы.

Важно отметить, что при неизменном принципе расчета, ставки будут выше: 8% при объекте «доходы» и 20% при объекте «доходы минус расходы». Минимальный налог тоже будет больше – 3%.

Преимущества нового спецрежима

Основные преференции для участников эксперимента следующие:

1. Отсутствие страховых взносов

Платить не придется ни за себя, ни за своих сотрудников, фиксированных взносов тоже нет. Единственные платежи во внебюджетные фонды, которые все-таки придется перечислять, – это взносы на травматизм (при условии, что организация или предприниматель обязаны их платить).

Даже несмотря на рост базовой налоговой ставки, экономия все равно должна получится существенной, особенно у компаний со значительной долей расходов на ФОТ.

2. Освобождение от множества отчетных форм

Отсутствие декларации по автоУСН, РСВ, 4-ФСС, 6-НДФЛ, СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М. Это плюс в части учета, экономия в денежной форме здесь все-таки опосредованная.

3. Автоматизация передачи данных и расчета налога

Информацию о ваших продажах, закупках, зарплате и других операциях ИФНС будет получать без вашего участия – от банков и ККТ. В качестве бонуса – предусмотрена возможность загрузки документов через личный кабинет налогоплательщика (если какие-то операции прошли без участия ККТ и расчетного счета).

Следствие автоматизации – книга учетов доходов и расходов будет формироваться в личном кабинете. Ручных операций станет меньше.

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Недостатки АвтоУСН

Спорных и негативных условий применения нового режима налогообложения больше, чем положительных. Рассмотрим самые яркие.

1. Очень большие ограничения на применение АУСН

Список обязательных критериев, которым нужно соответствовать для участия в эксперименте больше чем для классической УСН. В частности, есть ограничения:

на тип бизнеса: новую упрощенку нельзя применять НКО, унитарным предприятиям, банкам, страховщикам, фермерам и прочим;

на отдельные виды бизнеса: не получится поучаствовать в эксперименте компаниям, которые используют договоры поручения, комиссии и агентские (например, торгующие через маркетплейсы);

финансовые и кадровые ограничения жестче, чем на обычной упрощенке: 60 млн руб. – максимальная выручка, численность персонала – максимум 5 человек;

ограничения по регионам – всего 4 субъекта России;

ограничения по банкам – расчетные и иные счета можно открывать только в уполномоченных банках. Согласно текущим данным, таких банков только 5.

2. Отмена отчетности – частичная

Участники налогового эксперимента освобождены от множества отчетных форм, но не от всей отчетности. Придется сдавать СЗВ-ТД, бухгалтерскую отчетность, а также – декларации по некоторым сделкам (преимущественно по операциям, в которых налогоплательщик выступает как налоговый агент).

Если учесть, что составление этих отчетов достаточно трудоемко, а штрафы за опоздание и ошибки не отменены, то частичное освобождение от отчетности – спорное преимущество.

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3. Ошибки по учету доходов и расходов

В связи с тем, что информацию для расчета налога ИФНС будет получать в автоматическом режиме, существует риск технических ошибок при передаче данных между ККТ, банком и налоговой службой. Перезагрузка данных из одной системы в другую независимо от их надежности несет риск ошибок и потери информации.

В спорных ситуациях, когда бизнес считает что сумма налога является завышенной, налогоплательщику придется самостоятельно проверять все свои операции и доказывать свою правоту. При этом срок проверки будет небольшим: уведомление об уплате налога ИФНС направляет до 15 числа следующего месяца, а заплатить его надо до 25 числа. Если не успеете – придется заплатить налог, рассчитанный налоговиками, а потом – вносить корректировки.

Стоит ли переходить?

Однозначно на этот вопрос ответить нельзя, каждый бизнесмен должен самостоятельно взвесить все «за» и «против» с учетом индивидуальных особенностей ведения бизнеса.

Как и в других режимах налогообложения, в автоматизированной УСН есть свои плюсы и свои недостатки. Возможно текущие ограничения на применение и переход будут постепенно сниматься или улучшаться.

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