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Интервью

Как создать онлайн-школу и превратить ее в успешный бизнес с инструментами GetCourse?

Об этом и многом другом вы узнаете в моем новом видео-подкасте с Маратом Нигаметзяновым, сооснователем образовательной платформы GetCourse, на которой работают более 16 тысяч отечественных онлайн-школ.
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О чем поговорили с моим интересным гостем?

  • Показатели GetCourse.

  • Идея GetCourse.

  • Почему 1 человек точно купит?

  • Страх в продажах.

  • Что позволило GetCourse вырасти?

  • Искусственный интеллект в GetCourse.

  • Что позволяет расти онлайн-школам?

  • Стоит ли идти в узкие направления при создании курса?

  • Как начать свой бизнес?

  • Как нанимать сотрудников?

  • Трафик в бизнесе.

  • Продажи в бизнесе.

  • Какие курсы покупают?

  • Инфобизнес и вызовы современности

  • Советы от Марата.

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