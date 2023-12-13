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Налоговый учет ОС

Как вести налоговый учет основных средств в 2023-2024

Практически каждая компания покупает, арендует или берет в лизинг основные средства. И здесь возникают вопросы о правильности выбора амортизационной группы, начисления амортизации, применения амортизационной премии, правильности учета лизинговых операций и многое другое.
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Как вести налоговый учет основных средств в 2023-2024
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как поставить налоговый учет основных средств и не допускать ошибок разобрали в видео.

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  1. Типовые ошибки при учете основных средств на ОСНО.

  2. Инструменты налоговой оптимизации при учете основных средств.

  3. Особенности учета ОС на УСН.

  4. Как самостоятельно выявить и исключить налоговые риски по учету основных средств?

  5. Лизинг: налоговые риски и изменения в 2023.

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    Налоговый учет ОС

    Как вести налоговый учет основных средств в 2023-2024

    Практически каждая компания покупает, арендует или берет в лизинг основные средства. И здесь возникают вопросы о правильности выбора амортизационной группы, начисления амортизации, применения амортизационной премии, правильности учета лизинговых операций и многое другое.

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