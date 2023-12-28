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УСН

Как перейти на УСН с 2024 года: выбираем объект налогообложения и подаем уведомление

Прежде всего нужно выяснить, соответствуют ли ваши показатели требованиям, которым должны отвечать «упрощенцы»: по виду деятельности, числу наемных работников, доходам, стоимости основных средств (ОС).
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Как перейти на УСН с 2024 года: выбираем объект налогообложения и подаем уведомление
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Условия для перехода на «упрощенку» в 2024 году

Напомним, что для расчета «денежных» лимитов по «упрощенке» (исключая стоимость ОС — она ежегодно индексируется) применяется коэффициент-дефлятор. В 2024 году МЭР установило его в размере 1,329.

Показатель

Значение для 2024 г.

Доход за последние девять месяцев

149,51 млн руб. (112,5 млн руб. х 1,329)

Остаточная стоимость ОС (это требование — только для юридических лиц)

Не более 150 млн руб.

Средняя численность сотрудников

Не более 130 человек

Виды деятельности 

Кроме перечисленных в п. 3 ст. 346.12 НК

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 Условия для применения УСН-2024

Показатель

Значение  

Пороговый доход

265,8 млн руб. (200 млн руб. х 1,329)

Предел по численности сотрудников

Не более 130 человек

Остаточная стоимость ОС — этот лимит обязателен для юрлиц и для ИП (разъяснения Минфина от 02.06.21 № 03-11-11/43679)

Не более 150 млн руб.

Виды деятельности 

Кроме перечисленных в п. 3 ст. 346.12 НК

Ставки и объект налогообложения

Формула расчета «упрощенного» налога такова (ст. 346.21 НК):

Ставка х Налоговая база = Сумма налога.

Ставка зависит от выбранного объекта:

Ставка налога, %

Объект и условия

6 (субъекты РФ могут снизить до 1%)

Доходы, когда «упрощенный» налог уплачивается с суммы доходов (за квартал, за полугодие и т.п.)

15 (субъекты РФ вправе установить от 5 до 15%)

Доходы минус расходы, когда для расчета налога берётся доход, уменьшенный на величину расхода. Если по итогам года сумма исчисленного налога оказалась меньше 1% от полученных за год доходов, то придется уплатить 1% от полученных доходов — минимальный налог.

Если сфера деятельности не предполагает существенных затрат, например, оказание услуг, то лучше выбрать объект «доходы». Если есть затраты, например, торговля или производство, то выгоднее работать на объекте «доходы минус расходы».

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Когда подать уведомление на применение УСН

Переход на УСН оформляется подачей уведомления при:

  • регистрации бизнеса — ИП или юридического лица;

  • при смене режима налогообложения.

Добровольно перейти на УСН можно лишь с начала нового года, подав в ИФНС уведомление до 31 декабря текущего года. Поскольку 31 декабря 2023 года выпадает на выходной, то уведомление подается не позднее 9 января 2024 года.

В течение года на «упрощенку» можно перейти:

  • до 15 числа месяца, следующего за тем, в котором были нарушены условия применения АУСН;

  • до 09 января 2024 — при утрате права на ПСН;

  • в течение 20 календарных дней с даты утраты права на применение НПД — с даты регистрации ИП, если этого статуса не было, или с даты утраты права на НПД, если статус ИП был.

При регистрации бизнеса уведомление можно подать сразу вместе с документами, или в течение 30 суток со дня регистрации.

Подача уведомления

Уведомление о переходе на «упрощенку» можно составить по форме:

Теоретически можно заявить о переходе на УСН в свободной форме — но это может вызвать претензии на местах.

Уведомление о переходе на УСН можно подать лично:

Удобнее всего подать уведомление, подписанное КЭП, по ТКС (через специального оператора связи или через ЛК на сайте ФНС).

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Как заполнить уведомление о переходе на УСН

Уведомление занимает один лист и заполнить его большого труда не составит. Нужно заполнить следующие сведения: 

  • ИНН/КПП — юридические лица заполняют оба поля, ИП — только ИНН;

  • код ИФНС, в которой стоите на учете (узнать можно тут);

  • признак налогоплательщика (код): «1» — если уведомление подается одновременно с документами на регистрацию, «2» — в течение 30 дней после регистрации и «3» — при переходе на УСН с других режимов налогообложения.

  • наименование юридического лица, ИП (ФИО полностью, без сокращений);

  • там, где стоит фраза «переходит на упрощенную систему налогообложения» нужно указать код «1», если переходите на УСН с начала нового года, «2» — с даты регистрации;

  • «В качестве объекта налогообложения выбраны»: «1» — для объекта «доходы», «2» — «доходы минус расходы»;

  • «Год подачи уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения» — «2023» (при этом подать нужно не позднее 09.01.2024);

  • «Получено доходов за 9 месяцев года подачи уведомления» — заполняется при переходе с общего режима налогообложения;

  • «Остаточная стоимость основных средств на 1 октября года подачи уведомления составляет» — заполняют только юридические лица, которые переходят на «упрощенку» с других режимов налогообложения.

Внизу листа нужно проставить код «1» — при личной подаче (дублировать ФИО ИП не надо) и «2» — если уведомление подает представитель.  

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