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Уменьшение налога УСН и ПСН на страховые взносы ИП. Изменения 2023-2024

В 2023 году внесли изменения в порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на фиксированные страховые взносы. Разберем, как теперь бизнес на упрощенке и патенте должен уменьшать налог на взносы по страхованию, и какие правила будут действовать в 2024 году.
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Уменьшение налога УСН и ПСН на страховые взносы ИП. Изменения 2023-2024
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Уменьшение налога по УСН и ПСН на фиксированные страховые взносы

В 2023 году порядок учета страховых взносов при оплате налога по УСН и патенту неоднократно менялся: от сложного вначале года к простому и понятному — в конце года.

Чтобы понять, почему новый порядок изначально вызвал такую негативную реакцию, скажем пару слов о том, как он выглядел до 2023 года.

Порядок уменьшения налога по УСН и ПСН до 2023 года

Основным условием уменьшения патентного и упрощенного налога на страховые взносы была его фактическая оплата. То есть ИП в начале необходимо было определить сумму страховых взносов, которые подлежат оплате за конкретный период, затем ее оплатить и только потом произвести уменьшение. В целом для УСН и ПСН порядок уменьшения был одинаковый, он включал такие шаги:

1. Расчет суммы взносов, которые подлежат к оплате.

2. Оплата взносов.

3. Уменьшение налога по УСН и ПСН на оплаченные взносы.

4. Сдача уведомления об уменьшении патента на страховые взносы.

Уведомление сдавали только те ИП, которые применяли ПСН, упрощенцы никакого документа в ИФНС не направляли. В каждом квартале они оплачивали взносы, уменьшали на них авансовые платежи и доплачивали разницу, если требовалось. Сумму уплаченных страховых взносов они отражали в годовой отчетности по УСН, которую сдавали в налоговую инспекцию до 30 апреля.

5. Доплата налога по УСН или патенту, если страховые взносы полностью его не перекрыли.

В целом такой порядок уменьшения не вызывал у ИП сложностей. 

Порядок уменьшения налога по УСН и ПСН с 01.01 по 31.07.2023

С 1 января 2023 года кардинально изменился порядок оплаты большинства обязательных платежей.

Практически все налоги, сборы и страховые взносы перечислялись в бюджет через единый налоговый счет (ЕНС). Предполагалось, что этот порядок станет более удобным, так как для оплаты конкретного налога или сбора нужно было только пополнить ЕНС на определенную сумму и сдать уведомление об исчисленных суммах налога.

Бизнес избавили от множества платежек, которые нужно было заполнять отдельно на каждый налог. Но именно эта «простота» и вызвала основные сложности, которые связаны с уменьшением налога по УСН и ПСН на страховые взносы. 

И связаны они были вот с чем.

Так как взносы перечислялись на ЕНС обезличено, в рамках единого налогового платежа (ЕНП), определить, какой конкретно платеж был зачислен на счет, ИФНС по умолчанию не могла. Для этого предпринимателю нужно было сдать одно или сразу два документа: 

  • Уведомление об исчисленных суммах налога. 

Этот документ стал обязательным для налогов и платежей, по которым сроки отчетности наступали после срока оплаты, или отчетность не была предусмотрена вовсе. 

В уведомлении ИП указывал, сколько денег списать со счета для оплаты конкретного налога, например, для списания с ЕНС авансового платежа по УСН. Это связано стем, что в течение года инспекция не могла определить размер аванса к уплате, так как декларацию по упрощенке нужно сдавать только раз в год, а квартальной отчетности не предусмотрено.

  • Заявление о зачете.

Этот документ сдавался в тех случаях, когда ИП нужно было «забронировать» на ЕНС точную сумму и дату оплаты конкретного платежа. Например, для упрощенцев и для патентщиков важное значение (до принятия закона № 389-ФЗ) имела дата оплаты страховых взносов. Для того чтобы налоговая знала, что такого-то числа были перечислены именно страховые взносы, ИП нужно было подать заявление о зачете, указав в нем дату перечисления денег и их размер.

Помимо усложнения процедуры уменьшения налога на страховые взносы, теперь ИП нужно было оформлять квалифицированную электронную подпись, чтобы отправить в ИФНС заявление о зачете. Согласно требованиям НК, заявление можно было подать только в электронной форме, подписанное квалифицированной электронной подписью.

Порядок уменьшения в начале 2023 года выглядел таким образом:

  1. Расчет суммы налога к оплате.

  2. Пополнение ЕНС на сумму страховых взносов.

  3. Направление в ИФНС заявления о зачете с указанием даты и суммы оплаченных взносов.

  4. Направление в ИФНС уведомления об исчисленных суммах налога по УСН или уведомления об уменьшении патента на страховые взносы по ПСН.

  5. Доплата налога по УСН и ПСН — при необходимости.

  6. Обеспечение положительного сальдо в размере оплаченных страховых взносов на дату их списания с ЕНС.

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После негативного отклика от предпринимателей налоговое ведомство ввело альтернативный способ оплаты обязательных платежей, который распространял свое действие только на 2023 год. 

Для того чтобы не подавать в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налога и заявление о зачете, ИП мог оплатить конкретный платеж по-старому: платежкой на определенные реквизиты. 

Но и тут возникли сложности, так как порядок заполнения платежек изменили, а нормативный акт, который бы предоставил банкам возможность принимать измененные платежки, еще не приняли. Поэтому кредитные организации отказывались принимать платежные поручения или деньги зачислялись не на те реквизиты. 

Альтернативный порядок уменьшение налога по УСН и ПСН включал такие шаги:

  1. Оплата страховых взносов платежным поручением на конкретные реквизиты платежа.

  2. Направление в ИФНС уведомления об уменьшении патента на страховые взносы – только для ИП на ПСН.

  3. Доплата, при необходимости, налога.

Но, после введения закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ, этот порядок скорректировали и упростили.

Порядок уменьшения налога по УСН и ПСН с 31 июля 2023 года

Закон № 389-ФЗ внес много корректировок в порядок уменьшения патентного и упрощенного налогов на фиксированные взносы:

  • Дата фактической оплаты страховых взносов больше не имеет значения.

Если раньше налог по ПСН и УСН можно было уменьшить только на фактически оплаченные взносы, то теперь это не обязательное требование. То есть можно сначала уменьшить налог и только потом оплатить страховые взносы.

Такое изменение стало возможным, так как взносы, как и другие обязательные платежи, налоговая с ЕНС списывает самостоятельно, когда приходит срок оплаты.

И даже если ИП уменьшит налог по УСН и ПСН на страховые взносы, но фактически их в бюджет не перечислит, налоговая применит к нему меры взыскания и, в конечном итоге, с него эти деньги истребует. 

  • Дата фактического списания денег с ЕНС не влияет на период, за который происходит уменьшение.

То есть при переносе срока уплаты фиксированных взносов, на них можно будет уменьшить налог только за тот период, за который они были исчислены. Например, срок уплаты фиксированных взносов за 2023 год выпадает на 9 января, так как 31 декабря — выходной день. Соответственно, учесть эти взносы можно только при уменьшении налога по УСН и ПСН за 2023 год.

  • Взнос со сверхдохода учитывается в том периоде, в котором фактически оплачивается.

Напомним, что взнос в размере 1% с дохода свыше 300 000 руб. подлежит уплате в бюджет до 1 июля следующего года. За 2024 год этот взнос нужно перечислить в бюджет до 1 июля 2025 года. А взять в уменьшение его можно будет только при расчете налога по УСН и ПСН за 2025 год. 

Со взносом за 2023 год немного иная ситуация.

  • Взнос с дохода свыше 300 000 руб. за 2023 год ИП могут учесть как в 2023, так и в 2024 году.

Это условие ввели для того, чтобы уравнять в правах тех ИП, которые уже оплатили этот взнос в 2023 году и уменьшили на него налог, с теми ИП, которые сделать этого еще не успели. Но уменьшить налог можно будет только один раз — в 2023 году или в 2024 году.

  • Долг по страховым взносам за периоды до 2023 года ИП могут учесть в 2023-2025 годах.

Если ИП погасит долг по страховым взносам за периоды до 2023 года, он сможет учесть его в том году, в котором произошла оплата, но не позднее 2025 года. 

Например, ИП в 2024 году оплатил долг по взносам за 2022 год. Уменьшить налог он сможет на следующие страховые взносы:

  • Фиксированные за 2024 год.

  • 1% с дохода сверх 300 000 руб. за 2023 год.

  • Задолженность по взносам за 2022 год, оплаченную в 2024 году.

Новый порядок действует с 1 января 2023 года.

С учетом последних изменений, порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы выглядит таким образом:

1. Расчет суммы налога к оплате.

2. Направление в ИФНС уведомления об исчисленных суммах налога по УСН — если ИП оплачивает платежи через ЕНС.

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Если оплата перечисляется платежкой на конкретные реквизиты, то сдавать уведомления по УСН не нужно. Но действует эта льгота только до конца 2023 года.

3. Направление в ИФНС уведомления об уменьшении патента на страховые взносы.

Это обязательный документ для ИП, который хочет уменьшить патент на страховые взносы. Если он его не направит, инспекция не сделает зачет и спишет с ЕНС ИП страховые взносы и стоимость патента.

4. Оплата до 9 января 2023 года фиксированных страховых взносов за 2023 год.

Для того чтобы оплатить страховые взносы, достаточно будет пополнить ЕНС на нужную сумму. 

Напомним, размер фиксированных страховых взносов за 2023 год составляет 45 842 руб. Пополнить ЕНС можно через личный кабинет на сайте ФНС, а также в специальном сервисе «Уплата налогов и пошлин».

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