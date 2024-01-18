Разобраться в налогах
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Разобраться в налогах
Налоговые проверки

5 мифов о налоговых проверках

Откуда появляются мифы о работе ФНС? Зачастую даже самые нереалистичные «байки» крепко приживаются в народе, передаются из уст в уста, обрастая новыми подробностями. В результате налогоплательщик не просто вводится в заблуждение, а теряет реальные деньги и время из-за недостоверной информации.
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5 мифов о налоговых проверках
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Развеем распространенные мифы о налоговых проверках.

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Миф 1. Введен мораторий на проверки бизнеса, значит нежданно инспектор не нагрянет

Мораторий на проверки ввели в 2022 году, а затем продлили ограничения на следующий 2023 год (постановление Правительства от 29.12.2022 № 2516).

Согласно новому постановлению от 10.03.2023 № 372, компании и ИП будут освобождены от визитов госорганов еще несколько лет вперед. Однако это, в основном, касается плановых проверок Роспотребнадзора, Госпожнадзора в отношении малого и среднего бизнеса.

Налоговые же, в том числе выездные контрольные мероприятия, никто не отменял, они проходят в стандартном режиме. Инспекторы могут инициировать визит в любой момент. 

Исключение в 2024 году распространяется только на: 

  • аккредитованные IT-компании — до марта 2025 года в плане выездных налоговых проверок эти субъекты не появятся;

  • мобилизованных ИП.

Если ваш бизнес не относится к этим категориям, расслабляться рано.

Миф 2. Если компания исправно сдает отчетность и платит налоги, придраться не к чему

К сожалению, на практике верный подсчет расходов и доходов, своевременная отправка отчетов, тщательное оформление первички — еще не гарантия того, что у инспектора не найдется к вам вопросов.

Чаще всего ФНС подозревает бизнес в налоговой недобросоветстности, а потому основанием для проверки могут служить:

  • подозрительные сделки, направленные на уменьшение суммы налога;

  • сотрудничество с сомнительными контрагентами, фирмами-однодневками;

  • частая смена руководства, переезд офиса на адрес массовой регистрации;

  • низкие зарплаты сотрудников компании;

  • подмена трудовых отношений гражданско-правовыми;

  • убыточная деятельность более двух лет, а также высокая доля вычетов по расходам;

  • подозрение в дроблении бизнеса;

  • доход компании близкий к пороговому значению спецрежима (что актуально, в частности, для УСН).

Имейте в виду, что оценивать налоговики будут не только верность оформления документов, а совокупность всех обстоятельств совершения сделок. Наличие письменных доказательств — договоров, счетов-фактур, первички — по-прежнему важно, но бумаги не имеют решающее значение при противоречии фактов. 

Ведь написать можно все, что угодно, а ФНС отходит от строгого формализма при выявлении налоговых нарушений.

Какие схемы оптимизации привлекут внимание налоговой и станут причиной ВНП, узнайте в УКЦ «Разобраться в налогах».

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Миф 3. Выездной налоговой проверки можно избежать, если сменить адрес регистрации

Увидев свою компанию в плане выездных проверок, некоторые предприимчивые руководители решают быстро сменить юридический адрес, а заодно — регион ИФНС.

Однако процедура смены местоположения на другой субъект РФ такова, что до назначенной ВНП ее осуществить невозможно. Система регистрации просто не даст выполнить подобный маневр, и компания получит отказ.

Изменение же адреса в пределах региона — бессмысленно. План выездных проверок формируется в масштабе области (края, республики).

Напротив, такие странные «телодвижения» компании накануне контрольного мероприятия только привлекут внимание налоговиков.

Миф 4. Суд всегда на стороне налогоплательщика

До суда, как правило, доходят самые серьезные методологические споры или конфликты с недобросовестными налогоплательщиками. А претензиям ФНС по результатам проверки предшествует большая кропотливая работа по выявлению нарушений, их фиксации, расчету доначисления неуплаченных налогов.

Поэтому на момент подачи иска требования налоговиков уже имеют твердое правовое обоснование. И оспорить доводы надзорного органа удается далеко не всем.

В 2022 году суды первой инстанции рассмотрели порядка 7300 дел об оспаривании ненормативных актов ИФНС. Положительный для юрлиц исход был только в 2300 случаях. В денежном эквиваленте: вернуть удалось 125 млн руб. из оспоренных 2,6 млрд руб. доначислений.

Вместе с тем некорректно обвинять судебную систему в слепом «пробюджетном» подходе. Скорее нужно быть готовым к тому, что инспекцияэто достойный соперник. Трезво оценивайте, в каких случаях оспаривание доначислений имеет смысл и позаботьтесь заранее о сильной правовой позиции.

УКЦ «Разобраться в налогах», помимо профессионального обучения, оказывает услуги консалтинга, сопровождения налоговых проверок и споров с ИФНС.

Обратитесь к экспертам за советом, если в вашей компании грядет ВНП.

Миф 5. Если ИФНС нарушила сроки и процедуру проверки, итоговый акт легко оспорить

На деле суды довольно лояльно относятся к процессуальным нарушениям налоговиков, откровенно говоря, смотрят на них сквозь пальцы. Особенно если предметом спора является действительно серьезное правонарушение, и речь идет о миллионах рублей доначислений в бюджет.

Это не значит, что на пропуск налоговиками сроков, затягивание проверки, опечатки в документах не стоит обращать внимание суда. Обязательно используйте подобные детали в качестве второстепенных аргументов. Но выстраивать на ошибках ИФНС всю свою позицию — очевидно провальный путь.

Всегда лучшее решение в общении с налоговой инспекцией, а также при защите интересов своей компании в судебном споре с ИФНС — это говорить четко и по делу. Обоснуйте реальность вашей операции, деловую цель сделки, экономический смысл бизнес-модели. Тогда вероятность положительного результата будет значительно выше.

Учебно-консалтинговый центр «Разобраться в налогах» обучает бухгалтеров, руководителей и собственников компаний налоговому планированию, легальной оптимизации и оценке налоговых рисков. Готовые решения для бизнеса, которые сразу можно внедрять в работу.

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Эти мероприятия помогут:

  • Видеть налоговые риски до заключения сделок.

  • Выявлять и не допускать ошибки в налоговом учете.

  • Сокращать налоговую нагрузку не нарушая закон.

  • Оценивать налоговые последствия сделок.

  • Вести налоговый учет обоснованно, опираясь на нормы налогового законодательства.

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