Как зарабатывать миллионы благодаря профессиональному блогу?

Надо или не надо покупать фирму с историей? И зачем нужна такая компания?

Сразу уточню, что речь ниже пойдёт не о готовом бизнесе без переоформления владельцев и руководителя, которые покупаются для разовой сделки с целью ухода от налогов. Говорить будем о покупке действовавшей к моменту принятия решения фирмы, с историей, с оборотами, с открытым счётом и отсутствием токсичных долгов как явных, так и скрытых.