Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Интервью

Как зарабатывать миллионы благодаря профессиональному блогу?

Об этом и многом другом вы узнаете в моем видео-подкасте с экс-директором по знаниям «Мое дело» Алексеем Ивановым.
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Хотите знать, как быстро развиваться и зарабатывать благодаря знаниям налогов, учета, рисков, консалтинга и финансов?

Ответы в нашем авторском Telegram-канале

О чем поговорили с моим интересным гостем?

  • Карьерная лестница Алексея.

  • Развитие в компании «Мое дело».

  • Почему решил развивать собственный бизнес?

  • Как создал свою Академию?

  • Про ФСБУ.

  • Выход на рынок.

  • Как увеличить свою клиентскую базу?

  • Страхи перед читателями.

  • Телеграмм - способ для общения или источник дохода ?

  • Какой должен быть контент?

  • Сколько времени на контент тратишь в день?

  • Контент-план, основа для блога.

  • Как контент приводит клиентов?

  • Продажи через вебинары.

Нужны готовые инструменты налоговой оптимизации, алгоритмы самостоятельного проведения налогового аудита, обзоры судебной практики и изменений в законодательстве? Интересно, как достигать высот в карьере и бизнесе?

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Профессионально окажем консалтинговые услуги по вопросам снижения налоговой нагрузки в рамках законодательствапроведем инициативный налоговый аудит или сопроводим налоговую проверку «под ключ».

  • С 2017 года провели 6 000+ консультаций по налогообложению.

  • Законно сэкономили 5,2+ млрд рублей на налогах для бизнеса.

  • Снизили налоговую нагрузку в 20 раз на часовой консультации.

  • Провели 350+ проектов по налоговому аудиту и Due Diligence.

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  • Провели тестирование профзнаний 5 000+ бухгалтеров.

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Комментарии

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  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    13 мин

    Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

    Бизнес так не работает😀

    Краеугольный бизнесовый принцип😎

    Сначала сделай как-нибудь😏 Потом допили😉 Затем отшлифуй😎

    Классное интервью🚀

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